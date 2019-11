Review Smart TV Allview 40ATA6000-F

După o perioadă mai lungă fără să mai testez vreun produs Allview, au revenit la mine cu o propunere să testez un Smart TV 40ATA6000-F care drept să spun chiar mi-a creat o impresie foarte bună având câteva funcții pe care nu le-aș fi găsit la televizoare competitoare LG sau Samsung la același preț.

Android TV, Chromecast și suport pentru o serie de tehnologii se numără printre funcțiile faine de pe acest smart tv.

Pe măsură ce am testat televizorul am aflat cu adevărat ce poate și nu pot să zic că la final am fost la fel de entuziasmat cum eram la începutul testelor.

Citește articolul pentru a afla în detaliu cum a fost experiența mea cu Smart TV-ul Allview 40ATA6000-F.

Specificații Allview Smart TV 40ATA6000-F

Android TV 8.0

CPU Cortex A53 Quad Core

Memorie internă: 8GB

Memorie RAM: 1GB

Ecran: 40” (101cm), 16:9, FullHD (1920x1080px), cu unghi de vizibilitate: 176 / 176°

Luminozitate: 230 cd/mp

Contrast nativ: 5000/1

Contrast dinamic: 100000/1

Sunet: 2x8W / difuzoare încapsulate

Telecomanda cu comandă vocală și Google Assistant

WiFi a/b/g/n/ac, BT 5.0

Porturi disponibile: 3x HDMI V2.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Slot CI+, 1x LAN, 1X Optic- ieșire sunet, 1x composite, 1x IEC DVB-T/T2/C/analog

Standarde Audio: Dolby Audio, DTS TruSurround, DRC, Amplificator digital Texas Instruments

click pentru specificații complete

Unboxing

Allview ne-a trimis un Televizor Smart la test care va intra mâine la reducere -25%. Prețul redus este foarte bun Diagonală 101cm la 1.100 lei și vine cu Android, Google Assistant și Chromecast integrat: https://bit.ly/34mkAAqVedeți unboxingul: Publicată de ITnewz.ro pe Joi, 31 octombrie 2019

Televizorul include accesorii standard. Cablul de alimentare, telecomandă, și diferite accesorii pentru montarea picioarelor sau susținerea televizorului.

Design

Smart TV-ul Allview 40ATA6000-F vine cu un design plăcut. Deși nu este un televizor premium, oferă un design care duce cu gândul la un TV mai scump. Grilajul de la baza televizorului te poate duce cu gândul la un Smart TV Sony de culoare gri. Dacă totuși stai să analizezi de unde vine sunetul vei afla însă că difuzoarele sunt îndreptate în jos (practic dedesubtul televizorului), deci nu din acel grilaj, dar toți producătorii fac astfel de lucruri deci să nu aruncăm cu roșii.

Marginea televizorului este subțire, și îmi place ecranul să aibă o muchie cât mai subțire care să nu iasă în evidență. Doar partea de jos rămâne lată.

La baza televizorului în dreapta vei sesiza la prima utilizare un led care arată dacă televizorul este pornit sau în standby. Nu am înțeles însă de ce nu a fost inclus în carcasa televizorului (să se vadă prin grilaj), e o bucată de plastic prelungită în jos din carcasă.

Dacă nu ai telecomanda la îndemână poți deschide televizorul din spate dreapta unde se află un buton on / off, dar surpriză, nu ai și joystick. Deci dacă nu găsești telecomanda sau nu mai merge. Ghinion! Va trebui sa obții cumva una nouă. Sau poate să folosești un mouse și o tastatură care oricum te ajută să dai comenzile mai rapid.

Telecomanda este una dintre cele mai plăcute pe care le-am butonat pe un smart tv. Nu este o telecomandă cu funcții de genul mouse 3D, dar oricum nu vin televizoarele în general cu varianta scumpă ci tot cu o telecomandă standard.

Așezarea butoanelor îmi este destul de familiară, chiar pot spune că m-am adaptat ușor la intuirea butoanelor și asta pentru că și Samsung și LG au convenit la un design similar, care se pare că-l regăsim și aici.

Nu mi-a plăcut deschiderea capacului telecomenzii pentru baterii. Se face greu prin apăsarea unui buton în timp ce ridici toată carcasa de pe spate. Neintuitiv și greu de înlăturat. Dar măcar nu sunt nevoit să umblu des acolo.

Tot pe telecomandă se regăsesc 3 butoane cu cele mai utilizate moduri: Google Play, YouTube și Google Assistant.





O problemă legată de design care m-a deranjat puțin. Au așezat puține porturi pe laterala. O parte sunt pe laterală, dar cele mai multe sunt direct pe spate. De ce contează asta? Dacă pui televizorul pe perete va fi mult mai dificil să umbli la cabluri în spate și să pui un USB Stick sau un accesoriu temporar. Dar soluții se găsesc, cum ar fi un USB Hub.

Overall este un design plăcut. Apropo, suportul este din două picioare laterale care-mi place mai mult versus piciorul central pentru că oferă stabilitate mai mare.

Performanțe

Televizorul Smart Allview 40ATA6000-F nu este cel mai rapid pe care l-am folosit. Deși prețul de pornire de 1.500 lei poate nu te convinge că merită să investești într-un astfel de televizor, la 1.100 lei cât este acum la promoție s-ar putea să-ți placă mai mult.

Viteza de lucru este puțin încetinită ținând cont că rezoluția lui este Full HD 1920 x 1080p și nu 4K cum deja găsim la televizoare de 1.500 lei. Nu întotdeauna este așa, dar dacă-l ”stresezi” puțin cu comenzile nu face foarte bine față.

