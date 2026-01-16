Replit face un salt major în dezvoltarea de aplicații iOS / Android native bazate pe React!

Replit lansează un update important pentru ecosistemul său de dezvoltare de aplicații folosind inteligența artificială (sau vibe coding cum a căpătat numele). Acest update aduce o îmbunătățire majoră într-o zonă unde dezvoltarea de aplicații era până acum mult mai dificilă, din cauza unor limitări tehnice și a altor factori ce țin de complexitatea dezvoltării aplicațiilor mobile pentru sistemele de operare smartphone iOS de la Apple.



Replit printr-un parteneriat cu echipa care a creat React a simplificat acest lucru de creare și trimitere aplicație la validare pentru App Store și Google Play, folosit deja de foarte mulți dezvoltatori de aplicații.

Ce este React?

React este o librărie JavaScript, în prezent menținut de Meta, folosit pentru construirea interfețelor de utilizator, în special pentru aplicații web și mobile. Este bazat pe componente reutilizabile, ceea ce înseamnă că aplicațiile sunt construite din bucăți mici de UI care pot fi refolosite și combinate între ele. React permite actualizarea rapidă și eficientă a interfeței atunci când datele se schimbă și este foarte popular pentru că ajută la dezvoltarea de aplicații moderne, ușor de întreținut și scalabile.

Ce efecte are acest update?

Integrarea cu React deschide și mai mult zona de dezvoltare cross-platform, unde același cod poate fi reutilizat eficient pe mai multe platforme, fără a fi nevoie de rescrierea completă a aplicației pentru fiecare sistem de operare în parte. Acest lucru înseamnă timp mai puțin pierdut pe mentenanță și mai mult timp alocat iterației și testării.

Pentru proiectele construite cu ajutorul inteligenței artificiale din Replit, React devine o piesă cheie în tranziția de la prototip la aplicație reală, gata de livrare. Aplicațiile vor putea fi transformate mai ușor în produse funcționale, care rulează coerent atât pe iOS, cât și pe Android.

Replit însă deși promițător rămâne un tool costisitor dacă nu știi să îl folosești și poate nu ai și cunoștințe despre dezvoltare aplicații, fiind esențiale în acest proces pentru a genera aplicații funcționale, sigure, eficiente, fără să plătești sume colosale pe credite.

Tu ai încercat până acum vreo platformă / vreun sistem de vibe coding (dezvoltare cu AI)?

Replit este mai mult decât o platformă de dezvoltare include multe altele printre care:

Îți poate printr-o apăsare de buton să îți publice site-ul dezvoltat direct pe serverele lor Te poți conecta de pe un IDE local printr-o conexiune sigură direct la mediul de dezvoltare din Replit Poate afișa în dreapta aplicația web / site-ul / alte interfețe dezvoltate. Are funcții de semnalare cu ajutorul mouse-ului în interfață acolo unde vrei să modifici / să corectezi cu ajutorul AI comportamentul / grafica interfeței ori comanda realizată în spate. Poți colabora în timp real cu cineva în Replit Conectivitate Github

Mai jos anunțul oficial Replit