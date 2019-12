Review Samsung Galaxy S10 5G – Primul smartphone Samsung 5G!

Poate nu te așteptai să vezi tehnologia 5G prea devreme în mâinile tale, dar iată că deja din această iarnă ai acces la super-viteze de transfer la Orange prin intermediul unui abonament care permite conexiuni 5G. Telefonul pe care am testat rețeaua 5G a fost Samsung Galaxy S10 5G.

Am intrat din nou în programul Orange Smartphone Tester și cu această ocazie mi-au oferit acest super smartphone, cu husă superbă de piele, dar și smartwatch-ul nou lansat Galaxy Active 2 (disponibil în exclusivitate la Orange până în luna Ianuarie 2020) și un abonament 5G activat! Tot pachetul cum s-ar zice!

Telefonul este foarte similar cu un Galaxy S10 Plus, dar haideți să vedem cu ce se laudă în plus sau în minus.

Specificații Samsung Galaxy S10 5G

OS: Android 9.0

Android 9.0 Ecran: Dynamic AMOLED de 6.7 inch, 1440 x 3040 pixeli, 502 ppi, suport HDR10+, protecție Gorilla Glass 6

Dynamic AMOLED de 6.7 inch, 1440 x 3040 pixeli, 502 ppi, suport HDR10+, protecție Gorilla Glass 6 Chipset: Exynos 9820 (8 nm)

Exynos 9820 (8 nm) CPU: Octa-core (2x 2.73 GHz + 2x 2.31 GHz + 4x 1.95 GHz)

Octa-core (2x 2.73 GHz + 2x 2.31 GHz + 4x 1.95 GHz) GPU: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 RAM: 8 GB

8 GB Camere foto Principală: Ultra-Wide: 16 MP, f/2.2, 12mm Wide: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, OIS Zoom: 12 MP, f/2.4, 52mm, 2x Zoom Optic, OIS Filmare : 4K @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240 fps, Ultra Slow Motion 720p @ 960fps, HDR10+

Camere foto Secundară: 10 MP, f/1.9, 26mm + filmare 4K@30fps

10 MP, f/1.9, 26mm + filmare 4K@30fps Memorie internă : 256GB (fără extra slot micro SD)

: 256GB (fără extra slot micro SD) Conectivitate: 5G 2000+ Mbps, LTE Cat20 2000/150 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC

5G 2000+ Mbps, LTE Cat20 2000/150 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Acumulator: 4500 mAh cu încărcător cu adaptor cu fir de 25W (inclus în pachet) sau cu încărcător wireless de 15W (neinclus)

4500 mAh cu încărcător cu adaptor cu fir de 25W (inclus în pachet) sau cu încărcător wireless de 15W (neinclus) Rezistență la apă și praf IP68 (scufundare la maximum 1.5m adâncime pentru 30 de minute)

(scufundare la maximum 1.5m adâncime pentru 30 de minute) 162.6 x 77.1 x 7.9 mm

198 g

Vezi specificații complete

Unboxing Samsung Galaxy S10 5G

Design

Samsung Galaxy S10 5G este un telefon care se încadrează ca design pe linia telefoanelor de top de la Samsung. Sunt mici diferențe între modele, dar cel mai important de menționat este că ecranul de 6.7” ajunge aproape de dimensiunea lui Galaxy Note 10 Plus care are 6.8” testat acum aproximativ 3 luni în urmă.

Dacă în mod normal acum câțiva ani țineai un Samsung din seria S lejer în mână, acum s-ar putea să ai nevoie de o mână de baschetbalist. Spun asta pentru că și cu mâna mea mai mărișoară nu poți tasta lejer fără să-ți faci griji că-l scapi. Nu poți să parcurgi ecranul cu o mână în niciun caz, deci uită de controlarea telefonului cu o mână (asta dacă nu cumva îți place funcția aceea care reduce ecranul la jumătate din suprafață astfel încât să ajungi cu mâna pe tot ecranul).