Ecranul

Poate punctul central al unui televizor, sau pentru unii nu, dar Allview 40ATA6000-F se vede bine, adică nu văd diferențe între televizorul meu LG FullHD și acesta. Dacă-i dai material video bun nu te va dezamăgi.

De exemplu unghiurile de vizibilitate se apropie foarte mult de 180 grade (maximum) și nu sesizezi diferențe de lumină sau culori decât dacă privești de sus în jos dintr-un unghi aproape de 180 de grade. Luminozitatea este 250 cd / mp și contrastul nativ este 5000 / 1, deci standard prin specificațiile de bază.

Ok, nu are HDR și cine mai știe ce tehnologii de decodare mai noi, dar dacă nu cauți astfel de lucruri, sa nu folosești un aparat Blu-Ray care să ceară ceva suport software special atunci nu trebuie să-ți faci griji.

Televizorul a venit cu o pată luminoasă destul de mare în partea din dreapta sus, dar care evident că este un caz nefericit. Lovitură la transport sau cine știe din ce motiv. Nu cred că au toate această problemă.

Sunet

Este un televizor cu sunet ok. Aș putea spune că se aude ca și televizorul meu LG, cam din aceeași gamă cu acest model. Are volum suficient de mare cât să asculți și muzică mai tare, dar și pentru filme în cazul în care îți place să dai volumul ca în cinema (să sari din scaun). Oferă claritate decentă.

Sistemul de operare

Android TV 8.0 poate fi un avantaj dar și un dezavantaj. Este un dezavantaj pentru că ar putea îngreuna utilizarea televizorului care până la urmă rămâne un dispozitiv pe care vrei ca lucrurile să rămână cât mai simple și rapide chiar dacă este smart sau dacă ai aplicații multe. Până la urmă tot telecomanda o folosești. Nu te complici să-l folosești cu tastatură și mouse.

Tot din cauza Android 8.0 la prima pornire durează cred că și 30 de secunde, pentru că bootează ca și orice alt dispozitiv cu Android. Apoi dacă-l pui în standby pornirea se face rapid în 2 secunde aproximativ. Nu am reușit să aflu intervalul. Dar peste weekend dacă nu-l folosești va trebui să-l bootezi din nou.

De ce este un avantaj Android 8.0? Pentru că un Smart TV are nevoie de un sistem de operare matur și deși nu este foarte vechi pe televizoare, Android și Google sunt pregătiți pentru a dezvolta soluții software funcționale.

Spre exemplu Google Assistant, Google Photo și controlul dispozitivelor Smart din casă prin comenzi vocale sunt cele mai bune exemple de funcții pe care le poți folosi pe acest televizor sau altele cu Android.

Când stai în living după muncă și vrei să asculți muzică Jazz spre exemplu poți lansa comanda vocală: „Play Jazz on Spotify” sau poate ai alt serviciu audio. Vei da click pe un playlist găsit de Google Assistant și muzica dorită va cânta. La fel pentru clipuri YouTube, sau schimbarea postului.

Te poți juca ca pe o consolă de jocuri. Deși este o afirmație cam forțată pentru că nu poți instala multe jocuri și nu se văd foarte bine, și ai nevoie de un gamepad pe care să-l conectezi la televizor. Dar hei, nu toate consolele sunt PlayStation și XBOX. De exemplu eu am testat jocurile: Asphalt 8, Real Racing, Sky Force Anniversary (care este printre puținele pe care-l poți juca cu telecomanda) și au fost faine, dar mai bine joacă ceva 2D. La jocurile 3D merge cam greoi.

Cu ajutorul Google Photo vei putea foarte rapid să vizualizezi pe televizor imaginile din telefon sau care le-ai urcat mai demult acolo. Asta pentru că televizorul are Chromecast integrat.

Nu oferă suport Netflix. Am încercat să-l instalez, dar nu-mi permite să fac asta (nu am încercat cu un .apk – lucru puțin riscant din punctul de vedere al siguranței informatice). Iar pentru instalarea unor aplicații precum HBO GO a trebuit să mă duc în setări și să schimb televizorul de pe engleză pe limba română pentru că îmi spunea că ”HBO GO nu este disponibil în regiunea mea”. Dar l-am făcut să meargă. Deci dacă ești fan Netflix și ai și abonament, alege alt model Allview.

Nu-mi place

nu suportă Netflix

pornirea greoaie după o perioada de standby prea mare și viteza de lucru câteodată cam mică

s-a întâmplat să nu-mi permită să activez WiFi-ul (a fost necesar un factory reset)

Îmi place

are toate porturile de care ai nevoie

Chromecast integrat

Android TV 8.0 integrat

Google Assistant integrat – cu telecomandă compatibilă

suportă standardele de transmisiune digitală terestră / prin satelit

calitatea imaginii ok

design plăcut

Concluzie

Este un televizor care pentru prețul cerut oferă multe funcții și opțiuni care poate nu le-ai găsi pe un televizor de la un brand mai mare, dar aici apar câteva lucruri importante de luat în considerare în cazul în care ești tentat să-l cumperi.

Spre exemplu dacă vrei Netflix află că va trebui să alegi alt model. Sau poate ești fan HBO GO, atunci da, funcționează.

Ecranul este FullHD și dacă urmărești un televizor cu ecran 4K atunci merită la fel să cauți alte modele, poate tot Allview care depășesc toate neajunsurile menționate în articol.

În concluzie este un televizor decent cu suficiente funcții smart integrate și Android, ecran și sunet decent, și dacă nu te deranjează neajunsurile sale merită luat în considerare pentru o eventuală achiziție.

Ce funcție ți se pare cel mai utilă la un Smart TV?

Imagini Allview 40ATA6000-F