Review Panasonic RZ-S500W – căști true wireless cu ANC și sunet de calitate

Simultan cu super televizorul OLED de la Panasonic am primit și căștile true wireless stereo Panasonic RZ-S500W la review care sunt unele dintre cele mai bune căști cu anularea zgomotului de fundal la prețul la care se vând acum. Pe lângă asta au integrat și asistentul virtual Amazon Alexa integrat, funcțional însă cu aplicația dedicată.

Nu am testat foarte multe căști wireless însă suficiente încât să îmi dau seama cam pe unde se situează la nivel de calitate audio, anularea zgomotului de fundal și autonomie și pot să-ți spun de pe acum că este un candidat foarte bun pentru căști la care te interesează mai mult aceste trei caracteristici.

Citește mai departe care a fost experiența mea de utilizare a căștilor true wireless Panasonic RZ-S500W.

Specificații Panasonic RZ-S500W

Design : in-ear, true wireless;

: in-ear, true wireless; Difuzoare de 8mm;

de 8mm; Impedanță : 32 ohm;

: 32 ohm; Funcții : ANC (anulare zgomot de fundal), Amazon Alexa integrat (suportă și Siri și Google Assistant);

: ANC (anulare zgomot de fundal), Amazon Alexa integrat (suportă și Siri și Google Assistant); Frecvență răspuns : 20 – 20000 Hz;

: 20 – 20000 Hz; Greutate : 7g fiecare cască și 41g carcasa;

: 7g fiecare cască și 41g carcasa; Certificare : IPX4 (transpirație);

: IPX4 (transpirație); Autonomie : 6.5h căștile + 13.5h carcasa;

: 6.5h căștile + 13.5h carcasa; Specificații complete aici

Ce găsești în cutie

Nu sunt multe accesorii în cutie, dar au adăugat ce era important și anume: instrucțiuni în limba română și forme de silicon pentru urechi pe 5 mărimi, cablul de încărcare USB-C. Este foarte important confortul în timpul purtării căștilor in-ear așa că din punctul acesta de vedere ești asigurat.

Design

Panasonic RZ-S500W nu sunt căștile cu cel mai superb design, dar reușesc ținând cont de tehnologia, autonomia pe care o oferă să păstreze un nivel decent a dimensiunii și greutății căștilor la 7 grame fiecare. Suportul de încărcare are doar 45 de grame.

Carcasa în care ții căștile poți alege să fie de culoare alb / negru. Este dintr-un plastic mat care arată foarte bine și bineînțeles nu va fi plin de amprente. Are un capac care nu este cel mai bine prins de carcasă, are un mic joc care dă impresia de produs nefinisat, dar pe mine personal nu mă interesează prea mult carcasa. Da, ar fi fost bine să fie mai protectoare în cazul în care vrei să mergi pe munte cu el, sau cine știe ce activități sportive mai are fiecare, dar oricum stă în buzunar / rucsac.

Pe laterala din spate a carcasei se află și portul USB-C pentru încărcare.

O problemă pe care nici spre finalul testelor nu am rezolvat-o în totalitate este aceea că nu știi niciodată cum să pui căștile înapoi în carcasă. Când le lași să cadă în carcasă ar cam trebui cu ajutorul magneților casca să fie ghidată în lăcașul ei și să se prindă perfect de conectorii pentru încărcare. Ei bine, eu nimeresc din a doua sau a treia încercare. Pur și simplu nu este intuitiv. Singurul meu ghidaj este accentul metalic care știu în ce poziție trebuie să ajungă, dar nici așa nu se așază perfect de fiecare dată.

Nu mi s-a părut în schimb o problemă foarte mare. Probabil că în mai mult timp n-ar mai fi părut asta deloc o problemă.

Căștile în sine nu sunt foarte mari, dar acum mai depinde și de urechile fiecăruia :). Ar putea fi puțin cam înalte, dar nu aveau unde să încapă și baterie, și difuzor, și ANC și senzori touch, așa că trebuie să facem și compromisuri.

Per total îmi place design-ul căștilor, cu un grilaj circular pe exterior cu aspect metalic în care se ascunde un LED roșu / albastru în funcție de status. Căștile sunt mai bine închegate decât carcasa și surprinzător de ușoare pentru ce integrează.

