eMAG a fixat ziua: Black Friday 2026 este pe 6 noiembrie. Până acolo, Altex, evoMAG, Flanco și PC Garage au pornit deja campaniile, iar unele prețuri chiar merită o privire.
Ultima actualizare: 8 noiembrie 2026, 15:25
Mai jos ai calendarul pe magazine, orele care se știu și ofertele reale active acum, grupate pe categorii. Noaptea mare rămâne cea de 5 spre 6 noiembrie, când intră aproape toți jucătorii mari. BLACKFRIDAY.ro monitorizează 268 de magazine, dar doar 34% dintre ele încep pe 6 noiembrie, așa că multe oferte sunt deja active.
Articolul se actualizează pe măsură ce magazinele anunță ofertele.
Sari direct la: Calendar · Telefoane · Laptopuri și PC · TV și audio · Electrocasnice · Fashion și beauty · Casă și bricolaj · Reduceri reale
Când începe Black Friday 2026 la fiecare magazin
Ai perioada și ora de start la fiecare magazin. Click pe nume și ajungi direct pe pagina de Black Friday, sau pe site, unde campania nu are încă pagină. „Estimat” înseamnă că data vine din anii trecuți.
Electronice și IT
|Magazin
|Perioada
|Ora de start
|Flanco
|22 oct – 30 nov
|–
|PC Garage
|BF Gaming live de pe 6 nov
|00:00
|Altex
|29 oct – 18 nov; etape 5 nov – 11 nov, 12 nov – 18 nov
|07:00 online și în aplicație, 08:00 în magazine
|Media Galaxy
|29 oct – 18 nov, oferte noi pe 5 și 12 nov
|07:00 online, 08:00 în magazine
|evoMAG
|29 oct – 5 nov, 6 – 15 nov
|–
|Samsung (magazinul online)
|5 – 9 nov
|19:00
|F64
|5 – 9 nov
|19:00, în live (19:00 – 21:00)
|GSMnet
|5 – 9 nov (până la 18:00)
|23:00 în aplicație, 00:00 pe site
|Huawei
|de la 5 nov
|–
|eMAG
|6 nov, cu oferte prelungite după
|07:15 (6 nov 2026); 08:07 în 2025, 07:14 în 2024
|ITGalaxy
|Black Friday 2026
|–
|a2t.ro (Atu Tech)
|Black Friday 2026
|–
|Xiaomi
|6 – 30 nov
|05:00
|Vexio
|6 – 18 nov (estimat)
|–
|Cel.ro
|nu s-a comunicat
|–
|Dreame (campanie pe eMAG, Altex, Flanco, dreame.ro)
|6 nov – 20 nov
|–
Telecom
Fashion și beauty
|Magazin
|Perioada
|Ora de start
|Notino
|26 oct – 30 nov, valuri noi pe 6 și 27 nov
|–
|Fashion Days
|1 – 8 nov
|seara
|BestValue
|5 – 8 nov
|seara
Casă și bricolaj
|Magazin
|Perioada
|Ora de start
|BRICO
|29 oct – 18 nov, oferte noi pe 5 și 12 nov
|07:00 online și în aplicația BRICO, 08:00 în magazine
|Tefal
|2 nov – 8 nov
|–
|Kärcher
|5 – 30 nov
|–
|Dedeman
|6 – 15 nov
|dimineața devreme
|IKEA
|1 – 30 nov, prețuri IKEA Family
|–
Alte magazine
|Magazin
|Perioada
|Ora de start
|Lidl Black Deals
|2 – 8 nov
|–
|Auchan
|4 – 17 nov
|–
|Dr. Max
|6 – 8 nov
|–
La ce oră începe Black Friday la eMAG
eMAG nu a anunțat încă ora pentru 6 noiembrie. Anul trecut regulamentul spunea 06:30, dar site-ul a picat în jurul orei 7 și ofertele au apărut abia la 08:07.
În 2024 startul a fost la 07:14, în 2023 la 07:15, iar în 2022 la 07:21. Dacă vrei un produs anume, fii pe aplicație de la 06:30 și verifică din nou după 7.
Pregătește din timp ce cere chiar eMAG: aplicația actualizată cu notificări, cardul salvat, easybox-ul setat și autentificarea în doi pași activă. Coșul nu rezervă stocul, așa că favoritele te ajută doar să ajungi mai repede la produs.
Ca reper, în 2025 eMAG a strâns comenzi de 986 milioane de lei de la 702.000 de clienți într-o singură zi.
În aplicația eMAG au apărut deja câteva oferte marcate pentru 6 noiembrie:
- LG OLED evo 65″ (2026) la eMAG: 5.000 lei, de la 8.500 lei, de pe 6 noiembrie.
- Sonos Home Cinema 7.1.4 la eMAG: 3.000 lei, de la 4.500 lei, de pe 6 noiembrie.
- Laptop HP Ryzen 3 7335U, 8 GB, 512 GB la eMAG: 999 lei, de la 2.100 lei, de pe 6 noiembrie.
- Laptop Lenovo LOQ Intel 205H, 16 GB, RTX 3050 la eMAG: 3.300 lei, de la 4.900 lei, de pe 6 noiembrie.
- Televizor TCL QLED 43″ Google TV (2026) la eMAG: 799 lei, de la 1.599 lei, de pe 6 noiembrie.
- Monitor gaming TCL 32G64 QD-Mini LED 32″ la eMAG: 1.000 lei, de la 1.700 lei, de pe 6 noiembrie.
- Samsung Galaxy A27 5G, 6/128 la eMAG: 1.000 lei, de la 2.000 lei, de pe 6 noiembrie.
- TCL 98P8L QD-Mini LED 248 cm la eMAG: 5.000 lei, de la 8.500 lei, de pe 6 noiembrie.
- Samsung OLED 55S92H, 138 cm la eMAG: 3.999 lei, de la 6.999 lei, de pe 6 noiembrie.
Roborock anunță pe eMAG ofertele de Black Friday de pe 6 noiembrie (ora încă necomunicată). Selecția acoperă aspirare, spălare cu mop și întreținere în stație; F25 Ultra adaugă abur și apă fierbinte pentru pete grele. Comunicatul nu publică prețuri absolute: promoțiile apar pe eMAG.
- Roborock Saros 20 la eMAG, de pe 6 noiembrie: robot cu HyperForce până la 36.000 Pa, AdaptiLift 3.0, DuoDivide și stație RockDock (golire, apă, spălare mop până la 100°C, uscare cu aer cald).
- Roborock Saros 20 Complete la eMAG, de pe 6 noiembrie: varianta Complete din aceeași familie Saros 20 (aspirare + mop + stație).
- Roborock Qrevo 2 Pro la eMAG, de pe 6 noiembrie: HyperForce până la 25.000 Pa, sistem dublu antiîncurcare, detășare automată a mopurilor și stație multifuncțională (golire, spălare, uscare).
- Roborock Saros 10R la eMAG, de pe 6 noiembrie: profil de 7,98 cm pentru sub mobilier, StarSight 2.0 / VertiBeam, mopuri rotative FlexiArm și stație multifuncțională 4.0.
