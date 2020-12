Review Smart TV OLED Panasonic TX-65HZ2000E – Cel mai bun ecran OLED în 2020!

Am avut ocazia să testez acest superb smart tv OLED: Panasonic TX-65HZ2000E de la care nu știam la ce să mă aștept. Nu am mai avut un vârf de gamă trimis pentru review și uite că a venit și acest moment. Dacă vreodată ți-ai pus în gând ideea că vrei să-ți construiești propriul mini cinema acasă află că ai găsit televizorul potrivit și perioada cea mai bună în care merită să faci asta, pentru că e perioadă de reduceri și se pare că vom mai sta ceva timp prin case și anul următor.

Încă de la primele materiale demo rulate pe televizor mi-am dat seama că nu am de-a face cu obișnuitul produs de top ci de unul care îți poate schimba complet percepția a ce înseamnă home entertainment și ce poți să-ți construiești în apartament. Aproape tot ce ține de experiența de utilizare a fost la superlativ: de la imagine, sunet, la soft și modul de utilizare.

Dacă te întrebi ce neajunsuri i-am găsit să știi că nu sunt multe. Te las să citești în continuare articolul sau sari direct la concluzii dacă te grăbești.

Specificații OLED Panasonic TX-65HZ2000E

Ecran: Master HDR OLED (ediție profesională) de 65″ sau 165 cm

(ediție profesională) de 65″ sau 165 cm Rezoluție maximă 4K

maximă 4K Formate HDR suportate : HDR10, HDR10+ , Dolby Vision , HLG

: HDR10, , , HLG Procesor Video : HCX Pro

: Sunet: (versiune 3.0.2) cu putere maximă 140 W, 360 Soundscape Pro, cu suport Dolby Atmos

(versiune 3.0.2) cu putere maximă 140 W, 360 Soundscape Pro, cu suport Soft : My Home Screen

: My Home Screen Tehnologii integrate : Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, TV Anywhere, In-House TV Streaming (DVB-IP), Compatibil cu: Google Assistant și Alexa

: Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, TV Anywhere, In-House TV Streaming (DVB-IP), Compatibil cu: Standard HDMI : HDMI 2.1 (cu latență scăzută)

: HDMI 2.1 (cu latență scăzută) Porturi : 2x CI+ 1.4 (ECP) 3x HDMI 2.0 (b; CEC) + 1x HDMI 2.0 (b; CEC; eARC) 2x USB 2.0 și 1x USB 3.0 1x 3.5 mm Audio Out (căști sau subwoofer) 1x AV Composite In (Video + L/R) 1x Antenă (RF) (female) 1x Satellite In (Main; F-type female) + 1x Satellite In (Sub; F-type female) 1x Lan RJ45 1x Intrare AV Component (YPbPr + L/R) 1x Ieșire Audio Optic

: Decodare video : MPEG4, HEVC, VP9-2

: MPEG4, HEVC, VP9-2 Tunere: digitale: DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C + analogic

digitale: DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C + analogic Conexiuni Wireless : WiFi 5 – 802.11ac, Bluetooth 5.0 (HID/HOGP și A2DP)

: WiFi 5 – 802.11ac, Bluetooth 5.0 (HID/HOGP și A2DP) Dimensiuni fără suport: 1446 x 907 x 310 mm

1446 x 907 x 310 mm Greutate: cu suport: 40 Kg

cu suport: 40 Kg Specificații complete aici

Design

Designul lui Panasonic TX-65HZ2000E este o combinație a designului futurist-minimalist alături de ceva elemente discrete din designul clasic al produselor Panasonic premium: banda grilajului de jos și piciorul mare central realizat dintr-un metal de culoare gri închis care susține destul de bine televizorul.

Cum spuneam într-un articol anterior nu sunt eu mare fan al acestui mod de a distribui greutatea unui televizor, dar sistemul de pe acest televizor chiar este foarte stabil, pentru că este un picior mare care acoperă o suprafață mare din bază, iar priza în care se fixează de televizor este foarte rezistentă și nu oscilează televizorul.

În momentul în care mi-a fost sugerat pentru a fi trimis în teste nu mă așteptam să fie atât de mare. Când a ajuns la mine, eu locuind într-un bloc, stai și urcă-l în lift. Nu intră. Vezi cum faci să-l urci doar cu o ușă închisă. Dacă ai o sufragerie mare ori o cameră dedicată pentru un sistem complet home cinema și ceva fotolii, atunci da televizorul s-ar potrivi perfect, dar într-un apartament mic, lucrurile sunt cam la limita, pentru că trebuie să ai și distanță suficientă între ecran și canapea.

