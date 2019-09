Review Samsung Galaxy Galaxy Note 10 Plus – ”Stație de lucru” mobilă!

A venit momentul pentru review-ul final pentru Samsung Galaxy Note 10 Plus ajuns la mine prin programul Orange Smartphone Tester. A fost o oportunitate bine-venită din partea Orange pentru a avea pe mână cea mai nouă tehnologie de la Samsung Mobile. Compania se bate de la egal la egal cu Huawei și Apple pentru locul 1 în industria de telefoane mobile.

Smartphone-ul este în topul gamei Samsung de anul acesta și în topul pentru cel mai bun smartphone al anului, însă anul nu s-a încheiat și mai avem câteva lansări importante în calendar.

Citește mai departe pentru a afla care au fost impresiile mele în timpul utilizării lui Note 10 Plus.

Specificații Galaxy Note 10 Plus (SM-N975F)

OS: Android 9.0

Android 9.0 Ecran: Dynamic AMOLED de 6.8 inch, 1440 x 3040 pixeli, 498 ppi, suport HDR10+, protecție Gorilla Glass 6

Dynamic AMOLED de 6.8 inch, 1440 x 3040 pixeli, 498 ppi, suport HDR10+, protecție Gorilla Glass 6 Chipset: Exynos 9825 (7 nm)

Exynos 9825 (7 nm) CPU: Octa-core (2x 2.73 GHz + 2x 2.4 GHz + 4x 1.9 GHz)

Octa-core (2x 2.73 GHz + 2x 2.4 GHz + 4x 1.9 GHz) GPU: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 RAM: 12 GB

12 GB Camere foto: Principală: Ultra-Wide: 16 MP, f/2.2, 12mm, Wide: 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm, OIS, Zoom: 12 MP, f/2.1, 52mm, 2x Zoom, OIS, Filmare : 4K @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240 fps, Ultra Slow Motion 720p @ 960fps, HDR10+ Secundară: 10 MP, f/2.2, 26mm + filmare 4K@30fps

Memorie internă : 256GB + slot micro SD de max. 1TB

: 256GB + slot micro SD de max. 1TB Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC Acumulator: 4300 mAh cu posibilitate de încărcare cu adaptor cu fir de 25W (inclus în pachet) sau de 45W (neinclus) sau cu încărcător wireless de 15W (neinclus)

4300 mAh cu posibilitate de încărcare cu adaptor cu fir de 25W (inclus în pachet) sau de 45W (neinclus) sau cu încărcător wireless de 15W (neinclus) Rezistență la apă și praf IP68 (scufundare la maximum 1.5m adâncime pentru 30 de minute)

(scufundare la maximum 1.5m adâncime pentru 30 de minute) 162.3 x 77.2 x 7.9 mm

196 g

Vezi specificații complete

Unboxing

Smartphone-ul vine într-o cutie neagră foarte faină al cărui capac abia se deschide, atât de etanș este ambalată. Înăuntrul ei vei găsi cele mai importante accesorii pentru utilizarea unui smartphone: căști AKG, încărcător de 25W, cablul USB-C (tată-tată), un adaptor USB (mamă) la USB-C (tată), micro USB (mamă) la USB-C (tată), mai multe forme pentru urechi și vârfuri de schimb pentru S-Pen.

Design

Seria Galaxy Note a ajuns foarte departe de la primele modele. A început cu un ecran de 5.3 inch în 2011. Acum la distanță de 8 ani vei avea de-a face cu un smartphone cu ecran imens de 6.8 inch cu super culori și o grosime de 7.9 mm că te întrebi unde încape S-Pen-ul.

Samsung Galaxy Note 10 Plus are un design atât de fain încât până și Apple fanboy-ul din mine se uită cu jind la un astfel de telefon. Ecranul este punctul central. Practic ai ecran aproape dintr-un capăt într-altul. Este unul dintre cele mai faine lucruri la un smartphone să privești direct parcă printr-o ”fereastră virtuală”. Parcă marginile ecranului sunt mai mici ca la Galaxy S10.

