Review AOC Q27G4ZR – monitor gaming bun pentru bugete mici

Astăzi îți aduc în față review-ul monitorului de gaming AOC Q27G4ZR dedicat utilizatorilor care caută într-un buget cât mai redus un monitor solid de gaming cu 240 Hz la rezoluție 1440p.

Monitorul este unul dintre cele mai importante periferice ale computerului și sunt câteva argumente simple pentru asta: nu vrei să îți obosească ochii, vrei să se vadă imaginea clar și fără obstrucții, nu vrei să fie greu de setat sau conectat, și vrei să-l poți așeza unde vrei și sub ce orientare se potrivește în timpul utilizării.

Pe termen lung vei vedea că un monitor care nu acoperă unele astfel de nevoi și poate altele ale tale personale te va frustra. Și este partea cu care interacționezi cel mai mult, pe lângă mouse și tastatură.

Așadar haide să îți povestesc mai departe cum se comportă acest monitor la utilizare mai îndelungată.

Specificații monitor AOC Q27G4ZR:

Diagonală: 27 inch

Rezoluție: QHD (2560 × 1440 px)

Tip panou: Fast IPS

Rată de refresh: 240 Hz nativ (până la 260 Hz OC)

Timp de răspuns: 1 ms GtG (0.3 ms MPRT)

Luminozitate: 400 nits

Contrast: 1000:1

Unghi de vizualizare: 178° / 178°

Tehnologii sincronizare: Adaptive Sync / AMD FreeSync Premium / G-Sync Compatible

HDR: VESA DisplayHDR 400

Porturi: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, jack audio 3.5 mm

Difuzoare: 2 × 2 W integrate

Design: bezel subțire pe 3 laturi

Stand ergonomic: reglaj pe înălțime, tilt, swivel, pivot

Montare perete: VESA 100 × 100

specificații complete

Design

Am în față un monitor de gaming de care aș fi mândru dacă mi l-aș achiziționa. Este unul dintre modelele cu raport calitate / preț printre cele mai bune de pe piață. Asta nu înseamnă că întrece un monitor de top, dar dacă vrei un model mai ieftin dedicat gamingului cred că îți va plăcea foarte mult.

În primul rând monitorul AOC Q27G4ZR este suficient de mare pentru utilizatorul obișnuit care nu vrea nici cel mai mic monitor, dar nici să stea cu monitoare NASA pe birou. 27 inch acoperă cele mai multe nevoi ale utilizatorului obișnuit de pe piață.

Este un monitor cu un design gaming relativ minimalist față de ce mai există în nișa monitoarelor de gaming. Îmi place însă un monitor care nu este foarte exagerat ca decorații. Are un picior cu o formă hexagonală turtită, din plastic, dar care are linii transversale precum aluminiul de pe unele computere.

Doar piciorul monitorului și spatele are un design ușor mai aparte cu formă parcă inspirată din mașini cu forme aerodinamice. Poți folosi partea goală din piciorul monitorului să aduci cablurile pe acolo dacă îți place așa. Eu le-am lăsat libere.

Instalarea monitorului a fost poate partea care mi-a plăcut cel mai mult. De ce? Fără unelte atașezi partea de prindere spate în lăcaș cu niște pini, apoi în partea opusă face click. Este foarte intuitiv. Aceea are o prelungire care se introduce în suportul de birou. Suportul de birou are un șurub care se strânge cu mâna pe dedesubt. Aș zice că este cel mai simplu de instalat monitor, ultima perioadă. Nu utilizezi unelte.

Pe lângă faptul că instalarea o faci fără unelte monitorul nu scârțâie și nu joacă în propriul suport deși are multe monturi care permit rotirea în aproape orice axă. Carcasa lui la fel, este destul de solidă deși mai era loc de mici îmbunătățiri pe cât de compact se simte ca produs.

Porturile sunt așezate precum la majoritatea monitoarelor dedesubtul ecranului. Cam ascunse în opinia mea, și o problemă pe multe monitoare pentru că daca vrei să umbli la cabluri sunt greu accesibile și strici aranjarea pe birou pentru ceva ce ar trebui să fie simplu. Noroc însă că umbli foarte rar la cabluri.