Panoul spate este plin de porturi HDMI, USB și intrări și ieșiri audio / video și observ că oferă același layout ca și pe alte televizoare. O parte îndreptate lateral, iar cele mai multe îndreptate în spatele televizorului pentru că sunt dedicate altor dispozitive care stau în spatele televizorului și la care nu umbli deloc sau extrem de rar.

Telecomanda lui Panasonic TX-65HZ2000E iese și ea în evidență printr-un design premium, dimensiune medie cu butoane și suprafață metalică din aluminiu. Dedesubtul este tot din plastic. Această schimbare la înfățișare este mult îmbunătățită față de versiunea anterioară. Pentru a vedea butoanele noaptea are butonul light care aprinde o lumină sub taste. Este o funcție foarte utilă.

Butoanele se apasă perfect, nu opun rezistență nici prea mare, nici prea mică. Sunt foarte utile butoanele dedicate Picture (de unde poți schimba profilul de imagine), Netflix pentru pornirea rapidă a aplicației, Option pentru setări suplimentare în funcție de ce aplicație rulezi / ce fucție ai pornită. Are chiar și un buton My App care poate fi configurat în ce aplicație vrei tu să pornești.

Un lucru care nu mi-a plăcut la ea este că nu știi cum apuci telecomanda fără să te uiți la ea. Sunt telecomenzi care le-ai luat și știi că o îndrepți corect fără să te uiți la ea. La aceasta și fața și spatele au aceeași formă și nu știi dacă o îndrepți corect sau nu.

În concluzie televizorul are un design plăcut, dar ultra-minimalist și care impresionează ca la orice panel OLED prin cât de subțire este ( aproximativ 1cm grosime). Spatele însă ascunde sistemul audio care face televizorul mai gros față de alte televizoare OLED, dar vei afla mai departe că include un sistem care ajută la răcirea panoului care-i permit să atingă performanțe mai bune și să aibă o longevitate mai mare + un sistem audio superior multor televizoare.

Ecran

Ce îl face special pe Panasonic TX-65HZ2000E ? Este un televizor dedicat cinefililor dintre cei mai pretențioși. De ce? Include o serie de tehnologii care împing lucrurile la maxim când vorbim de: viteza de răspuns la comenzi, calitatea imaginii, luminozitate, calitatea sunetului, reproducerea culorilor și multiplelor funcții software care îmbunătățesc imaginea și sunetul.

În primul rând televizorul vine cu ecranul Master tip OLED HDR care este construit la cele mai înalte standarde de fabricație în număr mai mic față de alte panouri OLED și deși este destinat pentru consumatorii finali cei mai pretențioși privind calitatea imaginii este folosit cu succes și de către studiourile de editare video din industria cinematografică.

Față de modelul de anul trecut această versiune a televizorului în topul televizoarelor OLED vine cu o răcire mai bună lucru care îi permite să emită lumină mai puternică pentru un timp mai îndelungat. Pe lângă performanța îmbunătățită a ecranului răcirea mai bună se traduce și într-o longevitate mai mare a ecranului.

În mod normal panourile OLED mai au și ceva probleme cu trecerea de la pixeli stinși (pentru zonele complet negre din imagine) la o nuanță de negru care începe să capete o nuanță de gri. Se pare că Panasonic prin experiența pe care au acumulat-o cu panourile de tip plasma au reușit să rezolve această problemă, și nu vei mai observa vibrații în zonele negre, sau zone umbrite care nu sunt naturale.

Pe lângă asta se mai adaugă și rezistența panourilor la remanența pe ecran a unor imagini (burn in) care au fost lăsate prea mult pe ecran. Integrează o serie de tehnologii software și hardware care împiedică apariția acestei probleme.

Deși domeniul de gaming nu este cel țintit de Panasonic prin acest model în modul Gaming poți obține un timp de răspuns (input lag) de 22m suficient pentru a te bucura pe un ecran mare de jocul tău preferat. Acum depinde și ce pretenții ai de la el deoarece rata de refresh 4K la 120 fps nu este suportată.

Include ALLM (auto low latency mode) – pentru a selecta automat modul profilul Game atunci când detectează prin HDMI o consolă.

Cu ochiul liber vei fi impresionat de culorile și calitatea imaginii fie că privești un material video HDR10, HDR10+, Dolby Vision sau HLG. Dacă rulezi un material video de calitate vei fi pur și simplu uimit de gama de culori, de contrast, de lumină și de cât de frumos se vede și cât de uniform pe suprafața ecranului. Nu mă refer la culori supra-saturate în niciun caz cum mai găsești pe panouri Samsung.