Telefonul se aseamănă cel mai mult cu Galaxy S10 Plus pentru că cele două camere frontale se află în partea din dreapta sus a ecranului, iar când încearcă să te identifice după față are un efect fain în jurul camerei la fiecare încercare. Apoi și după felul în care sunt dispuse camerele de pe spate. (Una dintre ele fiind defapt un senzor de scanare obiecte 3D).

Designul este pur și simplu superb, dar … spatele lucios din sticlă va fi magnet pentru amprente, deci dacă nu vrei să lustruiești din oră în oră la el poți comanda și o husă Samsung de piele care a venit odată cu telefonul pentru test și care este superbă. Apropo și pielea trebuie îngrijită.

Tot legat de spate – culoarea gri metalizat face din telefon o oglindă destul de bună. Sunt convins că sunt multe femei care-l vor aprecia și pentru „funcția” asta.

Samsung Galaxy S10 5G are același ecran cu lateralele curbate (amprenta în design a lui Samsung în ultimii ani). Are și acea protecție subțire pe ecran aplicată din fabrică (super utilă). Rama metalică cromată de pe muchie adaugă un nou nivel de calitate a finisajelor.

Butoanele sunt dispuse la fel ca pe Galaxy S10 Plus: Pe dreapta doar cel de pornire / oprire, iar pe stânga cel dedicat pentru asistentul virtual Bixby care poate fi reprogramat pentru a declanșa altă aplicație sau să execute mai multe comenzi simultan (un fel de automatizare).

La bază Samsung Galaxy S10 5G dispune de un port audio 3.5 mm, port USB-C și un difuzor puternic. Foarte important este slotul pentru micro SIM (așezat pe muchia de sus) care nu are un singur slot. Deci fără dual-sim sau slot micro SD precum la alte modele Samsung din această gamă de top.

Mai multe compromisuri ale acestui model par că au fost făcute pentru a integra o baterie mai mare care să reziste mai mult necesarului mai mare de energie pentru conexiunea 5G cu rețelele de telefonie mobilă.

Fiind un telefon mare atrage și o greutate mai mare 198 g, dar nu iese din rândul modelelor Note 10 Plus (196 g) sau S10 Plus (175 g).

Performanțe

Samsung Galaxy S10 5G este unul dintre cele mai rapide telefoane disponibile pe piață și nu vei avea vreodată probleme de genul: ce greu îmi încarcă jocul / aplicația, poate doar peste 1-2 ani să simți o încetinire după ce mai apar update-uri de soft.

Într-adevăr dacă ar fi să compar cu Galaxy Note 10 Plus care este cel mai rapid telefon testat de mine anul acesta (cel puțin cel mai rapid cu Android), aș putea spune că se simte diferența de la 8 GB RAM la 12 GB RAM, dar nu cu mult.

În teste sintetice cu AnTuTu Samsung Galaxy S10 5G obținte 409.652 de puncte. Prin comparație Galaxy Note 10 Plus a obținut 439.903 de puncte în medie în testele generale de pe AnTuTu.

Cât de rapidă este conexiunea 5G?

Ei bine … suficient de rapidă momentan pentru că infrastructura 5G este încă în stadiu incipient. Zic asta pentru că la fel ca la activarea noilor generații de rețele de telefonie mobilă cum a fost și la 3G și la 4G au crescut vitezele în timp, după o perioadă de 1-2 ani.

Se obțin în apropiere de celulele 5G (vezi acoperirea) viteze de până la 670 Mbps la descărcare și cam 50-60 Mbps la urcare pe Speedtest la Orange. În viitor însă ar trebui să fie 1-2 Gbps. Testele au fost făcute în zonele centrale din București și am încercat chiar și conectat la laptop și să încarc și să descarc ceva de pe Wetransfer (operațiune des întâlnită pentru cei care lucrează pe laptop din locații diferite). A obținut viteze decente de transfer:

138 MB în 2:58 min upload pe Wetransfer.com – deci în medie 775 KB /s

pe Wetransfer.com – deci în medie 775 KB /s 138 MB în 37 secunde download pe Wetransfer.com – deci în medie 3.7 MB /s

Mai multe detalii despre testele 5G găsești în articolul dedicat.

