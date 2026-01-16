DJI Ronin RS5 – un nou gimbal semi-profesional anunțat oficial!

A venit momentul ca DJI liderul în domeniul stabilizării video fie ea pe drone, echipamente video handheld, sau stabilizării dedicate pentru camere video / foto semi-profesionale să lanseze un update la seria de succes Ronin de gimbal-uri (stabilizatoare video).

Este un model care se concentrează pe funcții precum LiDAR (focalizare cu ajutorul unui senzor cu o tehnologie similară cu cea utilizată pe unele mașini autonome pentru detectarea lucrurilor din apropiere). Cum te va ajuta LiDAR, va fi să focalizeze și mai bine și pe lângă asta să poți focaliza obiective foto / video fără focalizare internă.

Nu știu cât de util va fi LiDAR în condiții de producție video profesională. Este ceva ce rămâne să fie testat în practică. Nu pare un avans colosal față de versiunea anterioară, dar este deja un produs destul de matur care te ajută să își faci treaba în condiții mai bune comparativ cu gimbal-uri competitoare.

Alte lucruri importante din lista de noutăți pentru DJI Ronin RS5 sunt:

indicator pentru stabilizare pe înălțime (axa Z) – practic un update software la ecranul de pe stabilizator.

Vei putea selecta pe ecranul gimbal-ului pe ce subiect focalizezi cu ajutorul LiDAR, iar gimbal-ul va urmări și subiectul.

Mâner cu control electronic pentru control cameră și gimbal.

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Specificații gimbal DJI Ronin RS5 și comparație cu versiunile anterioare

Caracteristică / Model gimbal DJI RS3 DJI RS4 DJI RS5 Greutate gimbal (incl. grip baterie, placă quick-release) 1.3 kg 1.4 kg ~1.6 kg Sarcina utilă testată 3 kg 3 kg 3 kg Scenarii de utilizare Gimbal independent: O mână, două mâini, servietă, portret (cu accesoriu) O mână, două mâini, servietă, shooting vertical nativ generația 2 O mână, două mâini, servietă, shooting vertical nativ generația 2 Blocare axe Blocare axe automată Blocare axe automată generația 2 Blocare axe automată generația 2 Material brațe axe Alamă turnată Alamă turnată, straturi intermediare Teflon™ Fibră de carbon, straturi intermediare Teflon™ Placă quick-release Strat dublu Strat dublu (cu ghid reglabil poziție) Strat dublu (cu ghid reglabil poziție), extins Manivelă reglare fină Da Da Da Algoritm stabilizare Algoritm RS stabilizare generația 3 Algoritm RS stabilizare generația 4 Algoritm RS stabilizare generația 4 Conexiune declanșator Bluetooth, cablu declanșator Bluetooth, cablu declanșator Bluetooth, cablu declanșator Ecran setări parametri Ecran tactil OLED 1.8” full-color Ecran tactil OLED 1.8″ full-color Ecran tactil OLED 1.8″ full-color Scurtături Schimbător mod gimbal Schimbător mod gimbal, schimbător mod joystick Schimbător mod gimbal, schimbător mod joystick Sistem focalizare LiDAR N/A N/A Sistem focalizare LiDAR generația 2 (multi-punct) (est. compat. base) Sistem transmisie video wireless DJI Ronin Image Transmitter DJI Ronin Image Transmitter DJI Transmission, DJI Ronin Image Transmitter Porturi extensie Port USB-C control × 3, Port NATO × 2 Port USB-C control × 3, port RSA × 1, port NATO × 2, port adaptor încărcare × 1 Port USB-C control × 3, port RSA × 2, port NATO × 2, port adaptor încărcare × 1 Urmărire inteligentă și compoziție N/A Modul DJI RS Intelligent Tracking Modul DJI RS Intelligent Tracking Design baterie Detasabilă Detasabilă Detasabilă Autonomie 12 ore Max 29.5 ore* (*cu DJI RS BG70 High-Capacity Battery Grip) Max 29 ore* (*cu DJI RS BG70 High-Capacity Battery Grip) Timp încărcare 2.5 ore 2.5 ore 1.5 ore

Mai jos am găsit un prim videoclip cu un scurt demo. Poți folosi traducerea automată în limba engleză ori subtitrările automate în limba română. Expune limitările pe care noul sistem de tracking le are și avantajele lui.

Eu sunt destul de rezervat în privința upgrade-ului. Dacă deja ai RS4 și chiar RS3 Pro diferențele nu sunt colosale, dar analizează pentru tine cât de bine se comportă la stabilizare, partea cea mai importantă, ori poate ai nevoie de un stabilizator care comunică perfect cu camera ta foto-video.

Unde vei putea găsi DJI Ronin RS5 în România?