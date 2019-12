Review Samsung Galaxy Watch Active 2 – Primul competitor serios pentru Apple Watch!

Este unul dintre puținele smartwatch-uri pe care le-am testat în detaliu și am fost foarte entuziasmat să ajungă la mine. Așa cum spune și titlul articolului este printre puținele care se apropie de Apple Watch la nivel de funcții oferite, utilizare și calitate a finisajelor.

Ceasul Galaxy Active 2 a fost primit prin intermediul programului Orange Smartphone Tester alături de Samsung Galaxy S10 5G pentru a testa serviciile Orange: noua generație a rețelei de telefonie mobilă 5G, Number Share, eSIM și HD Voice Plus (dintre care ultimele trei exclusiv la Orange).

Un astfel de smartwatch te face să te simți un fel de James Bond pentru că îți permite să-l folosești la fel ca în filme să apelezi pe cineva, să comunici prin mesaje scurte (chiar predefinite), și să-ți măsoare anumite semnale vitale.

Specificații Galaxy Watch Active 2 44mm din Inox ( SM-R825F)

Ecran: AMOLED (1.4”) cu cadran de de 44 mm diametru + protecție Corning Gorilla Glass DX

OS: Tizen OS 4.0

Procesor: Exynos 9110 Dual core 1.15GHz

RAM: 1.5GB (doar pentru acest model cu 4G)

Memorie internă: 4GB

Senzori: Accelerometru, Direcție, Barometru, Măsurare Puls, Senzor de Lumină

Conectivitate: 4G (LTE), GPS, Bluetooth 5.0, WiFi

Rezistență la condiții extreme certificată IP68 + rezistă la presiune maximă de 5 Atmosfere cu scufundare de până la 50m

Acumulator: de 340mAh

Dimensiuni: 44 x 44 x 10.9mm

Vezi toate specificațiile Galaxy Watch Active 2 (pentru specificațiile modelului de 40mm consultă pagina Samsung)

În cutie nu se află decât încărcătorul wireless, cureaua din piele care pare destul de rezistentă pentru a ține o bună perioadă. Îți las clipul de unboxing mai jos.

Design

Galaxy Active Watch 2 este un smartwatch cu design premium care sunt convins că-ți va plăcea și ție. Se regăsește în mai multe variante de materiale și dimensiuni. Cadranul este circular și poate avea 40 mm sau 44 mm diametru, iar carcasa poate fi din aluminiu sau inox. Modelul primit de mine este cel de 44mm din inox de o culoare gri închisă.

Folosește pentru sticla de exterior protecție Corning Gorilla Glass DX+. Nu este clar cât de rezistentă este comparativ cu sticla de pe telefoane, dar publicațiile din industrie spun că ar trebui să fie mai rezistentă. Nu este folosită pentru telefoane pentru că își pierde proprietățile dacă este construită pe suprafețe mari precum ale ecranelor de smartphone.

Smartwatch-ul folosește un design neutru care ar putea fi adoptat ușor atât de bărbați cât și de femei (ce-i drept 44 mm este mai des utilizat de bărbați), dar partea faină este că vei putea înlocui ușor cureaua ceasului printr-un micro mecanism cu arc.

Vei putea schimba și fețele ceasului după bunul plac și ai multe preinstalate, apoi poți descărca din Samsung Watch Store mai multe fețe care au și un ticăit specific ceasurilor mecanice (dacă este față de ceas mecanic) care se aude exact ca la un ceas real.

Pentru că pe spatele ceasului se află senzorul optic este bombat în jos la fel ca și la alte smartwatch-uri și asta nu îmi place pentru că dacă vrei să fixezi ceasul bine de mână te va presa cam tare pe braț.

Galaxy Watch Active 2 are pe laterala dreaptă doar două butoane zdravene. Unul este pentru Home / On / Off și altul pentru Back. Restul comenzilor le faci prin intermediul ecranului. Pe laterala stângă se află un difuzor.

Cureaua cu care a venit este chiar plăcută. Este din piele și de culoare neagră. La prima utilizare părea cam rigidă, dar după 2 zile devine mai moale.

Per total Samsung a reușit să facă o treabă bună la design. Este foarte ușor de personalizat. Nu cântărește mai mult ca un ceas mecanic. Se încarcă wireless, așadar nu există vreun conector. Înclin mai mult către ecranul circular de pe Galaxy Watch Active 2 care mi se pare mai practic pentru comenzile touch față de cel pătrat care este utilizat pe Apple Watch.

Performanțe

Îmi plac gadget-urile care nu se blochează, care nu au nevoie de tratament special și Galaxy Watch Active 2 aproape că atinge un nivel acceptabil acest capitol.

Ceasul a avut pentru mine două viteze. Cazul 1 în care doar execuți simple comenzi precum: te uiți la cât ai dormit, sau cât efort ai făcut astăzi, citești notificările sau alte acțiuni simple. În acest caz totul a decurs cât de cât normal sau rapid.