Pentru că am primit și Galaxy Watch Active 2 am reușit să testez și serviciul exclusiv Orange ”Number Share” prin care poți utiliza același număr de telefon și pe alte accesorii care acceptă tehnologia eSIM (și aceasta se găsește în România doar la Orange momentan).

Conectarea ceasului la telefon se face prin aplicația dedicată Samsung pentru acest model de ceas. Din setările aplicației există o setare pentru conectarea la rețea, iar de acolo am fost redirectat la Orange unde m-am logat în contul meu pentru a valida că am un abonament care permite Number Share și cam asta a fost.

Ecran

Samsung Galaxy S10 5G are un ecran superb așa cum vei găsi pe toate modelele de top Samsung din 2019, cu lumină puternică, cu un contrast puternic, cu sensibilitate la atingere bună chiar dacă vei folosi mănuși. Vei putea citi fără probleme și în soare tot ce afișezi pe ecran.

Dacă prinzi vreun telefon cu HDR10+ cum este acesta, intră imediat pe Youtube și caută un material video cu această tehnologie (HDR10+ demo), îți va plăcea!

Nu-mi place cum am spus și la design că are camerele frontale porționate în colțul din dreapta și le murdărești cu degetul când vrei să vezi notificările (adică foarte des – asta dacă nu ești cumva stângaci). Mi-a plăcut poziționarea centrala a camerei frontale cum este la Note 10 Plus.

În plus de reamintit ar fi că Samsung are și acea funcție prin care mărești sensibilitatea ecranului din setări în cazul în care vrei să folosești mănuși, lucru de mare ajutor iarna.

Camere foto / video

Am ajuns la the juicy part! Vei obține în general imagini de o calitate foarte bună. Folosește camere foto similare cu cele de pe Note 10 Plus care au fost foarte bune, dar am sesizat și diferențe.

Samsung Galaxy S10 5G apare și în topul realizat de DxOMark (care ne mai oferă un alt punct de vedere). Camerele principale așează telefonul acesta pe locul 9 în acest top. Iar pentru camerele frontale pe locul 4 se pare. Sunt locuri bine-meritate vei vedea și imaginile realizate de mine.

Fotografiere

Camerele frontale se descurcă binișor. Captează foarte multe detalii, cerul este supra-expus, dar chiar era una dintre zilele cu soare din ultima perioadă și nu prea avea cum să compenseze.

Primele 3 sunt făcut cu modul Normal, dar următoarele 3 sunt pe modul Live Focus care simulează o cameră foto profesionistă pentru că încearcă să izoleze fundalul de subiect. Nu-i reușește cu brio. După cum se vede buclele i-au venit de hac și lui Galaxy S10, ca și lui Note 10 Plus, dar nu înseamnă că alte camere s-ar fi descurcat perfect ci arată limitările acestei tehnologii.

Mai jos este o demonstrație pentru cum telefonul face automat balansul de alb și câte de mult îi place să satureze imaginile. Dar asta este specific telefoanelor Samsung. Întotdeauna au avut culorile mai saturate.

Mai jos este o imagine care mi-a plăcut cum a ieșit de la expoziția lui Daniel Rădulescu deschisă până pe 10 Ianuarie.

Camera principală ultra-wide este genială! Sunt fan unghiuri ultra-wide dinaintea erei GoPro sau a smartphone-urilor cu camere ultra-wide. Are diafragmă f/2.2 foarte utilă pentru diferite aplicații, dar în principiu te va ajuta să faci fotografii mai bune noaptea, sau vei putea obține un fundal difuz astfel încât să concentrezi toată atenția pe subiect.

Marea problemă a acestui mod este că deformează cam mult pe laterale. Poți sesiza asta în general pe imaginile cu cei doi pomi. Pomii sunt foarte deformați, iar mașina și clădirea din cele două imagini se alungesc.

Fotografia de noapte este în general reușită. Trebuie să iei în considerare când le analizezi că sunt făcute fără trepied și unele vei vedea că nu sunt mișcate deloc. Unele sunt în condiții mai bune de lumină artificială, altele doar cu iluminat stradal slab și tot au ieșit rezonabile.