- Roborock F25 Ultra la eMAG, de pe 6 noiembrie: aspirator vertical umed-uscat cu VaporFlow (abur) și WaveFlow (apă fierbinte), până la 22.000 Pa, SlideTech 2.0 și DirTect.
Telefoane, tablete și smartwatch
Altex merge până la 40% la telefoane și tablete, iar Flanco anunță reduceri de până la 1.000 lei la smartphone-uri. Prețurile de mai jos sunt cele publicate de magazine sau de presă în ultimele zile.
- OPPO Reno 16 FS 5G, 512 GB la Altex: 2.500 lei, de la 3.300 lei.
- HONOR 600 Smart 5G, 4/128 Velvet Black la Altex: 1.000 lei, de la 1.300 lei.
- HONOR Magic 8 Lite, 8/256 Forest Green la Altex: 1.600 lei, de la 1.900 lei.
- Motorola G47 Power, 4/128 la Altex: 1.100 lei, de la 1.500 lei.
- Motorola Edge 60 5G, 12/256 Shamrock la Altex: 1.500 lei, de la 1.900 lei.
- Motorola Edge 70 Fusion, 12/256 la Altex: 1.900 lei, de la 2.100 lei.
- Xiaomi Redmi Note 17, 6/256 Sky Teal la Altex: 1.139 lei, de la 1.699 lei.
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, 8/256 la Altex: 2.199 lei, de la 2.899 lei.
- Huawei Pura 80 Pro, 12/512 Glazed Black la Altex: 3.100 lei.
- Motorola Razr 70, 8/256 la Altex: 3.500 lei, de la 4.000 lei.
- Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB la evoMAG: 2.800 lei, de la 3.200 lei. Varianta de 512 GB e listată la 4.100 lei.
- iPhone 17 Pro, 512 GB la Altex: 7.099 lei, cu 500 lei mai puțin. iPhone 17 Pro Max, 256 GB: 6.700 lei.
- Honor Magic 8 Pro, 512 GB la Altex: 4.700 lei, de la 5.200 lei.
- Xiaomi 17T, 256 GB la Altex: 2.999 lei, de la 3.599 lei.
- Redmi 17, 128 GB la Altex: 799 lei, de la 999 lei. Moto G37 Power: 1.000 lei, de la 1.300 lei.
- iPhone 15, 128 GB la evoMAG: 3.100 lei, de la 3.500 lei.
- La Vodafone, între 3 și 15 noiembrie, Pixel 11 PRO XL are până la 740 euro reducere la abonament, prin BuyBack. Galaxy S26 Ultra are până la 475 euro.
- Huawei Watch GT Runner 2 la Altex: 1.099 lei, de la 1.699 lei. Amazfit Active Max: 400 lei, de la 800 lei.
- Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte 8/256 cu tastatură la Huawei Store: 999 lei (939 cu codul AMOBTBLBF), de la 2.499 lei.
- Huawei MatePad Air 12 PaperMatte cu tastatură și mouse (8/256) la Altex: 3.400 lei, de la 4.000 lei.
- HONOR Pad X9A, 6/128 la Altex: 799 lei, de la 899 lei.
- OPPO Pad SE 4G Twilight Blue, 6/128 la Altex: 1.100 lei, de la 1.350 lei.
- Lenovo Idea Tab TB336FU 8/128 cu Lenovo Tab Pen la evoMAG: 1.250 lei.
- Apple iPad Air 11 M2, 512 GB 5G la evoMAG: 4.700 lei.
- Garmin Instinct 3 Solar la Decathlon: 1.620 lei, de la 1.800 lei, cu codul BF.
- Samsung Galaxy A57, 256 GB la evoMAG: 2.200 lei, în stoc. Varianta de 128 GB e la eMAG la 1.599 lei, de la 1.901 lei.
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 Black la eMAG: 4.499 lei, de la 5.590 lei. Galaxy Z Fold8 12/256 Graphite: 6.999 lei, de la 7.499 lei.
- Motorola edge 70 pro, 512 GB la eMAG, de pe 6 noiembrie: 2.500 lei, de la 3.500 lei.
- Pe magazinul Samsung ai codul SW2026 pentru până la 30% reducere, Rabla de până la 1.500 lei și 7% în plus dacă iei două produse.
- La Orange, cu voucher: iPhone 17, 256 GB, la 4.477 lei (BLACK80), Galaxy A57 la 1.977 lei (BLACK70), HONOR Magic8 Pro, 512 GB, la 4.303 lei (BLACK400) și iPhone Air, 256 GB, la 3.779 lei (BLACK100).
- Samsung HW-B400F soundbar la Orange: 302 lei, de la 431 lei.
- Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Black Titanium la eMAG: 1.029 lei, de la 1.699 lei.
- Nothing Phone (4a) 12/256 Black la eMAG: 1.999 lei, de la 2.599 lei.
- Google Pixel 10a 8/128 Obsidian la eMAG: 1.899 lei, de la 2.599 lei.
- Xiaomi 15T 12/256 Rose Gold la eMAG: 1.779 lei, de la 2.398 lei.
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16/1TB Black la eMAG: 6.999 lei, de la 7.699 lei.
- Samsung Galaxy A17 4G 4/128 Gray la eMAG: 749 lei, de la 973 lei.
- Motorola Edge 70 Fusion 8/256 la eMAG: 1.549 lei, de la 1.899 lei.
- Xiaomi REDMI Note 17 Pro Max 5G 8/512 la eMAG: 2.599 lei, de la 3.299 lei.
- Huawei Pura 70 Ultra 16/512 Black la Huawei Store: 4.499 lei, de la 7.499 lei.
- Huawei MatePad Pro 12 PaperMatte 12/512 la Huawei Store: 4.999 lei, de la 6.499 lei.
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 Titanium Black la ITGalaxy: 4.200 lei, de la 5.000 lei.
- Apple iPad Pro 11 M5 Wi-Fi 256 GB la ITGalaxy: 6.888 lei.
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World la Orange: 2.202 lei, de la 3.145 lei.
- Apple iPhone 18 Pro, 256 GB la evoMAG: 7.499 lei, de la 7.699 lei.
- OnePlus Nord 6, 8/256 la evoMAG: 2.399 lei, de la 2.449 lei.
- OnePlus Nord CE6, 8/256 la evoMAG: 1.799 lei, de la 1.849 lei.
- Apple iPhone 16e, 128 GB la evoMAG: 3.499 lei, de la 3.599 lei.
- Samsung Galaxy Z Flip8, 12/256 Gri la evoMAG: 4.199 lei.
- Samsung Galaxy Z Flip8, 12/256 Alb la evoMAG: 4.399 lei, de la 4.499 lei.
- Samsung Galaxy Z Flip8, 12/512 Roz la evoMAG: 4.899 lei, de la 4.949 lei.
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 8/256 la evoMAG: 3.599 lei, de la 3.743 lei.
- Anker 511 Nano 3 30W la eMAG: 69 lei, de la 112 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Baseus PicoGo 2-in-1 Qi2 la evoMAG: 89 lei, de la 139 lei.
