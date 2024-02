Recomandare de încărcător Wireless MagSafe pentru mașină

Am căutat ceva timp un suport de telefon pentru mașină cu încărcare wireless care să suporte MagSafe și care în primul rând să nu coste enorm, și care să aibă un magnet suficient de puternic încât telefonul să nu cadă de pe suport la prima groapă.

După mai multe variante găsite cu prețuri peste 150 de lei, cu răcire integrată, sau mari cât cutia în care a venit telefonul, am dat peste brandul: Tech-Protect. Nu am mai auzit de ei. Prețurile sunt mai bune pentru accesoriile lor și dacă prima dată am găsit doar unul doar cu magnet și fără încărcare wireless, am zis că Tech-Protect V5 pare mai rezistent și am comandat unul fără să am cine știe ce așteptări.

Suportul este însă foarte util și bine gândit. În primul rând nu se mișcă din poziția în care îl așezi, pentru că are și un suport cu bilă. Pentru prindere se folosește de fantele pentru gurile care suflă aerul condiționat care la mașina noastră sunt ca niște lamele orizontale. Suportul este în mare parte construit din plastic.

În al doilea rând magnetul este făcut mai puternic pentru mișcări laterale (sus, jos, stânga, dreapta) astfel că la șocuri în timpul mersului este mai puternic. Dacă în schimb vrei să tragi telefonul spre tine va ceda mai ușor ca să nu te lupți cu magnetul când ieși din mașină. După aproximativ o lună de utilizare nu a căzut telefonul din suport.

Nu este foarte mare și asta mi-a mai plăcut la el. Telefonul în schimb se încălzește destul. Nu arde, și vara va fi interesant de văzut dacă nu cumva îmi schimb părerea, dar vara ar trebui să fie un echilibru mai bun între căldura generată de inducție sau soarele care bate pe telefon și aerul condiționat care va răci destul de mult telefonul.

Un dezavantaj rămâne însă viteza de încărcare la 15W care în 2024 nu este suficient de rapidă pentru orice nevoi, dar pentru un drum mediu / lung mai contează? Tot se va încărca telefonul. Plus că vorbim de iPhone care oricum nu are baterie de capacitate foarte mare.

Trebuie să ai deja un port USB în mașină sau un adaptor de mașină.

Nu l-am testat cu un iPhone Pro Max, așa că nu aș garanta că ține bine și acel model, deși magnetul este puternic. Poți încerca și să faci retur, dacă nu este practic și pentru modelele cele mai mari.

Bonus: Recomand și husa asta cu suport MagSafe dacă nu folosești deja una. Bineînțeles că poți pune și telefonul direct fără husă. Fiecare face cum dorește.

Dacă ai recomandări mai bune, lasă un comentariu.