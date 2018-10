Review Sony Xperia XZ3 – cum se comportă noul flagship Sony

Am ajuns la finalul fazei de testare a telefonului Sony Xperia XZ3 recent lansat pe piață și trimis de Orange prin programul #orangesmartphonetester așadar a urmat și acest articol în care am notat lucrurile bune și lucrurile rele despre acest model.

Telefonul a fost prezentat la IFA Berlin 2018 chiar înainte de începutul lunii Septembrie și a creat încă de atunci reacții pozitive la primul contact legat de ecran, design și ce a mai adăugat compania la sugestiile utilizatorilor.

Continuă să citești pentru a afla tot ce am învățat despre Xperia XZ3.

Specificații Sony Xperia XZ3 (H8416)

Chipset: CPU Qualcomm Snapdragon 845, Kryo 385 (8x Cortex-A75 cu maximum 2.8GHz), GPU Adreno 630



RAM: 4GB RAM

Memorie internă: 64GB UFS + microSD maximum 512GB



Sistem de operare: Android 9.0 Pie



Ecran: 6.0 inch, 18:9, 2880 x 1440 px (QHD+), pOLED, HDR, Triluminos, protecție Gorilla Glass 5

Cameră principală: Sony IMX400 capabilă de 19MP, cu senzor de 1/2.3″, f/2.0, ISO maxim 12.800, focalizare automată hibrid laser / phase detection / contrast, focalizare automată în timpul fotografierii în rafală, senzor IR pentru reglarea temperaturii de culoare, motor grafic BIONZ; Filmare: 4K la 30fps, HDR la rezoluție 4K sau 1080p cu 60fps, 1080p cu 960fps, 720p cu 960fps, Steady Shot (Stabilizare pe 5 axe cu Intelligent Active – doar pe 1080p și 30fps), înregistrare sunet stereo, ISO maxim 4000

Cameră secundară: 13MP, f/1.9, autofocus, Filmare 1080p cu 30fps



Conectivitate: 4G VoLTE, 5CA LTE Cat.18 1200 Mbps, 4×4 MIMO, dual-band Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS / Glonass, NFC, USB-C

Sunet: DSEE HX, Ldac, ClearAudio+, Sunet Stereo, Dynamic vibration system

Altele: Cititor de amprentă, Side Sense, conversie video SDR to HDR, Încărcare Wireless (QI), High-res audio, aptX HD audio, Cadru de aluminiu, Gorilla Glass 5 pe ecran și pe spate, protecție IP65 / 68

Cadru de aluminiu, Gorilla Glass 5 pe ecran și pe spate, protecție

IP65 / 68

Acumulator: 3330mAh cu suport Quick Charging (vine însă cu încărcător standard)

Corp: Dimensiune 158 x 73 x 9.9 mm și greutate 193g

Dimensiune 158 x 73 x 9.9 mm și greutate 193g Specificații complete

Unboxing

Xperia XZ3 vine cum se arată și mai sus cu accesorii să le spunem standard. Încărcătorul, cablul USB-C și un adaptor care-ți permite să conectezi la portul USB-C căștile audio pe fir pe port 3.5mm care a fost eliminat din această versiune și va fi eliminat în continuare pe viitoarele terminale.

Cam atât. Căștile au fost lăsate deoparte. Anumite regiuni s-ar putea să le primească însă se pare că România nu.

Design

De mult timp nu am mai pus mâna pe un smartphone care sa-mi placă atât de mult din punct de vedere vizual. Au fost puține de-a lungul timpului iar Sony Xperia XZ3 intră pe lista scurtă a telefoanelor impresionante din punctul de vedere al design-ului.

