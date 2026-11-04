eMAG a fixat ziua: Black Friday 2026 este pe 6 noiembrie. Până acolo, Altex, evoMAG, Flanco și PC Garage au pornit deja campaniile, iar unele prețuri chiar merită o privire.

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2026, 15:25

Mai jos ai calendarul pe magazine, orele care se știu și ofertele reale active acum, grupate pe categorii. Noaptea mare rămâne cea de 5 spre 6 noiembrie, când intră aproape toți jucătorii mari. BLACKFRIDAY.ro monitorizează 268 de magazine, dar doar 34% dintre ele încep pe 6 noiembrie, așa că multe oferte sunt deja active.

Articolul se actualizează pe măsură ce magazinele anunță ofertele.

Sari direct la: Calendar · Telefoane · Laptopuri și PC · TV și audio · Electrocasnice · Fashion și beauty · Casă și bricolaj · Reduceri reale

Când începe Black Friday 2026 la fiecare magazin

Ai perioada și ora de start la fiecare magazin. Click pe nume și ajungi direct pe pagina de Black Friday, sau pe site, unde campania nu are încă pagină. „Estimat” înseamnă că data vine din anii trecuți.

Electronice și IT

Magazin Perioada Ora de start Flanco 22 oct – 30 nov – PC Garage BF Gaming live de pe 6 nov 00:00 Altex 29 oct – 18 nov; etape 5 nov – 11 nov, 12 nov – 18 nov 07:00 online și în aplicație, 08:00 în magazine Media Galaxy 29 oct – 18 nov, oferte noi pe 5 și 12 nov 07:00 online, 08:00 în magazine evoMAG 29 oct – 5 nov, 6 – 15 nov – Samsung (magazinul online) 5 – 9 nov 19:00 F64 5 – 9 nov 19:00, în live (19:00 – 21:00) GSMnet 5 – 9 nov (până la 18:00) 23:00 în aplicație, 00:00 pe site Huawei de la 5 nov – eMAG 6 nov, cu oferte prelungite după 07:15 (6 nov 2026); 08:07 în 2025, 07:14 în 2024 ITGalaxy Black Friday 2026 – a2t.ro (Atu Tech) Black Friday 2026 – Xiaomi 6 – 30 nov 05:00 Vexio 6 – 18 nov (estimat) – Cel.ro nu s-a comunicat – Dreame (campanie pe eMAG, Altex, Flanco, dreame.ro) 6 nov – 20 nov –

Telecom

Magazin Perioada Ora de start Vodafone 3 – 15 nov – Orange 3 – 23 nov – DIGI 5 – 8 nov 20:00

Fashion și beauty

Magazin Perioada Ora de start Notino 26 oct – 30 nov, valuri noi pe 6 și 27 nov – Fashion Days 1 – 8 nov seara BestValue 5 – 8 nov seara

Casă și bricolaj

Magazin Perioada Ora de start BRICO 29 oct – 18 nov, oferte noi pe 5 și 12 nov 07:00 online și în aplicația BRICO, 08:00 în magazine Tefal 2 nov – 8 nov – Kärcher 5 – 30 nov – Dedeman 6 – 15 nov dimineața devreme IKEA 1 – 30 nov, prețuri IKEA Family –

Alte magazine

Magazin Perioada Ora de start Lidl Black Deals 2 – 8 nov – Auchan 4 – 17 nov – Dr. Max 6 – 8 nov –

La ce oră începe Black Friday la eMAG

eMAG nu a anunțat încă ora pentru 6 noiembrie. Anul trecut regulamentul spunea 06:30, dar site-ul a picat în jurul orei 7 și ofertele au apărut abia la 08:07.

În 2024 startul a fost la 07:14, în 2023 la 07:15, iar în 2022 la 07:21. Dacă vrei un produs anume, fii pe aplicație de la 06:30 și verifică din nou după 7.