Eu folosesc un monitor office, care mai are și port USB-C, are și un hub de porturi USB. Pe monitoarele de gaming nu se cere neapărat așa ceva (plus că poate crește input lag). Și deci dacă ești în căutare de așa ceva alte modele s-ar putea să acopere și nevoia asta însă vor fi mai scumpe.

Butoanele sunt sub partea dreaptă a monitorului și sunt cam colțuroase, dar așa le găsești mai ușor la nevoie, iar întrerupătoarele sună și se simt un pic cam ieftin. Adică sunt rigide și fac zgomot la apăsare.

Utilizare

Primul lucru important pentru mine a fost că are un strat anti-reflexie care mi-a făcut utilizarea mult mai ușoară pentru simplul fapt că biroul este cu spatele la geam și ajută atunci când este soarele mai puternic pentru că elimină mult din reflexii. Acum, tot vezi niște reflexii difuze precum la toate monitoarele cu acest strat, dar ajută enorm.

Câteva lucruri despre așezarea monitorului și orientarea ecranului. Un aspect important când îl alegi pentru că nu schimbi prea des monitorul. Permite rotirea aproape completă a ecranului în mod vertical sau panoramic, permite ridicarea / coborârea pe înălțime printr-un mecanism practic. Este un pic cam rigid pentru coborâre, dar simplu pentru ridicare chiar și cu o singură mână. Nu multe monitoare includ așa ceva mai ales dintre cele de bugete mai mici.

Monitorul se poate înclina astfel încât să îl poți folosi așezat mai sus sau mai jos față de ecran ori ca să poți elimina perfect reflexiile din încăpere. Deci din punct de vedere așezare monitor este foarte versatil permițând majoritatea tipurilor de poziții mai ales pentru un monitor de gaming.

Ce nu mi-a plăcut ține de rotirea ecranului din mod panoramic în mod vertical. Nici cu monitorul complet ridicat pe picior nu vei putea face ușor rotația monitorului pentru că se va atinge la colț. Trebuie înclinat monitorul ușor cu ecranul în sus. Înțeleg însă că aici este și vorba de un compromis în funcționalitate, probabil trebuia un picior mult mai lat și mai înalt pentru a permite mai liber o astfel de rotație.

Și tot un lucru de utilizare este legat de centrul de greutate care atârnă mult spre ecran. Suprafața suportului monitorului este insuficient de mare și poate insuficient de central așezată față de partea grea (ecranul) și în anumite mișcări ale ecranului se simte că îl pot dezechilibra. Nu înseamnă că este instabil monitorul însă poate să pice mai ușor în anumite condiții.

Meniul integrat de setări al monitorului este foarte bogat în funcții, lucru care mă surprinde plăcut. Îți permite să faci setări care în condiții de gaming sunt necesare. Poate dorești să ai umbrele mai deschise pe ecran, poți să umbli la partea aceasta, dar sunt convins că te vor interesa mai degrabă funcțiile dedicate gaming care permit viteză de afișare mai mare, sau tehnologii care repară inconsistențe în timpul afișării rapide ale imaginii (pentru eliminare tearing).

Dar poți să și folosești profilele predefinite. Vezi în imagini câte rânduri de setări sunt.

Ecran

Din punctul meu de vedere acoperă într-un procent de 90% nevoile utilizatorilor care vor un monitor de gaming, și este potrivit chiar și utilizatorilor de zi cu zi care vor refresh rate mare și afișare text bună în paralel cu un ecran anti-reflexii.

Ce înseamnă specificațiile monitorului de la începutul articolului? L-am folosit și în jocuri, și în navigare web sau lucru de zi cu zi și am simțit că lucrez pe un monitor mai scump decât este în realitate.

Permite în primul rând o rată de refresh de 240 Hz nativ (260 Hz overclocked) și un timp de răspuns 1ms GtG (0.3 ms MPRT). Cum se simte asta pe ecran? Păi orice obiect în mișcare (în jocuri) nu va lăsa o urmă în spatele lui, pentru că imaginea este „reîncărcată” pe ecran extrem de rapid, apoi pixelii se schimbă foarte rapid. Fast IPS împinge la limită fizica ecranelor IPS.

Valoarea de 1 ms GtG este obținută în condiții ideale și, de obicei, cu setări de overdrive mai agresive. În utilizare normală, fără artefacte vizibile, timpul de răspuns este ușor mai mare ~ 4ms.

