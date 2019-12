Cum se comportă Rețeua 5G Orange în viața reală?

Telefonia mobilă este foarte competitivă la noi și nu a stat prea mult pe gânduri. Până să ne dăm noi seama cine și ce frecvențe a cumpărat au și fost lansate serviciile 5G în România.

Orange ne arată că nu este doar la nivel teoretic prezentă rețeaua 5G la noi în țară oferindu-mi în teste telefonul Samsung Galaxy S10 5G capabil de conectare la rețele 5G alături de un abonament care mi-a permis să folosesc serviciul. Totul a fost posibil prin intermediul Orange Smartphone Tester. Am primit și Galaxy Watch Active 2 (ambele gadget-uri sunt disponibile până în luna Ianuarie exclusiv la Orange).

Trebuie să plecăm cu gândul că încă este în stadiu incipient implementarea rețelei 5G și nu va funcționa încă la capacitate maximă. Totuși am rămas plăcut surprins!

Ce este o rețea 5G?

Este cea de-a cincea generație de rețea mobilă. Primul lucru care îți vine în minte este viteza foarte mare cu care noua generație este lăudată. Teoretic poți atinge 20 Gbps, dar în realitate 1 Gbps sau 2 Gbps se va atinge în anii următori.

Ce este revoluționar însă pentru noua generație de telefonie mobilă este timpul de răspuns care iarăși tot teoretic va ajunge la 1 ms. Momentan poți atinge 10 – 20 ms dacă ar fi să testezi rețeaua 5G Orange. Comparativ cu operatorii din SUA unde sunt obținute 40-60 ms eu zic că stăm bine.

Ce va însemna 1 ms pentru o conexiune mobilă?

Va însemna că toate lucrurile conectate la internet vor putea comunica între ele cu o viteză nemaiîntâlnită până acum. Autoturismele vor putea comunica între ele în trafic, se vor putea face operații chirurgicale la distanță cu ajutorul roboților chirurgicali, aplicațiile de realitate augmentată vor avea mai mult sens acum oferind informații în timp real despre mediul înconjurător.

Cum se comportă în utilizarea de zi cu zi?

În testele mele de zi cu zi am obținut cel mai frecvent în apropiere de Piața Victoriei timpi de răspuns de 10 – 20 ms și viteze de download de 100 – 667 Mbps, iar pentru upload 30-50 Mbps.

Ok și asta ce înseamnă? Păi totul cam pornește instant: Fie că este vorba de un videoclip YouTube sau încărcare pagină web, sau mai știu eu ce conținut greu de pe Internet (Netflix) totul va porni instant, mai ales dacă smartphone-ul tău duce.

Au fost și excepții. S-a întâmplat ca telefonul să nu reacționeze la încărcarea unei pagini web, sau unui videoclip o singură dată ce-i drept. Deci a fost un episod nefericit care nu cred că a durat foarte mult. 10 minute poate, apoi și-a revenit. Sau au mai fost momente în care ezita să pornească, apoi era instant.

Pe Facebook am mai primit întrebarea: Ce viteză de download prinde dacă ești conectat la laptop și ce timp de răspuns obține? Așadar m-am dus și am testat și în acest mod pentru că într-adevăr cei care vor dori super-viteză vor folosi serviciul și prin intermediul unui laptop / tabletă, etc.

Mai jos sunt viteze de download obținute pe binecunoscutul serviciu de transfer de documente Wetransfer.com:

138 MB în 2:58 min upload pe Wetransfer.com – deci în medie 775 KB /s

pe Wetransfer.com – deci în medie 775 KB /s 138 MB în 37 secunde download pe Wetransfer.com – deci în medie 3.7 MB /s

Acoperire rețea 5G Orange

Testele făcute de mine au fost în București în zonele centrale pe care le poți vedea pe hartă mai jos. Victoriei, Universitate, Romană, Unirii ar fi principalele locuri în care am încercat teste de viteză.

Au fost zic eu reușite, cu mențiunea că în special la exterior au fost prinse viteze rezonabile la Download și pentru Upload, dar la fel sau mai slabe ca pe 4G+ la interior. Chiar și așa cred că Orange a făcut o treabă bună pentru a acoperi zonele cele mai importante din București, precum și din Iași și Cluj Napoca. Orange este recunoscut pentru acoperirea cea mai bună în România.

Iași o duce și el destul de bine. Sunt câteva zone în care acoperirea 5G este asigurată și pentru spațiile interioare, dar pentru majoritatea orașului vei putea experimenta viteze mai mari la exteriorul clădirilor.

Cluj Napoca a primit și el acoperire 5G suficient de bună și de condensată astfel încât să te poți bucura în mare parte din oraș de super viteze de transfer la care nu aveai acces în trecut.

Servicii oferite exclusiv de Orange România

eSIM – Poți să ceri prin intermediul unui abonament Orange un eSIM, care defapt este ca și o cartelă digitală. Nu mai introduci fizic un SIM în dispozitiv ci îți este repartizat digital de către operator și te conectezi la el prin telefon.

HD Voice Plus – este o tehnologie prin care sunetul din timpul convorbirilor telefonice se va simți mai clar, cu mai puțin zgomot de fundal, aproape ca și cum ești lângă persoana cu care discuți. Trebuie să ai și un telefon compatibil pentru asta.

Share Number – permite unui dispozitiv precum smartwatch-ul Galaxy Watch Active 2 pe care-l am eu la test să primească același număr de telefon. Caz în care chiar dacă pleci doar cu ceasul și acesta vine cu funcție LTE integrată vei putea să primești și sa efectuezi apeluri de pe numărul tău de telefon în continuare.

Practic dacă ești la o sesiune de alergare, sau la sală și nu vrei să iei cu tine telefonul nu vei rata niciun apel / mesaj important prin intermediul ceasului.