Cazul 2 este atunci când îi dai să instaleze ceva și în același timp vrei să mai faci ceva. În acest caz simpla explorare a meniului va fi sacadată și vei putea utiliza mai greu smartwatch-ul. Noroc că nu trebuie să faci multi-tasking pe smartwatch. Sau, poate ai nevoie? Să spunem să vorbești și să vezi indicații pe o hartă simultan, sau să te antrenezi și să vorbești la telefon.

Ecran

Ceasul are un ecran AMOLED superb. Putem spune că este pleonasm AMOLED lângă superb pentru că nu am mai văzut ecrane AMOLED care să se vadă nasol.

Ecranul este curbat pe margine puțin pentru ca acesta să se îmbine cu carcasa din metal a ceasului. Din punctul de vedere al luminozității stă bine! Ecranul poate fi folosit și pe post de lanternă aprinzându-l la maximum și afișând culoarea albă. Ai o funcție chiar în setări. Vei putea nimeri yala atunci când e întuneric în scara blocului cu această funcție.

Tot datorită calităților ecranului AMOLED oferă culori vii și un contrast puternic care vor ajuta la privirea ecranului în lumina puternică vara. Din păcate nu am avut ocazia să-l văd și pe soare afară, dar AMOLED-urile fac față de regulă.

Utilizare și Sistem de operare

La prima utilizare mă gândeam: ”să vezi cât îmi va lua să învăț meniul smartwatch-ului” și defapt a fost invers. După ce am finalizat tutorialul de la activarea ceasului știam mare parte din meniul său.

Practic de la ecranul central (care este fața de ceas) poți face swype dreapta și ai ecranul cu notificări. Scapi de o notificare dacă o trimiți în sus cu degetul sau te mai duci și mai în stânga unde poți face să dispară toate notificările.

Dacă faci swype stânga însă apar ecranele fiecărei aplicație pe care ai dorit-o. Exact ca pe telefon vei putea avea multiple ecrane, doar că aici vei putea pune doar o singură aplicație / ecran.

Navigarea printre ecrane și meniurile telefonului se poate face foarte simplu activând în setări ”Rama tactilă”. Îți va permite să faci swype la ecran și să treci rapid printre aplicații sau liste lungi (cum sunt contactele). Apple Watch folosește butonul fizic pentru liste pentru că-ți permite să-l rotești astfel încât să navighezi mai ușor.

Dacă tragi de muchia de sus deschizi panelul cu setări rapide de unde poți administra tot ca pe Android cele mai importante funcții ale ceasului: profile rapide: silențios, înot, somn, cinema, etc. sau poți activa sau inactiva funcția NFC, economisire baterie.

Aceste setări rapide pot fi modificate din setările ceasului apăsând lung pe una dintre setările rapide.

În mare ceasul reușește să ofere o experiență simplă de utilizare, afirmație valabilă până intri în meniul de setări sau setări avansate unde este puțin mai dificil pentru un începător să se descurce să navigheze printre ele. Dar cu puțin exercițiu înveți și meniul de setări.

Tizen OS este sistemul de operare utilizat de acest smartwatch și este prezent de la primele generații de smartwatch-uri Samsung. Pare că au reușit să-l finiseze destul de mult.

Bixby! Nu, pur și simplu nu are rost să menționez de el. Cel puțin pentru România nu merită să te chinui cu el. Am încercat să-i mai dau comenzi în engleză, dar nu prea înțelegea ce spun. I-am adresat întrebări simple, dar fie înțelegea parțial fie deloc întrebarea.

Alți asistenți virtuali nu aveau problema asta (Siri sau Google Assistant), mă gândesc însă că ar fi o problema de design sau ceva pentru că pe smartphone-ul Samsung tot cu Bixby reușesc să mă înțeleg puțin mai bine cu el.

Galaxy Active 2 include câteva Gesturi de bază care ar trebui să te ajute în utilizarea de zi cu zi a acestuia. Dacă vrei să închizi ecranul poți ține palma peste ecran 1-2 secunde.

Aplicații Tizen OS pentru Galaxy Watch Active 2. Aici avem o problemă. Nu prea se găsesc aplicații de top în magazinul Galaxy Store și am căutat foarte mult nume mari din magazinele de aplicații de pe smartphone.

Din categoria Muzică: Spotify (streaming din telefon sau prin 4G doar cu abonament premium), TIDAL, Free Radio (care a fost singura aplicație gratuită de audio streaming direct prin 4G de pe ceas găsită de mine).

Din categoria Sport: Strava, Under Armour Record și Endomodo cred că au fost singurele aplicații pentru sport mai cunoscute și găsite de mine.

