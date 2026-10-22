The Browser Company a anunțat că Arc se închide pe 22 decembrie 2026. După această dată, browserul nu mai pornește pe macOS și Windows, iar conturile sunt dezactivate.

Anunțul a apărut pe 22 octombrie, direct pe arc.net, sub titlul „A farewell to Arc”. Din aceeași zi, nu mai poți crea un cont nou de Arc.

Un browser care a îndrăznit să arate altfel

Arc a stat mai bine de un an în beta, doar pe bază de invitație, apoi a devenit disponibil pentru toți utilizatorii de Mac în iulie 2023. Versiunea 1.0 pentru Windows a apărut pe 30 aprilie 2024.

A venit cu idei mai curajoase de funcții de browser. Pentru mulți, a fost primul browser cu adevărat nou după ani buni de rutină.

Funcțiile prin care Arc a ieșit în evidență

Sidebar cu tab-uri verticale

Arc a mutat tab-urile într-o bară laterală, cu tab-uri fixate, foldere și Favorites. Bara putea fi ascunsă cu Cmd+S sau Ctrl+S, ca să rămâi doar cu pagina.

Spaces

Spaces separau contextele, de exemplu muncă și personal, fiecare cu temă, iconiță și tab-uri proprii. Treceai dintr-unul în altul cu un swipe pe trackpad.

Auto Archive

Tab-urile nefixate și nefolosite erau arhivate automat, implicit după 12 ore. Dacă aveai nevoie de una, o recuperai din arhivă prin Command Bar.

Little Arc

Pe Mac, linkurile deschise din alte aplicații apăreau într-o fereastră mică și rapidă. Citeai rapid linkul, fără să aglomerezi fereastra principală.

Boosts

Boosts îți permiteau să modifici orice site: culori, fonturi, mărimea textului sau chiar CSS și JavaScript propriu. Cu unealta Zap ștergeai elementele care te deranjau.

Easels

Easels erau pânze vizuale în care adunai capturi din pagini, text și desene. Le puteai partaja cu prietenii sau colegii.

Arc Search și Browse for Me

Pe mobil, Arc Search căuta în locul tău, citea câteva pagini și îți construia o pagină cu răspunsul. Aplicația bloca din start reclamele, trackerele și bannerele de cookie-uri.

Curajos însă insuficient de puternic pentru monopolul Chrome

Arc a reușit, cât de cât, să zguduie o piață care părea înghețată. Cu toată inovația, curajul și banii investiți, nu a ajuns însă la dimensiunea marilor competitori.

Mai ales, nu a reușit să ia o felie vizibilă din Google Chrome. Conform StatCounter, în septembrie 2026 Chrome avea 65,09% din piața browserelor desktop, urmat de Edge cu 14,64% și Safari cu 8,06%.

Firefox, Opera și Brave completează topul. Arc nici nu apare în acest clasament.

CEO-ul Josh Miller a recunoscut problema într-o scrisoare către utilizatorii Arc, în 2025. El vorbea despre o „taxă a noutății”: pentru cei mai mulți oameni, Arc era prea diferit, cu prea multe lucruri noi de învățat.

Datele companiei spuneau același lucru. Doar 5,52% dintre utilizatorii zilnici foloseau regulat mai mult de un Space, deși era una dintre funcțiile emblemă.

De ce renunță The Browser Company la Arc

Motivul oficial este securitatea. Compania spune că un browser sigur cere muncă dedicată și constantă, iar efortul crește în era AI.

Dia, browserul cu AI făcut de aceeași echipă, a fost construit de la zero pentru standardele actuale de securitate. Acolo se mută acum toți inginerii, inclusiv echipa de securitate.

Decizia nu vine din senin. Din 2025, Arc nu mai primea funcții noi, doar mentenanță, iar Atlassian a cumpărat The Browser Company pentru aproximativ 610 milioane de dolari, cu Dia în centrul planurilor.

Achiziția a fost finalizată în octombrie 2025. Un an mai târziu, Arc primește data de final.

Calendarul închiderii

22 octombrie 2026: nu se mai pot crea conturi noi. Ultima versiune de Arc adaugă exportul datelor și un import mai simplu în Dia.

23 noiembrie 2026: Arc Search pe iOS și Android pierde Browse for Me și celelalte funcții AI. Aplicația rămâne browser, dar fără autentificare și sincronizare.

15 decembrie 2026: ultima zi în care poți cere o copie a datelor personale din contul Arc sau ștergerea lor.

22 decembrie 2026: Arc nu mai funcționează pe macOS și Windows. Conturile sunt dezactivate, iar datele personale sunt șterse în cel mult 30 de zile.

Tot pe 22 decembrie, Arc Search pentru Android dispare din Google Play și de pe telefoanele pe care e instalat. Arc Search pentru iOS rămâne funcțional, ca browser simplu.

Ce faci dacă folosești Arc

Cel mai important pas: mută-ți datele înainte de 22 decembrie. După această dată, compania spune că nu mai poate recupera nimic din contul tău.

Dacă treci pe Dia, nu trebuie să exporți nimic. La instalare alegi Arc ca sursă de import, iar Dia preia parolele, istoricul, tab-urile, Spaces, folderele, bookmark-urile și extensiile.

În Dia, Spaces se numesc acum Profiles, iar folderele devin Tab Groups. Dia e gratuit pe macOS și Windows, iar funcțiile AI sunt opționale.

Dacă preferi Chrome, Edge, Firefox sau alt browser, salvează-ți tab-urile ca listă de linkuri:

pe macOS: Arc > Settings > Advanced > Export Data;

pe Windows: apeși Ctrl + virgulă, apoi în Advanced alegi Export Spaces and tabs > Export Data;

pe iPhone, în Arc Search: din Settings alegi exportul tab-urilor deschise;

pe Android, în Arc Search: Settings > Storage > Export data.

Pe desktop primești un fișier Arc Data Export.md, cu linkurile grupate pe Spaces. Nu e un fișier de bookmark-uri, așa că linkurile le adaugi manual în noul browser.

Atenție la Easels și Boosts: nu se pot muta în Dia. Easels le poți salva ca imagini PNG din Share Via, iar Boosts se pierd definitiv.

Pașii completi sunt în ghidul oficial de export și în calendarul din Arc Help Center.

Ce rămâne după Arc

Arc nu a mișcat cotele de piață, dar a arătat că un browser poate arăta și altfel. Iar asta, într-o piață dominată de un singur jucător, nu e puțin lucru.

Acum, bătălia s-a mutat spre browserele cu AI, unde Dia concurează cu proiecte precum ChatGPT Atlas. Rămâne de văzut dacă a doua încercare a echipei va reuși ce Arc nu a reușit: o felie mare din piața de browsere web.

Chrome are 66,36% din piață în septembrie 2026, conform StatCounter. Dacă ești printre cei aproximativ 34% care nu folosesc Google Chrome, ce browser folosești?