Nu știu însă cât de mult va ține bucuria asta. În primul rând pentru că eu am reușit să îi fac câteva zgârieturi pe spate deși am avut grijă de el și singurul loc în care s-ar fi putut zgâria este pe birou atunci când am pus telefonul pe masă sau l-am ridicat. Apoi este dintr-o sticlă lucioasă care imediat se pătează de amprente și prinde puțin praf. Forma bombată pe spate te va împiedica să dai și cu degetul pe ecran în timp ce smartphone-ul șade pe un birou neted pentru că acesta se va învârti.

XZ3 pare a fi dintr-o bucată de la distanță însă ecranul și partea din spate (ambele din sticlă Gorilla Glass 5) fac sandwich cu telefonul în sine. Deși zonele de îmbinare sunt foarte înguste acestea sunt suficient de mari pentru a permite prafului fin să-și găsească loc. După 1 săptămână de utilizare dacă scoți sertarul pentru cartela SIM găsești suficient praf acolo încât să te convingă să-l cureți des.

Apropo de sertarul pentru SIM, este fain că se poate scoate fără cheiță, dar va reseta telefonul dacă îl deschizi. Oferă loc pentru un nano SIM și un card microSD (512GB maximum).

Un alt dezavantaj al telefoanelor din sticlă nu doar al lui XZ3 este că poate aluneca de pe masă fără să îți dai seama. Cum mai exact mă întrebi? Păi foarte simplu, pe o suprafață plană sau dacă îl pui pe picioare să spunem și nu este perfect la orizontală telefonul începe să alunece, însă foarte lent. Atât de lent încât nu-ți dai seama că alunecă până când fie îl vezi în alt loc decât l-ai lăsat pe birou, ori pe jos. Nu cred că vrei să umbli cu bolobocul după tine. Dar repet este o problemă la toate telefoanele cu înveliș din sticlă și oricum dacă folosești o husă vei scăpa de acest incovenient.

Carcasa nu este dintr-o bucată cel mai probabil pentru a facilita accesul în interiorul telefonului. La un telefon cu carcasa dintr-o singură bucată accesul s-ar fi făcut îndepărtând ecranul.

Ecranul OLED curbat de 6 inch este și el plăcut ochiului și alături de muchiile mici adaugă la efectul premium pe care-l transmite însă pe mine nu prea mă încântă din punct de vedere funcțional pentru că mai lansez comenzi fără să vreau câteodată când îl ating cu podul palmei. Are un raport ecran / carcasă de 80.5%.

Nu sunt alte butoane decât cele de pe muchia dreapta pentru fotografiere, pornire / oprire și butoanele de volum. Butonul dedicat pentru fotografiere ca la camerele foto este cunoscut pe telefoanele Sony și nu lipsește pe acest model. Este pur și simplu fain să poți fotografia și focaliza prin apăsarea de buton.

La baza telefonului se află portul USB-C acesta fiind și portul prin care poți conecta și căști audio 3.5 mm sau căști USB-C. Telefonul vine cu un adaptor USB-C -> 3.5 mm. Camera frontală este așezată sus în partea dreaptă alături de alți senzori.

Pe spate se află aproape central cititorul de amprentă. Eu am mâinile mari ca pentru un telefon de 6 inch și mi se pare cam incomod acolo. Până m-am obișnuit (1-2 zile) am tot pus degetul pe camera foto care se află mai sus. Deasupra camerei foto principale se află și blițul, un senzor infraroșu care ajută la reglarea temperaturii de culoare.

Deci în mare parte design foarte frumos. Da, este pentru cineva care își dorește clar un telefon cu design premium cu înveliș de sticlă și ecran curbat care se scurge parcă pe muchii. Dar nu știu cât de practic. Este alunecos și pare că se zgârie ușor.

Performanțe

Un design superb nu are cum să meargă mai bine decât cu ceva specificații solide și XZ3 vine cu o configurație bună. Nu are cifrele cele mai mari însă vă reamintesc că cifrele mari nu sunt totul. Mai contează și softul instalat dacă lucrează bine cu hardware-ul și XZ3 face treabă bună la capitolul eficiență.