Merită să aplaudăm realizările tehnologice în materie de camere foto pe smartphone-uri care acum sunt mai bune ca un mirrorless sau un DSLR entry-level mai vechi de 5-6 ani în special pentru cazuri în care lumina este suficientă.

Când se descurcă excepțional? Când are și ceva lumină disponibilă și folosești o cameră Wide sau Ultra-Wide pentru că au f/1.5 respectiv f/2.2 deschiderea diafragmei care ii va permite sa capteze mai rapid mai multa lumina pentru imagini mai luminoase.

Camera foto Zoom 2X scoate zgomotul de imagine în evidență în principiu pentru că are diafragma mai închisă (f/2.4) și primește mai puțină lumină comparativ cu surorile Wide și Ultra-Wide. Diferența nu ar trebui să fie așa mare, dar în imagini se văd clar ”puricii”.

Mai jos avem și o fotografie făcută în modul Pro (adică cu setări manuale) și mi se pare că a ieșit mai bine (cu excepția faptului că este mișcată). Am încercat să fotografiez mașina neagră în mișcare și evident că a trebuit să o urmăresc și a fost cam greu. Ce am observat este că în modul Pro detaliile sunt și mai clare pe imagine. Poți scoate imaginea și în modul RAW astfel încât să poți scoate ce e mai bun din acea imagine.

Mai jos sunt mostre ale camerei foto Zoom 2X. Vei observa ce diferențe apar între imaginile cu lumină naturală suficientă versus imagini făcute în interior. Cele făcute la interior au cam mult zgomot de imagine, dar cele la exterior sunt pur și simplu superbe.

Cu camera Zoom poți chiar face și imagini puțin macro (primele 2).

Filmare

Filmarea cu camerele lui Galaxy S10 5G este o plăcere pentru cei care sunt pasionați de așa ceva. Filmează 4K nu încape discuție, iar nivelul de calitate este identic cu cel de pe Galaxy Note 10 Plus.

Din nou îmi lasă impresia de film de cinema. Este vorba aici de culori, dar efectul de ”cinema” vine mai mult din stabilizarea optică a imaginii care este foarte bună.

Mai jos sunt câteva mostre din timpul zilei pe lângă Piața Victoriei, deși sunt în mers parcă ai spune că folosesc un gimbal (acel stabilizator pentru camere video profesioniste).





Filmarea cu camera selfie mi-a plăcut mai mult decât partea de fotografiere, pentru că efectul de fundal difuz parcă este mai ok fiind variabil.

Aici este camera selfie în modul Normal fără fundalul difuz.

Mai jos sunt două mostre video din locuri diferite făcute noaptea pentru a demonstra cât de bine reușește să înregistreze și să stabilizeze imaginea. Cu camerele wide înregistrezi cu mai multă lumină decât vezi natural cu ochii.

Am făcut și două mostre cu filmare 4K @ 30 fps cu camera Zoom, care vei vedea că și noaptea în condițiile în care mașina mergea nu tocmai pe un drum perfect reușește să stabilizeze destul de bine, dar zgomotul de imagine (”puricii”) este la locul lui.

Software

Galaxy S10 5G folosește Android 9.0, încă nu am primit update-ul la Android 10 dar a fost anunțat deja.

Bixby este un asistent virtual care nu prea funcționează. Îi este foarte greu să înțeleagă ce vreau să-i spun. Sunt ceva companii care oferă asistenți virtuali, dar nu toate reușesc să ofere și un nivel bun de înțelegere a cerințelor. Asta poate fi și datorită asistentului Bixby, dar și microfoanelor de pe telefon. Nu am tras o concluzie clară care ar fi motivul, dar nu este chiar cel mai ușor de utilizat asistent virtual dintre cele cunoscute (Google Assistant, Siri, Alexa).

Este un asistent virtual puternic la care am descoperit multe funcții faine prin care poți executa o mulțime de comenzi, scurtături, activat profile personalizate pe telefon sau dacă ai obiecte inteligente în casă să le poți declanșa din telefon, dar felul în care lucrezi cu el trebuie îmbunătățit. Nefiind utilizabil în limba română însă poate că nici nu vă interesează prea mult.

