Web browser AI: ChatGPT Atlas – o nouă eră a navigării pe Internet

Un web browser AI nu mai este doar un concept abstract, ci o unealtă digitală destinată utilizatorilor pentru care titanii tehnologiei se luptă. OpenAI a ieșit în față cu ChatGPT Atlas, un browser construit în jurul agentului său AI, care poate căuta, rezuma și automatiza acțiuni direct în paginile web.

Lansarea sa reprezintă o provocare directă pentru dominația Chrome și pune presiune pe Google. De altfel, compania din Mountain View integrează modelul Gemini în Chrome, transformând încet browserul într‑un asistent inteligent capabil să răspundă la întrebări și să îndeplinească sarcini.

Într‑o vreme în care AI‑ul redefinește asistenții virtuali și modelele de limbaj, competiția se extinde acum și către modul în care căutăm și navigăm pe Internet, iar un browser AI devine punctul central al acestei bătălii pentru atenția utilizatorilor.

Ce este un web browser AI și ce funcții noi include Atlas?

Un web browser cu funcții AI este o relativ nouă categorie de browser care combină funcțiile clasice de navigare cu puterea unui model de inteligență artificială. În loc să cauți manual informații, un browser AI precum ChatGPT Atlas poate interpreta conținutul paginilor, răspunde la întrebări și chiar executa acțiuni pentru tine.

De exemplu, poate căuta produse, completa formulare sau rezuma articole. Printre funcțiile din Atlas se numără căutarea conversațională, rezumarea automată a textelor, asistența contextuală în timp real și navigarea agentică, prin care AI-ul poate interpreta conținutul paginilor și executa acțiuni în funcție de comenzile primite. Practic, web browserul AI transformă modul în care explorăm Internetul, trecând de la clicuri și taburi la o experiență ghidată inteligent, construită în jurul nevoilor utilizatorului.

Atlas este construit pe baza Chromium (motorul din spatele aplicației), același cu Chrome. Interfața este foarte familiară comparativ cu câteva noi browsere care au făcut recent furori.

Evoluția browserelor către AI: de la Chrome sau Arc la ChatGPT Atlas

Diferite startup-uri și companii au încercat să redefinească în ultimii ani felul în care interacționăm cu lumea digitală și probabil că în viitorul apropiat nu se va schimba radical acest lucru. Arc a încercat să revoluționeze cu AI utilizarea unui browser web fără funcție de agentic browsing (control automat browser).

Integrează în schimb sintetizarea articolelor, research pe care ți-l putea face direct browserul sau chiar să îți returneze rețete din surse diferite sau mai are o funcție prin care poți purta o conversație precum un apel cu Arc ridicând telefonul la ureche.

Experimentul nu a avut un foarte mare succes. Deși Arc are o bază de fani de aproximativ 200.000 de utilizatori, aceasta rămâne mică. Interfața și funcțiile noi au fost prea diferite de cele ale browserelor clasice, iar gesturile și modul de utilizare nu au fost suficient de intuitive. Pentru mulți, procesul de reînvățare a fost complicat și i-a descurajat adopția noului browser.

Google Chrome are deja câteva funcții AI integrate în Chrome, dar browserul nou este însă disponibil în special în SUA, nu și România. Iar Perplexity a lansat browserul tot cu funcții AI Comet.

Provocările utilizării unui web browser AI

Deși este un mod poate mai facil, rapid, și simplu de utilizat în special pentru o persoană non-tehnică sau care abia începe să utilizeze un computer. Informațiile se vor putea găsi mai ușor, vor putea cerceta mai rapid informații și sintetiza mai repede, însă care este costul? Aceste noi browsere vin cu provocări mari:

Confidențialitatea datelor – interacțiunea constantă cu modele AI presupune transmiterea unor date sensibile către servere externe mai ales dacă folosești modul agentic unde sistemul de trebuie să vadă constant ce este în pagina web.

– interacțiunea constantă cu modele AI presupune transmiterea unor date sensibile către servere externe mai ales dacă folosești modul agentic unde sistemul de trebuie să vadă constant ce este în pagina web. Transparența surselor – răspunsurile oferite de AI pot fi greu de verificat, iar utilizatorii riscă să preia informații eronate fără a consulta sursa originală la fel cum se întâmplă cu chatGPT. Sau daca folosești modul agentic poate în cazul în care nu are suficient context să efectueze greșit anumite comenzi.

