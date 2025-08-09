Am avut ocazia să testez mai multe telefoane de la Xiaomi în ultima perioadă, iar flagship-ul Xiaomi 15 mi-a atras atenția în mod special. Prin acest review la Xiaomi 15 am să îți povestesc ce mi-a plăcut și ce nu, cum se compară cu alte modele de top și dacă merită să-l iei în calcul pentru următorul tău upgrade.

Este un telefon compact, dar puternic, cu un design elegant și dotări de flagship. Hai să vedem dacă și experiența reală e pe măsura specificațiilor.

Specificații Xiaomi 15

Soft : Android 15 (interfață HyperOS 2) – primește update la Android 16 și HyperOS 2.3 și cel mai probabil versiuni ulterioare.

: Android 15 (interfață HyperOS 2) – primește update la Android 16 și HyperOS 2.3 și cel mai probabil versiuni ulterioare. Ecran : 6.36 inch, OLED, 2670 x 1200 pixeli, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, luminozitate 3200 nits (peak) / 1500 nits real și protecție Xiaomi Shield Glass

: 6.36 inch, OLED, 2670 x 1200 pixeli, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, luminozitate 3200 nits (peak) / 1500 nits real și protecție Xiaomi Shield Glass Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) – SM8750‑AB

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) – SM8750‑AB GPU : Adreno 830

: Adreno 830 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Memorie Internă : 512 GB UFS 4.0

: 512 GB UFS 4.0 Camere Spate : Wide : 50 MP, f/1.62, PDAF, OIS; filmare 8K@30 fps / 24 fps, 4K@60 fps / 30 fps / 24 fps (HDR10+ sau chiar 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960 fps sau 720p până la 1920fps, lentile Leica Vario Summilux Telephoto : 50 MP; f/2.0; OIS; filmare 4K@60 fps, zoom optic 2.6x Ultra‑wide : 50 MP, f/2.2, 115°; filmare 4K@60 fps

: Cameră Față : 32 MP, f/2; filmare 1080p@30/60 fps

: Conectivitate : 5G, Bluetooth 5.4, Wi‑Fi 7 /6E/6, A‑GPS, NFC, transmițător IR, USB Type-C 3.2 Gen 1

: 5G, Bluetooth 5.4, Wi‑Fi 7 /6E/6, A‑GPS, NFC, transmițător IR, USB Type-C 3.2 Gen 1 Cititor de amprentă : sub ecran (ultrasonic)

: sub ecran (ultrasonic) Încărcare rapidă : 90 W pe fir cu suport PD3.0, QC3+ (0–100 % în aprox. 30 minute), 50W wireless, sau 10W wireless când încarci alt telefon cu el.

: 90 W pe fir cu suport PD3.0, QC3+ (0–100 % în aprox. 30 minute), 50W wireless, sau 10W wireless când încarci alt telefon cu el. Rezistență IP68 – praf, stropire cu apă, submersie până la 1.5m adâncime timp de 30 de min.

– praf, stropire cu apă, submersie până la 1.5m adâncime timp de 30 de min. Acumulator : 5240 mAh (varianta Global)

: 5240 mAh (varianta Global) Dimensiuni : 152.30 x 71.20 x 8.08 mm

: 152.30 x 71.20 x 8.08 mm Greutate : 191 g (varianta albă)

: 191 g (varianta albă) Specificații complete aici

Design

Xiaomi a construit pentru generația 15 a acestei serii un design familiar și plăcut care îmbină metal pe muchie și un fel de sticlă mată pe spate. Practic arată aproape identic, dar este mai rafinat.

Ecranul are un bezel de doar 1.38mm ceea ce îl face unul dintre cele mai subțiri de pe piață. Ai deci mai mult ecran pe suprafața telefonului într-un corp care rămâne la fel de mare ca și până acum.

Pe față nu vei sesiza mare lucru pentru că sunt ascunși senzorii și difuzorul, doar camera foto o poți identifica într-un mic cerc în partea de sus, varianta preferată de producători în 2025 pentru camera foto frontală și printre cele mai discrete.

Pe lângă asta Xiaomi 15 a trecut de la Gorilla Glass la Xiaomi Shield Glass și din păcate nu a fost ceva ce am putut testa. Dar producătorul spune că poate fi cu până la 10x mai rezistent conform testelor de laborator comparativ cu Xiaomi 14.