Folosește un chipset Qualcomm Snapdragon 845, Kryo 385 octa-core Cortex-A75 care poate fi tactat până la 2.8 GHz în funcție de aplicație și procesorul grafic Adreno 630. Memoria RAM este la versiunea mea (H8416) de 4GB.

Deși procesorul nu este chiar nou ci este lansat acum aproape un an telefonul merge foarte bine și nu a avut probleme să încarce greu, să sacadeze sau să aibă alte astfel de probleme. Nici nu pot spune că am încărcat telefonul cu zeci de aplicații ci aplicațiile de bază care le utilizez de zi cu zi, dar senzația este că telefonul poate rezista în timp foarte bine.

Am avut experiențe bune cu smartphone-urile Xperia din punctul acesta de vedere. Bootează în 15 secunde și cred că este un timp cât se poate de bun, nu te vei plictisi așteptând să pornească.

Rulează fără probleme aplicațiile cele mai grele. Poate te joci jocuri 3D și atunci se mai încălzește însă nu exagerat. Dar trebuie să ținem cont că este toamnă și s-ar putea vara fiind negru să ai probleme cu temperatura dacă faci înregistrări slow-motion sau 4K dese în soare sau te joci intens pe jocuri 3D.

AnTuTu confirmă spusele mele și obține 271429 de puncte poziționându-l pe locul 8 în topul telefoanelor în acest moment peste telefoane precum Galaxy S9 sau S9+.



Ecranul OLED este visul oricărui fan smartphone sau fan tehnologie în general. Odată ce vezi un ecran OLED nu vrei să te mai întorci pe alt tip de ecran vechi. Este un salt mare de la LCD sau alte tehnologii derivate. În primul rând ai un contrast care te izbește în față (notat în specificații cu infinit). Cel mai evident este la bootarea Android. Când apare logoul, doar acei pixeli se aprind restul sunt stinși și asta se traduce printr-o claritate și contrast cum nu ai mai întâlnit dacă nu ai mai privit un ecran OLED.

La lumina soarelui afară telefonul aproape că nu are probleme în afișarea imaginilor pe ecran. Din informații găsite pe Internet lumina produsă de ecran se încadrează printre cele mai bune 4 telefoane, emite cu o putere de 620 cd / mp.

Telefonul suportă o serie de tehnologii care fac imaginile și videoclipurile să se vadă mai bine sau mai colorate. Culori mai vibrante cu Triluminos, conversia materialelor video de la SDR la HDR. Ecranul oferă suport 10-bit pentru a afișa o gamă mai largă de culori.

O funcție apreciată de unii utilizatori este Always On prin care telefonul afișează informații de bază pe ecran. XZ3 are și el o astfel de funcție numită Ambient Display și care îți permite să o și personalizezi. Fie să afișezi și o imagine permanent pe ecran, fie să schimbi cum arată ceasul și tot de pe acest ecran vei putea controla și melodia care rulează.

Apelarea cu Xperia XZ3 este o plăcere. Mi se pare că se aude foarte bine prin difuzorul lui și calitatea per total a conversațiilor a fost bună chiar în condițiile în care am fost într-un mediu mai zgomotos. Se pare că și anularea zgomotului de fundal își face treaba bine. În conversație contează și tehnologia de comunicare, iar XZ3 suporta VoLTE standard de comunicare prin voce la o calitate bună suportat de către Orange.

Sunetul produs de difuzoarele smartphone-ului se încadrează la un nivel cel puțin decent. Volumul sunetului este puternic și poate fi comparat cu cel al altor flagship-uri de top și este transmis prin difuzorul de apelare și cel de la baza telefonului îndreptat tot către față. Dacă ești fan filme sau jocuri pe smartphone atunci adaugă o bilă albă aici.