- HONOR 400 5G, 8/256 Midnight Black la Altex: 1.149 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Apple AirPods Pro 3 la evoMAG: 1.149 lei, de la 1.199 lei.
- Baseus PicoGo P100 10000mAh la evoMAG: 99 lei, de la 129 lei.
JBL Tune 720BT Blackla evoMAG: 209 lei, de la 249 lei.
- Philips Snow Edition USB 256GB la GSMnet: 99 lei, de la 148 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Redmi Watch 5 Silver Gray la ITGalaxy: 393 lei, de la 479 lei.
- Huawei Watch FIT SE Starry Black la eMAG: 149 lei, de la 179 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Galaxy Tab A11 8.7″ la eMAG: 599 lei, de la 811 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Garmin Fenix 8 47mm AMOLED la eMAG: 2.599 lei, de la 3.799 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Garmin Venu 3S 41mm la eMAG: 1.399 lei, de la 2.199 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Huawei FreeBuds SE 4 ANC (negru) la eMAG: 99 lei, de la 229 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256 la eMAG: 1.299 lei, de la 1.899 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Redmi Pad 2 4/128 4G la eMAG: 789 lei, de la 999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Boox Note AIR 6 Color la eMAG: 2.599 lei, de la 3.199 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Xiaomi Redmi 15C 4/128 la eMAG: 479 lei, de la 649 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Huawei Band 11 la eMAG: 159 lei, de la 277 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 la eMAG: 4.499 lei, de la 5.627 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Honor Magic V5 16/512 la eMAG: 5.849 lei, de la 6.499 lei.
- Redmi Pad 2 11″ Wi-Fi 4/128 la eMAG: 699 lei, de la 899 lei.
- Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 13″ 12/256 la eMAG: 1.999 lei, de la 2.499 lei.
Motorola Signature Swarovski Edition 16/512la eMAG: 4.799 lei, de la 5.999 lei. Stoc epuizat. Motorola Signature 16/512 Carbonla eMAG: 3.899 lei. Stoc epuizat.
- Xiaomi Redmi Watch 6 la eMAG: 349 lei, de la 429 lei.
- Huawei Watch GT 5 41 mm (pale gold, milanese strap) la eMAG: 699 lei, de la 799 lei.
- Garmin Forerunner 165 la eMAG: 899 lei, de la 1.099 lei.
- Lenovo Idea Tab Plus Gen 2 12.1″ 8/256 la eMAG: 1.599 lei, de la 1.999 lei.
- Anker Zolo A121CG11 70W (3x USB-C + 1x USB-A) la evoMAG: 149 lei, de la 179 lei.
- Anker Nano MagSafe 5.000 mAh (alb) la evoMAG: 174 lei, de la 200 lei.
- Ugreen Nexode Pro 30W (USB-C, GaN) la evoMAG: 57 lei, de la 78 lei.
- Apple AirTag 2 (1 bucată) la evoMAG: 144 lei, de la 173 lei.
- Ottocast Mini Nova (CarPlay și Android Auto wireless) la evoMAG: 89 lei, de la 107 lei.
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256 Midnight Black la eMAG: 1.122 lei.
- POCO C85 6/128 Black la eMAG: 699 lei.
- Amazfit Cheetah 2 Pro NFC (negru) la eMAG: 1.609 lei.
- Huawei Watch D2 (Aluminum alloy, Blue Composite Leather Strap) la eMAG: 1.029 lei.
Laptopuri, PC și periferice
- HP OmniBook 3 AI 17,3″ la Altex: 3.000 lei, de la 5.000 lei. Vine cu Free DOS, deci adaugă licența dacă ai nevoie de Windows.
- ASUS Vivobook S16 cu Core 7 la evoMAG: 3.499 lei. Are 8 GB RAM, cam puțin pentru câțiva ani de folosit.
- Apple MacBook Neo 13 A18 Pro, 8/256 la eMAG: 3.350 lei.
- LG UltraWide 34WR55QK-B resigilat la eMAG: 1.279 lei, de la 2.049 lei.
- HP 255R G10 cu Ryzen 7, 16 GB și 512 GB la evoMAG: 3.000 lei, de la 4.200 lei.
- Acer Nitro V16 cu RTX 5060 la Altex: 6.299 lei, de la 7.299 lei. ASUS TUF F16 la evoMAG: 4.500 lei.
- Desktop ASUS cu Ryzen 5, 32 GB, 1 TB și RX 9060 XT la Altex: 7.500 lei, de la 9.800 lei.
Samsung Odyssey G5 de 34″la evoMAG: 1.000 lei, de la 1.350 lei. AOC 24B36X: 300 lei.
- LG UltraGear 45GX950A-B OLED curbat 44,5″ la evoMAG: 6.900 lei, de la 10.000 lei.
- ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2 12GB la evoMAG: 2.952 lei, de la 3.241 lei.
- Glorious GMMK Compact Gateron Brown la evoMAG: 149 lei, de la 544 lei.
- GameMax Aero Mini Eco la evoMAG: 160 lei, de la 200 lei.
- UGREEN CM512 hub USB-C la Blacktech: 139 lei, de la 199 lei.
- AMD Ryzen 9 7900 la evoMAG: 1.870 lei. Router ASUS RT-BE86U cu Wi-Fi 7: 1.000 lei, de la 1.400 lei.
- Logitech G29 cu shifter la Altex: 1.200 lei, de la 1.800 lei.
- Multifuncționala HP Smart Tank 790 la evoMAG: 999 lei, cu 32% mai puțin. Are cerneală în cutie pentru mii de pagini.
- Kindle 11 la evoMAG: 650 lei. reMarkable Paper Pure: 2.400 lei, de la 3.000 lei.
- La PC Garage: Dell Pro 15 Essential cu i5, 16 GB și 512 GB la 3.499 lei, de la 3.999 lei. Are Windows 11 Pro inclus.
- Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 la PC Garage: 5.249 lei, de la 6.099 lei. MacBook Pro 16 cu M4 Pro, 48 GB și 1 TB: 16.499 lei, de la 17.299 lei.
- La Flanco: HP OmniBook 16 cu Ryzen 5 la 3.400 lei, de la 4.600 lei, și varianta cu Ryzen 3 la 1.899 lei, de la 2.600 lei. Ambele vin cu Free DOS.
- Lenovo V15 Gen 4 cu Ryzen 5 la Flanco: 2.700 lei, de la 3.000 lei. Ecranul e TN, deci ok pentru birou, nu pentru filme.
- ASUS Vivobook 15 A1504MA la eMAG, de pe 6 noiembrie: 1.900 lei, de la 3.100 lei. Vine fără sistem de operare.
PC Garage trece pe 6 noiembrie, ora 00:00, la Black Friday de Gaming. Continuă „Cumpără acum la preț de Black Friday” (dacă e mai ieftin pe 6 noiembrie, primești diferența ca voucher pe 19 noiembrie, valabil 26 noiembrie – 31 ianuarie 2027). Noutăți: PC-uri Custom Edition în gamele ZMEU, BALAUR, DRAGON și GREUCEANU, plus campania „Te echipăm gratuit” între 6 și 9 noiembrie (procesor + placă de bază + placă video de minimum 3.500 lei = cadou surpriză în coș). Comunicatul anunță reduceri pe produse, fără prețuri absolute; mai jos sunt exemplele principale, cu link la pagina de campanie.
- Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D Tray la PC Garage: 2.130 lei.
- PC Gaming GREUCEANU Extra Alb (Ryzen 7 7800X3D, 32 GB, 4 TB, RTX 5070 Ti) la PC Garage: 15.913 lei, de la 16.713 lei.
- Laptop ASUS TUF F16 FX607VU (Core 5 210H, RTX 4050, 512 GB) la PC Garage: 4.499 lei, de la 6.479 lei.
- Monitor GIGABYTE Gaming GO27Q24A 27″ QHD QD-OLED 240 Hz la PC Garage: 1.700 lei, de la 2.000 lei.
- Tastatură Redragon Behemoth Pro la PC Garage: 200 lei, de la 355 lei.
- Router ASUS RT-BE82U WiFi 7 la PC Garage: 819 lei, de la 999 lei.
- Multifuncțională Epson EcoTank L4360 la PC Garage: 999 lei, de la 1.299 lei.
- Samsung Odyssey Neo G9 57″ la PC Garage: 8.000 lei, de la 8.400 lei.
- GIGABYTE MO27Q3 QD-OLED 27″ 360 Hz la PC Garage: 2.300 lei, de la 2.700 lei.
- ASUS ROG Strix XG27AQWMG OLED 27″ 280 Hz la PC Garage: 2.550 lei, de la 3.020 lei.
- AOC Gaming CQ27G4Z2 27″ QHD 260 Hz la PC Garage: 850 lei, de la 1.150 lei.
- Lenovo Legion 27Q-10 27″ QHD 240 Hz la PC Garage: 697 lei, de la 997 lei.
- Logitech MX Master 3S Performance Graphite la PC Garage: 330 lei, de la 520 lei.
- Razer Wolverine V3 Tournament Edition la PC Garage: 260 lei, de la 496 lei.
- Elgato Wave:3 MK.2 Black la PC Garage: 500 lei, de la 780 lei.
- Laptop Lenovo Legion 5 15IAX11 (Ultra 7, RTX 5070) la PC Garage: 10.199 lei, de la 11.199 lei.
- Laptop ASUS TUF F17 FX707VJB (RTX 3050) la PC Garage: 4.199 lei, de la 4.999 lei.
- Laptop ASUS TUF A17 FA707NUG (Ryzen 7, RTX 4050) la PC Garage: 5.099 lei, de la 5.579 lei.
- PC Gaming BALAUR Hyper Esports Edition la PC Garage: 6.760 lei, de la 8.450 lei.
- PC Gaming ZMEU ProPlus Advanced Edition la PC Garage: 5.355 lei, de la 5.950 lei.
- Procesor AMD Ryzen 5 9600X Tray la PC Garage: 992 lei, de la 1.322 lei.
- Procesor Intel Core i7-14700KF la PC Garage: 1.494 lei, de la 1.800 lei.
- Procesor Intel Core i5-14400F Tray la PC Garage: 705 lei, de la 820 lei.
- GIGABYTE Radeon RX 7600 Gaming OC 8 GB la PC Garage: 1.892 lei, de la 2.150 lei.
- Lenovo Legion 24-10 24″ 240 Hz la PC Garage: 397 lei, de la 597 lei.
- Samsung Odyssey G5 34″ la PC Garage: 1.150 lei, de la 1.400 lei.
- Lenovo Legion 27Q-11 27″ 300 Hz la PC Garage: 797 lei, de la 997 lei.
- Razer Kraken V4 Wireless la PC Garage: 520 lei, de la 830 lei.
- Corsair K70 Core TKL Wireless la PC Garage: 460 lei, de la 730 lei.
- Logitech G515 TKL LIGHTSPEED la evoMAG: 400 lei.
ASUS Vivobook 15 F1504MA Core 3 / 8 / 256la evoMAG: 1.600 lei.
- Razer Viper V3 Pro negru la Altex: 440 lei, de la 800 lei.
- Razer Ornata V3 X RGB la Altex: 150 lei.
- LG UltraGear 45GX900A-B OLED 44.5″ la Altex: 4.000 lei, de la 5.000 lei.
- Acer Aspire Lite 15 (Ryzen 5 3500U, 8/256) la eMAG: 1.499 lei, de la 2.399 lei.
- ASUS BE3600 Wi-Fi 7 la eMAG: 439 lei, de la 499 lei.
- UGREEN X614 GaN 45W la eMAG: 69 lei, de la 110 lei.
- HP OmniBook 3 17″ (Ryzen 5, 16/256) la evoMAG: 2.999 lei, de la 4.699 lei.
- ASUS TUF F16 (i5-13420H, 16/512, RTX 4050) la ITGalaxy: 4.700 lei, de la 5.300 lei.
- ASUS TUF A18 (R7 260, 32/512, RTX 5050) la ITGalaxy: 6.999 lei, de la 7.399 lei.
- ASUS TUF 16 (R7 253, 16/512, RTX 5070) la ITGalaxy: 8.549 lei, de la 10.772 lei.
- ASUS ROG Strix G16 (Ultra 7 255HX, 16/512, RTX 5050) la ITGalaxy: 9.244 lei.
- Acer Nitro V15 (Core 5 210H, 16/512, RTX 5060) la ITGalaxy: 7.149 lei, de la 7.369 lei.
- Acer Nitro V16 (Ryzen AI 7 260, 32/1TB, RTX 5070) la ITGalaxy: 12.613 lei.
- Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (Ultra 7 255HX, 16/1TB, RTX 5070) la ITGalaxy: 11.799 lei.
- HP Omen 17 (Ryzen AI 7 350, 24/1TB, RTX 5070) la ITGalaxy: 10.664 lei.
- HP Victus 15 (Ryzen AI 5 340, 16/1TB, RTX 5060) la ITGalaxy: 7.415 lei.
- Acer Predator Helios Neo 16S AI OLED (Ultra 9 275HX, 32/1TB, RTX 5070 Ti) la ITGalaxy: 16.237 lei.
- Creality CR-10 SE la ITGalaxy: 899 lei.
AOC Q27E3UAM 27″ QHDla evoMAG: 400 lei, de la 700 lei.
- Safer Guardian SAF-WSD42FP 2K Wi-Fi la a2t.ro (Atu Tech): 125 lei, de la 245 lei.
- Alte exemple din comunicat: Startup Kit-uri (până la -21%), surse/carcase, periferice Redragon/Corsair/HyperX/Razer, NAS Synology DS425+ (minus 200 lei), AC Gree Pulsar (minus 150 lei), videoproiector Epson CO-FH01 (minus 820 lei), TV LG 50NANO80A3B (minus 300 lei), TV TCL 65QLED780L (minus 500 lei). Detalii pe pagina Black Friday de Gaming.
- DeepCool LS720 ARGB la ITGalaxy: 399 lei, de la 811 lei.
- ViewSonic VX2779A-HD-PRO 27″ FHD 240Hz la ITGalaxy: 549 lei, de la 833 lei.