Culoarea suprafeței de pe spate, un alb sidefat nu ține amprente și modulul camerelor foto mi-a plăcut foarte mult cum a fost integrat în telefon la fel și forma telefonului dă un confort mai bun, muchiile fiind un pic mai rotunjite în special pe spate.

Telefonul este disponibil și în câteva culori precum negru, alb (cel din articol), verde și argintiu. Au adus niște nuanțe care-mi plac. Nu sunt stridente.

Butoanele și restul elementelor precum portul USB-C, speaker și slot nano SIM sunt la fel poziționate.

Telefonul are rezistență la apă și praf care respectă standardul IP68, dar atenție în continuare la asta pentru că garanția nu va acoperi defecte provocate de lichide la interior. Se recomandă un maximum de 1.5 m în apă dulce maximum 30 de minute și fără să creezi presiune cu apă.

Per total Xiaomi 15 vine cu un design solid, premium, care pare rezistent în timp datorită materialelor și construcției sale (nu flexează carcasa). Este un telefon care arată și bine, dar care se va păstra plăcut și la utilizare intensă (fără amprente).

Ecran



Ecranul AMOLED de pe Xiaomi 15 este unul dintre punctele sale forte, oferind o rezoluție înaltă, rată de refresh de 120 Hz și culori vibrante care dau viață oricărui tip de conținut. Luminozitatea maximă este impresionantă, permițând utilizarea confortabilă în lumina directă a soarelui, iar suportul pentru HDR10+ și Dolby Vision face filmele și serialele să arate spectaculos, cu un contrast excelent și detalii bogate în umbre și zone luminoase.

Totuși, există și mici compromisuri. Culorile, deși plăcute, tind să fie uneori prea saturate în modul setat din fabrică. Am ajustat din setări ecranul pe un ton mai natural. De asemenea, în condiții de luminozitate minimă, se poate observa un ușor „black crush” — zonele întunecate pierd din detalii, mai ales la vizionarea de conținut video.

Per total, experiența vizuală rămâne una premium: margini foarte subțiri, sticlă Gorilla Glass Victus pentru protecție și un timp de răspuns excelent la atingere. Este un ecran potrivit atât pentru consum multimedia, cât și pentru gaming.

Software

Xiaomi 15 vine cu HyperOS preinstalat, noul sistem de operare care înlocuiește MIUI și care promite o experiență mai fluidă, mai curată și mai bine optimizată. În practică, interfața se simte mai rapidă și mai coerentă decât versiunile anterioare de MIUI, cu tranziții line, animații bine lucrate și timpi de răspuns foarte buni.

Funcții utile precum Second Space, Floating Windows, Game Turbo sau modul Ultra Battery Saver rămân prezente și sunt bine integrate în sistem. Notificările, multitasking-ul și comutarea între aplicații funcționează impecabil, fără lag sau blocaje.

Pe parte de actualizări software Xiaomi promite 4 ani de actualizări Android și 5 de patch-uri de securitate pentru flagship-uri, dar implementarea poate varia în funcție de regiune.

Performanțe

Telefonul a reușit să ruleze rapid tot ce am aruncat spre el. Jocuri 3D sau aplicații care afișează elemente 3D cum ar fi Google Earth? Nicio problemă. Streaming rapid de materiale video 4K HDR? Transferat materiale video către computer wireless? Editat fotografii pe telefon? Toate au rulat fără probleme cum mă și așteptam. Este unul dintre primele telefoane lansate pe piață cu procesorul Snapdragon 8 Elite construit pe procesul de fabricație de 3nm (tranzistori și mai mici, deci mai mulți pe același microcip și care aduce performanță și eficiență energetică și termică mai bună).

Rezultate teste sintetice

Mai sus sunt rezultatele din GeekBench si 3DMark care îl plasează pe Xiaomi 15 în testele sintetice în apropiere de Samsung Galaxy S25 sau S25 Ultra pentru partea de GPU. Pe partea de CPU sunt în apropiere de Galaxy S24, S24+ și S24 Ultra.

Îți faci o idee bună din rezultate că este un telefon cu o configurație puternică care poate muta volume mari de date și procesa acele date rapid pentru ce ai tu nevoie. De regulă editarea video și foto pe telefon este mai des întâlnită ori partea de gaming la utilizatorii de smartphone.