Calitatea sunetului este și ea bună, nu distorsionează sunetul prea mult la volum maxim însă nu emite nici sunete foarte joase. Este reglat (sau construit) astfel încât să emite mai multe medii și înalte. Partea faină este că funcția ClearAudio+ mai finisează imperfecțiunile care mai apar la redare. Se cunoaște o diferență la activarea acesteia, iar dacă folosești căști audio există o funcție numită Automatic Headphone Optimisation care îți mai modifică ușor frecvențele la ieșire pentru un sunet optimizat pentru acel tip de căști audio. Suportă

Sistemul de operare cu care vine vă spuneam că este Android 9.0 Pie. În sfârșit ajunge și pe mâna mea însă nu am regăsit o mulțime dintre funcțiile anunțate de Google pentru această versiune. Va trebui să așteptăm noi aprobări și optimizări din partea Sony pentru acest model.

Telefonul vine și cu ceva bloatware (soft preinstalat), o parte din el poate fi însă dezinstalat dacă nu îți este util. Eu nu am dezinstalat prea multe dintre aplicații. Sunt mai puține față de flagship-urile anterioare de la Sony. Oricum spațiul liber la început este mărișor. Undeva la 49 GB s-ar situa la prima utilizare.

Xperia launcher este cât se poate de curat, aproape că nu prea vei sesiza multe modificări în sistemul de operare dacă nu ești familiarizat cu Android 9.0 iar dacă elimini aplicațiile recomandate din Search te vei simți ”ca acasă”.

Side Sense este tehnologia care deși sună bine, nu m-am înțeles bine cu ea. Ce face în principiu este să detecteze atingerile pe muchiile laterale prin senzori. În mod standard la dublă atingere pe lateral va afișa cele mai accesate aplicații, iar la mișcarea sus-jos a degetului pe una dintre muchii telefonul va apăsa butonul back. Eu am dezactivat funcția pentru că lansam comenzi aiurea. Asta deși funcția poate fi personalizată. Sensibilitatea poate fi setată mai mică sau mai mare, apoi poți seta care dintre laturi să accepte comenzi și ce să facă pentru gesturile respective.

Mi-a plăcut cât de bine este implementat One Handed mode. Pe alte dispozitive se întâmplă să nu poată fi activat ușor apoi după activare să poți muta sau redimensiona suprafața de pe ecran. Mi-a plăcut enorm că este bine finisată funcționalitatea aceasta.

Cititorul de amprentă funcționează așa cum mă așteptam. Deblochează rapid telefonul și nu dă erori de citire decât foarte rar, iar atunci mai mult din cauza mea pentru că nu așez degetul decât pe jumătate pe cititor.

Cum am mai spus însă mai sus la partea de design însă poziția lui nu mă încântă prea tare, m-am obișnuit cu el aproape de mijloc cu ocazia asta, dar nu este poziția naturală a mâinii. Pe de altă parte s-ar putea să vină perfect pentru cineva cu mâna mică.

Pe partea de conectivitate XZ3 vine cu o capacitate mare pentru conexiunea la Internet. Telefonul suportă conexiuni 4G+ (LTE Advanced) Cat 18 1200 Mbps – cel mai rapid standard de conexiune mobilă acum însă nesuportat în acest moment la noi în țară.

Din testele mele sintetice am obținut în București cifre care sunt foarte bune pentru 4G+. Viteza maximă înregistrată a fost pentru download de 79.5 Mbps (9.94 MB/s) și pentru upload 49.6 Mbps (6.21 MB/s) după cum se poate observa în screenshot-uri. Recent am văzut și campanie Orange pentru cel mai rapid Internet Mobil în România (conform Ookla), iar testul meu pare să confirme (deși un test real ar însemna sute de teste în diferite locuri din țară în diferite condiții). Iau în considerare să migrez la ei la cum văd că evoluează lucrurile la ei :).

Să nu-mi amintesc cum a fost experiența de acum câteva zile din Grecia cu conexiune EDGE sau 3G cu alt operator mobil.