După ce instalezi aplicațiile de bază rămâi cu ceva spațiu în telefon. Mai exact 216 GB. Eu dacă vin de pe iPhone nu simt nevoia de mai mult. Ții oricum multe pe internet (imagini, muzică), dar pentru tine dacă ești utilizator vechi de Android poate va fi un minus important lipsa slotului micro SD.

Apelare

Galaxy S10 5G se aude în convorbiri suficient de bine. Parcă are o voce mai amplă față de sunetul cu care sunt obișnuit pe alte telefoane mobile, însă dacă ești la Orange vei putea profita și de HD Voice Plus (tehnologie exclusiv disponibilă la ei) și care oferă o calitate și mai bună a convorbirilor.

Sunet

Telefonul se aude tare și oferă un sunet de calitate prin difuzoarele sale și apar distorsiuni destul de puține la volum puternic, dar asta depinde foarte mult de tipul de melodie care trebuie redat și calitatea acestuia.

Căștile AKG

Sunt aceleași de pe Note 10 Plus, și ca și data trecută voi spune că acest telefon merita ceva mai bun. Mai ales când te uiți că oferă output de calitate pe 32-bit și 384 kHz, Dolby Atmos, și alte tehnologii software care ajută la un sunet de calitate.

Autonomie

Telefonul poate atinge 2 zile de utilizare dacă nu îl folosești la maximum. Mai exact: navigare pe pagini web, câteva clipuri Youtube, comunicat prin social media prin diferite aplicații, apeluri telefonice, și alte lucruri comune cum ar fi utilizarea hărții pentru direcții prin oraș.

Dacă ești un utilizator mai hardcore cu mult binging, cu jucat mult atunci s-ar putea fie să te țină 1 zi, fie mai puțin dar important este că autonomia acestui telefon este peste medie.

Din punctul meu de vedere ține foarte bine. Asta și pentru că este un telefon mare, dar și pentru că include o baterie un pic mai mare față de Note 10 Plus sau S10 Plus.

Nu-mi place

nu are slot microSD sau dual-sim

nu oferă stabilizare EIS pentru camera ultra-wide

cititorul de amprentă de sub ecran nu este cel mai precis sau rapid

Îmi place

spațiu mare 256 GB – 216 GB disponibili după ce am instalat câteva din aplicațiile mele de bază

design superb din sticlă și metal

ecran superb (la care aproape nu prea ai ce cere în plus)

camere foto de top

suportă Samsung DeX

capacitatea de transmitere date mare viteză 5G (capabil de peste 2Gbps)

Wireless PowerShare – funcția prin care poți și încărca pe spatele telefonului accesorii sau telefoane cu încărcare wireless Qi

Concluzie

Este un super telefon pe care l-aș alege lejer în detrimentul lui Galaxy S10 Plus și Galaxy Note 10 Plus. Asta mai ales dacă te interesează să te țină mai mulți ani (3 ani) și să nu ai grija tehnologiilor care vor urma să apară. Cu siguranță se vor mai schimba și alte lucruri la telefoane în 3 ani însă vei avea asigurată tehnologia 5G tot acest timp plus primești o mare parte din beneficiile celorlalte modele! Ar fi o decizie mai înțeleaptă.

Comparativ cu S10 Plus și Note 10 Plus ai o baterie puțin mai mare, mici diferențe la ecran și la procesor, care este la fel ca la S10 Plus, dar Note 10 Plus vine cu un procesor construit pe procesul de 7nm vs cel de 8nm din S10 5G. Deci Note 10 Plus ar fi în practică o idee mai rapid.

Dintre lucrurile mai puțin plăcute: Încărcarea telefonului se poate face cu un încărcător de maximum 25W. Păcat că nu au pus ca și la Note 10 Plus suport pentru încărcătoare de 45W. Atenție lipsește slotul pentru un card microSD, deci nu poți extinde memoria internă.

Bonus: Pentru nostalgici include și un audio jack 3.5 mm, care încă este o soluție de bază când vorbim de sunet de calitate și puternic. Așa vei putea să fii simultan și în trecut și în viitor.

Dacă mai ai alte curiozități la care nu am răspuns lasă-mi un comentariu mai jos!