Este curbat pe laterale la fel ca Samsung S10 și alte telefoane din seriile anterioare și totuși nu am fost foarte împăcat cu acest lucru. Fiind ecranul curbat pe laterale nu de puține ori apăsam pe altceva involuntar. Când telefonul este atât de mare și subțire e nevoie să ții bine de el. Chiar devenise frustrant pe YouTube.

Sub ecran se află și cititorul de amprente care este poziționat undeva la bază la o distanță de 1/4 din lungimea ecranului. Nu oferă o suprafață foarte mare pentru deget, dar nimeream de cele mai multe ori suprafața senzorului deci nu a creat mari probleme.

Tot ce mai vezi pe ecran este în partea de sus o cameră frontală care este discretă. Comparativ cu tăietura mare și neagră de pe iPhone sau alte telefoane competitoare acest design este mult mai plăcut, dar depinde acum și ce senzori au fost adăugați pe telefon. Nu poți ascunde orice sub ecran sau lângă camera foto.

Nu se vede deloc difuzorul pentru apeluri, dar este în muchia de sus amplasat foarte discret. Pe laterala de sus se află slotul nano SIM (sau sloturile nano SIM dacă nu folosești un micro SD) și micro SD plus microfonul de anulare a zgomotului de fundal.

Laterala dreapta este netedă, fără vreun accesoriu, pe stânga sunt așezate toate cele 3 butoane: on/off și cele de volum. Nu prea îmi plac așa de mult pe partea stângă. Nu am reușit să mă obișnuiesc complet cu acea poziție pentru a deschide smartphone-ul. Este puțin incomod dacă smartphone-ul este pe o masă spre exemplu.

Pe laterala de jos are portul USB-C, microfonul pentru apeluri, difuzorul și S-Pen.

Smartphone-ul fiind îmbrăcat în sticlă este un mare magnet de amprente, iar eu am primit la test smartphone-ul închis la culoare. Parcă mi-ar fi plăcut mai mult acea vopsea deschisă la culoare care își schimbă nuanțele de pe carcasă în funcție de unghiul la care ții smartphone-ul. Parcă ții Aurora Boreală în mână. Avantajul este că sticla aceasta se șterge foarte ușor față de plastic, dar atenție la șocuri!

Spatele este ocupat de cele trei camere foto Ultra Wide, Wide și Zoom, așezate vertical apoi de bliț și camera ToF de adâncime pentru fotografii Portrait mai bune sau scanări 3D. Îmi place că nu ies camerele foarte mult din carcasa telefonului, dar tot produce un joc milimetric pe o masă perfect plană, dacă umbli pe ecranul telefonului.

Îmi place la nebunie designul din sticlă cu ecranul aproape lipsit de margini, dar la dimensiunea aceasta (162.3 x 77.2 x 7.9 mm) și grosimea lui (7.9 mm) m-am simțit cam nesigur să-l țin în mână, pare că alunecă imediat. Deci, nu este și cel mai practic design. Rezolvi cu o husă problema, dar apoi nu mai ai parte de acest super design.

Era să uit! Lipsește jack-ul audio 3.5 mm comparativ cu S10 Plus. Dacă îți mai amintești Samsung râdea de Apple pentru că a eliminat jack-ul audio. Ntzntzntz.

Performanțe

Samsung Galaxy Note 10 Plus este cel mai rapid Android pe care l-am testat. Nu este și cel mai rapid de pe piață și probabil asta este cumva logic deoarece include zeci de funcții și widget-uri pe care nu le găsești în Android-ul nativ.

Diferențele sunt mici însă între telefoanele de top. Adică comparația la timpul de răspuns nu prea se merită la acest nivel. Ar fi faină o comparație după 3 luni de utilizare când se strâng date în telefon, dar din păcate sunt greu de realizat și probabil cine a vrut telefonul și l-a cumpărat deja.