Pregătește din timp ce cere chiar eMAG: aplicația actualizată cu notificări, cardul salvat, easybox-ul setat și autentificarea în doi pași activă. Coșul nu rezervă stocul, așa că favoritele te ajută doar să ajungi mai repede la produs.

Ca reper, în 2025 eMAG a strâns comenzi de 986 milioane de lei de la 702.000 de clienți într-o singură zi.

În aplicația eMAG au apărut deja câteva oferte marcate pentru 6 noiembrie:

Roborock anunță pe eMAG ofertele de Black Friday de pe 6 noiembrie (ora încă necomunicată). Selecția acoperă aspirare, spălare cu mop și întreținere în stație; F25 Ultra adaugă abur și apă fierbinte pentru pete grele. Comunicatul nu publică prețuri absolute: promoțiile apar pe eMAG.

Roborock Saros 20 la eMAG, de pe 6 noiembrie: robot cu HyperForce până la 36.000 Pa, AdaptiLift 3.0, DuoDivide și stație RockDock (golire, apă, spălare mop până la 100°C, uscare cu aer cald).

Roborock Saros 20 Complete la eMAG, de pe 6 noiembrie: varianta Complete din aceeași familie Saros 20 (aspirare + mop + stație).

Roborock Qrevo 2 Pro la eMAG, de pe 6 noiembrie: HyperForce până la 25.000 Pa, sistem dublu antiîncurcare, detășare automată a mopurilor și stație multifuncțională (golire, spălare, uscare).

Roborock Saros 10R la eMAG, de pe 6 noiembrie: profil de 7,98 cm pentru sub mobilier, StarSight 2.0 / VertiBeam, mopuri rotative FlexiArm și stație multifuncțională 4.0.

Roborock F25 Ultra la eMAG, de pe 6 noiembrie: aspirator vertical umed-uscat cu VaporFlow (abur) și WaveFlow (apă fierbinte), până la 22.000 Pa, SlideTech 2.0 și DirTect.

Capturi din aplicația eMAG cu ofertele anunțate pentru 6 noiembrie

Telefoane, tablete și smartwatch

Altex merge până la 40% la telefoane și tablete, iar Flanco anunță reduceri de până la 1.000 lei la smartphone-uri. Prețurile de mai jos sunt cele publicate de magazine sau de presă în ultimele zile.

Laptopuri, PC și periferice

PC Garage trece pe 6 noiembrie, ora 00:00, la Black Friday de Gaming. Continuă „Cumpără acum la preț de Black Friday” (dacă e mai ieftin pe 6 noiembrie, primești diferența ca voucher pe 19 noiembrie, valabil 26 noiembrie – 31 ianuarie 2027). Noutăți: PC-uri Custom Edition în gamele ZMEU, BALAUR, DRAGON și GREUCEANU, plus campania „Te echipăm gratuit” între 6 și 9 noiembrie (procesor + placă de bază + placă video de minimum 3.500 lei = cadou surpriză în coș). Comunicatul anunță reduceri pe produse, fără prețuri absolute; mai jos sunt exemplele principale, cu link la pagina de campanie.

Televizoare, audio și foto

Televizoarele sunt categoria unde se văd acum cele mai mari diferențe de preț. Altex merge până la 35%, Flanco până la 41%.

Pentru foto, F64 pornește pe 5 noiembrie, într-un live pe YouTube și Instagram între 19:00 și 21:00. Reducerile țin până pe 9 noiembrie, iar până atunci îți poți face wishlist-ul.

Electrocasnice mari și mici

Fashion și beauty

Fashion Days pornește duminică seara, 1 noiembrie, cu reduceri de până la 90% și încă 10% pentru clienții Genius. Campania ține până pe 8 noiembrie.

Notino are cinci săptămâni de reduceri, cu codul notino de până la 30% la brandurile selectate. Pe 6 noiembrie intră Armani, Jean Paul Gaultier, Estée Lauder, Kérastase, Wella și L’Oréal.

