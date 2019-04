Review Tanix TX5 Max – TV Box ieftin cu Android

A venit momentul pentru un nou review și acum am avut disponibil pentru testare un TV Box destul de zdravăn și cu un preț care sigur îți va plăcea.

Produsul se numește Tanix TX5 Max și a ajuns la mine de la Gearbest care recent a intrat pe piața din România. Livrează puțin mai repede decât ar fi făcut-o acum 3 luni. La acest produs spre exemplu livrarea se face în 10-15 zile gratuit, sau în câteva zile dacă plătești un pic sub 50 de lei.

Să vă povestesc ce am învățat despre Tanix TX5 Max cât timp l-am utilizat.

Specificații Tanix TX5 Max

Android 8.1

CPU: Amlogic S905X2, Quad core, ARM Cortex-A53, 2.0GHz

GPU: Mali G31 MP2

RAM: 4GB LPDDR4

Memorie Stocare: 32GB EMMC ROM + slot microSD de max. 128GB

WiFi 2.4GHz + 5GHz dual band

Bluetooth 4.2

LAN 1000Mbps, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HDMI 2.0 (CEC, HDCP, HEC), 1x SPDIF

Compatibilitate: Materiale video 4K, decodare H.265, sunet surround 5.1, suportă subtitrări externe, fișiere ISO

Alte funcții: Jocuri 3D, Materiale video 3D, Airplay, Miracast, DLNA

Dimensiune: 10.90 x 10.90 x 2.10 cm

Greutate: 180g

Specificații complete

Conținut pachet:

1x Tanix TX5 Max

1x Telecomandă

1x Antena

1x Cablu HDMI

1x Adaptor alimentare (UE se poate comanda)

1x Manual engleză

Design

Poate ești surprins sau nu însă dispozitivul nu este prea mare comparativ cu un TV Box al unui brand renumit sau mai greu. Defapt suprafața ocupată este la fel sau mai mică ca al unui Xiaomi TV Box din versiunile noi sau comparativ cu un Apple TV.

Pe laterala dreaptă are toate porturile necesare pentru conectare la accesorii cu care umbli des: port USB 2.0, un port USB 3.0, un port pentru microSD. Așadar este facilă conectarea și deconectarea unui hardisk portabil sau card.

Pe spate se află restul conectorilor: portul optic audio (SPDIF), portul GigaLAN, portul HDMI, cel de alimentare și antena WiFi care se atașează tot la spate.

Telecomanda nu are comandă vocală, dacă asta urmăreai, însă pe lângă acest aspect designul este foarte familiar, mai ales dacă ai mai folosit în trecut un alt TV Box. Are butoane de volum, nu sunt butoane dedicate pentru servicii precum Netflix. Are un mic set de butoane direcționale, apoi trei butoane Android (Home, Optiuni și Înapoi) și cifrele.

Butoanele sunt foarte, foarte aderente, nu prea mi-a plăcut senzația la început și materialul este magnet pentru praf, dar pe parcurs a devenit o telecomandă obișnuită.

În față exact ca la o cutie de la UPC sau RDS are și un afișaj digital care îți arată în principiu când pornește dispozitivul, ora, sau alte statusuri în timpul funcționării.

Designul per total este obișnuit, nici nu mă încântă nici nu îmi displace, practic este similar cu al competiției.

Performanțe

Toate bune și frumoase, designul este frumos, are accesorii, dar cum se mișcă mă vei întreba? Păi mișcă. Asta este clar. Chiar binișor ținând cont că vând sub prețul pieței.

Rareori sacadează sau stă să încarce aplicațiile sau materialele video. Este destul de constant.

Ar putea înlocui ușor un sistem de operare vechi de pe Smart TV-ul tău care are 3 ani, sau dacă ai un televizor fără sistem de operare poate deveni un Smart TV foarte ușor cu această (spun eu, mică) investiție.

Am zis să folosesc și AnTuTu pentru a obține o cifră de referință dacă tot are Android. Poate te ajută să iei o decizie de achiziție.