Camera foto principală este bună și se apropie de cele mai bune camere foto de pe smartphone-urile din gama lui, deși mai sunt pe ici pe colo probleme de rezolvat.

Primul lucru la care se pricepe foarte bine este să facă fotografii pe timp de zi. Se descurcă să scoată automat o imagine bună și împotriva soarelui. Imaginile ies foarte detaliate și se cunoaște puțin zgomot de imagine sau deloc. Ajută foarte mult tehnologia HDR pe care au introdus-o în telefon prin care se estompează zonele subexpuse și cele supraexpuse. E fain cum în imaginea de interior (prima de mai sus se vede detaliat și peisajul de afară și interiorul suficient de bine), asta numesc eu tehnologie.

Pe lumină crepusculară sau seara lucrurile se mai schimbă puțin. Apare ceva zgomot de imagine, deși în anumite condiții cum ar fi fotografii de interior nu mă așteptam în unele cazuri. Dar asta și pentru că fotografiam pe automat și ISO-ul este stabilit de telefon și mă gândesc că mai exagera cu această setare. Asta o poți rezolva foarte simplu cu funcția Manual unde poți seta doar ISO-ul manual. Spre exemplu la ISO 200 / 400 poți face o imagine și seara fără trepied dacă există ceva lumină slabă iar zgomotul de imagine va fi redus substanțial. Nu trebuie să urci la 1600 / 2000 ca la aparatele foto DSLR.

Fotografia de noapte este o plăcere cu XZ3 pentru că în multe dintre cadre stabilizarea optică și-a făcut bine treaba. Toate cele de mai sus sunt făcute din mână fără ajutorul unui trepied. Observați cât de clare sunt.

Vei mai vedea imagini ca cele de sus că sunt mai saturate. Deși cred că este o ușoară exagerare, clădirea este în realitate foarte puternic luminată cu lumină galbenă. Reproducerea culorilor este bună. Nu degeaba are senzor infraroșu. Ultimele două cadre sunt elocvente. În prima luminatul stradal se face cu LED-uri cu lumină rece (albastră), în cea de-a doua se face cu lumină caldă (galbenă).

Am încercat să împing camera foto la maximum cu cadre cât se poate de întunecate cu surse de lumină slabă. Rezultatele de mai jos nu pot decât să mă încânte. Prima și ultima imagine arată până unde poate ajunge această cameră foto.

În prima avionul deși era în mișcare la viteză mare a ieșit cât se poate de bine stabilizată din punctul meu de vedere pentru un telefon. Iar în ultima imagine aproape că jeturile de apă au ieșit nemișcate. Într-adevăr se folosește de luminile care luminau jeturile de apă dar imaginea a ieșit superb iarăși și cred că aparatul meu foto mirrorless (tot Sony) de 4-5 ani vechime nu poate face o imagine mai bună.

O imagine superbă cu setare manuală, expunere 1 secundă și ISO forțat la minimum (50). Diafragma f/2.0 își face treaba bine.

Alte imagini făcute noaptea cu surse diferite de lumină.





Blițul este suficient de puternic pentru o cameră foto de telefon mobil. Parcă se cam pricepe Sony la astfel de lucruri. Parcă modul în care distribuie lumina îmi amintește de camerele foto compacte unde în primul rând blițul era mai puternic, dar parcă și felul în care umple cu lumină camera este similar cu al acelor camere foto înlocuite acum de telefoanele mobile. Dacă compar cu alte telefoane însă XZ3 pierde detalii în zonele neluminate. Ce e interesant la bliț ? Nu are aceeași putere dacă vrei să-l folosești cu funcția de lanternă.

Funcția care detectează automat că vrei să fotografiezi este foarte utilă însă nu mi-a detectat intenția întotdeauna. Sony a integrat o funcție care va detecta mișcarea prin care scoți telefonul din buzunar și se folosește și de alți senzori pentru a estima că tu îți dorești să faci o fotografie. Foarte utilă a fost pentru momentele când vroiam rapid o fotografie, deși butonul fizic s-ar putea să fie mai la îndemână în unele situații.