- AULA WIN68 HE la eMAG: 129 lei, de la 249 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Acer Nitro V 16 (Core 5 205H, 16/512, RTX 3050) la eMAG: 3.899 lei, de la 5.589 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Corsair VENGEANCE DDR5 16GB (2×8) 6000 la eMAG: 1.499 lei, de la 1.699 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- HP ProBook 4 G1i 16 (Ultra 7 255H, 48/1TB) la eMAG: 7.399 lei, de la 9.399 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo ThinkBook 16p G6 (Ultra 7 255HX, 32/512, RTX 5060) la eMAG: 7.999 lei, de la 12.499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech M650 Silent la eMAG: 119 lei, de la 229 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Odyssey G5 G50F 32″ QHD 180Hz la eMAG: 949 lei, de la 1.099 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Serioux Powered by ASUS (R5 3600, 16/512, RX 7600) la eMAG: 3.299 lei, de la 4.599 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Spacer Vanguard (i5-12400F, 16/512, RX 7600) la eMAG: 3.999 lei, de la 5.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TCL 25G64 25″ FHD 300Hz MiniLED la eMAG: 529 lei, de la 749 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- WD Purple Pro 10TB (WD102PURP) la eMAG: 2.149 lei, de la 2.699 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- White Shark WAKIZASHI v2 la eMAG: 67 lei, de la 85 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech M171 la evoMAG: 39 lei, de la 69 lei.
- Logitech MK235 la evoMAG: 109 lei, de la 139 lei.
- Samsung Odyssey OLED G6 27″ QHD 240Hz la evoMAG: 1.899 lei, de la 2.280 lei.
- Asustor Drivestor 4 Gen2 AS1204T la evoMAG: 1.099 lei, de la 1.299 lei.
- Gamdias Hades M3 la evoMAG: 69 lei, de la 149 lei.
- Redragon Ladon H201-1-BK la evoMAG: 34 lei, de la 69 lei.
- Samsung LS24F324GAUXEN 24″ FHD 120Hz la evoMAG: 399 lei, de la 599 lei.
- CyberPower UT1050EG UPS la eMAG: 429 lei, de la 459 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- HP OmniBook 3 17-dp0002nn (Ryzen 5, 8/512, FreeDOS) la eMAG: 2.499 lei, de la 4.199 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- NETSTAT Mouse3 wireless la eMAG: 87 lei, de la 129 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TP-Link Tapo C250 la eMAG: 149 lei, de la 289 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
Acer EK251Q P6 24.5″ FHD 144Hzla ITGalaxy: 410 lei.
- Redragon H848 IRE Pro Wireless la ITGalaxy: 139 lei, de la 199 lei.
- ADATA XPG MARS 980 BLADE 2TB la eMAG: 1.759 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Canon PIXMA G3430 la eMAG: 499 lei, de la 579 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Kingston XS1000R 1TB la eMAG: 699 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech G305 Lightspeed la eMAG: 139 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TCL QD-Mini LED 27C2A 27″ la eMAG: 1.299 lei, de la 1.899 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Apple MacBook Air 13 M5 16/512 Silver la eMAG: 5.899 lei, de la 7.099 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- HP OmniBook 3 16″ (Ryzen 5 40, 16/256) la eMAG: 2.399 lei, de la 4.599 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5-13420H, 16/1TB) la eMAG: 2.649 lei, de la 4.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo Yoga Slim 7 (Ultra 7 266V, 16/512 OLED) la eMAG: 3.799 lei, de la 6.399 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Kingston Fury Renegade G5 1TB PCIe 5.0 la eMAG: 999 lei, de la 1.339 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ASUS ROG Strix OLED 26.5″ la eMAG: 1.599 lei, de la 2.499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech PRO X2 Superstrike la eMAG: 679 lei, de la 929 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo Legion LED 24-10 240Hz la eMAG: 399 lei, de la 599 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo ThinkVision E27Q-40 la eMAG: 549 lei, de la 799 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Odyssey OLED G5 G50SF 27″ la eMAG: 1.249 lei, de la 1.669 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Odyssey OLED G9 G91SD 49″ la eMAG: 2.999 lei, de la 3.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ASUS RT-AX50 Wi-Fi 6 la eMAG: 199 lei, de la 313 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TP-Link Archer BE220 Wi-Fi 7 la eMAG: 209 lei, de la 384 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TP-Link Archer BE400 Wi-Fi 7 la eMAG: 549 lei, de la 849 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech MK470 slim kit la eMAG: 149 lei, de la 207 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- HP DeskJet 2921 la eMAG: 99 lei, de la 199 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Epson EcoTank L3230 la eMAG: 399 lei, de la 724 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Brother DCP-L2622DW la eMAG: 699 lei, de la 949 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- PC Gaming A+ (R5 5500, 16/500, RTX 3050 6GB) la eMAG: 3.499 lei, de la 4.599 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Serioux Powered by MSI (i7-12700KF, 32/1TB, RTX 5060 Ti) la eMAG: 6.299 lei, de la 8.499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo LOQ 15 (Core 7 230H, 16/512, RTX 3050) la eMAG: 3.849 lei, de la 5.499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ASUS TUF F16 (Core 5 210H, 16/512, RTX 4050) la eMAG: 3.999 lei, de la 7.299 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo Legion 5 (Core 7 245HX, 16/512, RTX 5060) la eMAG: 6.299 lei, de la 8.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ASUS TUF 16 (R7 253, 16/512, RTX 5070) la eMAG: 6.999 lei, de la 10.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ASUS ROG Strix G16 (i7-14650HX, 16/512, RTX 5070) la eMAG: 8.999 lei, de la 13.499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27″ QHD 360 Hz la eMAG: 2.300 lei.
- Keychron M6 wireless la eMAG: 149 lei, de la 164 lei.
- Logitech M240 Silent (roz) la eMAG: 59 lei, de la 109 lei.
- Razer Viper V3 Pro negru la eMAG: 430 lei, de la 750 lei.
- Logitech Lift vertical (alb) la eMAG: 140 lei.
- Husă TomToc Defender A13 13-14″ la eMAG: 124 lei, de la 204 lei.
- ARZOPA S1-Table 15,6″ (marketplace) la eMAG: 369 lei, de la 443 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Razer DeathAdder V3 Pro alb la eMAG: 399 lei, de la 499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Corsair SABRE v2 PRO Ultralight la eMAG: 285 lei, de la 520 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Razer Basilisk V3 Pro la eMAG: 389 lei, de la 499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Razer Basilisk V3 X HyperSpeed la eMAG: 170 lei, de la 280 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Lenovo Legion K510 Mini Pro la eMAG: 119 lei, de la 189 lei.
- Logitech Driving Force G29 (fără shifter) la eMAG: 969 lei, de la 1.099 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ADATA SU630 480 GB la eMAG: 329 lei, de la 389 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Gigabyte G27Q2 27″ QHD 200 Hz la eMAG: 599 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- ViewSonic VA24E2-H 24″ FHD IPS 144 Hz la eMAG: 339 lei.
