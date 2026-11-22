Ask Maps e disponibil în română, în Google Maps. Nu mai stai să răsfoiești liste de rezultate și recenzii: pui întrebarea direct, ca într-o conversație.

Funcția a fost lansată în România pe 19 noiembrie 2026, odată cu extinderea în peste 30 de țări europene, printre care Spania, Germania și Marea Britanie. Este activată treptat, pe Android și iOS, și va ajunge la toți utilizatorii din România în aproximativ o lună. Cu această extindere, Ask Maps e prezent în peste 200 de țări și teritorii.

Ask Maps răspunde la întrebări complexe, pentru care versiunea anterioară nu oferea un răspuns direct. Poți întreba, de exemplu: „Există în apropiere un teren public de tenis cu nocturnă unde pot juca diseară?”.

Răspunsurile se bazează pe informațiile actualizate din Google Maps, cu peste 300 de milioane de locuri și recenzii de la o comunitate de peste 500 de milioane de contributori. Funcția folosește modelele de inteligență artificială Gemini ca să interpreteze întrebarea și să ofere răspunsuri relevante. Recomandările pot ține cont și de locurile pe care le-ai căutat sau le-ai salvat anterior în Maps.

Din răspuns poți salva un loc într-o listă, îl poți trimite altor persoane sau poți porni navigarea către destinație.

Ca să îl folosești, deschizi aplicația Google Maps pe telefon, atingi butonul „Ask Maps”, apoi scrii sau rostești întrebarea. Vezi răspunsul și locurile marcate pe hartă.

Ask Maps poate crea și itinerarii, pentru o excursie de o zi sau o călătorie de mai multe zile, cu opriri pentru masă, cumpărături sau activități în aer liber. Primești un program organizat pe zile, cu recomandări pentru fiecare oprire și locații numerotate pe hartă.

Poți trimite itinerariul altor persoane sau îl poți exporta în Google Docs, de pe desktop. Înainte de plecare, îl deschizi din Ask Maps sau îl găsești în istoricul conversațiilor, după eticheta „itinerary”, cu informații actualizate despre trafic și programul locurilor din plan. Poți modifica traseul pe parcurs, și poți porni navigarea către următoarea oprire.

Planificarea itinerariilor și consultarea listelor salvate sunt disponibile în toate țările în care există Ask Maps. Recomandările de traseu „Know before you go” și identificarea programărilor la furnizorii locali de servicii sunt lansate inițial doar în Statele Unite și urmează să fie extinse ulterior în alte regiuni.

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