Dacă animațiile ți se par prea lente, activează modul ”Developer”, apoi dezactivează tranzițiile și animațiile, iar aplicațiile vor porni instant, dar s-ar putea să aștepți oricum la încărcarea conținutului.

Dacă te uiți la specificații, acest smartphone este o ”stație de lucru”. Sună exagerat? Când te uiți că include un chipset bazat pe tehnologia 7 nm ce include 8 nuclee care ating și 2.73 GHz, memoria RAM este de 12 GB pe acest model (SM-N975F), iar memoria internă pornește de la 256 GB îți dai seama că nu ai de-a face cu un smartphone obișnuit. Să reamintesc și că îl poți utiliza pe post de computer portabil prin tehnologia DeX. Deci numele de ”stație de lucru” i se potrivește.

Ce scor am obținut în testele sintetice? Vezi mai jos, 343377 în AnTuTu. În medie se pare că intră pe locul 7, dar pare că e un cod ușor diferit de al meu. Ceva nu i-a plăcut, dar nu contează. Fiecare unitate de test este unică în felul ei, mai ales din cauza aplicațiilor și setărilor diferite pe care fiecare utilizator le face.

Din punct de vedere al performanțelor telefonului nu am ce să-i reproșez este foarte rapid.

Deblocarea biometrică este destul de rapidă. M-am bucurat să văd că deblocarea facială este rapidă și eficientă. Mă așteptam să fie mai lentă ținând cont că este doar o cameră și nu văd prea mulți senzori împrejur. La amprentă ce se mai împotmolea dar la a doua încercare se debloca.

Ca spațiu de stocare ai la dispoziție cât pe un laptop: 256 GB. Este primul smartphone la care nu m-a interesat cât spațiu mai am pentru filme și poze.

Ecran

Este cel mai frumos ecran pe care l-am întâlnit pe un smartphone. Este mare, ocupă aproape toată fața telefonului oferă culori puternice și ce să mai spun că vine și cu tehnologia HDR10+ care face ca videoclip-urile filmate cu acel standard să se vadă extraordinar.

Este un ecran cu care nu vei avea probleme când îl privești în lumina soarelui arzător din toiul verii. Are suficientă putere cât să compenseze și să vezi ok informațiile de pe ecran.

Camere Foto

Camerele foto principale de pe Galaxy Note 10 Plus fac o treabă extraordinară în general. Calitatea imaginilor se ridică la cele mai înalte standarde când vorbim de lucruri de bază precum claritate, culori, câmp dinamic, stabilizare, fotografiere nocturnă.

Dacă intrăm la lucruri mai avansate încep să mai apară diferite hibe. O problemă ar fi cu camera Ultra-Wide care pe margini distorsionează enorm mediul / subiectul. Se recomandă a fi cât mai departe de subiect sau să fotografiezi mai mult peisaje cu acel obiectiv.

Mai jos veți putea vedea 4 serii de imagini care sunt cu fiecare cameră principală în parte. Ultra-wide, Wide și Zoom. Rezultatele mi se par excepționale, exceptând distorsiunea celor ultra-wide care în anumite cazuri este insesizabilă.

Am testat și presetarea Food care pregătește imaginile pentru Instagram scoțând în evidență mâncarea. Nu sunt rele rezultatele, dar mai bine lași detectorul de tip de fotografie activ decât să oscilezi manual între modurile de fotografiere, lucru care mi se părea un pic ”peste mână”.

Fotografia de noapte este specială pe acest smartphone. Camera Wide oferă o diafragmă f/1.5 care permite foarte multă lumină comparativ cu mare parte dintre smartphone-urile obișnuite. Asta ar permite în teorie fotografii bune de noapte. Exemple sunt mai jos.

Mod de noapte

Mod Normal

Dacă ai subiecți în mișcare recomandat este să ai setări manuale la expunere, deși lucrurile se complică și poate ratezi faza. Dacă cadrul este static există și un Night Mode care ar optimiza mai mult fotografia pentru noapte, dar durează mult mai mult comparativ cu modul Auto unde ai făcut țac și ai plecat.