- Logitech MK295 Silent (tastatură + mouse wireless) la evoMAG: 118 lei, de la 149 lei.
- ZTE T5400 AX5400 Wi-Fi 6 la evoMAG: 189 lei, de la 229 lei.
- Redragon Star Blade Pro (mecanică, Mint Mambo) la evoMAG: 199 lei, de la 274 lei.
- Dell Pro KM5221W (tastatură + mouse wireless) la evoMAG: 169 lei, de la 199 lei.
- Lexar LRW450UB (cititor SD / microSD, USB 3.1) la evoMAG: 99 lei, de la 119 lei.
- Logitech G102 Lightsync (alb) la evoMAG: 96 lei, de la 149 lei.
- Auusda A20 17.3″ Ryzen 3 3250 / 8 GB / 512 GB la eMAG: 2.460 lei.
Televizoare, audio și foto
Televizoarele sunt categoria unde se văd acum cele mai mari diferențe de preț. Altex merge până la 35%, Flanco până la 41%.
- LG OLED 77B62LA, 194 cm la Altex: 7.000 lei, de la 10.000 lei. Varianta de 83″ e la 10.000 lei.
- Sony Bravia 6 OLED, 195 cm la Altex: 9.000 lei, de la 12.000 lei.
- Samsung 75QN80H Mini LED la Altex: 5.500 lei, de la 8.490 lei. LG 75QNED72B3A: 3.800 lei.
- Hisense 50E8S Mini LED la Altex: 1.899 lei, de la 2.699 lei. Hisense 85UR9S: 10.000 lei.
- TCL 40S5L QLED: 1.000 lei la evoMAG și la Carrefour. TCL 43QLED780L la evoMAG: 1.300 lei.
- Sony WH-1000XM5 la Altex: 1.100 lei. Sony WH-CH720N: 328 lei.
- Sony WH-1000XM6 la Altex: 1.500 lei, de la 1.900 lei.
- OPPO Enco Air5 Pro Matte Black la Altex: 237 lei, de la 370 lei.
- JBL Tour One M3 la Altex: 1.000 lei, de la 1.200 lei.
- Apple AirPods Max 2 Midnight la Altex: 2.600 lei, de la 2.900 lei.
- JBL Tune Beam 2 la Altex: 280 lei, de la 400 lei.
- JVC HA-EC75T la Altex: 210 lei, de la 350 lei.
- Xiaomi Redmi Headphones Neo Obsidian Black la Altex: 180 lei, de la 300 lei.
- Sony WF-C510 la Altex: 170 lei, de la 200 lei.
- Sony ULT Wear WH-ULT900NB la Altex: 550 lei, de la 650 lei.
- JVC HA-NP1T Pearl Edition la Altex: 350 lei, de la 500 lei.
- JBL Grip la Altex: 320 lei, de la 400 lei.
- JBL Flip 7 la Altex: 450 lei, de la 600 lei.
- Marshall Middleton II la Altex: 1.090 lei, de la 1.500 lei.
- JBL SB595 soundbar 3.1.2 la Altex: 1.399 lei, de la 1.999 lei.
- JBL PartyBox Stage 320 la evoMAG: 2.050 lei. Proiectorul XGIMI Mogo 4 la Altex: 2.000 lei, cu 1.000 lei reducere.
- TCL 85C61K QD-Mini LED 216 cm la evoMAG: 5.200 lei, de la 6.000 lei.
- LG S60T soundbar + subwoofer la evoMAG: 700 lei, de la 800 lei.
- Hisense 50A5S QLED la Altex: 1.400 lei, de la 1.700 lei. E Full HD, nu 4K.
- TCL QLED 55T69C, 139 cm la Flanco: 1.499 lei, de la 1.799 lei.
- Samsung 43U8072H Crystal UHD la Flanco: 1.300 lei, de la 1.600 lei.
- Samsung OLED 77S85H, 195 cm la Media Galaxy: 7.500 lei, de la 11.000 lei.
- Samsung OLED 48S85H și Samsung OLED 42S90H la Media Galaxy: 3.500 lei fiecare, de la 4.600 și 4.500 lei.
- TCL QLED 43P7L la eMAG, de pe 6 noiembrie: 799 lei, de la 1.599 lei. Blaupunkt de 81 cm: 250 lei, de la 550 lei.
- TCL 75C6K Pro QD-MiniLED 75″ (2026) la eMAG: 3.500 lei, de la 5.000 lei.
- LG 43NU850B3LA 43″ 4K (2026) la eMAG: 1.099 lei, de la 1.433 lei.
- Samsung MiniLED 55M72H 55″ (2026) la eMAG: 1.499 lei, de la 1.899 lei.
- Samsung 50U8072H 50″ 4K (2026) la eMAG: 1.300 lei, de la 1.850 lei.
- LG 50NANO80A3B NanoCell 50″ 4K la evoMAG: 1.500 lei.
- HUAWEI FreeArc Grey la Huawei Store: 339 lei, de la 599 lei.
- HUAWEI FreeBuds Pro 5 Grey la Huawei Store: 799 lei, de la 999 lei.
- HUAWEI FreeBuds 7i Pink la Huawei Store: 299 lei, de la 499 lei.
- HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Black la Huawei Store: 169 lei, de la 299 lei.
- HUAWEI FreeBuds 6i Black la Huawei Store: 269 lei, de la 499 lei.
- HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue la Huawei Store: 1.099 lei, de la 1.199 lei.
- HUAWEI FreeBuds Neo Starry Black la Huawei Store: 499 lei, de la 699 lei.
- JBL Tune 520BT Black la GSMnet: 140 lei, de la 190 lei.
- Akai Sonic X8 50W la Auchan: 370 lei, de la 600 lei.
- Samsung MiniLED 43M74H 43″ (2026) la eMAG: 1.199 lei, de la 1.899 lei.
- Samsung MiniLED 65M74H 65″ (2026) la eMAG: 1.999 lei, de la 2.999 lei.
- LG OLED evo 55C6ELB 55″ (2026) la eMAG: 3.999 lei.
- LG QNED Evo Mini LED 55QNED8MB6C la eMAG: 1.999 lei, de la 2.999 lei.
- TCL QD-MiniLED 55P8L (2026) la eMAG: 1.799 lei, de la 2.499 lei.
- Philips Ambilight QLED 55PQS8501 la eMAG: 1.699 lei, de la 2.499 lei.
- TCL soundbar S65K 5.1 la eMAG: 899 lei, de la 1.299 lei.
- Sony WH-1000XM4CB la eMAG: 899 lei, de la 1.299 lei.
- Skullcandy Crusher ANC 2 la eMAG: 499 lei, de la 879 lei.
- Anker Soundcore Boom 2 Plus la eMAG: 449 lei, de la 979 lei.
- Huawei FreeBuds SE 4 ANC (alb) la eMAG: 99 lei, de la 229 lei.
- Philips TAV3000B pick-up stereo la eMAG: 500 lei.
- Acer GP.HDS11.010 TWS la evoMAG: 30 lei, de la 50 lei.
- Edifier GM3-SE-W la a2t.ro (Atu Tech): 77 lei, de la 180 lei.
