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DJI Ronin RS5 – un nou gimbal semi-profesional anunțat oficial!

Iulian Mîrzacscris de 3 minute

A venit momentul ca DJI liderul în domeniul stabilizării video fie ea pe drone, echipamente video handheld, sau stabilizării dedicate pentru camere video / foto semi-profesionale să lanseze un update la seria de succes Ronin de gimbal-uri (stabilizatoare video).

Este un model care se concentrează pe funcții precum LiDAR (focalizare cu ajutorul unui senzor cu o tehnologie similară cu cea utilizată pe unele mașini autonome pentru detectarea lucrurilor din apropiere). Cum te va ajuta LiDAR, va fi să focalizeze și mai bine și pe lângă asta să poți focaliza obiective foto / video fără focalizare internă.

Nu știu cât de util va fi LiDAR în condiții de producție video profesională. Este ceva ce rămâne să fie testat în practică. Nu pare un avans colosal față de versiunea anterioară, dar este deja un produs destul de matur care te ajută să își faci treaba în condiții mai bune comparativ cu gimbal-uri competitoare.

Alte lucruri importante din lista de noutăți pentru DJI Ronin RS5 sunt:

  • indicator pentru stabilizare pe înălțime (axa Z) – practic un update software la ecranul de pe stabilizator.
  • Vei putea selecta pe ecranul gimbal-ului pe ce subiect focalizezi cu ajutorul LiDAR, iar gimbal-ul va urmări și subiectul.
  • Mâner cu control electronic pentru control cameră și gimbal.
  • Încărcare rapidă într-o oră

Specificații gimbal DJI Ronin RS5 și comparație cu versiunile anterioare

Caracteristică / Model gimbalDJI RS3DJI RS4DJI RS5
Greutate gimbal (incl. grip baterie, placă quick-release)1.3 kg1.4 kg~1.6 kg
Sarcina utilă testată3 kg3 kg3 kg
Scenarii de utilizareGimbal independent: O mână, două mâini, servietă, portret (cu accesoriu)O mână, două mâini, servietă, shooting vertical nativ generația 2O mână, două mâini, servietă, shooting vertical nativ generația 2
Blocare axeBlocare axe automatăBlocare axe automată generația 2Blocare axe automată generația 2
Material brațe axeAlamă turnatăAlamă turnată, straturi intermediare Teflon™Fibră de carbon, straturi intermediare Teflon™
Placă quick-releaseStrat dubluStrat dublu (cu ghid reglabil poziție)Strat dublu (cu ghid reglabil poziție), extins
Manivelă reglare finăDaDaDa
Algoritm stabilizareAlgoritm RS stabilizare generația 3Algoritm RS stabilizare generația 4Algoritm RS stabilizare generația 4
Conexiune declanșatorBluetooth, cablu declanșatorBluetooth, cablu declanșatorBluetooth, cablu declanșator
Ecran setări parametriEcran tactil OLED 1.8” full-colorEcran tactil OLED 1.8″ full-colorEcran tactil OLED 1.8″ full-color
ScurtăturiSchimbător mod gimbalSchimbător mod gimbal, schimbător mod joystickSchimbător mod gimbal, schimbător mod joystick
Sistem focalizare LiDARN/AN/ASistem focalizare LiDAR generația 2 (multi-punct) (est. compat. base)
Sistem transmisie video wirelessDJI Ronin Image TransmitterDJI Ronin Image TransmitterDJI Transmission, DJI Ronin Image Transmitter
Porturi extensiePort USB-C control × 3, Port NATO × 2Port USB-C control × 3, port RSA × 1, port NATO × 2, port adaptor încărcare × 1Port USB-C control × 3, port RSA × 2, port NATO × 2, port adaptor încărcare × 1
Urmărire inteligentă și compozițieN/AModul DJI RS Intelligent TrackingModul DJI RS Intelligent Tracking
Design baterieDetasabilăDetasabilăDetasabilă
Autonomie12 oreMax 29.5 ore* (*cu DJI RS BG70 High-Capacity Battery Grip)Max 29 ore* (*cu DJI RS BG70 High-Capacity Battery Grip)
Timp încărcare2.5 ore2.5 ore1.5 ore

Mai jos am găsit un prim videoclip cu un scurt demo. Poți folosi traducerea automată în limba engleză ori subtitrările automate în limba română. Expune limitările pe care noul sistem de tracking le are și avantajele lui.

Eu sunt destul de rezervat în privința upgrade-ului. Dacă deja ai RS4 și chiar RS3 Pro diferențele nu sunt colosale, dar analizează pentru tine cât de bine se comportă la stabilizare, partea cea mai importantă, ori poate ai nevoie de un stabilizator care comunică perfect cu camera ta foto-video.

Unde vei putea găsi DJI Ronin RS5 în România?

  1. F64
  2. Photosetup
  3. Robotworld

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Sunt fondatorul ITnewz.ro. Îmi place să explic tehnologia pe înțelesul tuturor și să ofer recomandări practice pentru cititorii care caută device-uri noi. Găsești articolele mele în toate categoriile site-ului. Îmi place ecosistemul Apple și urmăresc atent noutățile lor, dar sunt la fel de curios și de Android.

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