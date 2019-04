Review Motorola Moto G7 Power – smartphone de buget cu autonomie bună

A venit primăvara și odată cu ea review-ul anual la un smartphone Motorola cum deja devine tradiție. Acum Motorola mi-a trimis Moto G7 Power, un smartphone de buget cu baterie mai mare comparativ cu modelul standard și așa cum ne-a obișnuit cu Android aproape curat.

Deci dacă te interesează un smartphone cu autonomie mai bună, ecran mare și Android 9.0 continuă să citești articolul.

Specificații Moto G7 Power (XT1955-4)

Chipset: Snapdragon 632

CPU: Octa-core 1.8 GHz Kryo 260

GPU: Adreno 506

Android 9.0

Ecran: IPS LCD 6.2 inch, 720 x 1570 pixeli,

Memorie stocare: 64 GB + posibilitate de extindere cu microSD

RAM: 4GB

Camera principală: 12 MP, f2.0, filmare 4K / 30fps, HDR, Panorama

Camera frontală: 8 MP, f/2.2, filmare 1080p / 30fps

Comunicare: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, LTE Cat 7 (300 Mbps download), A-GPS, GLONASS

Cititor Amprentă pe spate

Conectivitate: USB-C și port audio 3.5 mm

Acumulator: 5000 mAh

Dimensiune: 159.4 x 76 x 9.3 mm

Greutate: 193g

Specificații complete

Design

Am găsit pe Moto G7 Power un design foarte plăcut, cu elemente preluate de pe telefoane de top cum ar fi tăietura ecranului din partea de sus (notch) similară cu cea de pe iPhone X unde sunt așezați senzori, difuzorul și camera frontală. Îți place sau nu notchul a câștigat și a fost adoptat de mulți producători într-o formă sau alta.

Întreaga carcasă a telefonului este din plastic lucios care îl va face să arate extraordinar 1% din viața lui atunci când este scos din cutie sau când îți mai vine să îi ștergi carcasa de amprente.

Designul carcasei este similar pe spate cu cel de pe Samsung S7, dar evident cu excepția camerei care este așezată într-un modul circular proeminent, dar care nu pare sa aibă nici măcar 1mm, iar husa din silicon cu care a fost livrat a eliminat diferența de nivel.

Butoanele sunt poziționate pe partea dreaptă: volum și on / off / deblocare. Nu mi se pare că s-a schimbat ceva de la o versiune la alta. Pe laterala stângă este slotul pentru nano SIM-uri și microSD. Este fain că poate integra simultan și două nano SIM-uri și un microSD, față de modele mai vechi unde foloseai fie un al doilea SIM, fie un microSD.

Fiind un telefon bazat pe autonomie mai mare îi crește dimensiunea și prin urmare și greutatea. La 193 grame mi se pare totuși că pentru 6.2 inch este foarte bine. Un telefon mare și lucios nu se recomandă să fie și ușor dacă nu vrei să-și ia zborul.

La baza telefonului este așezat portul USB-C iar lângă acesta bineînțeles și microfonul.

Per total designul lui Moto G7 Power mi se pare comun, dar plăcut și lasă impresia de telefon premium, și dacă nu ai o problemă cu notchul atunci merită luat în considerare pentru o achiziție.

Performanțe

Moto G7 Power nu ar trebui să vă gândiți că este un smartphone rapid, însă mai important decât rapid mi se pare că un smartphone trebuie să nu sacadeze prin meniuri sau când declanșezi diferite comenzi, iar acest acesta a avut foarte puține momente când a mai scăpat niște cadre.

Chipsetul Snapdragon 632 cu procesorul octa-core Kryo 260 care poate atinge maximum 1.8 GHz și procesorul grafic Adreno 506, s-au descurcat bine în mare parte dintre aplicații. Nu am simțit nevoie de ceva rapid, ba mai mult mi s-a părut că sistemul de operare m-a împiedicat să lansez comenzile mai rapid datorită animațiilor care trebuie să aștepți să se termine înainte să apeși un buton sau să faci slide la ceva.

Testul în AnTuTu a scos la iveală 107064 de puncte dacă vă uitați în topul de mai jos. Destul de mult după ZenFone 5 deși are o configurație similară a chipsetului dar cu mai multă memorie RAM.

Telefonul oferă 64 GB memorie internă totală, iar după instalarea unor aplicații de uz general fără jocuri sau ceva mare am ajuns la 51 GB. Telefonul nu are aproape deloc aplicații Motorola așa că mai mult sistemul de operare a ocupat.

Cititorul de amprente disponibil pe acest model se comportă extraordinar de bine. Nu aș putea spune cât de sigur este comparativ cu cele de pe telefoanele de top însă se deblochează instant și nu-mi amintesc să fi avut o singură eroare de citire.

Ecran

Ecranul IPS LCD de 6.2 inch mi se părea acum câțiva ani încă prea mare. Ușor, ușor vom sta cu telefoanele tabletă în buzunar dacă nu apare ceva tehnologie high-tech, și nu te gândi încă la ecranele pliabile care încă sunt oribile pentru utilizarea de zi cu zi.