- UGREEN HiTune Studio Plus HP207 la GSMnet: 125 lei, de la 165 lei.
- HAVIT SK810BT la GSMnet: 73 lei, de la 185 lei.
- Anker SoundCore Select 4 Go la eMAG: 59 lei, de la 127 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Marshall Minor IV la eMAG: 388 lei, de la 508 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Sony ULT FIELD 5 la eMAG: 699 lei, de la 999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
JBL Charge 6 Blackla evoMAG: 599 lei, de la 749 lei.
- Xiaomi Sound Pocket la evoMAG: 69 lei, de la 79 lei.
- JBL PartyBox 520 la eMAG: 2.499 lei, de la 2.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung LED 55U8072H 55″ (2026) la eMAG: 1.599 lei, de la 1.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Philips TAB5601/10 soundbar la eMAG: 549 lei, de la 847 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung Mini LED 55M80H 55″ la eMAG: 1.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung The Frame Pro 65LS03FW la eMAG: 3.499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Anker Soundcore Q11i la eMAG: 129 lei, de la 178 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- JBL Tune 780NC la eMAG: 329 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Sony WH-CH520B la eMAG: 149 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TCL QD-Mini LED 55C6K Pro la eMAG: 2.199 lei, de la 2.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- LG LED 75NU850B3LA la eMAG: 2.699 lei, de la 3.599 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TCL SQD-Mini LED 65C7L la eMAG: 3.499 lei, de la 4.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Sony BRAVIA 6 OLED 65A65 la eMAG: 5.999 lei, de la 7.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung OLED 77S92H la eMAG: 7.999 lei, de la 12.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- LG OLED evo 77G62LW la eMAG: 9.499 lei, de la 14.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung HW-Q990H soundbar la eMAG: 2.999 lei, de la 4.699 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Creative Zen Hybrid Pro la eMAG: 179 lei, de la 499 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TP-Link Tapo C465 cu panou solar la eMAG: 400 lei.
- TP-Link Tapo C575D la eMAG: 550 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- LG QNED Evo Mini LED 50QNED8 (2026) la eMAG: 1.699 lei, de la 2.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Philips QLED 43PQS7801 la eMAG: 1.299 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- TCL QD-MiniLED 75P8L la eMAG: 2.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Nothing Ear (a) la eMAG: 269 lei, de la 417 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Sony WF-C710NB la eMAG: 299 lei, de la 399 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech G733 la eMAG: 449 lei, de la 649 lei.
- Huawei FreeBuds Pro 5 la eMAG: 549 lei, de la 899 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Razer Kraken V4 la eMAG: 500 lei, de la 818 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Logitech PRO X 2 Lightspeed la eMAG: 649 lei, de la 1.049 lei.
- Sennheiser Accentum Plus la eMAG: 599 lei, de la 799 lei.
- Samsung MiniLED 50M1EH 50″ 4K Smart TV (UE50M1EHAUXXH) la Samsung: 1.699 lei, de la 3.199 lei.
- HyperX SoloCast 2 la Media Galaxy: 159 lei, de la 269 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- Samsung MiniLED 55M74H 55″ (2026) la eMAG: 1.699 lei, de la 2.499 lei.
- Philips Ambilight 65PUS8001 65″ (2026) la eMAG: 2.099 lei, de la 2.999 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
- eufyCam C35 (add-on, fără HomeBase) la eMAG: 359 lei.
- eufy E220 2K (pan-tilt, interior) la eMAG: 179 lei.
- TP-Link Tapo C460 KIT 4K (cu panou solar) la eMAG: 349 lei.
- JBL Charge Essential 3 SE la eMAG: 489 lei.
- Mercusys MC510 2K (exterior) la eMAG: 99 lei. Verifică stocul și prețul pe site.
Mercusys MC230 3K (interior)la eMAG: 89 lei.
- Anker Soundcore V20i (open-ear, alb) la evoMAG: 169 lei.
- JBL Wave 200TWS la evoMAG: 169 lei, de la 239 lei.
- iHunt BedSide 9-in-1 (boxă, ceas, încărcare wireless) la evoMAG: 99 lei, de la 139 lei.
- OPPO Enco Buds3 (alb) la evoMAG: 119 lei, de la 149 lei.
- Sony SRS-XB100 (negru) la evoMAG: 159 lei, de la 179 lei.
Pentru foto, F64 pornește pe 5 noiembrie, într-un live pe YouTube și Instagram între 19:00 și 21:00. Reducerile țin până pe 9 noiembrie, iar până atunci îți poți face wishlist-ul.
Electrocasnice mari și mici
- Hota Haier HADG9DCS56B la evoMAG: 999 lei, de la 2.200 lei.
Aer condiționat Electrolux 9000 BTUla evoMAG: 949 lei. Verifică dacă montajul e inclus. Friteuza Tefal Easy Fry Maxla evoMAG: 199 lei, de la 360 lei.
- Dreame G12 Pro, aspirator umed și uscat, la evoMAG: 999 lei.
- Robotul Dreame L40 Ultra CE la Altex: 1.600 lei.
- Roborock intră la Altex în trei valuri: Q7 TF și F25 RT Gen 2 până pe 4 noiembrie, Qrevo Edge 2, Q10 PF+ și F25 ACE între 5 și 11 noiembrie, apoi Saros 20 Complete și Qrevo 2 Pro între 12 și 18 noiembrie.
- Plita Haier HAMTB56IWCS la Altex: 1.995 lei. Cuptorul Whirlpool WOI4S8CM1SBA: 1.500 lei.
- Mașina de spălat LG F4X1009NWK, 9 kg, Wi-Fi la evoMAG: 1.799 lei, de la 2.150 lei.
- Mașina de spălat Gorenje WG2PS72A12 la Altex: 1.330 lei. Candy CS 1272DE la evoMAG: 1.049 lei, de la 1.700 lei.
- Combina Gorenje RK618E2W4 la Altex: 1.273 lei. Mașina de spălat vase Hisense HV642D90: 1.394 lei.
- La Flanco: uscătorul Samsung DV90DG52A0ABLE la 2.599 lei și espressorul Philips EP0824 la 899 lei.
- La Altex: mașina de spălat Beko B3WFU410415WW, 10 kg la 1.684 lei, de la 2.105 lei, și uscătorul AEG TR79CB, 9 kg la 2.800 lei, de la 4.000 lei.
- Dyson V8 Cyclone 2026 la Altex: 1.400 lei, de la 2.000 lei.
- Roborock Q7 TF+ cu stație de golire la evoMAG: 1.040 lei. La eMAG e 1.300 lei.
- Roborock Qrevo 5AE la evoMAG: 2.500 lei, cu mop și stație.
- Robotul EZVIZ RS2 la Media Galaxy: 1.300 lei, de la 1.650 lei. Kärcher RVC 3 Classic: 1.200 lei.
- La eMAG, de pe 6 noiembrie: mașina de spălat Samsung WW80CGC04DAELE la 1.299 lei, de la 1.899 lei, și TCL de 9 kg la 1.000 lei, de la 1.500 lei.