Camere Foto

Xiaomi 15 se descurcă de minune în condiții bune de lumină. Vei avea claritate, dar puțin cam mult sharpness după gustul meu (bun pentru social media, mai puțin bun dacă le privești pe monitor sau le printezi), culori bune mai naturale pe modul LEICA Authentic și mai saturate în modul LEICA Vibrant dacă preferi. Cele din galeria de mai jos sunt cu modul Authentic.

Fotografie de zi

Dacă mă întrebi la modul general dacă mi-a plăcut cum fotografiază Xiaomi 15, da. Este foarte capabil să îți genereze imagini de o foarte bună calitate. Culori vibrante, claritate, expunere bună. Ai zoom de doar 2.6X deci nu este chiar dedicat celor care vor să facă pe paparazzi, dar totuși combină cu zoom digital foarte bine și obține imagini decente și spre 5-7X.

Cu cât lumina începe să devină mai slabă însă încep să mai scadă detaliile în imagini. Camerele auxiliare ultra-wide sau zoom și macro au performanțe mai scăzute, dar diferențele nu sun scoase în evidență pe lumină bună, ci mai degrabă pe lumină slabă.

Fotografie Macro

Cred că departe de orice alt mod de fotografiere m-am distrat cel mai mult cu modul Macro și camera lui dedicată. Nu este focusul telefonului dar poți face fotografii macro foarte bune pentru că nu crează difuzie prea puternică pe marginea fotografiilor și restul imaginii este foarte clar.

Deschide imaginile full screen și vezi cât de bine scoate detaliile (chiar daca imaginile urcate pe site sunt comprimate). Ultimele două (cu gândacul) nu sunt clone. Prima este făcută în modul Macro iar a doua în modul de rezoluție înaltă cu focalizare la minim și pare că a scos imaginea mai detaliată.

Fotografie de Noapte

La fotografia de noapte lucrurile sunt mixte. Dacă fotografiezi ceva static lucrurile sunt excepționale mai ales dacă mai ai și niște lumină, ești în oraș și ai arhitectură luminată. În schimb dacă nu ești pe camera principală sau te miști în timp ce faci fotografia atunci lucrurile devin dificile pentru Xiaomi 15 și poate să rateze focalizarea, dar rar atunci când chiar nu e lumină. Dacă ai un subiect sau un loc luminat lângă subiect focalizezi ușor acolo după care poți să reîncadrezi și apoi să faci fotografia.

Dacă subiectul se mișcă pare că mai ratează focalizarea și poate apărea mișcat sau difuz. Totuși, rezultatele sunt de multe ori bune.

Fotografie la Interior

Aici am observat similar cu fotografia de noapte cum procesează camera imaginile. Sunt rezultatele mai evidente puțin în care deși avem lumină mai multă, chiar suficientă, se observă că unii subiecți sunt neclari din cauză mișcării.

Dar! Camera principală de pe Xiaomi 15 continuă să ofere calitate per total. Reușește să reproducă tonurile naturale ale pielii foarte bine, să aleagă corect temperatura de culoare în funcție de lumina din interior sau să focalizeze bine.

Filmare exterior

Deși are și stabilizare optică de imagine semnalată cu OIS în specificații, camera nu m-a impresionat pe partea aceasta. Nu pentru că nu ar fi stabilizat, dar felul în care se simte materialul video final pare prea procesat digital. Evident că folosește o combinație de stabilizare optică și procesare software cum toți producătorii fac, dar parcă stabilizarea software este prea agresivă și artificială și devine vizibil aspectul acesta.

Atenuează foarte mult mișcarea ca apoi în filmări se mai observă și o vibrație a imaginii care taie din calitatea imaginii.

Dacă rămâi pe 1x (camera principală) precum pe multe dintre telefoane calitatea este foarte bună. Ai detalii, stabilizare, focalizare și culori sau câmp dinamic mai bun.

Filmare la Interior

Filmare 8K la interior

Mi-a plăcut mult că pe 8K totuși nu se simte ca un 4K forțat. Sunt detalii mai multe suprinse în acest mod de filmare deși este limitat la 24 – 30 fps. Este recomandat pentru filmări Youtube unde vei putea face crop sau alte situații unde rezoluția contează foarte mult.

Filmare Slow motion

Telefonul oferă până la 1920 fps cu rezoluție 720p ceea ce îl face unul dintre cel mai rapide de pe piață. Dar capacitatea de filmare nu vine fără limitări. Va filma o secvență foarte scurtă de 1-2 secunde care va fi greu să o surprinzi exact când dorești pentru că are un lag în care va începe filmarea slow motion. Mai degrabă te poți limita la maximum 240 fps și atunci poți filma normal.

