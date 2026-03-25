Baterie solid-state gata de producție? Donut Lab promite încărcare în 5 minute și 100.000 de cicluri

Imaginează-ți că încarci mașina electrică în același timp în care plătești la casa benzinăriei. Nu 30 de minute, nu 20. Cinci minute și gata. Asta a anunțat un startup finlandez relativ necunoscut la CES 2026 în fața întregii industrii auto, și reacția a fost pe măsură: scepticism aproape total.

Compania se numește Donut Lab și a venit la Las Vegas cu o baterie solid-state pe care au numit-o simplu Donut Battery. Specificațiile anunțate sunt cele care i-au scos din minți pe experți: densitate de energie de 400 Wh/kg (cam dublu față de ce oferă azi o baterie litiu-ion obișnuită), încărcare 0-80% în 4,5 minute, 100.000 de cicluri de viață, fără metale rare, fără litiu, fără cobalt și fără risc de incendiu. Funcționează stabil de la -30 până la peste 100 de grade Celsius.

Dacă aceste cifre sunt reale, vorbim de cea mai importantă schimbare din industria bateriilor din ultimele decenii. Nu exagerez.

De unde vine tehnologia

Donut Lab este un spin-off al Verge Motorcycles, un producător estonian de motociclete electrice. Tehnologia provine din cercetări de la Universitatea Tampere, bazate pe nanostructuri de titan dioxid amorf, cu un mecanism de pseudocapacitanță care permite ionilor să adere rapid fără degradarea tipică a celulelor litiu-ion. Pe scurt, nu e o baterie clasică îmbunătățită, ci o chimie diferită de la temelie, cel puțin așa susține compania.

Testarea bateriei

După valul inițial de scepticism, inclusiv Shirley Meng, profesor de inginerie moleculară la Universitatea din Chicago, a trecut pe la standul lor la CES și a spus fără menajamente că nu are ce să creadă fără o demonstrație reală, Donut Lab a angajat VTT Technical Research Centre of Finland să testeze independent celulele. VTT e unul dintre cele mai serioase institute de cercetare din Europa, nu un laborator de bunăvoință.

Până acum au apărut cinci rapoarte. Încărcarea rapidă a fost confirmată: o celulă de 26 Ah a atins 80% în 4,5 minute la rata de 11C. La 5C, 80% în 9,5 minute și 100% în circa 12 minute. La temperaturi extreme, celula a menținut peste 99% din capacitate la -30 de grade și a funcționat stabil la 100 de grade fără niciun semn de aprindere.

Testul făcut direct pe motocicleta Verge TS Pro a arătat ceva și mai concret: pachetul de 18 kWh a susținut peste 100 kW putere de încărcare timp de 5 minute, cu răcire pasivă cu aer, fără lichid de răcire. De la 10% la 50% în cinci minute. Aceeași motocicletă cu baterie litiu-ion dura 35 de minute pentru același parcurs.

Astea sunt rezultate reale. Rezultatele testelor și filmări ale testelor sunt chiar pe pagina dedicată I Donut Belive.

Demo Încărcare Motocicletă Electrică

Ce se întâmplă în industrie

Povestea devine și mai interesantă când te uiți la ce se întâmplă în jur. În primele trei luni din 2026, CATL a făcut publice brevete serioase pentru solid-state înainte ca primul standard național chinez să intre în vigoare vara aceasta, Changan anunță pachete de 400 Wh/kg în vehicule până la sfârșitul trimestrului trei, iar Toyota țintește producția de masă până în 2030. Industria nu mai tratează această tehnologie ca pe ceva pentru generația următoare. O tratează cu o mare urgență.

CEO-ul Marko Lehtimaki și-a pus public reputația pe faptul că primele motociclete Verge TS Pro cu baterii Donut ajung la clienți până la finalul lui martie 2026, producția inițială fiind limitată la circa 350 de bucăți. Certificările de siguranță în UE și SUA încă sunt în curs.

Când acele motociclete vor ajunge la clienți și cineva va putea măsura independent densitatea de energie, vom ști cu adevărat ce a construit Donut Lab. Până atunci, avem dovezi parțiale, promițătoare, deci puteam doar privi cu entuziasm cum în UE mai apar și tehnologii revoluționare în industria de mobilitate. Abia aștept să ajungă pe piață.

Urmărește pagina lor de Youtube pentru noi anunțuri https://www.youtube.com/@DonutLabOfficial.