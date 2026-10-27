Apple a anunțat azi noul MacBook Pro de 14 inch cu cipul M6, primul MacBook care primește noua generație de procesoare. Modelul înlocuiește varianta de bază cu M5, conform comunicatului oficial Apple.

Ce s-a lansat, de fapt

Lansarea vizează un singur laptop: MacBook Pro de 14 inch cu cipul M6 de bază. Apple nu a anunțat variante M6 Pro sau M6 Max, iar modelele cu M5 Pro și M5 Max rămân în ofertă.

În aceeași zi, compania a prezentat și un iMac nou cu M6. Are aceleași date de precomandă și livrare ca noul MacBook Pro.

Cipul M6: mai multe nuclee și accent pe AI

Procesorul M6 are un CPU cu 12 nuclee, cu două mai multe decât M5, și un GPU tot cu 12 nuclee. Apple spune că include cel mai rapid nucleu de CPU din lume, iar fiecare nucleu GPU are acceleratoare neurale.

CPU-ul combină 2 nuclee super, 4 de performanță și 6 de eficiență. Neural Engine trece la un design dual, cu 16 nuclee.

Performanță: cât de rapid e față de M5 și M1

Față de M5, Apple promite grafică de până la 30% mai rapidă și sarcini AI de până la 25% mai rapide. Neural Engine este de până la 1,9 ori mai rapid decât pe generația anterioară.

Dacă vii de pe un MacBook Pro cu M1, saltul e mult mai mare: până la 11x în grafică și până la 13x în AI. În Xcode, compilarea merge de până la 2,5 ori mai repede decât pe M1 și de 1,3 ori decât pe M5.

Acestea sunt cifrele comunicate de Apple. Cum am văzut în teste variate anterioare procesoarele sunt mai bune, la fel sau mai rele decât generații anterioare în funcție de ce treabă îi dai. Deci îți recomand să aștepți teste pentru editare video, compilare cod mai detaliate dacă vrei să afli cu cât va fi mai bun față de ce folosești acum.

Specificații de bază:

Procesor: Apple M6, CPU cu 12 nuclee, GPU cu 12 nuclee, Neural Engine dual cu 16 nuclee

Memorie: 16 GB RAM unificată (153 GB/s), opțional 24 GB sau 32 GB (170 GB/s)

Stocare: SSD de 1 TB, 2 TB sau 4 TB

Ecran: Liquid Retina XDR de 14,2 inch, 3024 x 1964 pixeli, ProMotion 120 Hz, până la 1600 niți în HDR, opțiune nano-texture

Baterie: 72,4 Wh, până la 24 de ore de streaming video și până la 16 ore de navigare web

Încărcare rapidă: 50% în 30 de minute cu un adaptor de 96 W

Conectivitate: Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, prin cipul Apple N1

Porturi: 3x Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, slot SDXC, jack audio de 3,5 mm

Monitoare externe: până la două, inclusiv 4K la 165 Hz

Cameră și audio: 12 MP Center Stage cu Desk View, 3 microfoane, 6 difuzoare cu Spatial Audio

Greutate: 1,55 kg

Culori: negru cosmic și argintiu

Sistem de operare: macOS 27

Lista completă de specificații e pe pagina oficială MacBook Pro.

Ce se schimbă față de modelul cu M5

Designul, ecranul, camera și porturile rămân aceleași ca la generația trecută. Pe lângă cip, noutatea principală e trecerea la Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, de la Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3.

Bateria ajunge la până la 24 de ore, cea mai lungă autonomie avută vreodată de un Mac, spune Apple. Lățimea de bandă a memoriei crește la 170 GB/s, dar doar pe configurațiile cu 24 GB sau 32 GB.

Preț și disponibilitate

În SUA, MacBook Pro de 14 inch cu M6 pornește de la 1.999 de dolari, cu 16 GB RAM și 1 TB SSD. Varianta cu 24 GB RAM costă 2.199 de dolari.

Precomenzile încep pe 28 octombrie în 35 de țări și regiuni, iar livrările pornesc pe 6 noiembrie. Apple nu a publicat încă lista completă a acestor țări.

În România, MacBook Pro de 14 inch cu M6 este în precomandă pe eMAG. Varianta cu 16 GB RAM și 1 TB costă 12.399,90 lei.

Configurația cu 24 GB RAM și 1 TB ajunge la 13.499,90 lei. Ambele prețuri sunt pentru culoarea Space Black.

Videoclipul de prezentare

Apple a publicat pe canalul oficial de YouTube un clip scurt cu noul MacBook Pro. Îl poți vedea mai jos.

Dacă ai un Mac cu M2 / M3 sau mai vechi, saltul probabil va fi foarte consistent pe grafică, AI și conectivitate. Dacă ai deja modelul cu M5, diferențele probabil nu vor fi atât de mari pentru tine.