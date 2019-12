Dahna – aplicație utilă de nutriție dezvoltată la noi

Am descoperit recent aplicația de nutriție Dahna care te ghidează să duci un stil de viață mai sănătos. Deși este centrată pe nutriție și vei găsi sugestii pentru meniul zilnic odată ce începi să navighezi prin aplicație vei găsi și videoclipuri cu exerciții fizice astfel va acoperi mare parte din lucrurile recomandate pentru un stil de viață.

Acum, nu sunt eu mare sportiv, dar puțină mișcare din când în când nu strică, bănuiesc că și tu ești de acord.

Aplicația Dahna se poate descărca și pentru platforma iOS și Android. Este disponibilă gratuit cu reclame adăugate în interfață, ori se poate plăti o taxă mică în aplicație o singură dată (momentan).

Cum funcționează?

Imediat ce intri în aplicație te va trece printr-un scurt proces pentru a-ți crea un profil și pentru a primi recomandări de meniuri zilnice. Odată ce ai terminat de setat profilul vei putea vedea o listă de mâncăruri pe care le poți servi astfel încât să te încadrezi într-un anumit necesar de calorii zilnice.





Are o funcție prin care poți adăuga produsele într-o listă de cumpărături pentru ca atunci când cauți ingredientele să nu te încurci cu ele.

Meniurile sunt compuse în baza unei diete inspirate din bucătăria Mediteraneană și pot fi filtrate după: Carne de pasăre, pește sau vegetarian. Și observ în descriere și că: ”Este construită cu respectarea recomandărilor experților în cardiologie și ale Societăților internaționale de prestigiu (European Society of Cardiology, European Association of Preventive Cardiology, American Coolege of Cardiology, American Heart Association)”

Ultimul ecran al aplicației este cel al exercițiilor fizice unde poți vedea în scurte materiale video cum se fac anumite exerciții fizice.

Este o aplicație simplă care te ajută să îți creezi un obicei sănătos, va depinde de tine dacă vei reuși să-ți schimbi stilul de viață.

Concurs!

Au pornit recent un concurs cu premii, așa poate ești și mai tentat să îți creezi un stil de viață sănătos. Apropo de asta, durează cam două luni să îți formezi un obicei sănătos (sau nu), deci trebuie să ajungi la un nivel de disciplină rar întâlnit. Dar e bine de știut.

Cu Dahna Craciunul vine mai devreme. Participă și tu la cea de a doua competiție Dahna la care toată lumea câștigă,… Publicată de Dahna pe Vineri, 29 noiembrie 2019

Ce părere ai despre acestă aplicație? Ai idei care ți se par utile și ai dori să le transmiți dezvoltatorului?