Ecranul lui Moto G7 Power are o rezoluție 1570 x 720 pixeli care mi se pare suficientă pentru acest ecran. Nu știu dacă ești de aceeași părere, dar pentru un telefon de buget este standard o densitate a pixelilor de 279 ppi.

Calitatea afișajului este bună, atât cât se poate pe un telefon la aproximativ 1000 lei. Dar mi se pare că nu s-au făcut prea multe compromisuri, iar partea de sus cu notch mie chiar mi se pare utilă. Trebuie văzută ca o zonă unde pui elementele de notificare, ceasul și alte icon-uri. Iar în timpul unui material video vei putea alege dacă să afișezi clipul full screen sau doar până la notch.

Protecția Gorilla Glass 3 pare să lipsească. Este neclar. Pe piața din SUA este cu tot cu protecție Gorilla, dar în Europa este fără din ce îmi dau seama.

Sistem de Operare

Motorola este lăudat pe bună dreptate pentru utilizarea unei versiuni a sistemului de operare Android care este aproape nemodificat. Folosește și ultima versiune de Android 9.0 (Pie) care nici pe unele modele de flagship lansate anul trecut nu a ajuns de la LG, Samsung și asta este cam trist.

Moto G7 Power include o mulțime dintre bine cunoscutele gesturi și funcții Motorola printre care:

deschiderea luminii printr-o mișcare stânga dreapta de 2 ori. La fel pentru închidere;

deblocare facială;

pornire cameră printr-o mișcare de dublă rotire a telefonului când îl ții în mână;

oprire sonerie apel la ridicarea telefonului;

întoarce telefon cu fața în jos pentru a nu fi deranjat până la ridicare;

menținere ecran aprins atât timp cât te uiți la el (pentru a citi un articol relaxat);

etc.

Apelare

Îmi place că se aude în timpul convorbirilor foarte tare telefonul astfel că nu am avut probleme să aud persoana cu care discutam în mijlocul orașului lângă trafic. Per total calitatea convorbirilor mi s-a părut bun chiar foarte bună. Și cei cu care am mai vorbit au sesizat o îmbunătățire a calității audio deci și microfonul stă bine.

Camere foto

Motorola Moto G7 Power nu excelează la această caracteristică. Are suficient de multe funcții în aplicația pentru foto, ba chiar poate filma la rezoluție 4K / 30 fps sau 1080p / 60 fps, dar se vede că nu a fost un punct important care să scoată telefonul în evidență.

În exemplele de mai jos ce se poate observa este limitarea la expunerea cerului și subiectului. Cerul este mult supra expus deși era înnorat. Printre ele sunt și fotografii cu HDR și fără HDR. Cele HDR au mai fost reglate ca expunere. Per total imaginile sunt clare, destul de detaliate la nivel de pixel, dar parcă se putea mai bine.

Se mai pot observa aberații cromatice destul de evidente. Per total este o cameră foto ok pe un telefon de buget, dar merita mai mult.

Mai jos sunt două mostre cu material video 4K. Stabilizarea materialului este minimală pe această rezoluție probabil pentru că este aproape rezoluția maximă la care poate înregistra și nu prea rămâne loc pentru stabilizare digitală, iar optică nu are.

https://www.youtube.com/watch?v=OcfLH8XWlNU

Deși materialul este la rezoluție 4K, nivelul de detalii din materiale nu se ridică la nivelul meu de așteptare. Dar după cum spuneam. Se simte că nu a fost o caracteristică în care s-a investit prea mult așadar trebuie să ne mulțumim cu ceva mediocru.

https://www.youtube.com/watch?v=39dfU2C-J14

Autonomie

Am ajuns la punctul principal al telefonului sugerat chiar din nume. 5000 mAh ar fi suficient pentru 3 zile pe un telefon cu ecran mai mic, dar pe acest telefon 2 zile poate 2.5 zile ar fi fost autonomia obținută de mine. Mi se pare decentă autonomia pe un astfel de telefon.

Poți chiar extinde autonomia mult mai mult dacă oprești internetul și faci și alte economii pentru consumul de energie. Depinde și de ce fel de utilizator ești pentru că dacă ești gamer sunt convins că o poți dovedi într-o zi.

Nu-mi place

camera foto-video cam slăbuță

Îmi place

designul plăcut

poți folosi două SIM-uri + un microSD simultan

prețul bun

autonomie peste medie

sistemul de operare nou Android 9.0

nu are aplicații inutile preinstalate

Concluzie

Motorola Moto G7 Power merită luat în considerare dacă ești în căutarea unui telefon cu ecran mare și acumulator care îți asigură peste două zile de utilizare, parcă devine din ce în ce mai atractivă ideea de smartphone cu autonomie mare.

Telefoanele Motorola sunt unele dintre cele mai faine dacă ești în căutarea unui telefon fără soft inutil instalat de către producător. În plus vei avea Android 9.0 disponibil din prima zi. Are un ecran mare de 6.2 inch care se vede rezonabil de bine, vine cu un design preluat de la Samsung S7 (pe spate) și îl facă să pară premium.

Dacă te interesează să ai și o cameră foto performantă însă s-ar putea să trebuiască să mai cauți alte modele.