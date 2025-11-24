Review Logi MX Mechanical – o tastatură mecanică „între două lumi”

Am avut pe mână Logi MX Mechanical, o tastatură mecanică lăudată de unii utilizatori și controversată pentru alți utilizatori, varianta full cu cu switch-uri tactile maro. Am testat-o în paralel cu o tastatură Keychron V1 Max și vreau să explic pe scurt cum se simte, cui se potrivește și unde apar limitările ei principale. Nu este cea mai bună comparație între cele două, dar măcar pentru cei care nu știu ce să aleagă să aibă mai multe puncte de informare. Ambele folosesc switchuri brown.

Design tastatură Logi MX Mechanical

Modelul testat are layout britanic (ISO), foarte apropiat de cel american (ANSI), doar cu câteva diferențe minore la Enter și anumite caractere speciale. Tastatura este full-size cu toate tastele standard și tastele numerice.

Este genul de tastatură care are tastele oarecum pătrate și suprafața de apăsare a tastelor este mai mare comparativ cu tastele în stil vechi adesea utilizate pe tastaturile mecanice care au un aspect tronconic (mai mică suprafața de apăsare față de bază).

Pentru mine acest layout m-a determinat să scriu texte cu mai multe erori pentru că mai prindeam colțurile unor taste de lângă în timpul tastării, dar asta nu înseamnă că în timp nu mă mai puteam obișnui și obțineam o precizie mai bună în scris.

Totuși fiind o tastatură încadrată low-profile, e mai subțire, are un singur unghi de înclinare 8% și se simte confortabil pentru cine vine de pe tastaturi de laptop sau tastaturi nu prea înalte pe birou. Suprafața de tastare nu este curbată.

Construcția ei este solidă, tastele sunt din ABS, foarte stabile aproape fără să aibă deloc joc și sunt luminate de dedesubt. Lumina este ajustabilă și dacă literele de pe taste se văd foarte bine.

Feeling și experiența de tastare

Zgomotul tastelor este estompat, închis, deloc satisfăcător pentru cine e obișnuit cu mecanice clasice care au un click disntinct la fiecare tastă apăsată. Partea aceasta este foarte subiectivă și din acest motiv recomand să găsești metode cât mai variate prin care să poți testa nu doar asculta cum sună tastele tastaturilor mecanice pe care le-ai ochit.

Tastele au o cursă similară cu alte tastaturi mecanice deși este încadrată la tastaturi low-profile. Feelingul general este o combinație între o tastatură mecanică și una obișnuită tip membrană. Switch-urile maro sunt tactile și relativ silențioase, dar rezistența la apăsare nu este uniformă pe toată cursa. Practic simți un fel de „arc”, ceea ce mie personal nu mi se potrivește și nici nu-mi place.

Comparând cu Keychron V1 Max, o tastatură mecanică cu înălțime standard, diferența tactilă e mare. Pe Keychron tastele au o apăsare cursivă și cu un arc slab comparativ cu alte tastaturi. MX Mechanical m-a scos din ritm, în special când scriam rapid. Totuși te poți obișnui.

Până la urmă construcția ei este optimizată pentru viteză cu taste apropiate, o cursă mai mică și arcuri mai puternice, deci nu zic că nu este o tastatură bună, cred că sunt persoane care preferă exact acest tip de taste și switch-uri.

Conectivitate și funcții

MX Mechanical se poate conecta atât prin Bluetooth, cât și prin receiverul Logi Bolt, ceea ce ajută la latență scăzută. Tastatura permite conectarea la trei dispozitive diferite, având trei butoane dedicate pentru schimbarea rapidă între ele. Pentru cine folosește simultan un laptop, o tabletă sau un telefon, funcția asta devine foarte utilă.

Din păcate receiverul nu are un loc în tastatură în care să fie pus dacă nu îl folosești, deci aici primește o mică bilă neagră, poți pierde receiverul dacă pleci cu ea dintr-un birou într-altul.

Tastele includ simboluri pentru Windows și macOS, deci este ușor de folosit pe ambele sisteme de operare fără să memorezi scurtăturile mai ales dacă ești începător, ori ești ca mine și tranzitezi între cele două sisteme de operare.