Casă și bricolaj

Dedeman intră pe 6 noiembrie, dimineața devreme, cu reduceri de până la 45% online și în cele 65 de magazine. Camerele de supraveghere au cea mai mare reducere, iar scaunele, sculele electrice, saltelele și covoarele merg până la 40%.

BRICO are aceleași etape ca Altex, până pe 18 noiembrie. Bonami are reduceri de până la 50% până la finalul lunii.

IKEA are Black Friday tot noiembrie, cu prețuri pentru membrii IKEA Family. Câteva care merită:

Pe scurt, la fiecare magazin

eMAG: 6 noiembrie, ora încă neanunțată. Se așteaptă iar oferte speciale la mașini, vacanțe, aur și carburant.

Altex: pe pagina de Black Friday ofertele se schimbă pe 5 și pe 12 noiembrie. Ai 24 de rate fără dobândă și garanția celui mai mic preț.

evoMAG: pe evoMAG.ro sunt reduceri de până la 55%, în două valuri: 29 octombrie la 5 noiembrie și 6 la 15 noiembrie, cu vârful pe 6 noiembrie. Peste 90% din comenzi ajung în maximum 7 zile după fiecare val.

Dreame: campanie de brand 6-20 noiembrie pe eMAG, Altex, Flanco și magazinul oficial; pe evoMAG, X50 Ultra Complete la 3.199 lei și X60 Ultra Complete la 4.800 lei.

Flanco: până pe 30 noiembrie, cu 24 de rate, vouchere Rabla de până la 300 lei și retur în 45 de zile.

PC Garage: Black Friday de Gaming începe pe 6 noiembrie, ora 00:00. Continuă prețul garantat (voucher) și, între 6 și 9 noiembrie, „Te echipăm gratuit” la upgrade CPU + placă de bază + GPU de minimum 3.500 lei.

Vodafone: „Black Friday FARA RIVAL” ține între 3 și 15 noiembrie. Ai BuyBack la telefoane, accesorii cu până la 70% reducere și, în aplicația Vodafone EASY, codul BF2026 pentru Boost la 3,5 euro pe lună, 12 luni.

DIGI: de joi, 5 noiembrie, ora 20:00, până duminică, 8 noiembrie, ai 50% reducere 12 luni la orice serviciu nou de TV, mobil sau internet, la upgrade sau la opțiuni extra. Detalii pe pagina DIGI.

Orange: până pe 23 noiembrie, pe pagina de Black Friday. Fibră și TV la 25 lei pe lună 24 de luni, în loc de 50, iar pachetul Premiere e la 107,5 lei pe lună, cu un Smart TV de 80 cm la 1 euro.

Plata cu cardul: la Salt Bank primești 10% cashback cu cardul de credit între 6 și 8 noiembrie, la cumpărături de peste 1.000 lei, maximum 200 lei.

Vexio și Cel.ro: nu au anunțat încă oficial. Data intră în tabel imediat ce apare.

Dreame D20 Pro Plus la evoMAG: 1.050 lei.

Philips Airfryer Seria 2000 NA230/00 la Flanco: 299 lei.

Cum îți dai seama dacă reducerea e reală

Conform directivei Omnibus și HG 686/2022, prețul tăiat trebuie să fie cel mai mic din ultimele 30 de zile. Dacă un produs a fost scumpit în octombrie și apoi „redus”, magazinul încalcă regula.

Verifică istoricul de preț pe un comparator înainte să plătești.

Nu te lăsa grăbit de cronometre și de mesajele „doar 2 bucăți”. Compară același model la două, trei magazine, pentru că cel mai mic preț nu e mereu pe 6 noiembrie.

Ai 14 zile de retur la cumpărăturile online, iar unele magazine dau mai mult. Calculează livrarea în acel termen: Sameday estimează vârful pe 10 noiembrie, cu aproape 925.000 de colete.

Dacă nu prinzi nimic acum, Black Friday-ul internațional e pe 27 noiembrie, iar Cyber Monday pe 30 noiembrie.