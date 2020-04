Review Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – Smartphone demn de anul 2020!

Am fost entuziasmat să am pe mână din nou unul dintre cele mai noi smartphone-uri de pe piața internațională. Cel mai cel cum se spune! Inginerii se luptă să aducă cele mai noi tehnologii hardware și software în smartphone-uri. Și Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vine cu câteva funcții inedite despre care voi scrie mai departe.

Smartphone-ul a ajuns la mine datorită Orange și a programului de testare a telefoanelor prin care și tu poți câștiga cel mai nou flagship lansat pe piață. Ce trebuie să faci este să aplici la ”Orange Smartphone Tester” și să scrii despre smartphone.

Specificații Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B)

OS: Android 10 cu One UI 2

Android 10 cu One UI 2 Ecran: 6.9” Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 pixeli, HDR10+, 120Hz

6.9” Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 pixeli, HDR10+, 120Hz Chipset : Exynos 990 Procesor : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) GPU : Mali-G77 MP11

: Exynos 990 RAM : 12 GB (sunt modele cu 16GB)

: 12 GB (sunt modele cu 16GB) Stocare : 128GB (sunt cu 256GB și 512GB) (se poate extinde cu maximum 1TB microSD)

: 128GB (sunt cu 256GB și 512GB) (se poate extinde cu maximum 1TB microSD) Camere spate: Ultra Wide: 12.0 MP, f/2.2 Wide: 108 MP, f/1.8, 26mm Zoom: 48.0 MP, f/3.5, 10X Hybrid Zoom, 100X maximum Filmare la rezoluție maximă 8K @ 24fps Slow Motion: 960fps

Camere față : Foto maximum 40.0 MP și f/2.2 Filmare la rezoluție maximă 4K @ 60fps

: Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, A-GPS, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, A-GPS, NFC, USB-C Dual-Sim (1 slot nanoSIM + 1 slot care poate fi al doilea nanoSIM / microSD)

(1 slot nanoSIM + 1 slot care poate fi al doilea nanoSIM / microSD) Cititor de amprentă sub ecran

sub ecran Acumulator : 5.000 mAh cu funcție Fast Charge 45W

: 5.000 mAh cu funcție Specificații complete aici

Design

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G este în continuare foarte similar cu generația anterioară, dar este la modă să se modifice cât mai puțin designul. Nu mai vrea nimeni să se complice să aducă ceva nou (costă cercetarea, marketingul, etc.) și deja Samsung consumă sume cât PIB-ul pe un an al unor țări mici pe reclame.

Camera frontală este tot o mică gaură dar așezată central în partea de sus, nu mai este în colțul din dreapta ecranului. Aproape că nu o sesizezi. Poate dacă faci materialul video full screen.

Nu vezi difuzorul din partea de sus, este o simplă tăietură de maximum 1 mm în muchia smartphone-ului. Îmi place cât de discret este implementat.

Smartphone-ul are un design superb care folosește sticlă pe spate, dar cu laterale metalice. Nimic nou dacă mă întrebi pe mine. Tot muchii ușor curbate ale ecranului, dar și al spatelui. Se simte bine, dar tot merită o husă dacă nu vrei să spargi sticla de pe el.

Ca și elemente laterale vei găsi pe partea de sus slotul care pe acest model de test este dual sim / single sim + micro SD și un microfon, pe dreapta butoanele de volum și pornire / oprire, iar pe partea de jos tradiționalul microfon pentru voce, portul USB-C și difuzorul de jos. După cum spuneam, are un design curat.

Ce se întâmplă mai exact pe spate? Apare ca element principal modulul cu camere foto / video ieșit din carcasă care înglobează: o cameră foto ultra-wide, una standard (wide), una zoom 100X, una care măsoară adâncimea, un bliț LED, dar și microfonul pentru înregistrarea sunetului de calitate.

Samsung a mers pe varianta de design implementată inițial de Apple pe iPhone 11 și 11 Pro dacă vorbim de așezarea camerelor foto spate. Umblă vorba că este mai eficient acest design din mai multe puncte de vedere, dar în primul rând pentru asamblarea produsului final.

Îmi place designul smartphone-ului, deși nu sunt adeptul dimensiunilor mari și prefer un smartphone de 5.8 inch care să-l pot controla și cu o mână la nevoie și care îți oferă totuși suficient spațiu pe ecran și pentru lucruri care au nevoie de suprafață mai mare.

Este mai greu ca și modelul de anul trecut. S20 Ultra 5G are 222 de grame vs 198 grame pe Galaxy S10 5G. Dar un telefon mare are nevoie de greutate altfel ”își ia zborul”.