Deși nu am un aparat pentru măsurarea acurateței culorilor, vei putea găsi rezultate pe măsurători pe site-uri specializate pe testarea ecranelor că Panasonic TX-65HZ2000E are o acuratețe a culorilor impresionantă. În principiu dacă punctele din gama de culori se află în chenar atunci culoarea respectivă a fost reprodusă corect. La final se obține o eroare delta de sub 1 (0.75) care este foarte bună.

De fapt este recunoscut ca fiind cel mai bun panou OLED în 2020. Obține culori mai bune decât panourile LG de pe televizoarele lor deși panourile Panasonic provin de la LG fiind singurii care produc OLED defapt pentru că ei dețin licența pentru aceste panouri.

Sursa: HDTVTest

























Atenție! Imaginile sunt capturate cu camera foto care nu este capabilă să înregistreze întreaga gamă de culori și câmp dinamic

Intelligent Frame Creation – este o funcție care se regăsește pe toate televizoarele sub o denumire sau alta pentru a face imaginea să ruleze mai lin (procesorul de imagine generează noi cadre pentru a afișa materialul video la o rată mai mare de cadre). Dacă îți plac filmele Hollywood așa cum au fost filmate (24 fps) trebuie dezactivată.

Dacă vrei în schimb ca imaginea să fie puțin mai lină vei putea alege între setările: off – min – mid – max – sau custom. Funcția a fost utilă în anumite scene în care imaginea părea că vibrează și după activare a dispărut acel efect.

Dolby Vision IQ – este o altă funcție foarte utilă care se folosește de senzorul de lumină ambientală din televizor pentru a regla imaginea în funcție de condițiile de lumină.

Aplicații Smartphone

Pentru iOS am testat și aplicația pentru televizor care pe lângă faptul că are un design ce aduce aminte de anul 2000 este plină de funcții utile și timpul de răspuns este foarte scurt. Pe lângă posibilitatea de a da share la materiale din telefon, scrie text, naviga pe pagini web, sau lansa aplicații direct din telefon, aplicația are și un meniu special pentru calibrarea imaginii (vezi imaginile de sus).

Nu cred că am mai întâlnit vreodată așa o funcție, dar este foarte utilă pentru că nu mai stai să umbli cu telecomanda prin meniurile televizorului ci miști slidere direct pe ecran și asta ajută foarte mult în acest proces. Trebuie doar să mai și știi să faci setările.

Ah și mi-a plăcut că poți porni televizorul prin WiFi. Nu ai nevoie de vechiul receptor infraroșu de pe telecomandă.

TV Anywhere este o funcție prin care televizorul îți poate face streaming la canalele TV printr-o aplicație de mobil. Rezoluția nu este foarte mare, dar foarte util dacă de exemplu are loc un eveniment important la știri și vrei să urmărești live ce se întâmplă.

Software

Televizorul folosește un sistem de operare proprietar denumit: My Home Screen 5.0. Nu este foarte complicat și asta îmi place. Ba chiar păstrează designul interfețelor mai vechi de televizoare fără să se inspire de la tvOS (Apple TV) sau Android TV. Asta îl face în mare parte mult mai ușor de utilizat. Acest lucru depinde de preferințele fiecăruia, eu pe un smart tv nu prea utilizez aplicații mai complicate.

Nefiind un sistem de operare utilizat pe mai multe televizoare nici magazinul de aplicații nu este foarte bogat în aplicații, dar include aplicațiile cele mai cunoscute de video streaming, apoi și altele secundare, jocuri și alte aplicații utile pe televizor.

Printre aplicațiile de video streaming se numără: Amazon Prime Video, Netflix, Plex, Arte, YouTube. Din păcate lipsește HBO GO.

Meniul are pe alocuri setări mai puțin cunoscute, sau cu denumiri neintuitive, dar în maximum o secundă îți apare un mesaj explicativ în partea dreaptă care deslușește misterul.

Sunet

Am testat tehnologia integrată Dolby Atmos cu ajutorul Netflix pe câteva materiale din platformă și un alt material video-audio demonstrativ care îți explică ce înseamnă mai exact și cum ar trebui așezat totul în sufragerie pentru a trăi 100% experiența Atmos așa cum producătorii filmului și-au dorit.

Televizorul are în setări un mod de reglare al sunetului în funcție de distanța de la perete la televizor și chiar și până la tavan deoarece va încerca să se calibreze mai bine pentru mediul în care se află pentru ca sunetul să se audă cât mai bine.