Fotografiile de noapte cu camera zoom sunt cam pixelate dacă le compari cu cele din camera Wide, dar aspectul se potrivește cu specificațiile. Camera Wide permite cea mai multă lumină în timp ce natural, camera zoom datorită limitărilor optice poate capta mai puțină lumină.

Am încercat și o fotografie cu cerul înstelat. Timp de expunere 10 secunde. Nu a ieșit nici bună nici proastă. Cred că se putea mai mult dar eram în criză de timp.

Camera frontală (una singură, nu ca la S10 Plus), este bună, dar să nu te aștepți la rezultate fenomenale la fotografiile cu fundal blurat. Dacă ai părul vâlvoi s-ar putea să nu taie bine părul și să apară blurat părți din el. În afară de asta camera face fotografii bune, echilibrate cu câmp dinamic bun. Mai jos am publicat câteva dintre teste cu și fără fundal difuz.

Parcă mai bine faci fotografiile fără fundal difuz forțat și ai terminat nebunia :) îmi plac mai mult (poate pentru că știu că nu sunt fals editate de soft).

Filmarile sunt oarecum o altă discuție pe Note 10 Plus. Iarăși camera se descurcă bine pe filmări. Poate să stabilizeze foarte bine, mai ales dacă activezi Super Steady unde mai procesează un pic materialul o fracțiune de secundă înainte să ți-l transmită (deci există un mic lag), dar stabilizarea mai ales pe Ultra-Wide este puternică. Vei putea spune prietenilor că ai filmat cu un stabilizator mecanic sau gimbal electric, atât de bine au reușit să facă treaba asta.

Live Focus este modul în care poți focaliza selectiv, restul obiectelor / personajelor vor rămâne pe fundal mai difuz. Este interesantă funcția dar nu detectează tot timpul ce dorești tu să focalizezi.

Test Zoom Maxim

Dacă vrei să depășești zoom-ul optic de 2x asigurat de una dintre camere vei folosi zoom digital și imaginea se va mai strica puțin. Chiar și așa se obține parcă un material care poate fi utilizat la apropiere 4-8x.

O problemă la tranziția între camere de la Ultra-Wide la Wide la Zoom este că parcă sare dintr-una într-alta, nu s-a reușit o tranziție mai lină, iar de la un cut la altul se schimbă până și nuanța materialului video. De la un pic bleu la portocaliu.

Filmare noaptea

În cazul în care vrei să filmezi noaptea camera Wide (de mijloc) cea cu f/1.5 (cea mai largă dintre cele 3 camere) îți va asigura maximul de luminozitate pe care Note 10 Plus îl poate obține.

Funcția Slow Motion de pe Galaxy Note 10 Plus este faină, dar se mai poate găsi și pe alte smartphone-uri, nu este unică. Ba s-ar putea pe unele să fie mai bună. Poți surprinde o mulțime de lucruri care odată încetinite vor arăta extraordinar! Mai sunt și lucruri care nu mi-au plăcut cum ar fi faptul că materialul 720p pare cam pixelat. S-ar putea să fie un 640px sau 480px.

Am făcut un montaj video la cu valurile Mării Negre care sper să-ți arate cât de încet înseamnă încet cu 960 fps. Privește videoclipul până la final pentru o surpriză.

Totul stagnează în Ultra Slow Motion filmat cu #SamsungGalaxyNote10PLUS 960 fps #OrangeSmartphoneTester Publicată de Mîrzac Iulian pe Duminică, 8 septembrie 2019

Alte mostre faine cu Slow Motion le poți vedea mai jos: Unele mai simple, altele mai impresionante, dar care arată din nou cât încetinește.

Camera frontală filmează și ea 4K cu o diafragmă rezonabilă de f/2.2 și care obține rezultate bune și ea. Poți schimba pe două moduri de zoom. Pentru a cuprinde mai puține sau mai multe persoane în cadru.

