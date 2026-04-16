5 alternative interesante la OpenClaw

Am scris recent despre cum atenția multor oameni interesați de AI a mers de la finalul anului 2025 până acum în Aprilie 2026 către Agenți AI. Oamenii au fost dintotdeauna vrășiți de ideea că altceva ar putea lucra în locul lor: un robot, un sistem digital inteligent, etc.

Agenții AI sunt sisteme digitale care îți permit prin comenzi trimise sub formă de text (sau audio) chiar și în limba română să facă anumite taskuri mai mult sau mai puțin complexe pe computer cu sau fără intervenție / ghidaj din partea utilizatorului. Este capabil să ruleze atât timp cât îl ții activ, să instaleze software necesar unui task, să lucreze cu fișiere și multe alte lucruri.

Asta vine cu plusuri și minusuri. Task-ul trimis computerului trebuie să se preteze sistemului și nu va putea executa orice se poate face pe un computer însă pe măsură ce trece timpul deprinde din ce în ce mai multe abilități.

Momentan aceste sisteme încă sunt la început și poate nu vor face tot ce le ceri, vor apărea erori, ori prezintă imense breșe de securitate a datelor. Așadar nu sunt recomandate persoanelor non-tehnice.

Având în vedere popularitatea acestora, m-am gândit că poate te ajută o listă a celor mai populare clone OpenClaw pentru cazul în care vrei alternative care: rulează pe sisteme cu putere redusă, sunt mai sigure (discutabil în funcție de cum le folosești), sau poate vrei o variantă simplificată. Treci prin lista de mai jos și poate găsești unul care se pretează mai bine pentru tine.

Alternativă la OpenClaw construit pe limbajul de programare Rust, cunoscut ca fiind unul dintre limbajele de programare care sunt compilate mai rapid de computer, adică va rula mai rapid cu resurse mai mici pe computer. Conține și el sisteme de siguranță îmbunătățite. Practic creatorii laudă IronClaw că rulează în medii izolate (tip web assembly sandbox). Poate ține parole / tokenuri cryptate într-un seif digital.

Proiect dezvoltat pentru a se focusa pe rezolvarea problemelor de siguranță a datelor pe care OpenClaw le avea la început și pe care poate le mai are și astăzi chiar dacă se fac zilnic îmbunătățiri. Folosește containerizare Linux, medii de rulare sandbox, și încarcă mai puțin computerul pe care rulează.

Este variantă OpenClaw preluată și rescrisă în limbajul de programare Go, dar și cu unele funcții eliminate, pentru o viteză de încărcare pe server / PC mult mai mică și care poate rula și pe computere / plăci electronice mai slabe de 10$ cost de achiziție precum Raspberry Pi Zero. Deci avantajul mare este dimensiunea și necesarul de putere de procesare.

Tot o alternativă la OpenClaw și mai mică și rescrisă în Rust. Un proiect gândid pentru medii de producție cu cerințe hardware foarte scăzute.

Este cea mai „anemică” clonă de OpenClaw. Rulează pe 1MB RAM. Deși are rol de agent AI nu are nici pe aproape întreaga suită de funcții pe care OpenClaw le are. Dar dacă vrei să rulezi ceva proces mai simplu cu ajutorul AI, te poate ajuta. Este un proiect mai degrabă ca exemplu de se poate și așa.

O comparație între sisteme

Este făcută de cei de la NullClaw pentru a avea o imagine mai clară.

Caracteristică OpenClaw NanoBot PicoClaw ZeroClaw 🦞 NullClaw Limbaj de programare TypeScript Python Go Rust Zig RAM > 1 GB > 100 MB < 10 MB < 5 MB ~1 MB Pornire (normalizată la procesor 0.8 GHz) > 500 s > 30 s < 1 s < 10 ms < 8 ms Dimensiune cod compilat ~28 MB (dist) – ~8 MB 3.4 MB 678 KB Fișiere sursă ~400+ — — ~120 ~110 Cost hardware Raspberry Pi 3 / 4 – 50 – 100$ Placă dezvoltare Linux ~50 $ Placă dezvoltare Linux ~ 10 $ Placă dezvoltare Linux ~ 10 $ Placă dezvoltare ~ 5 $

Alte mențiuni

OpenFang : un proiect cu similarități mari cu OpenClaw însă creatorul și-ar dorit să fie mai rapid fiind scris în limbajul de programare Rust, mai sigur, implementând mai multe metode de securizare a rulării agenților, instalare tool-uri și skill-uri externe, dar păstrând funcionarea în mare la fel. Se mai laudă cu agenți deja implementați de la bun început pe care să-i poți testa imediat după instalare. Practi poți porni mai rapid sistemul comparativ cu OpenClaw cu care trebuie să te descurci să creezi profile noi de agenți AI.