Performanțe

Dacă aveai semne de îndoială află că Galaxy S20 ULTRA 5G nu are nicio problemă să ruleze aplicațiile și jocurile pe care i le dai. Pentru ce trebuie să-ți faci griji momentan este o conexiune bună la Internet care să facă față la volumul mare de date pe care telefonul îl poate procesa.

Să pun lucrurile puțin în perspectivă: dacă descarc un joc de 1GB trebuie să aștepți câteva minute descărcarea, pe Youtube când derulezi lista de videoclipuri durează să le afișeze pe următoarele o fracțiune de secundă, sau vrei să pornești instant un videoclip Netflix, tot aștepți câteva secunde să înceapă.

Toate astea se întâmplă dacă ai o conexiune fixă sau mobilă slabă. S20 Ultra 5G este foarte rapid și are nevoie de o conexiune la Internet serioasă, ori un Abonament Orange 5G.

În Geek Bench (dacă vrei să ai un număr vag de referință) obține 919 puncte după cum se vede în imagine pentru Single core și 2717 puncte pentru procesare Multi Core.

Software

Smartphone-ul vine cu câteva update-uri interesante. Folosește ONE UI 2 pe Android 10. Are spre exemplu funcția de control prin gesturi (ca la iPhone, dar cu unele variații), cea în care tragi de marginile ecranului pentru a naviga între ecrane / aplicații.

Pe lângă asta poți bloca aplicații în task manager pentru ca acestea să rămână în permanență încărcate în memoria RAM, pentru ca aplicația să se deschidă instant.

Funcția software cea mai importantă rămâne DeX. Exact ca și pe Note 10 Plus sau S10 și alte generații anterioare te poți conecta fie la un monitor la care atașezi un mouse și tastatura (ai nevoie de un adaptor pt accesorii) fie la computer (dar să-l folosești așa nu prea are sens).

Practic poți considera telefonul un fel de laptop care-l plimbi dintr-o locație într-alta și pe care poți lucra la fel ca pe un computer obișnuit, dar cu condiția să ai softul necesar compatibil. Poți folosi aplicații Android, deci în principiu se găsesc aplicații pentru lucrurile comune pe care le faci și pe un laptop normal.

Ce este diferit de la un an la altul este că merge mult mai fluent. La primele generații de telefoane Samsung cu DeX experiența nu era așa de bună.

Ecran

Ecranul rămâne unul dintre top 5 atu-uri ale smartphone-urilor de top Samsung. Anul acesta Galaxy S20 ULTRA 5G vine cu un ecran capabil de 120 Hz.

Cu ce te ajută pe smartphone 120 Hz? Aproape la nimic în afară că vei avea o experiență de utilizare mult mai plăcută. Sau la filme, jocuri și editare fotografii și-ar mai putea găsi utilitatea.

Ce pot să-ți spun sigur este că dacă ai un telefon cu 120 Hz nu vei mai dori să te mai întorci la o rată de refresh mai mică. Mișcările devin mult mai line și parcă telefonul este mai ”viu” ca niciodată.

Pe lângă cei 120 Hz reamintesc că ecranul poate oferi o rezoluție de afișare 3200 x 1440 px (dar la 60 Hz), are panel Dynamic AMOLED 2X care ar reproduce cel mai bine culorile din ce a testat GSM Arena până acum, capacitatea de a rula materiale video HDR 10 +.

Nu vei avea probleme cu ecranul acesta, pe lumină slabă, puternică, culorile sunt vii, problema să fie culorile prea vii pentru că Samsung a integrat o funcție prin care mai reduci din saturație.

Singura problemă pe care o am este mai mult de design, dar atinge și partea de software. Telefonul având muchia prea îngustă lansez funcții aiurea, fac poze aiurea și se lansează quick launcher-ul aiurea. Deci nu știu ce funcții de declanșare involuntară au implementat, dar mai e de lucru aici.

Camere Foto

Galaxy S20 ULTRA 5G Se află în topul celor mai bune smartphone-uri nu încape discuție, dar trebuie să luăm principalele funcții foto pe rând pentru că fiecare telefon are plusuri și minusuri, chiar dacă prețul ajunge la 7.000 lei.

a. Camerele Foto Principale

Telefonul vine cu 3 camere foto pe spate (una dintre cele 4 ”camere” este senzorul de adâncime):

Ultra Wide – 12MP f/2.2 și deschidere 13 mm Wide – 108 MP, f/1.8, 26mm Zoom – 48MP cu f/3.5 – 100X (5X Optic, 10X Hybrid și restul până la 100X Digital).

Toate acestea au stabilizare optică de imagine.











Zoom noaptea

Începem cu fotografia de noapte. Dacă folosim camera standard cu deschidere f/1.8 atunci camera foto se descurcă bine. Asta e cumva ușor de înțeles pentru că este și camera care permite cea mai multă lumină și pentru detalii și claritate ai nevoie de cât mai multă lumină.

Fără să am toate telefoanele în mână ci din teste separate pot să spun că acest model Samsung este mai slab comparativ cu un iPhone 11 Pro sau un Huawei P30 Pro (și deja au scos P40 Pro) când vorbim de performanțe la lumină scăzută sau noaptea.

Am făcut mai multe fotografii de test și într-unele apare și lens flare (acel efect de lentila, de obicei circular). Ce mi se pare neobișnuit și cred că se datorează sticlei de protecție din față, efectul de lentilă este plat (poate părea ca un defect dacă mă întrebi).









108 MP

Mergând la testarea imaginilor de 108 MP am observat detalii foarte bune, dar nu în orice moment. Are o tentă de imagine difuză, și imediat ce dai zoom pe calculator poți să și observi acest detaliu comparativ cu imaginile de mai jos făcute la rezoluția standard a telefonului.

Având senzor mai mare mă așteptam să iasă cel puțin la fel de clare ca și imaginile standard, poate că într-un update viitor vom simți o îmbunătățire. Este clar că senzorul nu este chiar capabil de 108 MP ci imaginile sunt și ușor forțate.

Sunt în general mulțumit de rezultate pe 108 MP, chiar dacă sunt ușor mai neclare comparativ cu cele standard de pe camera Wide.

Mărarul Macro revine pe micul ecran. Camera se descurcă bine la focalizare de aproape și îmi place că poți obține un fundal difuz aproape ca în camerele foto DSLR. Senzorul foto este mai mare comparativ cu un smartphone obișnuit.













Zoom pe timp de zi

Camera Zoom face o treabă decentă ziua. Recomand însă să nu depășești 30X dacă vrei să se înțeleagă ceva din imagine. Ultimul nivel (100X) arată mai mult ca o pictură acrilică. Sunt impresionat de ce se poate realiza cu acel sistem de lentile dispuse pe orizontală în interiorul carcasei telefonului pentru a putea avea zoom optic mai puternic decât se putea până acum 1 an.

























Alte opere artistice făcute cu fiecare dintre camerele principale.











Selfie

b. Camera Foto Frontală

Calitatea imaginilor pe camera selfie este foarte bună. Rezoluția de 40MP parcă se simte la nivelul detaliilor, dar cel mai important este că sunt reproduse culorile foarte bine cu mici erori de regulă.

Am observat însă o inconsistență la focalizare pe rezoluția maximă. Am preferat să fotografiez tot pe rezoluția standard la care în majoritatea timpului lucrurile mergeau impecabil.





Selfie

Atunci când nimerești totuși condițiile perfecte imaginea selfie iese atât de clară că îți poți analiza porii, firele de păr și detaliile ochiului dacă te pasionează. Ai nevoie doar de lumină.

Camere Video

Primul lucru care probabil și ție ți-a sărit în ochi a fost capacitatea de a filma la rezoluție 8K. Da, poate filma și 8K, dar cu câteva compromisuri care te vor face să o folosești doar ca opțiunea 2 sau chiar 3.

https://www.youtube.com/watch?v=stng1Yq59BE

Calitatea imaginii este bună într-adevăr. Poate nu arată ca un material demo din showroom pe TV, dar apare o diferență între materialul 4K și 8K. Problemele apar la mișcările laterale sau sus jos. Imaginea devine flexibilă (efectul rolling shutter) la mișcări, dar mai ales la mișcări bruște. A doua problema este că materialul este greu de rulat pe un pc slab, și ocupă mult spațiu (1 minut cam 500 MB).

Așadar la rezoluție 8K camera face crop (taie din imagine) destul de mult, apoi filmează doar la maximum 24 fps (dar așa puteți să vă exersați creativitatea în cinematografie). O altă problemă întâlnită este că focalizarea devine puțin cam înceată.

Filmările făcute cu Galaxy S20 Ultra 5G sunt bune. Are stabilizare bună, mai ales dacă filmezi 1080p sau 4K la 60 de cadre pe secundă, expunerea este bună, și focalizează bine mai ales pe lumină puternică.

https://youtu.be/nePddcrEcjE

https://youtu.be/SF9onmGY578

Nicio schimbare în ”departamentul” slow motion. Aceeași rezoluție, aceeași viteză, și totuși nu trebuiau decât să-mi permită blocarea expunerii și focalizării ca să mă facă fericit. Oricum ar fi, rezultatele pot fi interesante cu puțin exercițiu și un mediu controlat.

Dacă te întrebai cum arată o animație de pe telefon în super slow motion, aici poți vedea.

https://youtu.be/dPxKnfa833k

Filmările 4K @ 60fps devin din ce în ce mai bune. Camerele de pe smartphone-uri devin foarte bune pe filmat în 2020 și parcă au ajuns la un grad mare al evoluției. Focalizează bine, expun bine, stabilizează bine, parcă nu mai este nimic ce aș putea cere.

https://youtu.be/FXpLUstBBYM

https://youtu.be/5HL7bixwEU0

Cam așa se vede Luna cu ajutorul camerei Zoom Noaptea (5X-10X) făcut cu Pro Video. Nu prea am ce să-i cer la o astfel de scenă. Atât s-a putut. Sunt împăcat cu rezultatul, deși nu e nici expusă bine, și am încercat să forțez prin setări manuale.

Filmarea pe camera video selfie funcționează perfect. Nu aș putea cere la fel ca și pe camera foto principală calitate, stabilizare, expunere mai bună.

Sunet

S20 Ultra 5G se aude foarte bine în timpul convorbirilor telefonice, dar mai mult ca asta sunetul difuzorului principal se aude foarte bine și clar pentru aplicații multimedia: jocuri, filme și muzică. Este unul dintre smartphone-urile cele mai zgomotoase și clare testate în ultimii 2 ani.

Vin cu aceleași căști AKG ca și anul trecut. Sunt căști cu performanțe medii. Nu sunt excepționale, dar nici nu ți-e rușine cu ele.

Autonomie

La 5.000 mAh baterie ce să vezi, ține două zile la o utilizare medie. Am ținut telefonul de dimineață până seara aprins, rulând în buclă un videoclip YouTube + ce am mai făcut eu obișnuit: apelări, utilizare cameră foto, social media, navigare web. (Folosesc telefonul cu un singur SIM și cu ecranul la 50% și 60 Hz rată de refresh).

La cât de mari sunt „telefoanele” acum ar face bine măcar 2 zile să țină. Îți reamintesc că acum 8-10 ani tabletele tot cam dimensiunea asta a ecranului o aveau. Deci ai putea spune că ai o tabletă. Sau să reamintesc de termenul de ”phablet” (oribil).

Pe lângă faptul ca are o autonomie bună pentru un așa ecran, telefonul vine în continuare cu funcția Fast Charge și este capabil să se încarce în maximum 1.5 ore, dar nu fără compromisuri. Pe vremea asta nu foarte călduroasă se încălzește suficient cât să mă gândesc dacă asta va fi o problemă la vară, mai ales dacă-l uiți lângă geam undeva.

Nu-mi place

zoom-ul 100X este doar de marketing (10X – 30X este ok)

în continuare soft plin de funcții multe (chiar dacă par utile, nefolosite de utilizatori în 95% dintre cazuri)

nu vine cu adaptor USB-C la USB-A (deci dacă nu ai porturi USB-C nu vei putea transfera date către laptop / PC)

cititorul de amprentă este cam încet și nu citește tot timpul amprenta

preț cam mare

Îmi place

ecran superb care are și 120 Hz (pur și simplu o plăcere să-l privești)

filmează 8K: deși cu ceva inconveniente este fain să poți înregistra materiale video pentru viitor

zoom-ul este util, mai ales că acum puțini mai folosesc camere foto dedicate (dar până la 10X-30X merită folosit, imaginea se strică prea mult peste)

baterie puternică care ține 2 zile dacă nu te joci jocuri 3D non-stop

încărcare rapidă în maximum 1.5 ore

Concluzie

Samsung își păstrează un loc fruntaș în topul smartphone-urilor și mă aștept să fie în top 5 până la finalul anului pentru că domeniul este foarte competitiv.

Galaxy S20 ULTRA 5G este unul dintre cele mai versatile telefoane de pe piață cu specificații foarte bune care îți asigură o viteză de lucru foarte mare. Oferă o autonomie bună (2 zile în medie), are un ecran mare și puternic luminat, sunet grozav, și nu uita că-l poți folosi conectat la un ecran cu funcția DeX care-l transformă într-un computer în toată regula.

Unde nu excelează? Dacă vrei un telefon bun pentru fotografia de noapte: Huawei P30+ / P40+ sau iPhone 11 sunt modelele care te vor ajuta mai mult pentru astfel de activități. Sau pentru filmare aș merge întotdeauna pe un iPhone 11 mai ales 11 Pro.

Imagini