Utilizare

Confortul în timpul utilizării căștilor este bun dacă alegi mărimea corectă a formelor de silicon. Oferă din momentul așezării lor în urechi o izolare fonică pasivă destul de bună. În timpul utilizării căștilor în modul ANC vei sesiza că apare un efect prin care pașii pe care-i faci (sau mișcările mai bruște) se aud în urechi. Pentru momentele când faci multă mișcare recomand să oprești ANC.

Odată ce înveți cum se utilizează sunt ok la nivel de ușurință în utilizare, dar o problemă a fost la început conectarea căștilor la telefon și apoi a gesturilor pe care le pot face pentru a lansa comenzi mai avansate decât play / pauză sau pornire asistent virtual.

Mai jos este lista cu gesturi pe care le poți face pentru comenzile prin atingere. Creșterea sau scăderea volumului este un chin, m-am resemnat cu reglarea volumului din telefon. Pe lângă asta mai apar și momentele când declanșezi involuntar senzorii și se oprește muzica.

Mi-a plăcut foarte mult că pot fi utilizate și separat. Dacă vrei să auzi foarte bine ce se întâmplă împrejur sau din alte motive poți pune o cască în carcasă, iar cu cealaltă să asculți muzică sau să vorbești la telefon.

Deci într-un caz extrem dacă ai nevoie de căști într-o convorbire telefonică mai lungă să spunem la volan și nu mai au baterie deloc vei lăsa ambele căști în carcasă apoi vei putea scoate o cască după un timp de câteva minute. Dacă se consumă iarăși bateria scoți cealaltă cască din carcasă și astfel nu mai ești limitat de căștile wireless că au rămas fără baterie.

Am sesizat că are o rază de acțiune bună. Pot să mă plimb prin tot apartamentul și doar prin balcon trecând prin 3 ziduri semnalul începea să aibă probleme. Alte căști nu acopereau întregul apartament (care nu este foarte mare).

Panasonic Audio Connect

Aplicația te ajută cu conectarea la telefon, printr-un ghid rapid, dar pe lângă asta vine cu o serie de câteva funcții care te pot ajuta în utilizarea căștilor:

Vei putea alege între câteva moduri de îmbunătățire a sunetului: ANC (anularea zgomotului de fundal) – modul prin care zgomotele din fundal vor fi anulate pe cât posibil. Ambient Noise – poți alege din aplicația dedicată dacă pe lângă ce asculți să fie adăugate și zgomotele ambientale. Asta ajută dacă vrei totuși să auzi: ce face copilul, să auzi colegii din locul de muncă, să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău când ești pieton. Off – util când alergi sau alte momente când cele două de mai sus nu îți sunt utile. Vei putea alege asistentul virtual – prin intermediul aplicației poți alege ce asistent virtual să folosești. Poți alege între niciunul, Amazon Alexa, sau cel nativ pe telefon: Siri / Google Assistant. Eu am rămas cu Siri pentru că-l folosesc în mod curent. Drept să spun nu văd ce avantaje aduce Alexa pentru utilizatorii din România. Aplicația mai are și o funcție de reglare a sunetului: vrei bass, vrei să auzi vocea mai bine sau direct să reglezi frecvențele emise ? Atunci aplicația te poate ajuta să faci aceste modificări. Poți alege modul de conectare. Căștile oferă compresie AAC sau SBC. AAC va oferi o calitate audio mai bună, dar dacă apar întreruperi dese vei putea comuta pe SBC. Printre alte funcții interesante ale aplicației se numără: găsirea căștilor emițând un sunet dacă sunt conectate la telefon și o funcție de auto închidere ale căștilor dacă nu detectează vreun sunet timp de un anumit interval de timp.

Apelare

Chiar căutam căști care să fie true wireless și care să fie capabile să anuleze zgomotul pentru interlocutor la fel cum o face smartphone-ul fără căști atașate. Sigur ți-au spus prietenii / familia că nu înțeleg nimic din ce spui atunci când conectezi căștile obișnuite la telefon și ești în autobuz / în Piața Romană și e un zgomot de fundal infernal la care se mai adaugă și o sirenă asurzitoare de ambulanță.

Reușește să anuleze zgomotul de fundal cu brio în timpul convorbirii telefonice pentru mine. Cam 80% din sunetele ambientale sunt eliminate. O problemă ar fi că trebuie să vorbești mai tare decât ai face-o prin telefon deoarece vocea ta pare să se audă către apelant înfundat datorită ANC-ului.