Dolby Atmos este tehnologia care permite în timpul filmului să simți că sunetul vine precis dintr-un anume punct dimprejurul tău. Astfel dacă filmul profită la maximum de această tehnologie în timpul unor împușcături în slow-motion vei auzi cum trec particule pe lângă tine, sau dacă deasupra personajului se întâmplă ceva, la fel vei auzi sunete de deasupra ta.

Televizorul integrează (out of the box) un sistem audio destul de complex și puternic de 140W (40W x 2 + 20W x 3) pentru a simți măcar parțial din ce înseamnă Dolby Atmos și am fost foarte impresionat de cum se aud sunetele chiar și de deasupra mea în anumite scene. Cum face asta? Televizorul are și difuzoare îndreptate în sus care transmit sunetul spre tavan astfel încât să se reflecte de tavan și să ajungă la tine și să lase impresia că sunetul vine de sus.

Trebuie să recunosc că nu am mai întâlnit un sistem audio integrat în televizor atât de puternic, clar și să mai integreze și Dolby Atmos. Sunetul emite foarte bine și sunete înalte și medii și până și joase. Eu folosesc boxe HiFi 2.0 și cred că acest televizor se aude mai bine.

Este adevărat însă că și sunetul pentru aceste televizoare a fost calibrat de către Technics pentru a obține ce e mai bun din acest sistem audio.

Ideal însă ar fi ca televizorul să fie conectat la un sistem audio 7.1 / 8.1 cu difuzoare față, spate, tavan și subwoofer care să poată transmite sunetul din orice direcție. Dacă totuși nu vrei să mai investești într-un întreg sistem audio televizorul permite prin portul de căști să atașezi doar un subwoofer pentru sunete joase și mai puternice.

E bine să știi că include și un port HDMI cu suport eARC care îi permite prin același cablu HDMI să transmiți și partea audio la calitate înaltă astfel nemaifiind nevoie de conexiuni suplimentare pentru sunet dacă ai un soundbar.

Nu-mi place

aplicații cam puține disponibile în magazin. Lipsește HBO GO;

telecomanda nu are funcții avansate ”de comenzi vocale” și pentru că are o formă simetrică față / spate nu o poți utiliza fără să te uiți pe ce apeși;

nu are suport pentru 4K la 120 fps;

preț cam mare;

Îmi place

imagine din altă galaxie cu acuratețe a culorilor foarte bună fără calibrare;

sunet excepțional cu Dolby Atmos și sistemul audio integrat;

capabil de experiență cinematografică mai bună ca în cinema;

utilizare rapidă – poți intra în Netflix în 2-3 secunde sau altă aplicație dacă înveți meniul;

modul Filmmaker – care îți afișează filmul așa cum producătorii au intenționat;

funcții variate care ajută pentru un sunet și o imagine mai bună;

este bun și pentru Gaming dacă nu vrei neapărat 120fps.

Concluzie

Panasonic TX-65HZ2000E este un smart tv care pur și simplu va impresiona orice persoană care dorește să aibă cea mai bună acuratețe a culorii, sunet care te pune în mijlocul acțiunii cu Dolby Atmos integrat în televizor și în general o experiență cinematografică extraordinară.

Este dedicat cinefililor și asta o vei observa la fiecare utilizare. Vei găsi ”Profile de imagine” dedicate vizualizării filmelor: Netflix Mode, Filmmaker Mode sau Professional dacă vrei să calibrezi ecranul pentru cea mai bună acuratețe a culorilor. Iar atunci când un material cu suport pentru Dolby Vision, Dolby Atmos, este rulat, apar logo-urile pentru 2 secunde astfel încât să știi că tehnologia este activă.

Acest model este o versiune și mai rafinată a modelului HZ1000 lansat în 2019 care și el a fost în top-ul celor mai bune OLED-uri din lume. Toate publicațiile specializate pe televizoare pun și HZ2000 chiar pe primul loc în Top OLED-uri în 2020.

Deci pe scurt dacă cauți un smart tv cu imagine de top în 2020, sunet foarte bun integrat și simplitate în utilizare ai găsit ce căutai. Da, este mai piperat ca alte televizoare OLED de 165 cm diagonală însă prețul mai mare vine tocmai datorită producției în număr mai mic de astfel de panouri care ating o performanță și o longevitate mai mare față de modelul anului trecut.

Dacă ești în căutarea unui smart tv OLED, dar cu un sistem de operare mai complex, multe aplicații disponibile, vrei să conectezi un sistem audio Dolby Atmos propriu sau poate vrei o viteză mai mare de refresh pentru gaming 4K de 120 fps atunci alte modele ar fi recomandate pentru tine.

