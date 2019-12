Testez tehnologia 5G de la Orange alături de Galaxy S10 5G și Galaxy Watch Active 2!

A început o nouă eră. Aceea a tehnologiei 5G, a revoluției industriale, aceea a automatizării și a conectării întregii lumi la Internet cu o latență foarte mică.

Ok, m-a luat valul puțin, dar trebuie să recunoaștem: Trăim în viitor! România cel puțin la capitolul rețele 5G se află printre primele țări din lume care are această tehnologie disponibilă deja și o poți folosi.

Am primit Samsung Galaxy S10 5G și Galaxy Watch Active 2 împreună cu o cartelă Orange cu abonament care permite conexiuni la rețeaua 5G pentru a le testa timp de 3 săptămâni și să îți răspund la fiecare întrebare adresată prin comentarii. Acestea le-am primit prin programul Orange Smartphone Tester.

Cu ocazia asta am ocazia să testez în lung și lat pe lângă cele două gadget-uri și serviciile Number Share și HD Voice Plus care sunt prezente exclusiv în rețeaua Orange. eSIM una dintre cele mai așteptate tehnologii din telecomunicații este deja disponibilă încă din martie 2019 și o puteți folosi dacă aveți un smartphone sau alt gadget compatibil. Am mai scris despre această tehnologie în trecut.

Am făcut câte un clip de prezentare / unboxing pentru fiecare dintre device-uri.

Samsung Galaxy S10 5G

Nu este cel mai nou telefon Samsung fiind lansat în februarie 2019, însă cu siguranță încă este încă în topul telefoanelor de la Samsung, dar și primul lor telefon care oferă conectivitate 5G.

Are un ecran foarte mare de 6.7 inch (aproape cât S10 Plus sau Note 10 Plus testat acum câteva luni tot de la Orange), care te surprinde pentru că nu vine din categoria „Plus” sau „Note”. Pare că au căutat să introducă un acumulator cât mai mare și asta a fost cea mai accesibilă soluție. Are cea mai mare baterie dacă comparăm cele trei telefoane listate mai sus.

S10 5G este foarte asemănător cu Note 10 Plus, aș putea spune cu un procent de 90% însă cu câteva excepții ce țin de design și specificații.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 este cel mai nou smartwatch lansat de Samsung, care vine cu o mulțime de funcții pe această nișă. Este un smartwatch care le are pe toate: GPS, conexiune WiFi, 4G, Bluetooth 5.0, LTE (eSIM), rezistență la apă și praf IP68, senzor EKG, senzor de măsurare a pulsului.

Aduce și o funcție întâlnită prima dată pe Apple Watch 4 și 5, aceea de EKG (sau electrocardiogramă, care atenție nu este chiar la fel de precisă precum cea pe care o poți face la medic), și care momentan așteaptă avizul din partea autorităților Americane pentru a putea fi activată apoi urmând să fie validată și de alte țări astfel încât să fie disponibilă pentru fiecare utilizator.

Aștept întrebările tale despre cele două gadget-uri și despre serviciile Orange în comentarii (5G, eSIM, Number Share și HD Voice Plus).