: un proiect cu similarități mari cu OpenClaw însă creatorul și-ar dorit să fie mai rapid fiind scris în limbajul de programare Rust, mai sigur, implementând mai multe metode de securizare a rulării agenților, instalare tool-uri și skill-uri externe, dar păstrând funcionarea în mare la fel. Se mai laudă cu agenți deja implementați de la bun început pe care să-i poți testa imediat după instalare. Practi poți porni mai rapid sistemul comparativ cu OpenClaw cu care trebuie să te descurci să creezi profile noi de agenți AI. NemoClaw : NVIDIA, da gigantul tech, a lansat o versiune proprie după OpenClaw, care spun ei este îmbunătățită pe parte de securitate a datelor rulând în medii închise virtuale, sistemul fiind dedicat pentru medii enterprise care poate vor să experimenteze cu agenți AI precum acesta însă într-un mod cât se poate de sigur. Folosește însă infrastructura NVIDIA. Unele surse de pe internet însă demontau siguranța sistemului pentru medii enterprise, însă lucrurile sunt mereu în mișcare, ce scriu aici, mâine poate fi o știre învechită.

: NVIDIA, da gigantul tech, a lansat o versiune proprie după OpenClaw, care spun ei este îmbunătățită pe parte de securitate a datelor rulând în medii închise virtuale, sistemul fiind dedicat pentru medii enterprise care poate vor să experimenteze cu agenți AI precum acesta însă într-un mod cât se poate de sigur. Folosește însă infrastructura NVIDIA. Unele surse de pe internet însă demontau siguranța sistemului pentru medii enterprise, însă lucrurile sunt mereu în mișcare, ce scriu aici, mâine poate fi o știre învechită. Microsoft dezvoltă un sistem agentic cu funcții similare OpenClaw care rulează local – Ar fi integrat direct în Microsoft 365 Copilot și va fi dedicat evident marilor companii care au nevoie de siguranța datelor asigurată, de guvernanță și trasabilitate.

Mențiuni importante

OpenClaw poate fi testat și de pe servicii terțe în Cloud sau pe servicii de hosting. Au apărut cu zecile. Printre cele mai ușor de utilizat se numără:

Kimi Claw: Kimi este o soluție LLM din China care prinde având cu modele lingvistice care se luptă cu marile companii americane care au cele mai puternice lingvistice în acest moment pentru coding cu AI, răspunsuri generale text. Au lansat și ei un serviciu prin care cu câteva click-uri poți lansa o instanță OpenClaw direct din interfața lor web. Costă serviciul dar se învârte în jurul sumelor obișnuite de plată pentru servicii AI de astăzi. 100 lei / lună. Oferă și 5000 skill-uri și 50GB de stocare în cloud.

Kimi este o soluție LLM din China care prinde având cu modele lingvistice care se luptă cu marile companii americane care au cele mai puternice lingvistice în acest moment pentru coding cu AI, răspunsuri generale text. Au lansat și ei un serviciu prin care cu câteva click-uri poți lansa o instanță OpenClaw direct din interfața lor web. Costă serviciul dar se învârte în jurul sumelor obișnuite de plată pentru servicii AI de astăzi. 100 lei / lună. Oferă și 5000 skill-uri și 50GB de stocare în cloud. MyClaw – este o interfață simplificată construită peste OpenClaw, gândită să ofere funcționalități agentice puternice într-un mod mai accesibil și mai ușor de folosit. Plătești pentru serverul pe care rulează plus unele simplificări de instalare sau utilizare asigurat de serviciu.

– este o interfață simplificată construită peste OpenClaw, gândită să ofere funcționalități agentice puternice într-un mod mai accesibil și mai ușor de folosit. Plătești pentru serverul pe care rulează plus unele simplificări de instalare sau utilizare asigurat de serviciu. Kilo Claw – este una dintre primele companii care a reușit să lanseze pachete de servicii cu OpenClaw și care oferă multe servicii extra pe lângă.

Mai multe lucruri sunt clare legate de OpenClaw sau alte sisteme similare: