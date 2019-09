Cum folosești Samsung Galaxy Note 10+ ca pe un computer cu Samsung DeX?

Ne apropiem de finalul perioadei de testare a smartphone-ului Galaxy Note 10+ trimis prin programul Orange Smartphone Tester și astăzi vreau să îți prezint una dintre funcțiile care fac acest telefon inedit. Fii atent la postările de pe Instagram sau Facebook și de pe ITnewz. Mulțumesc Orange pentru ocazia de a testa acest telefon.

Samsung DeX este una dintre funcțiile lansate încă de acum 2 generații pe telefoanele de top Samsung și de atunci a evoluat destul de mult.

Anul acesta telefoanele Galaxy Note 10 și Galaxy Note 10+ au primit un upgrade care îți permite să utilizezi Samsung DeX împreună cu un PC fără să mai ai nevoie de un Docking. Restul telefoanelor care suportă Samsung DeX au nevoie de un accesoriu destul de scump.

Trebuie doar să instalezi aplicația Samsung DeX pentru Windows sau MacOS, apoi să conectezi telefonul la computer.

Setări rapide

Ce face Samsung DeX?

Este ca și cum ai utiliza telefonul tău pe o interfață de tip Windows. Adică odată conectat la computer poți continua ce făceai pe telefon pe ecranul monitorului.

A nu se confunda cu: Link to Windows care pur și simplu oferă acces printr-o aplicație Windows la SMS-uri, imagini, puține dintre lucrurile pe care le poți face cu Samsung DeX.

Deci dacă editai o imagine, sau lucrai pe un tabel Excel, sau editai un montaj pe Adobe Rush, vei putea să faci treaba asta în continuare pe un adevărat PC cu unitatea centrală fiind Samsung Galaxy Note 10+.

Sau faci invers. Începi să lucrezi pe smartphone conectat la PC și când trebuie să pleci iei munca pe telefon.

Task Manager

Are nevoie de aplicații speciale Samsung DeX?

Nu (neapărat). Vei putea utiliza aplicațiile Android standard. Samsung însă a pregătit și o serie de aplicații care să le poți utiliza mai eficient prin intermediul lui Samsung DeX. Suita Microsoft Office, Adobe Rush, Adobe Photoshop Expres, Gmail, aplicații VMware, GoTo Meeting, Adobe Acrobat Reader, etc.

Adobe Rush

Excel

WordPress

Aplicațiile profită de spațiul mare și au o interfață mai bogată în opțiuni. Mi s-a părut că sunt versiuni similare cu cele de pe tablete unde și acolo este o situație similară care cere o interfață grafică mare mai bogată în opțiuni comparativ cu smartphone-ul.

Cui folosește un astfel de sistem?

Orice persoană lucrează și pe drum și trebuie să dea răspunsuri urgente are nevoie de un astfel de telefon. De ce? Pentru că lucrezi pe computer, transferi prin Samsung DeX fișierele în telefon, pleci și editezi, postezi pe Instagram, editezi cu Adobe Rush materiale video, sau cu alte aplicații Adobe imagini și le trimiți colegilor. Posibilitățile sunt foarte variate, au și jocuri optimizate pentru Samsung DeX.

Printre categoriile de utilizatori care îmi vin în minte se numără: managerii de proiect, directori de creație, vloggeri, designeri, etc.

Dacă postezi des de pe Instagram vei putea să postezi utilizând tastatura și mouse-ul de pe computer.

Cum este experiența de utilizare Samsung DeX?

Prin sistemul de conectare pe un PC existent, interfața grafică funcționează puțin încetinit. Asta pentru că există un timp de procesare a datelor transmise prin mouse sau tastatura PC-ului în smartphone prin USB către Note 10+.

Chiar și cu acea încetinire care am simțit-o comparativ cu sistemul meu cu Windows, am reușit să fac ce vreau destul de rapid. Singura mică problemă a fost să mai învăț puțin din scurtăturile Samsung DeX sau din funcțiile pe care le am la dispoziție.

O chestie care nu mi-a plăcut, dar care are o rezolvare ușoară este dacă ai o aplicație deschisă pe telefon și nu o pui în standby va cere să restarteze acea aplicație odată ce te conectezi la Samsung DeX.

Cred că micile probleme întâlnite le vor rezolva prin update-uri de soft.

Partea cea mai tare este că poți utiliza Galaxy Note 10+ ca pe computer dacă ai un DeX Pad fără să mai fie nevoie de un computer. Dar de tastatură, mouse, monitor tot vei avea nevoie.

Nu toate website-urile sunt automat încărcate cu versiunea Desktop, dar pe Chrome poți cere varianta desktop a site-ului fără probleme. Eu am reușit chiar să scriu o parte din articol pe site folosind DeX.

Tu ai folosi un astfel de sistem portabil pentru treburile de zi cu zi?