Am testat modul de făcut fotografii tip Panoramă și totul a fost bine ca și la fotografiile obișnuite mai puțin cu al doilea cadru care are zone în care se văd porțiuni care nu se lipesc bine. Posibil să fie și de la lumina slabă, poate trebuia să mișc telefonul mai lent.

Slow Motion puternic! 960fps – are deja cam 1.5 ani vechime tehnologia Sony introdusă în smartphone-urile lor și încă mă uimește. Știți că restul camerelor foto sunt capabile de 240fps, deci de 3 ori mai rapidă la filmare.

Totul e fain și poți capta detalii fine care cu o cameră obișnuită nu le-ai putea prinde. Singura problemă ar fi că trebuie să fii pe fază când are loc evenimentul și poți rata momentul pentru că filmarea slow motion durează sub o secundă. Apoi tocmai pentru că face o mică pauză de scriere a fișierului îți poate elimina un posibil cadru superb. Ar fi fost bună o opțiune care ajută captarea la momentul oportun.

Brichetă cu piatră

Brichetă cu gaz

Alte doua teste Slow Motion. Cine ar fi putut crede că o brichetă se aprinde atât de spectaculos ?

HDR Video este una din caracteristicile scoase în evidență de Sony și este o funcție cu care merită să te lauzi. Înregistrările făcute cu HDR 4K sau la altă rezoluție mai joasă sunt foarte utile dacă condițiile în care filmezi sunt dificile.

Poți vedea cum în modul 4K HDR există stabilizarea imaginii însă pot apărea momente când imaginea vibrează ușor în încercarea de a stabiliza cât mai bine mișcarea mâinii. Cadrul filmat noaptea de mai sus este cel mai elocvent. Culorile, detaliile însă sunt în regulă, iar calitatea audio pare să fie și ea de calitate bună, vei putea înregistra și la concerte sunetele mai clar.

Smartphone-ul vine cu o aplicație Bokeh care îți permite să faci exact ce îi spune și numele. Imagini cu fundal difuz sau cu efect bokeh. Nu funcționează perfect însă. Lipsa unor senzori mai avansați eventual a două camere foto limitează telefonul în a obține un fundal difuz realist.





Camera foto secundară este făcută pentru imagini și videoclipuri de calitate în ideea că specificațiile o ajută. Are o diafragmă de f/1.9 care te ajută pentru selfie-uri noaptea și are un unghi larg care îți permite să cuprinzi mai multe persoane în cadru sau poate un peisaj frumos. Iar cei 13 Megapixeli sunt suficienți pentru imagini clare și detaliate. Camp dinamic frumos în imaginea 2, camera este îndreptată spre Soare și detaliile părții umbrite se păstrează.

Lucrurile însă nu merg întotdeauna perfect. O problema care am observat-o cam des a fost cea de focalizare. Nu reușea să îmi detecteze fața suficient de ușor încât să nu-mi fac griji pentru asta. Un al doilea cadru însă rezolva problema. Acest lucru era valabil și la fotografiere și la înregistrare video.

Per total însă imaginile sunt clare, bine echilibrate, cu expunere corectă, iar cele făcute noaptea luminoase datorită diafragmei largi.

Telefonul are și funcția Portrait. Îți poate face fundalul difuz, îți poate mări ochii, aplica fond de ten digital sau alte efecte digitale care pe mine mă sperie puțin, dar companiile dau clienților exact ce vor :).

Subiectul este însă altul: fundalul difuz care nu iese foarte bine. Dacă te vei uita pe imaginea de mai sus vei observa cum în anumite locuri sunt decupat din fundalul difuz în loc să existe o tranziție graduală pe adâncime. Pentru că efectul este aplicat prin software fără să folosească vreun senzor avansat sau fără să existe două camere, apar astfel de imperfecțiuni în efect.

