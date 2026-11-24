Tesla a început să trimită Full Self-Driving (Supervised) v15 (Tesla Assisted Driving in UE). Update-ul reface fiecare parte a rețelei end-to-end de condus și aduce Tesla Reality View: o vizualizare live a drumului 360, din care vezi și controlezi ce plănuiește mașina.

Lansarea update-ului a fost pe 21 noiembrie 2026, către primul val de clienți. Elon Musk spune că FSD 15 ajunge la o lansare largă luna viitoare, deci în decembrie.

Trebuie să fii atent la drum și gata să preiei controlul în continuare. Tesla anunță o gestionare de 25 de ori mai bună a situațiilor critice pentru siguranță, cu un encoder de vedere comun pentru FSD, Robotaxi și Optimus, antrenat pe milioane de clipuri video.

Tesla Reality View e o vizualizare generativă în timp real a mașinii transpusă în ceea ce pare a fi mediul înconjurător al mașinii. Poți alege ecran complet, hartă, ecran împărțit sau un mod liniștit, pentru o atmosferă mai calmă în habitaclu. Virajele din navigație apar direct în imagine. Săgețile arată virajele pe care le pregătește FSD, iar pinurile arată locul de parcare. Poți atinge un punct pe ecran ca să trimiți mașina acolo. Semnalizările sunt mai discrete.

Mai apar și alte schimbări. FSD recunoaște mai bine indicatoarele, animalele mici, resturile de pe drum, lanțurile, gropile și apa adâncă. Viteza e ajustată mai natural pe profilul șoferului, în zonele școlare, la limitele legale și pe vreme rea. La începutul și la sfârșitul traseului, navigația învață din preferințele utilizatorului. Harta poate arăta mai multe locuri de parcare, pe baza istoricului tău. Sistemul poate încetini când detectează un radar de viteză, iar Bike Rack Mode îți permite să folosești FSD și cu un suport de biciclete pe cuiul de tractare. În acest mod, mașina oprește lângă destinație, fără să meargă cu spatele.

În clipul de mai jos vezi cum arată noul ecran în condus.

Vizualizarea pare foarte aproape de realitate și o poți roti în jurul mașinii, dar nu e perfectă. Update-ul ajunge în valuri, nu la toată lumea deodată.

În România încă nu este aprobat FSD (TAD – Tesla Assisted Driving în UE).

Cum ți se pare Reality View din videoclipul demonstrativ?