– răspunsurile oferite de AI pot fi greu de verificat, iar utilizatorii riscă să preia informații eronate fără a consulta sursa originală la fel cum se întâmplă cu chatGPT. Sau daca folosești modul agentic poate în cazul în care nu are suficient context să efectueze greșit anumite comenzi. Dependența de ecosistem – browserele AI tind să fie strâns legate de platforma care le dezvoltă (OpenAI, Google, Microsoft), limitând diversitatea și controlul utilizatorului. Astfel că nu e departe un viitor similar Apple în care odată intrat în ecosistemul OpenAI sau Google să nu mai poți pleca fără să pierzi o bună parte din personalizarea și simplitatea pe care ți-o oferă deja conturile cu datele memorate de AI.

– browserele AI tind să fie strâns legate de platforma care le dezvoltă (OpenAI, Google, Microsoft), limitând diversitatea și controlul utilizatorului. Astfel că nu e departe un viitor similar Apple în care odată intrat în ecosistemul OpenAI sau Google să nu mai poți pleca fără să pierzi o bună parte din personalizarea și simplitatea pe care ți-o oferă deja conturile cu datele memorate de AI. Costurile funcțiilor AI avansate – Rularea modelelor OpenAI, Google sau ale altor companii necesită o putere mare de procesare, deci și un abonament plătit. Rămâne de văzut câți utilizatori vor fi dispuși să achite lunar pentru aceste funcții, mai ales că industria AI se confruntă deja cu costuri ridicate și o posibilă „bulă” cauzată de dependența de centrele de date și echipamentele NVIDIA.

Rămâne de văzut în continuare cum companiile care dezvoltă aceste aplicații vor aborda aceste probleme însă trebuie să înțelegem mai întâi la ce riscuri ne supunem.

Cum funcționează ChatGPT Atlas?

Aplicația este momentan disponibilă doar utilizatorilor ChatGPT Plus (cel mai ieftin abonament plătit), și utilizatorilor de computere Apple cu MacOS. Daca îndeplinești condițiile poți descărca acum aplicația.

Te loghezi cu contul OpenAI apoi ai o interfață ce simulează un motor de căutare tradițional. Până la urmă ChatGPT deja preluase funcția de motor de căutare pentru o parte dintre utilizatorii obișnuiți.

Apoi când ești pe o pagină unde dorești să folosești funcțiile existente în ChatGPT nu trebuie decât să-l activezi: se apasă butonul dreapta sus, și scrii instrucțiunile pentru AI. Fie prin Agent Mode să facă ceva în locul tău. Fie doar să citească ce este în pagină și să facă ceva cu informația din pagină.

Dacă folosești Agent Mode ai posibilitatea să intervii în timp ce face ceva, în cazul este nevoie de input din partea ta, și poate nu nimerește unde se află un buton, un formular, pentru că tehnologia este într-o continuă cercetare și dezvoltare și încă nu funcționează perfect.

Ce nu poate să facă ChatGPT Atlas?

nu poate rula un limbaj de programare in browser, nu poate descărca fișiere sau instala extensii de browser.

nu poate accesa fișierele din computer pe cont propriu sau să acceseze alte aplicații din computer.

nu va rula automat dacă efectuează o automatizare pe un site cu date sensibile (personale, financiare, etc) decât dacă ecranul unde rulează este activ.

Viitorul navigării pe Internet

Momentan apar tot felul de curente care nu știi încotro vor duce. Căutare prin voce cu smartphone, ochelari smart, sau alte dispozitive experimentale cum a fost Humane AI Pin care deși revoluționar (nu a fost și sustenabil) vor duce la o rafinare a celui mai eficient mod prin care utilizatorii vor dori să caute informație în funcție de context.

Pe dispozitivele fixe, utilizatorii vor prefera interfețe vizuale mari sau chiar proiecții AR, capabile să afișeze conținut bogat: text, foto, video.

Iar pentru când suntem pe drum o variantă a aceleiași experiențe însă mai simplificată sau fără distrageri cum este cea de pe ochelari smart în care aplicațiile sunt limitate la audio și câteva elemente vizuale.

Este totuși posibil ca atunci când suntem în mașină sau pe stradă să putem curând să utilizăm agenți AI conectați la un browser sau la un sistem agentic doar prin comenzi vocale astfel încât să facă anumite activități în browser sau pe computer fără ca tu să faci ceva manual. Deja sunt startup-uri care dezvoltă așa ceva.

Vom trece gradual de la un spațiu de explorare la un ecosistem personalizat de descoperire, analiză și acțiune conectat în Cloud.

Tu ce crezi că urmează în noua eră a web browserelor AI?