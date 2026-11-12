Cybertruck face loc producției de Cybercab. Elon Musk spune că producția Cybertruck de la Gigafactory Texas va fi redusă treptat în jurul jumătății lui 2027. Locul lui îl ia Cybercab, vehiculul cu două locuri pe care Tesla îl pregătește pentru robotaxi.

După anunțul din 6 noiembrie, Musk a revenit cu detalii. Tesla va încerca să onoreze comenzile rămase și să livreze cât mai multe exemplare până la oprirea liniei, în circa opt luni, dar va trebui să returneze avansurile pentru mulți clienți.

Cybertruck a fost prezentat în 2019, iar primele livrări au venit abia la finalul lui 2023. Dacă planul pentru Texas rămâne în picioare, vorbim despre aproximativ trei ani și jumătate de livrări până la momentul anunțat pentru reducerea producției.

Nici vânzările nu au susținut entuziasmul inițial. Au fost estimate 20.237 de Cybertruck vândute în SUA în 2025, față de 38.965 în 2024.

Cum arată vânzările Cybertruck în 2026?

Nici anul ăsta nu arată mai bine. Până în septembrie s-ar fi vândut circa 11.600 de Cybertruck în SUA, cu 28% mai puțin decât anul trecut. Tesla nu dă cifre separate pentru model, deci totul e pe estimări.

Unde a ajuns Cybercab?

Producția a început deja la aceeași uzină din Texas, iar din septembrie Tesla oferă curse plătite cu Cybercab în Austin. Următorul oraș pe listă e Dallas. Preț pentru clienți obișnuiți nu există încă.

Vestea bună pentru cei care au deja un Cybertruck: Wes Morrill, inginerul-șef al proiectului, spune că service-ul și piesele rămân.

Sincer, nu credeam că Cybertruck o să dispară atât de repede. Tu ce zici, a fost un eșec sau doar un experiment prea curajos?