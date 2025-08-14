HONOR Magic V5 – cel mai subțire smartphone pliabil din lume acum în România!

La doar 8.8 mm grosime în stare pliată HONOR Magic V5 este cel mai subțire smartphone pliabil. HONOR inovează constant și împinge limitele pe zona de design și funcționalități care câteodată nu le găsești nici la companiile competitoare producătoare de smarpthone-uri.

Eu nu sunt mare fan al telefoanelor pliabile însă cu cât ajung să fie mai subțiri și sistemul de pliere mai bun cu atât devine mai atractiv un astfel de telefon.

HONOR Magic V5 redefinește telefoanele pliabile nu doar prin grosime mai mică ci cumva evident și printr-o greutate mică de 217 g, combină eleganța unui design ultra-subțire cu durabilitatea. Ecranul interior de 7.95 inch și cel exterior de 6.43 inch, ambele compatibile cu stylus îți permit să-l folosești atât pliat cât și extins.

Dotat cu procesorul puternic Qualcomm Snapdragon 8 Elite și o baterie cu tehnologie siliciu-carbon de 5.820 mAh, Magic V5 asigură performanță rapidă și autonomie de lungă durată. Sistemul de camere AI Falcon include un o cameră principală de 50 MP, o cameră zoom periscop de 64 MP și una ultra-wide de 50 MP, cu funcții AI.

Magic V5 integrează funcții inteligente pentru lucru și comunicare: Modul Multi-Flex permite rularea simultană a trei aplicații, iar Google Gemini și un set complet de unelte AI pentru notițe, editare foto-video și traducere în timp real.

HONOR s-a gândit și la durabilitatea telefonului și este certificat IP58/IP59 și protejat de panouri rezistente la zgârieturi. HONOR Magic V5 este disponibil în culorile Ivory White, Black și Dawn Gold, oferind o experiență premium și inovatoare pentru utilizatorii care doresc un smartphone pliabil de top.

OS: Android 15, MagicOS 9

Android 15, MagicOS 9 Ecran: Pliabil: LTPO AMOLED 7.95 inch, 2172 x 2352 pixeli (~403 ppi), 120 Hz, 1B culori, luminozitate 5000 nits (peak), protecție Honor Super Armored Inner Screen Exterior: 6.43 inch LTPO OLED, 1060 x 2376 pixeli, 120 Hz, Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) – SM8750‑AB

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) – SM8750‑AB GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Memorie Internă: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Camere Spate: Wide : 50 MP, f/1.6, 23 mm, PDAF, OIS; filmare 4K@30/60 fps (10-bit), 1080p@30/60 fps, gyro‑EIS Telephoto : 64 MP, f/2.5, 70 mm (periscop), 3x zoom optic Ultra-wide : 50 MP, f/2.0, 13 mm, AF

Cameră Față: Principală : 20 MP, f/2.2; filmare 4K@30 fps / 1080p@30 fps, gyro‑EIS Cover : 20 MP, f/2.2

Conectivitate: 5G, LTE, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual‑band, Wi‑Fi Direct, Bluetooth 6.0, A‑GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, Infraroșu, USB Type‑C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2

5G, LTE, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual‑band, Wi‑Fi Direct, Bluetooth 6.0, A‑GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, Infraroșu, USB Type‑C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 Cititor de amprentă: lateral

lateral Încărcare rapidă: 66 W wired, 50 W wireless, 5 W reverse wired

66 W wired, 50 W wireless, 5 W reverse wired Rezistență: IP58/IP59 – praf, stropire cu apă, submersie până la 1 m timp de 30 min

IP58/IP59 – praf, stropire cu apă, submersie până la 1 m timp de 30 min Acumulator: 5820 mAh (International)

5820 mAh (International) Dimensiuni: Extins: 156.8 x 145.9 x 4.1‑4.2 mm; Pliat: 156.8 x 74.3 x 8.8‑9.0 mm

Extins: 156.8 x 145.9 x 4.1‑4.2 mm; Pliat: 156.8 x 74.3 x 8.8‑9.0 mm Greutate: 217 g

217 g Altele: suport Stylus, Hi‑Res audio 24‑bit/192 kHz, fără jack 3.5 mm

suport Stylus, Hi‑Res audio 24‑bit/192 kHz, fără jack 3.5 mm Culori: Black, Ivory White, Dawn Gold, Reddish Brown

Preț HONOR Magic V5

HONOR Magic V5 ste disponibil la 9.999 RON preț de lansare în România. Dacă îl cumperi în perioada campaniei primești: CARD Cadou de 1500 lei + Căști wireless HONOR Choice Earbuds.