Sistem de Operare

One UI este un pas frumos în ecosistemul Samsung. Parcă de când nu am mai avut la test un dispozitiv Samsung lucrurile s-au îmbunătățit considerabil. Asistentul virtual Bixby este drăguț, dar nu l-am prea folosit. Are o voce faină, este o experiență nouă, dar are două mari probleme: nu răspunde la atât de multe întrebări comparativ cu Google Assistant și nu prea înțelege ce spun așa că nu l-am mai pornit.

Pe lângă asta sistemul de operare are tot felul de funcții de care poate ai să și uiți că există dacă ești obișnuit cu o interfață mai minimalistă precum pe Android-ul nemodificat. Eu de exemplu Android Edge l-am dezactivat pentru că nu l-am folosit niciodată.

DeX este una dintre cele mai importante funcții ale acestui smartphone, mai ales pentru că începând cu acest model, nu mai ai nevoie de un docking special ci doar de un soft care să-l ai pe Windows / Mac instalat înainte să-l conectezi la USB.

Imaginează-ți să conectezi Note 10 Plus la PC și să poți lucra pe el (pe telefon) prin intermediul PC-ului utilizând mouse și tastatură. Să editezi imagini / video din DeX, să postezi pe rețele de socializare. Deja începe să sune interesant pentru vloggeri sau nomazi digitali. Eu chiar l-am folosit pentru a scrie la un articol pe ITnewz și a fost ok experiența.

Aplicația de Scanare 3D este o glumă proastă. Dacă în demo-ul oficial de la evenimentul Samsung Unpacked părea că vei putea scana orice obiect (în condiții decente), în testele mele însă lucrurile au stat total diferit. Am încercat să respect sfaturile din tutorial, lumină artificială, naturală, fundal diferit, forme diferite de diferite mărimi, dar pur și simplu nu am reușit să scanez decent niște obiecte.

Am încercat să scanez 3D un măr, o cutie de bijuterii, o sticlă de lapte, o cană. Aproape toate au ieșit cu forma 3D mult prea deformată sau incompletă, iar textura (materialul) a ieșit complet deranjată.

Dacă funcția de scanare 3D era ceva ce te interesa poți fie să uiți de ea, fie să speri ca un update viitor va rezolva din aceste probleme.

Probabil te interesează și partea de multi-tasking. Ca și înainte Note 10 Plus știe să facă multi-tasking împărțind ecranul în două, sau redimensionând pe cât ai nevoie.

S-Pen este unul dintre motivele pentru care unii utilizatori cumpără telefonul. Dacă ai nevoie să scrii de mână probabil este singura soluție de pe piață. Sau poate vrei să semnezi digital.

S-Pen anul acesta are o serie de îmbunătățiri făcându-l o unealtă destul de puternică. Poți controla camera video cu stylus-ul: da zoom, schimba moduri, face poză și din ce am explorat eu poți schimba melodiile dacă asculți ceva.

Dar poate cel mai important: scrisul de mână este recunoscut și preschimbat în text digital. Am testat și recunoaște textul scris decent. Au ceva AI bun la partea aceasta.

Deși unele sunt mai mult artificii decât sunt utile dacă ții minte toate comenzile și scurtăturile din telefon înseamnă că ai mult timp disponibil.

Sunet

Difuzoarele emit suficient de clar și tare sunetele. Este foarte probabil să fie telefoane care se aud mai tare, poate mai clar și poate cu sunete cu amploare mai mare, dar eu am fost mulțumit de nivelul lor de claritate.

Puteam asculta indicațiile din Waze fără probleme chiar dacă era zgomot, sau să ascult o melodie sau un videoclip Youtube.

Apelurile iarăși s-au desfășurat în condiții bune. Chiar se auzea foarte tare ținând cont de condițiile în care mai aveam convorbiri în trafic sau în zone aglomerate din stații de metrou.

