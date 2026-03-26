OpenAI închide serviciul Sora: aplicația și API-ul de generare video!

OpenAI a anunțat marți că va opri Sora, aplicația de generare video lansată cu mare tamtam nu cu mult timp în urmă. Vestea a venit abrupt, fără o dată exactă de închidere și, poate mai surprinzător, fără prea multe explicații oficiale.

Este vorba de aplicația mobilă și de întreg serviciul. OpenAI oprește Sora atât în aplicația pentru consumatori, cât și prin API. Cei care generau video prin integrări sau produse construite pe API-ul Sora vor trebui să caute alternative.

Ce a fost Sora?

În februarie 2024, OpenAI a prezentat modelul text-to-video Sora, iar până la sfârșitul anului l-a deschis publicului. Până în septembrie 2025, a apărut și o aplicație de mobil în stil TikTok, care permitea utilizatorilor să genereze propriile clipuri și să le distribuie.

Aplicația a făcut senzație. A devenit cel mai descărcat produs din categoria Photo & Video din App Store într-o singură zi de la lansare. Oameni din toată lumea generau clipuri cu personaje cunoscute, cu ei înșiși inserați în scenarii ireale și cu lumi care arătau reale, dar și mult conținut video exagerat făcut cu AI care a devenit insuportabil pentru internauți.

În decembrie 2025, Disney a semnat un acord de trei ani cu OpenAI, prin care urma să aducă peste 200 de personaje din universurile Disney, Marvel, Pixar și Star Wars în Sora, cu planuri de distribuție pe Disney+. Un miliard de dolari de la cel mai mare studio de divertisment din lume. Lucrurile păreau să meargă într-o direcție bună.

De ce s-a prăbușit totul?

OpenAI cheltuia estimativ 15 milioane de dolari pe zi, doar ca utilizatorii să poată genera clipuri. Anual, asta înseamnă peste 5 miliarde de dolari. Chiar și Bill Peebles, directorul Sora, recunoscuse public că „e complet nesustenabilă.”

Dar nu a fost doar o problemă de bani. Sora a generat constant scandaluri legate de copyright, deepfake-uri cu persoane publice, și presiune din partea guvernelor care se îndreptau spre reglementări mai stricte privind conținutul generat de AI. Fiecare clip viral devenea un motiv în plus împotriva scalării produsului.

Încă de la începutul anului au fost semnale: date de la firma de analiză Appfigures arătau scăderi lunare consecutive în instalări și abonări ale utilizatorilor. În decembrie, o perioadă în care aplicațiile de obicei cresc, Sora a înregistrat o scădere de 32% în descărcări față de noiembrie.

Sora a generat aproximativ 2.1 milioane de dolari din achiziții in-app. Față de costurile de funcționare, e o picătură într-un ocean.

Unde merg resursele OpenAI?

Decizia de a opri Sora nu înseamnă că OpenAI abandonează cercetarea din spatele modelului. Compania redirectionează tehnologia Sora, proiectată să înțeleagă fizica și mișcarea din lumea reală, spre robotică și rezolvarea de probleme fizice, domenii pe care le consideră mai valoroase decât generarea de media.

Modelul generativ care te ajuta să creezi clipuri cu pisici care cântă la instrumente muzicale sau care lucrează în bucătărie va folosi cel mai probabil, la adaptarea roboților umanoizi în medii de lucru cât mai variate. Există deja estimări despre costul redus pe care roboții umanoizi îl vor aduce în diferite tipuri de activități.

Generatorul de imagini al OpenAI, disponibil și în ChatGPT, rămâne activ. Dacă folosești DALL-E sau ChatGPT Images, deocamdată nu se schimbă nimic. Există raportări contradictorii despre dacă generarea video va rămâne cumva în ChatGPT, dar OpenAI nu a confirmat nimic clar în acest sens.

Colaborarea cu Disney

Odată cu oprirea Sora, Disney a renunțat și la parteneriatul cu OpenAI, inclusiv la planurile pentru investiția de 1 miliard de dolari. Disney a comentat diplomatic: „Respectăm decizia OpenAI de a ieși din business-ul de generare video și de a-și schimba prioritățile și vom continua să ne angajăm cu platformele AI pentru a găsi noi modalități de a ajunge la fani.”

Ce urmează?

OpenAI a promis că va împărtăși în curând detalii despre termenele de închidere a aplicației și API-ului, dar și despre modalitățile de export și păstrare a conținutului creat de utilizatori. Dacă ai clipuri acolo, nu le-ai pierdut încă, dar va fi anunțat un interval în care vor putea fi salvate.

Competitorii Runway, Google Veo, Kling, Pika, Seedance (și alții), vor prelua golul lăsat în industrie.

Internetul vorbește și cum OpenAI se pregătește și de listarea la bursă și cum dorește să dea mai bine în performanța financiară către investitori.