- Tot la eMAG, de pe 6 noiembrie: Tineco Floor One S5 Max la 1.300 lei, de la 2.099 lei, și 3 becuri Philips Hue cu Bridge la 360 lei, de la 950 lei.
- Kärcher WD 3 S Car la Kärcher: 499 lei, de la 679 lei.
- Kärcher SC 3 EasyFix Plus la Kärcher: 799 lei, de la 1.141 lei.
- Tineco Floor One i6 Stretch Plus la Tineco Store: 2.200 lei.
- Dreame X50 Ultra Complete la evoMAG: 3.199 lei, de la 5.000 lei.
- Dreame X60 Ultra Complete la evoMAG: 4.800 lei.
- Electrolux EACS/I-12HEF, 12.000 BTU la evoMAG: 1.099 lei.
- Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 L la evoMAG: 360 lei.
Fashion și beauty
Fashion Days pornește duminică seara, 1 noiembrie, cu reduceri de până la 90% și încă 10% pentru clienții Genius. Campania ține până pe 8 noiembrie.
Notino are cinci săptămâni de reduceri, cu codul notino de până la 30% la brandurile selectate. Pe 6 noiembrie intră Armani, Jean Paul Gaultier, Estée Lauder, Kérastase, Wella și L’Oréal.
- Lattafa Khamrah, 100 ml la Notino: 166 lei, de la 195 lei.
- Serul Kérastase Genesis, 90 ml la Notino: 242 lei, de la 285 lei. Hugo Boss The Scent for Her Le Parfum, 50 ml: 231 lei, de la 289 lei.
- Terre d’Hermès Intense, 50 ml la Notino: 348 lei, de la 409 lei. CK One Gold, 50 ml: 87 lei, de la 109 lei.
- L’Oréal Steampod 3.0 la eMAG, de pe 6 noiembrie: 900 lei, de la 1.600 lei.
- Tot la eMAG, de pe 6 noiembrie: o geacă Columbia la 529 lei, de la 1.140 lei, sneakers Karl Lagerfeld la 429 lei, de la 1.070 lei, și ceasul automatic Orient la 599 lei, de la 1.399 lei.
Casă și bricolaj
Dedeman intră pe 6 noiembrie, dimineața devreme, cu reduceri de până la 45% online și în cele 65 de magazine. Camerele de supraveghere au cea mai mare reducere, iar scaunele, sculele electrice, saltelele și covoarele merg până la 40%.
BRICO are aceleași etape ca Altex, până pe 18 noiembrie. Bonami are reduceri de până la 50% până la finalul lunii.
IKEA are Black Friday tot noiembrie, cu prețuri pentru membrii IKEA Family. Câteva care merită:
- Patul tapițat IDANÄS cu depozitare, 160×200: 1.999 lei, de la 3.299 lei.
- Masa SKOGSTA, 235×100: 1.229 lei, de la 1.999 lei. Măsuța FRÖTORP: 219 lei, de la 449 lei.
- Mașina de spălat vase RÅGLANDA: 1.999 lei, de la 2.499 lei. Hota UNDERVERK de 60 cm: 1.199 lei, de la 1.599 lei.
- La eMAG, de pe 6 noiembrie: Bosch EasyDrill 18V la 239 lei, de la 400 lei, și DeWALT DCD771D2 la 380 lei, de la 550 lei.
- Tot la eMAG, de pe 6 noiembrie: Kärcher K3 Car & Home la 500 lei, de la 739 lei, și wok-ul Tefal de 28 cm la 40 lei, de la 124 lei.
- LEGO Technic Koenigsegg Jesko Absolut la eMAG, de pe 6 noiembrie: 130 lei, de la 230 lei. Bun de pus deoparte pentru Crăciun.
Pe scurt, la fiecare magazin
- eMAG: 6 noiembrie, ora încă neanunțată. Se așteaptă iar oferte speciale la mașini, vacanțe, aur și carburant.
- Altex: pe pagina de Black Friday ofertele se schimbă pe 5 și pe 12 noiembrie. Ai 24 de rate fără dobândă și garanția celui mai mic preț.
- evoMAG: pe evoMAG.ro sunt reduceri de până la 55%, în două valuri: 29 octombrie la 5 noiembrie și 6 la 15 noiembrie, cu vârful pe 6 noiembrie. Peste 90% din comenzi ajung în maximum 7 zile după fiecare val.
- Dreame: campanie de brand 6-20 noiembrie pe eMAG, Altex, Flanco și magazinul oficial; pe evoMAG, X50 Ultra Complete la 3.199 lei și X60 Ultra Complete la 4.800 lei.
- Flanco: până pe 30 noiembrie, cu 24 de rate, vouchere Rabla de până la 300 lei și retur în 45 de zile.
- PC Garage: Black Friday de Gaming începe pe 6 noiembrie, ora 00:00. Continuă prețul garantat (voucher) și, între 6 și 9 noiembrie, „Te echipăm gratuit” la upgrade CPU + placă de bază + GPU de minimum 3.500 lei.
- Vodafone: „Black Friday FARA RIVAL” ține între 3 și 15 noiembrie. Ai BuyBack la telefoane, accesorii cu până la 70% reducere și, în aplicația Vodafone EASY, codul BF2026 pentru Boost la 3,5 euro pe lună, 12 luni.
- DIGI: de joi, 5 noiembrie, ora 20:00, până duminică, 8 noiembrie, ai 50% reducere 12 luni la orice serviciu nou de TV, mobil sau internet, la upgrade sau la opțiuni extra. Detalii pe pagina DIGI.
- Orange: până pe 23 noiembrie, pe pagina de Black Friday. Fibră și TV la 25 lei pe lună 24 de luni, în loc de 50, iar pachetul Premiere e la 107,5 lei pe lună, cu un Smart TV de 80 cm la 1 euro.
- Plata cu cardul: la Salt Bank primești 10% cashback cu cardul de credit între 6 și 8 noiembrie, la cumpărături de peste 1.000 lei, maximum 200 lei.
- Vexio și Cel.ro: nu au anunțat încă oficial. Data intră în tabel imediat ce apare.
- Dreame D20 Pro Plus la evoMAG: 1.050 lei.
- Philips Airfryer Seria 2000 NA230/00 la Flanco: 299 lei.
Cum îți dai seama dacă reducerea e reală
Conform directivei Omnibus și HG 686/2022, prețul tăiat trebuie să fie cel mai mic din ultimele 30 de zile. Dacă un produs a fost scumpit în octombrie și apoi „redus”, magazinul încalcă regula.
Verifică istoricul de preț pe un comparator înainte să plătești.
Nu te lăsa grăbit de cronometre și de mesajele „doar 2 bucăți”. Compară același model la două, trei magazine, pentru că cel mai mic preț nu e mereu pe 6 noiembrie.
Ai 14 zile de retur la cumpărăturile online, iar unele magazine dau mai mult. Calculează livrarea în acel termen: Sameday estimează vârful pe 10 noiembrie, cu aproape 925.000 de colete.
Dacă nu prinzi nimic acum, Black Friday-ul internațional e pe 27 noiembrie, iar Cyber Monday pe 30 noiembrie.