Îți amintești căștile alea subțiri, cu bureți albaștri sau portocalii, prinse de primul Walkman? Sony le-a adus înapoi, aproape jumătate de secol mai târziu. Dacă nu te-ai născut în anii ’80, posibil să nu știi despre ce model e vorba.

Noul model se numește MDR-3R și e inspirat de MDR-3, căștile lansate în 1979 odată cu primul Walkman, TPS-L2. Atunci, Walkman și aceste căști au scos muzica din casă și ți-au dat libertatea să o asculți pe drum. MDR-3R păstrează ideea asta, dar o aduce pe telefoanele de azi.

Designul rămâne deschis și ușor, gândit să fie confortabil și la sesiuni lungi. În cutie găsești pernițele emblematice, albastre și portocalii, pe care le poți schimba după preferință. Ambalajul și manualul preiau, la rândul lor, elemente din modelul original.

Marea noutate e la capătul firului: USB-C. Nu încarci nimic, nu asociezi nimic prin Bluetooth și nu aștepți actualizări. Le conectezi la un telefon compatibil și asculți muzică sau un video. Pe cablu ai microfon pentru apeluri și o telecomandă. Sony spune că merg cu dispozitivele care acceptă standardul USB Audio Class 1.0 și că, în funcție de telefon, sistem de operare sau aplicație, pot fi necesare unele setări. Folosirea împreună cu un Walkman nu este recomandată.

La sunet, compania a păstrat difuzoarele de 23 mm ale originalului, ca redarea să rămână cât mai aproape de caracterul de atunci. Au existat doar câteva ajustări pentru preferințele de azi. Promisiunea e un sunet natural și echilibrat.

Pentru nostalgicii anilor ’80 există și o ediție specială, făcută împreună cu Netflix și inspirată de serialul Stranger Things. Are logo-ul serialului gravat, pernițe roșii și negre și un ambalaj personalizat.

Sony mai spune că aproximativ 25% din plasticul din carcasa căștilor provine din materiale reciclate, iar ambalajul produsului este fără plastic. Detaliul ambalajului poate varia însă în funcție de regiune.

Căștile MDR-3R urmează să fie disponibile în România luna aceasta, la 300 de lei. Ediția Stranger Things costă 350 de lei. Detalii găsești pe pagina oficială Sony.