Obține 53834 puncte pentru general apoi:

CPU: 23764

GPU: 8636

UX: 17027

Memorie: 4407

Telecomanda

Nu este cea mai practică unealtă pe acest TV Box. Concret dispozitivul are limitările lui exact ca la o telecomandă obișnuită. Nu poți tasta rapid căutări pe Internet, nu are comandă vocală deci nu poți nici dicta ceva. Singura variantă ar fi fost conectarea la smartphone, însă pe iPhone nu a vrut să se conecteze (se pare că aplicația de conectare este inutilizabilă și la alți useri. Are o stea la rating).

Soluția mea: am conectat un mouse wireless pentru că are două porturi USB disponibile și unul îl poți utiliza pentru harddisk. În plus am conectat și o tastatură wireless pentru a tasta rapid site-uri sau alte texte.

Îți oferă atâtea posibilități de conectare încât te gândești ce naiba ai putea conecta la el. Și Bluetooth, și WiFi, și LAN, și USB-uri și slot microSD, dar atunci când va fi nevoie este bine să le ai la dispoziție.

Am testat viteza WiFi

Pe 5Ghz pe un abonament Fiberlink 500 printr-un router ieftin la 100 lei aproximativ și a obținut 80.2 Mbps download și 154 Mbps upload.

Sistemul de operare

Tanix TX5 Max vine cu Android 8.1 este ultimul disponibil pentru Android TV și folosește Alice UX o interfață grafică personalizată construită pe baza softului KODI. Sunt mai multe aplicații preinstalate: Chrome, YouTube TV, Netflix, Music, KodiAddonUpdate, FileExplorer, dar o parte dintre aplicații se suprapun ca funcționalitate.

Ideea este că poți instala orice aplicație Android, singura problemă ar fi că pare că nu reacționează la mouse anumite interfețe care cer obligatoriu atingerea ecranului.

YouTube și Netflix funcționează la rezoluție maximă 1080p, deci iarăși există o limitare deși hardware-ul ar fi teoretic capabil să facă streaming 4K.

Formate de fișiere suportate

În primul rând cutiuța se laudă cu 4K. Da, poate rula materiale video 4K, însă rezoluția de output maximă este 1080p, deci dacă televizorul tău are ecran 4K și cauți un TV Box cu output 4K atunci trebuie să mai cauți.

Chiar și așa 2001: Space Odyssey varianta Blu-Ray s-a văzut extraordinar pe TV-ul meu LG Full HD. Este incredibil cum un film din 1968 se poate vedea atât de bine să nu mai spun că nu pare făcut în 1968 și este făcut public înainte să ajungă primul om pe Lună.

Decodare: H.263, H.264, H.265, HD MPEG4

Formate video: AVI, DIVD / DIVX, FLV, H.264, H.265, MKV, MPEG2, MPEG4, Real 8/9/10, RM, RMVB, VC-1, VOB, WMV

Formate audio: AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MP1, MP2, MP3, OGG, RA, WAV, WMA

Formate Imagini: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

TV Box-ul oferă 32GB memorie internă de stocare și cu toate aplicațiile instalate de mine (o mână de aplicații), rămâne cu un 24GB disponibil pentru aplicații, materiale video sau tu știi ce ai de gând să stochezi local pe TV Box.

Nu-mi place

experiența de utilizare per total este puțin dificilă din cauza softului care nu este bine finisat și funcțiile pe care telecomanda le oferă

design plictisitor

Îmi place

este ieftin

poți instala o mulțime de aplicații chiar și aplicații Android indisponibile în mod normal pentru Android TV

oferă o mulțime de posibilități de conectare

acoperă formatele cele mai utilizate

poți face mirror la iPhone cu ajutorul aplicației AirPlay

Concluzie

Dacă ai nevoie de un TV Box care să îți facă smart tv-ul mai rapid sau nu are sistem de operare și vrei să-l transformi într-un smart tv, atunci Tanix TX5 Max este o opțiune bună care acoperă toate nevoile de bază, ba chiar vine cu câteva surprize la câteva dintre specificații.

Îți permite să rulezi formate video variate și să utilizezi aplicații de toate felurile din Android, dar dacă vrei o interfață mai simplificată sau vrei rezoluție output 4K și nu doar Full HD va trebui sa alegi un model mai performant.

Pentru mine și-a făcut treaba: pot vedea filme Netflix, HBO GO, sau de pe Calculator / Stick USB fără probleme. Rulează materialele destul de repede (pornesc aproape instant).