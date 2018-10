Ce autonomie are Sony Xperia XZ3?

După cum poate știi deja, dacă nu îți spun aici din nou, Orange prin programul #orangesmartphonetester m-au selectat pentru testarea Sony Xperia XZ3 lansat recent pe piața din România.

Astăzi m-am gândit să îți povestesc câte ceva despre autonomia lui XZ3 după ce în ultima săptămână și puțin de când am primit telefonul am testat telefonul în diferite situații.

Autonomia smartphone-ului devine ușor ușor o unealtă importantă în lupta producătorilor pentru titlul de „cel mai bun smartphone al anului” și Sony pune ușor accent pe autonomie în construcția acestui model și introduce un acumulator de 3300 mAh care din câte îmi dau seama cel mai mare de pâcă acum pe un smartphone de top de la ei.

L-am folosit așa cum aș folosi și telefonul meu obișnuit. Asta înseamnă un program zilnic în felul următor:

Dimineața după ce mă trezesc verific ultimele știri, apoi la mic dejun ma uit la episoadele noi de pe canalele la care sunt înscris pe YouTube apoi în drum spre serviciu este o combinație între ascultat muzică de pe Internet pe Spotify și eventual Facebook sau aplicații de comunicare prin mesaje. În timpul zilei în principiu ascult muzică în timp ce lucrez prin Spotify. De menționat este că ascult mare parte din programul de lucru muzică, iar căștile pe care le folosesc sunt wireless și se conectează prin Bluetooth. Apeluri doar câteva pe zi 2-3. Nu vorbesc prea des la el. Seara timp de 1h până ajung acasă folosesc telefonul pentru a vedea tot videoclipuri de pe YouTube, eventual alte știri sau mai citesc un articol interesant.

Tot acest timp este conectat la Internet, iar când ascultam muzică sau mă uitam pe YouTube căștile mele Bluetooth erau conectate. La serviciu era conectat la WiFi, iar pe drum în permanență conexiune mobilă 4G sau 3G. Ecranul (OLED) a fost lăsat pe reglarea automată a luminozității deci pe scurt nu prea a fost menajat telefonul.

Pe un astfel de comportament Sony Xperia XZ3 a ținut două zile de utilizare ușoară spre medie. Am fost curios să aflu alte site-uri cam ce autonomie au obținut și se pare ca depășește alte telefoane de top cum ar fi Galaxy S9 și Galaxy S9+, Huawei P20 Pro, telefoanele iPhone sau Pixel 2XL (nu cu mult dar este mai eficient).

Ce trebuie să mai ții cont este că dacă ești mare consumator de YouTube sau jocuri 3D atunci autonomia va fi mai mică pentru că ecranul consumă mult și are și 6 inch și are și funcția Always On (prin care afișează ora, bateria pe fundal negru).

Eu am rămas însă surprins să aflu că doar 1% din baterie a fost consumată de conexiunea Bluetooth din cele 2 zile de utilizare. Veste bună pentru cine vrea să treacă pe wireless sau deja are căști fără fir, pentru că XZ3 nu are port audio 3.5 mm (dar vine cu adaptor – nu te panica).

Autonomia mai mare este și datorită lipsei unor funcții mai avansate care poate la telefoane competitoare apar: cum ar fi deblocarea facială.

Partea interesantă este că în modul STAMINA telefonul îmi estima încă 20h de utilizare cu viteză redusă a procesorului, și alte artificii care aduc o autonomie prelungită precum scăderea ratei de refresh (se vede ecranul puțin sacadat în timpul utilizării).

Deci dacă vrei să economisești și mai mult oprești internetul când nu-l folosești, poate localizarea prin GPS sau activezi și modul STAMINA 3 zile de autonomie obții cu siguranță.

Tu cât crezi că ar trebui să țină bateria unui smartphone? Și la ce ai renunța în favoarea autonomiei? Până acum studiile arată că utilizatorii nu prea vor să renunțe la noile funcții, iar dacă chiar vor o autonomie mai mare vor alege un smartphone dedicat.

Fii pe fază, mai urmează și articolul complet care va fi un review complet al lui Sony Xperia XZ3.