Gear Browser (accesezi pagini web de pe ceas), PPT Controller (schimbi slid-urile la prezentare), Here WeGo (probabil singura aplicație aproape decentă de navigare pentru că este necesară pentru oraș), Uber for Gear sunt câteva alte aplicații care fie mi-au sărit în ochi fie au fost utile.

În concluzie mai au de dezvoltat la aplicații sau la creat parteneriate pentru a dezvolta pentru Tizen OS și specific pentru Gear Watch aplicații.

Cu SmartThings controlezi de la distanță lucrurile conectate la Internet din casă. Găsești un top și o statistică a efortului depus în medie de utilizatorii de Samsung Health, apoi ai și una care îți arată utilizatorii din aceeși grupă de vârstă.

Apelare

Este foarte simplu să apelezi cu un astfel de smartwatch și foarte distractiv. Va funcționa fie prin Bluetooth dacă ești conectat la telefon în acel moment, fie cu ajutorul funcției Number Share de la Orange fără ajutorul telefonului.

Dacă nu este nimeni împrejur poți să vorbești direct la ceas și dacă nu este zgomot nu va fi necesar să duci ceasul aproape de gură. Vei putea auzi și vei putea fi auzit lejer fără să-ți bați capul ca la telefon. Dacă în schimb este zgomot și vrei să vorbești cel mai recomandat este să folosești niște căști wireless cu anularea zgomotului de fundal.

Semnalul ceasului nu este excepțional. Nici nu mă așteptam să fie foarte bun, dar este decent.

Autonomie

Smartwatch-ul Galaxy Watch Active 2 reușește să scoată 1-2 zile în funcție de cât de mult îl utilizezi. Pot să-ți spun că dacă ești un utilizator care folosește intens funcția de localizare GPS, poate și funcția 4G pentru apelare sau mesaje și alte funcții precum NFC atunci cel mai probabil te încadrezi la 1 zi. Dacă vei utiliza sporadic aceste funcții atunci vei reuși să ajungi la 2 zile de utilizare.

Ce este interesant la ceas este că Samsung a reușit să implementeze ca și în smartphone-urile lor de top funcții de economisire intensă a bateriei, astfel că dacă vrei să limitezi mai mult sau mai puțin funcțiile smartwatch-ului vei putea obține chiar și 3 zile.

Acestea fiind spuse, încărcarea completă cu ajutorul dispozitivului wireless cu care vine poate dura 1h și 50 minute din experiența mea. Fain este că poți încărca ceasul cu un smartphone Samsung care are Wireless Power Share sau cu alt smartphone care include o astfel de funcție. Deci dacă rămâi în pană de curent sau pregătești ceasul pentru o sesiune de alergat și vrei să te asiguri că ține bateria atunci poți utiliza metoda asta pentru a prelungi autonomia.

Nu-mi place

lipsesc aplicații importante de la aplicații populare

nu este întotdeauna foarte rapid

nu este cel mai confortabil ceas de mână pe care l-am purtat

Bixby încă nu se ridică la standardele Google Assistant sau Siri

Îmi place

ecran AMOLED superb

design și calitate calitate foarte bună a finisajelor (cel puțin pe cel din oțel inoxidabil)

include funcție de ecran pornit permanent

se poate personaliza ușor și fizic și din punct de vedere al interfeței grafice

autonomie ok de 2 zile plus funcții de extindere a autonomiei la 3 zile

înregistrează automat exercițiile fizice pe care le faci

toate funcțiile de conectare cunoscute: LTE, GPS, Bluetooth, NFC, WiFi

Concluzie

Deși eu nu sunt mare fan al smartwatch-urilor pentru că nu am găsit o foarte mare utilitate în acest gadget pentru persoanele active un astfel de smartwatch ar trebui să fie în top 3 în funcție de ecosistem-ul utilizat.

Nu aș recomanda Samsung Galaxy Watch Active 2 pentru utilizatori iPhone pentru simplul fapt că nu-l vei putea utiliza 100%. Și dacă ești în căutarea funcției EKG (electrocardiogramă) încă nu a fost validată de instituțiile medicale internaționale și locale.

Samsung Galaxy Watch Active 2 se apropie foarte mult de nivelul unui Apple Watch la funcțiile pe care le oferă, dar cât de cât și la nivelul de utilizare. Include majoritatea funcțiilor de conectare pe care ți le-ai putea dori și măsurătorile exercițiilor, somnului, al pulsului sunt destul de precise.

Pe mine mă entuziasmează la un astfel de gadget însă funcțiile de bază care sunt și pe un telefon: apelarea, streaming de muzică, ghidarea către un loc în oraș, comandarea de la distanță a gadget-urilor conectate la Google Home. Păcat că lipsesc aplicații din Galaxy Store de la dezvoltatori renumiți. Ar fi făcut și mai atractiv acest produs.

Imagini