ANC-ul de pe aceste căști folosește o tehnologie denumită Dual Hybrid Noise Cancelling care folosește practic două metode de anulare a zgomotului și care folosește toate cele 6 microfoane (3 pe fiecare cască). Este cel mai costisitor tip de ANC.

Sunet

Panasonic RZ-S500W se aud bine spre foarte bine. Volumul este și el la un nivel suficient de mare deși mai sunt probleme pe unele căști de acest gen unde volumul este limitat în primul rând de capacitatea acumulatorilor din căști, apoi sunetul este din nou scăzut un pic și de funcția ANC. Am fost foarte mulțumit și de calitate și volum.

Frecvențele joase predomină. Vei avea un sunet plin de bass și vibrații chiar. Apoi mediile și cam pe ultimul loc înaltele. Sunetul per total este înclinat spre frecvențe joase, dar mie-mi plac căștile care au tendința asta. Nu este exagerat. Există un echilibru în sunetul emis de aceste căști și dacă nu îți convine cum se aud, intri în aplicația căștilor sau în aplicația de streaming și modifici intensitatea frecvențelor joase, medii și înalte.

Deci cumva sunt mai potrivite pentru genuri de muzică electronică mai moderne și mai puțin pentru melodii unde predomină instrumentele acustice și unde toate frecvențele sunt importante și este nevoie de un echilibru mai mare pe frecvențe.

Autonomie

Autonomia declarată a căștilor Panasonic este de 6.5 h, după care le mai poți introduce în carcasă pentru realimentare și care mai poate ajuta cu încă 13.5 h de autonomie. Asta scrie pe cutie. Surpriză sau nu, se apropie destul de mult de această autonomie. Poate minus 1h.

Mai exact: am încărcat carcasa o singură dată, apoi pentru 3 zile la rând am utilizat în timpul programului de lucru căștile pentru mai multe ore (aprox. 6 h). La final de program le puneam în carcasă. Evident că va conta dacă ții tot timpul ANC pornit și volumul la care asculți.

Dacă ești curios ce faci în momente de criză, ei bine cutia oferă încărcare rapidă pentru căști. Pentru 15 minute de încărcare te mai ajută cu 70 minute de utilizare neîntreruptă cu ANC pornit. Sau cum spuneam mai sus în articol le vei putea folosi individual. Când una se încarcă în carcasă vorbești cu cealaltă.

Încărcarea de la 0 – 100% a carcasei ar dura 2.5 h prin intermediul portului USB-C.

Nu-mi place

carcasă puțin cam nefinisată; introducerea căștilor în carcasă enervantă la început;

procesul de conectare a căștilor puțin cam dificil. neintuitiv, dar te salvează manualul de utilizare / aplicația proprietară;

are doar compresie AAC / SBC; lipsește aptX;

controlul prin gesturi poate fi dificil de învățat, iar gesturile mai avansate sunt imposibil de declanșat, mai ales din mers;

Îmi place

funcția ANC (anularea zgomotului de fundal) este foarte bună; se poate adapta la nivelul de intensitate de zgomot;

Bluetooth 5.0 cu conexiune foarte stabilă pe iPhone SE 2;

rezistență la apă IPX4 (transpirație); doar la căști, nu și carcasa;

poți folosi doar câte o cască;

are un mod în care se aud și sunetele ambientale (dacă vrei să știi ce se întâmplă lângă tine – pe stradă, sau în birou, etc.);

suportă încărcare rapidă.

Concluzie

Sunt cele mai bune căști cu ANC (anularea zgomotului de fundal) pe care le-am testat și se pare că și unele site-uri specializate pe partea audio le pun pe primul loc ca fiind cele mai bune true wireless din această categorie de preț. Panasonic este recunoscută pentru căști de o foarte bună calitate audio.

Pentru sportivi, cei care nu suportă zgomotul infernal din tranzit sau vor să se concentreze mai bine la locul de muncă și caută căști true wireless cu capacitate bună de anulare a zgomotului de fundal acestea sunt o extraordinară alegere cu excepția convorbirilor unde s-ar putea ca vocea ta să nu se audă foarte clar.

Autonomia mi se pare că este puțin peste medie în segmentul căștilor true wireless și ținând cont de calitatea sunetului audio și anularea bună a zgomotului le plasează pe locuri fruntașe în lista de opțiuni în acest moment.

Dacă vrei ceva mai ieftin, dar fără anularea zgomotului de fundal și autonomie mai mare atunci Panasonic are și modelul RZ-S300WE.