Căștile AKG cu care a venit Galaxy Note 10 Plus sunt puțin cam ieftine pentru gustul meu. Până și niște căști Sony de 100 lei arată mai bine și se aud mai bine. Eu aș fi ales niște căști mai bune pentru acest smartphone. Merita materiale mai bune, și nu în ultimul rând sunet mai bun. Parcă nu au suficientă claritate cât să treacă testul la mine. Apar distorsiuni la sunetele înalte.

Autonomie

La un așa ecran mă așteptam ca lucrurile să stea mai prost la autonomie, dar mi-a făcut mare plăcere să-l utilizez deoarece nu a fost niciodată nevoie să-l încarc în timpul zilei chiar dacă am încercat să îl folosesc mai intens decât de obicei.

La felul în care utilizez eu smartphone-ul personal ar ține 1 zi indiferent dacă folosesc o cartela SIM sau două. Diferența se va vedea pe termen lung. Vei putea ține telefonul 2 zile pe o încărcare, sau poate chiar mai mult dacă folosești opțiunile de economisire a bateriei care sunt printre cele mai eficiente la Samsung.

Poți ajunge și la 3 – 4 zile dacă economisești la maximum, dar asta poate dacă ești pe munte și vrei doar să poți suna și trimite SMS-uri.

În imaginea de mai sus poți vedea cât ține cu 14% pe modul Maximum (12 h). Eu zic că te poate salva de multe belele, dacă rămâi în pană de curent.

Galaxy Note 10 Plus cu cei 4300 mAh se încarcă într-o oră și 10 minute cu încărcătorul de 25W cu care vine în pachet. Îți reamintesc că vine și cu suport pentru încărcător de 45W care va trebui să-l cumperi însă separat.

Anul acesta Note 10 Plus suportă încărcare wireless cu încărcătoare cu o putere de 15W și se va încărca în aproximativ o oră și 50 de minute care este aproape la fel de repede precum încărcarea pe fir a lui Note 9 Plus de anul trecut.

Un lucru pe care eu îl văd ca un dezavantaj la telefoanele cu acumulatori mari și cu încărcătoare rapide: dacă pleci undeva fără încărcătorul rapid vei plânge lângă telefon să se încarce mai repede. Durează peste 4-5h o încărcare prin USB-ul unui PC.

Nu-mi place

greu de manipulat cu o singură mână (deși am mâna mare)

mici hibe la camera foto / video

funcția de scanare 3D nu poate fi folosită

cititorul de amprente de sub ecran mai ratează

Îmi place

funcția DeX

autonomie bună

ecran superb

camera foto bună cu câteva excepții

s-pen-ul și noile funcții

super capacitate de stocare pornind de la 256GB

viteza de lucru

încărcare super rapidă cu un adaptor de 45W

Concluzie

Samsung Galaxy Note 10 Plus este un superb smartphone din multe puncte de vedere, dar este foarte similar cu un Samsung Galaxy S10 Plus.

De ce ai alege Note 10 Plus în locul S10 Plus? Pentru că Note 10 Plus îți va da libertatea de a lucra cu el ca pe un computer cu Samsung DeX fără un docking station, are suport pentru încărcare prin fir cu 45W și ai la dispoziție S-Pen un stylus avansat care te poate ajuta în multe situații: de la comenzi prin aplicații, la notarea de text sau pentru trimiterea feedback-ului la colegi.

Este un smartphone cu ecran extraordinar, cu o cameră foto și video bună deși mai are ceva hibe, cu sunet bun și design care te va lăsa cu gura căscată.

La cât de mare este nu l-aș recomanda persoanelor cu mâini mici. Îl vor scăpa în prima lună de utilizare. Iar dacă jack-ul audio 3.5 mm este important pentru tine mai bine alege un Galaxy S10 Plus care este similar și eviți această problemă.

Ce ai alege între Galaxy Note 10 Plus și Galaxy S10? Care este funcția care ți se pare cea mai interesantă de pe Note 10 Plus?