Cei 0.3 ms MPRT sunt legați de folosirea unui mod de tip backlight strobing (Motion Blur Reduction), care reduce blur-ul în mișcare, dar vine de obicei cu compromisuri precum scăderea luminozității sau posibile efecte de flicker.

În practică, monitorul oferă un input lag foarte mic, ceea ce îl face potrivit pentru gaming competitiv. Nu am simțit întârzieri între acțiune și ceea ce se vede pe ecran, iar răspunsul general este rapid și consistent în majoritatea scenariilor.

Setările recomandate de mine pentru AOC Q27G4ZR sunt:

Pentru gaming normal: Overdrive: Medium / Fast, Adaptive Sync: ON, MPRT: OFF

Overdrive: Medium / Fast, Adaptive Sync: ON, MPRT: OFF Pentru gaming competitiv: MPRT: ON, Brightness: crești cât poți, Adaptive Sync: OFF

Fast IPS mi se pare în continuare un echilibru între cost și performanță pentru un contrast decent, o uniformitate a luminii pe ecran și unghiuri de vizualizare bune. Evident că mulți ne-am dori un OLED când vine vorba de contrast, timp de răspuns și alte caracteristici, dar acele panel-uri vin cu un cost mult mai mare.

Setat la luminozitate maximă (400 nits cf specificații), oferă o lumină suficient de puternică pentru a folosi monitorul într-o încăpere unde mai intră și lumină naturală fără să acopere puterea monitorului de afișare.

Și tot legat de puterea ecranului de a lumina pixelii, suportă conținut HDR însă limitat la puterea tehnologiei Fast IPS. Panoul este certificat VESA HDR 400 adică deși HDR ar trebui să aibă un spectru larg de zone sub-luminate și supra-luminate cum poate vezi pe telefon (dacă ai unul capabil) pe ce conținut HDR am testat eu nu pot să spun că am observat diferențe prea mari, poate chiar lumină mai slabă pe HDR. Și mai mult te încurcă când sistemul de operare nu poate face trecerea automat din mod SDR la HDR și invers.

Per total am fost foarte mulțumit de ecran, fiind clar dedicat pentru gaming, dar nu poate fi evitat și pentru alte tipuri de activități pe computer.

Conectivitate

Oferă principalele porturi folosite în mod special cu plăci video grafice pe computer HDMI și DisplayPort. Monitorul vine cu cablu DisplayPort inclus fără de care nu poți ajunge la 240Hz rată de refresh, practic nu-l poți folosi la capacitate maximă.

Personal aș fi vrut un USB-C doar ca să am varietate, însă nu este standardul în gaming, și pentru un preț final mai mic înțeleg lipsa acestui port sau a altor lucruri.

Nu-mi place:

Cam instabil pe picior. Panoul ecranului este cam greu pentru cum este construit suportul.

Portul USB-C lipsește, deși pentru nevoile de gaming nu este necesar poate fi util.

Doar HDR 400. Modul HDR deși disponibil nu este util având luminozitate mai slabă comparativ cu modul standard SDR.

Îmi place:

Raport bun calitate / preț

Performanță bună pentru majoritatea gamerilor

Design plăcut

Meniu bogat în opțiuni utile în gaming

Funcții multiple care te ajută să obții maximum de performanță / confort în timpul jocului inclusiv tehnologii de sincronizare adaptivă: AMD FreeSync și NVIDIA G-Sync

Concluzii

Per total, AOC Q27G4ZR este un monitor gândit în primul rând pentru gaming competitiv, unde rata de refresh de 240 Hz este principalul avantaj și nu dezamăgește.

Nu este un monitor pentru cei care caută contrast puternic, ecran foarte luminos sau experiență HDR, însă compensează prin fluiditate și răspuns rapid, exact acolo unde contează în jocuri, iar panoul Fast IPS este împins la maximum oferind și unghiuri bune de vizibilitate, rată de împrospătare bună și contrast decent.

Dacă vrei un ecran solid de 27 inch, 1440p la 240 Hz fără să dai prea mulți bani, este una dintre cele mai interesante opțiuni într-un buget de aproximativ 1000 lei.

Poate fi util și pentru cei care își construiesc un setup cu două monitoare pe birou și care nu vor să cheltuiască o avere pe ambele. Pe acest monitor te poți juca, iar în timpul zilei folosești ambele monitoare pentru activități profesionale.