Pe lângă acest aspect filmarea cu 1920 fps este mai degrabă obținută prin interpolare de cadre între cele înregistrate real la 480fps. Totuși rezultatul merită aplaudat pentru că împing materialul video la limită prin tehnologie software.

Filmare de noapte

Atât timp cât vei filma cu camera principală vei fi „în siguranță” pentru că odată ce vei trece pe restul camerelor vei pierde detalii, vei avea vibrații pe imagine, focalizarea mai slabă, și în funcție de ce filmezi nu prea va merita. Mostra înregistrată își spune cuvântul.

Sunet

Xiaomi 15 are un sunet care m-a încântat pe apeluri și pentru ascultat muzică sau văzut un film. Ce mi-a plăcut așa mult? Păi are un sunet clar care nu are exagerate anumite frecvențe joase sau poate înalte deci este destul de echilibrat și are o claritate foarte bună chiar dacă crești volumul mai mult pentru ascultat pe speaker melodii. Focusul fiind pe medii – înalte vei auzi mai clar sunetul în condiții de zgomot.

Pentru apeluri lucrurile stau la fel. Poți să crești volumul destul de mult pentru a auzi chiar și în condiții mai grele de zgomot și sunetul se păstrează clar. Am comparat cu alte telefoane de top și se încadrează în același nivel de calitate audio.

Autonomie

Într-un test intens de o zi Xiaomi 15 a fost cel care a rezistat mai mult la a face streaming prin WiFi cu aproximativ 80% lumină ecran la un material video UltraHD de pe YouTube fiecare având setat refresh rate-ul standard al telefonului. După 14 ore de rulat conținutul video, procentul bateriilor rămas în fiecare dintre telefoane a fost după cum urmează:

Xiaomi 15 – 34%

Poco X7 Pro – 26%

Poco X7 Pro – 26% Redmi Note 14 Pro 5G – 14%

Dar în general am putut trece ziua cu Xiaomi 15 într-o utilizare normală care include puțină fotografiere, stat mult pe social media, puține apeluri scurte și rulat conținut video de pe YouTube sau alte platforme. 1.5 zile ar fi performanța standard.

Dar să nu uităm un atu important al acestui telefon. Tehnologia de încărcare îți poate readuce telefonul la viață, încărcând cu 90W pe fir sau 50W wireless și Xiaomi spune că rezistă și 1000 de cicluri de încărcare acumulatorul. Practic în 15 minute îți poate da 30% de baterie. Iar în 30 de minute peste 50%. Dar nu vine cu adaptor în cutie. Deci sper că ai un încărcător rapid deja cumpărat.

Nu-mi place

se încălzește cam tare în timp ce filmezi (testat și pe vreme mai blândă. poate va mai primi optimizări pentru asta).

cam multe aplicații preinstalate sau sugerate pentru instalare (pot fi dezinstalate multe dintre ele)

Îmi place

design compact, premium

ecran luminos

baterie care te ține cel puțin o zi de utilizare

încărcare destul de rapidă

camere foto si video capabile

slow motion de până la 1920 fps !

preț competitiv

Concluzie

La prețul cerut de producător pe piață Xiaomi 15 rămâne un competitor bun pentru brandurile mari care vând o configurație similară la preț cu 30-40% mai mare. Vine cu un pachet mai greu de bătut pe piața de smartphone-uri actuală cu un corp din metal și sticlă mată, ecran luminos cu refresh bun și o baterie care te ține o zi în condiții mai grele de utilizare.

Nu este telefonul perfect. Se mai încălezește în timpul operațiilor mai intense, camera foto mai are hibele ei.

Este un telefon care oferă un echilibru între performanță de top și un preț mai scăzut față de brandurile care vând scump fiind dotat cu procesorul Snapdragon 8 Elite care la momentul publicării articolului este prezent pe multe dintre cele mai performante telefoane cu Android vezi topul AnTuTu.

Va fi o alegere simplă și naturală pentru cei care sunt deja în ecositemul Xiaomi foarte bogat cu tot felul de accesorii care pot fi controlate din aplicația lor Mi Home unde poți integra multe device-uri smart Xiaomi.

Iar pentru cei care nu au mai avut Xiaomi sau poate au avut un telefon mai slab va fi cel puțin un telefon interesant prin funcțiile software și capabilitățile lui hardware care îl complementează.