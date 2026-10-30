Apple a prezentat noul iPad mini cu ecran OLED și cip A20 Pro. Compania îl numește cel mai mare update din istoria modelului, conform comunicatului oficial.

Tableta păstrează formatul compact, dar primește ecran nou, rezistență la apă și un procesor mult mai puternic. Prețul de pornire crește însă vizibil.

Ecran OLED de 8,5 inch, pentru prima dată pe iPad mini

Ecranul trece de la LCD la un panou OLED Super Retina XDR de 8,5 inch, față de 8,3 inch înainte. Ramele sunt cu 24% mai subțiri, iar dimensiunile tabletei rămân practic aceleași.

Luminozitatea ajunge la 1.200 de niți în HDR și 600 de niți în SDR, iar contrastul declarat e de 2.000.000:1. Pe variantele de 256 GB și 512 GB poți alege și sticlă nano-texture, care reduce reflexiile.

Rata de refresh nu se schimbă: nu există ProMotion, deci ecranul rămâne la 60 Hz. Cam aiurea în 2027.

Mai subțire și rezistent la apă

Noul iPad mini are doar 5,4 mm grosime și cântărește 255 de grame în varianta Wi-Fi. Primește și certificare IP67 la apă și praf, o noutate pentru iPad mini.

Difuzoarele au fost regândite. Apple folosește tehnologia Acoustic Display, cu woofere care transmit sunetul prin ecran și tweetere ascunse în carcasă.

Cipul A20 Pro: salt mare la AI și grafică

Procesorul A20 Pro e produs pe 2 nm și are un GPU cu 7 nuclee, fiecare cu acceleratoare neurale. Față de A17 Pro din modelul trecut, Apple promite AI de până la 4,5 ori mai rapid și grafică de până la 2,7 ori mai rapidă.

Atenție la configurație: variantele de 128 GB și 256 GB au CPU cu 5 nuclee. Doar modelul de 512 GB primește CPU cu 6 nuclee și Neural Engine dual, cu 16 nuclee.

Specificații principale

Ecran: OLED Super Retina XDR de 8,5 inch, 2316 x 1512 pixeli, 326 ppi, până la 1.200 de niți în HDR

Procesor: Apple A20 Pro (2 nm), CPU cu 5 nuclee (6 nuclee pe 512 GB), GPU cu 7 nuclee

Stocare: 128 GB, 256 GB sau 512 GB

Camere: 12 MP Center Stage în față, pe latura lungă, și 12 MP în spate, cu filmare 4K la 60 fps

Conectivitate: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread prin cipul Apple N1; 5G cu modem C2 și doar eSIM pe variantele Cellular

Port: USB-C, cu încărcător de 20 W în cutie

Baterie: 18,9 Wh, până la 10 ore de navigare pe Wi-Fi sau video

Securitate: Touch ID în butonul de sus

Dimensiuni și greutate: 195,3 x 132,6 x 5,4 mm, 255 g (263 g pe Cellular)

Rezistență: IP67

Accesorii: Apple Pencil Pro și Apple Pencil (USB-C), plus noul Smart Folio din material TechWoven

Culori: midnight și starlight

Sistem de operare: iPadOS 27

Lista completă e pe pagina oficială de specificații.

iPadOS 27 și Siri AI, dar nu în UE

Tableta vine cu iPadOS 27 și suport pentru Apple Intelligence. Noua Siri AI ajunge în beta odată cu iPadOS 27.2, doar în câteva limbi.

Apple precizează că Siri AI nu este disponibilă deocamdată în UE pe iPadOS, deci nici în România. Nici limba română nu se află printre limbile Apple Intelligence.

Preț și disponibilitate în România

Apple nu a comunicat oficial prețul în lei. Noul iPad mini este însă deja în precomandă pe eMAG, unde apare ca iPad mini 8 (2026).

Varianta de bază, iPad mini 8 cu 128 GB Wi-Fi, costă 3.999,90 lei. Prețurile se pot schimba, așa că verifică pagina înainte să comanzi.

Videoclipul de prezentare

Apple a publicat pe canalul oficial de YouTube clipul de prezentare al noului iPad mini. Îl poți vedea mai jos.

Merită upgrade-ul?

Dacă folosești un iPad mini mai vechi pentru citit, notițe sau jocuri, ecranul OLED și IP67 sunt diferențe reale. Prețul mai mare îl face însă mai greu de recomandat celor care au deja modelul cu A17 Pro. Îmi amintesc cu nostalgie când iPad Mini pornea de la 1200-1500 lei în România. Bine înțeles, apare inflația în joc, dar totuși e cam scump.

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