La autonomie telefonul stă bine. Deși are un ecran mare, rezoluție înaltă și alți consumatori importanți telefonul a rezistat cu brio într-un test de 2 zile de utilizare obișnuită de zi cu zi.

Telefonul a stat tot timpul conectat la internet, a fost conectat ore bune la Bluetooth pentru că folosesc niște căști wireless și culmea la finalul celor două zile arăta consum 1% pentru Bluetooth.

Utilizarea zilnică cuprinde Youtube dimineața + citit știri în drum spre muncă, Spotify la muncă cam 5-6 ore de ascultat, câteva apeluri pe zi, mesagerie text, apoi seara iarăși Youtube + navigare web + eventual ceva mesagerie prin aplicații variate. La finalul celor 2 zile de test pentru autonomie au mai rămas 20%.

Pentru că telefonul are și funcția STAMINA prin care poți economisi foarte multă baterie, îmi mai estima încă 20 de ore autonomie după activarea funcției. Va reduce din procesele care rulează, poate din lumina ecranului, sau funcții care nu sunt necesare, dar și viteza de lucru (vei simți o scădere a ratei de refresh). Aș zice că merită un rând de aplauze pentru așa o performanță.

Apoi am descoperit Ultra STAMINA. Rezită șapte zile dacă activezi funcția de la 90% după cum vezi că mai aveam baterie în acel moment. Acest mod de lucru va dezactiva aproape toate funcțiile mai complexe (GPS, conexiune Internet, Procese mari consumatoare de baterie, etc) vor fi dezactivate. Rămâi cu o serie de aplicații de bază pentru mesagerie SMS, apelare, album, camera foto, contacte, calendar, ceas, muzică. Dar cred că cei care călătoresc, sau cei care ajung pe munte des vor iubi această funcție.

Nu-mi place

lumina (flashlight) activată manual este slabă (blițul de fotografiere este însă puternic)

focalizare imprecisă pe camera foto secundară (poate vor rezolva prin soft)

carcasa se zgârie cam ușor



poziționarea cititorului de amprentă este pentru mâini mici deși telefonul are 6 inch

Îmi place

design de nota 10

ecran OLED superb

performanțe bune

vine cu Android 9.0 preinstalat

autonomie bună

sunet de calitate

oferă suport încărcare wireless Qi și Quick Charging

Concluzie

Dacă ești în căutarea unui telefon care pune accent pe design și te interesează să aibă și un ecran superb atunci Sony Xperia XZ3 este o foarte bună opțiune. Este primul smartphone cu ecran OLED de la Sony și unul foarte bun, recomandat pentru binging. Unii spun că mai bun ca cel de pe Samsung S9. Este completat și de un sunet stereo de bună calitate.

Vine cu procesor puternic și 4GB RAM care rulează fără problem și ultimul sistem de operare de la Google: Android 9.0 Pie și nu va trebui să mai aștepți după un update pentru a avea ultima versiune Android.

Dacă în schimb vrei să pui accent pe camera foto / video sunt telefoane care pot oferi o și mai bună calitate sau funcții suplimentare creative în această zonă de preț deși Sony Xperia XZ3 produce imagini foto / video de o calitate foarte bună: 4K, sau poate filma slow motion cu cea mai mare viteză disponibilă pe telefoane (960fps) sunt momente în care mi-aș fi dorit să fi focalizat mai ușor sau spre exemplu la slow motion să fi avut posibilitatea să pot filma mai mult timp. Ori să aibă poate un obiectiv zoom cum se mai întâmplă la alte telefoane cu cameră dublă.

Toate acestea sunt susținute și de un acumulator de 3300 mAh cu care obține o autonomie care nu dezamăgește deloc de 2 zile, dar care poate fi prelungită cu modul STAMINA sau Ultra STAMINA.

Sony a adus multe îmbunătățiri odată cu această versiune! Felicitări!