Software și personalizare

Logi Options+ oferă o personalizare limitată. Poți seta scurtături diferite în funcție de aplicație, dar doar pentru butoanele din zona superioară (F1-F12 și câteva taste suplimentare). Nu poți remapa tastele complet. Dacă ai nevoie să muți Ctrl, Alt, Shift, sau alte taste în poziții mai bune pentru workflow, tastatura nu permite asta precum poți găsi la același preț pe unele modele de tastaturi mecanice.

Există și funcția „Smart Actions”, care poate lansa automat mai multe aplicații sau comenzi, dar nu oferă nimic spectaculos. Este într-adevăr un produs care este dedicat utilizatorilor office și asta se vede în toate aspectele ei.

Baterie

Nu am reușit să testez autonomia în timpul acestei sesiuni dar ținând cont de istoricul perifericelor MX de la Logi tind să am încredere în specificații cu o oarecare marjă de eroare. Producătorul promite 10 luni fără luminarea tastelor și 15zile de autonomie wireless cu iluminare activată.

Ce îmi place

Conectivitatea rapidă prin Bluetooth și Logi Bolt (lag aproape inexistent la wakeup). Poți schimba instant între trei dispozitive

Iluminare plăcută și discretă

Compatibilă atât cu Windows, cât și cu macOS cu taste dedicate OS-urilor

Low profile, deci nu obosește încheietura

Tastele brown se aud și mai estompate decât cele de pe alte tastaturi mecanice

Ce nu îmi place

Rezistența tastelor este „elastică” pe toată cursa și nu are un prag clar. Nu se simt la fel de bine ca pe variantele standard de pe alte tastaturi mecanice

Tastele sunt cam înghesuite, cresc rata de erori la scriere. Puteau fi și mai înghesuite

Personalizare foarte limitată în Logi Options Plus: nu poți remapa tastele complet (Ctrl, Alt, Shift și altele), sau seta viteza de repetare taste, crea Macro-uri avansate

Nu poți schimba un switch (non Hot Swap)

Concluzie

Logi MX Mechanical este o tastatură low-profile solidă, gândită pentru utilizatori office și pentru cei care vor confort și conectivitate multiplă. Dacă vii din zona tastaturilor mecanice adevărate, s-ar putea să simți că lipsește satisfacția la apăsare, controlul asupra tastelor și personalizarea profundă ori funcții precum switch-uri hot swappable.

Dacă ești utilizator office sau creativ care vrea ceva ce începe să se simtă ca o tastatură mecanică dar care nu e chiar acolo și vrea să facă tranziția gradual ori poate deja ești în ecosistemul Logi cu un mouse din seria MX Master atunci tastatura s-ar putea să ți se potrivească mai bine.

Prețul la care se vinde în prezent poate oferi opțiuni mai bune în materie de tastaturi mecanice cu tot ce înseamnă ele și personalizare dar acelea sunt mai degrabă recomandate utilizatorilor care fac gaming la nivel profesional ori tind spre profesional. Este pentru cei care vor personalizare completă a tastaturii inclusiv switch-uri ce se pot schimba rapid sau un feedback tactil diferit.

Alternative mai bune

În opinia mea tastatura Logi MX Mechanical nu își are rostul deoarece este o combinație care pentru mine nu merită luată în considerare, însă de luat în considerare că switch-urile celelalte disponibile pentru MX Mechanical pot schimă radical felul în care se tastează pe ea. Sunt siguri că are fanii ei. Dar pentru cei care vor fi nemulțumiți de experiența de tastare pe ea voi recomanda două alternative în direcții mai clare, ambele cu tastele numerice:

Opțiune low-profile, office, non-mecanică:

Logi MX Keys S – o opțiune mei veche însă superbă pentru cei care preferă o tastatură similară cu cea de pe laptop cu taste chiar care se apasă foarte scurt, tot wireless, tot cu taste numerice și funcționalități similare cu MX Mechanical însă cu switch-uri non-mecanice.

Opțiune cu taste înalte, full-mecanică, personalizare avansată:

Keychron V6 Max – Pentru o tastatură care nu va fi nici printre cele mai ieftine nici printre cele mai scumpe avem acest model la preț similar cu MX Mechanical la ~450 lei. Vine de la un brand cu renume în industria de tastaturi mecanice. Oferă un raport calitate / preț foarte bun cu majoritatea funcțiilor și chiar și un buton de volum și cu taste complet configurabile după bunul plac pe interfața web a producătorului ori pe aplicații terțe gratuite.