Serviciul Google Stadia este disponibil în România!

Ieri serviciul de cloud gaming Google Stadia a fost lansat în mai multe țări printre care și România! Este pandemie, lumea stă mult prin case și se pare că România este o bună piață de desfacere pentru serviciile pe abonament așa că Google nu a mai stat pe gânduri. Am rămas surprins să aud că intrăm în valul de lansare odată cu următoarele piețe: Austria, Cehia, Elveția, Ungaria, Portugalia, Polonia și Slovacia.

Probabil că a mai contat și calitatea conexiunilor Internet pentru că acest serviciu îți permite să joci orice joc din lista lor pe orice dispozitiv: mobil, laptop, tabletă, PC, TV (cu niște minime pretenții la conexiune internet, poate controller sau alte accesorii în funcție de caz). Vei putea juca unele dintre cele mai faine jocuri disponibile printre care în curând și Cyberpunk 2077.

Google Stadia nu este primul serviciu de cloud gaming disponibil în lume. Sunt câteva servicii deja disponibile, fiecare cu particularitățile lui unele dintre ele chiar demonstrate încă din 2010 (OnLive), altele mai târziu în 2013 (Nvidia GRID – GeForce Now) și încă sunt mari companii care vor să mai lanseze astfel de servicii pentru că există o mare piață. Amazon va lansa Luna.

Cum funcționează Google Stadia?

Google procesează pe serverele lor puternice jocurile la rezoluție mare și detalii bune apoi îți face streaming la la fel cum face și cu un videoclip. Dacă joci de pe un computer cu conexiune internet pe fir nu vei observa diferențe la timpul de răspuns între comenzi și feedback pe ecran (cel puțin eu n-am observat), dar dacă joci pe wireless și cu un gamepad wireless lucrurile devin mai dificile.

Cât costă Google Stadia?

Există serviciul Stadia Free care îți va permite să joci jocurile disponibile la ei în magazin, dar trebuie să le cumperi. Practic este ca și cum de acum poți cumpăra jocuri ca și înainte, dar nu mai ești constrâns prea mult de ce computer ai pentru că-l vei putea rula pe serverele Google. Stadia Free permite streaming de maximum 1080p (decent zic eu – care nu sunt mare gamer).

Poți încerca Google Stadia Pro gratuit timp de 30 de zile numai că îți va cere să adaugi evident un card de unde să ia suma abonamentului la sfârșitul perioadei de încercare. Merită încercat! Sunt deja disponibile jocuri interesante chiar și cu grafică bună în abonament. Dar cele mai bune jocuri tot vor trebuie achiziționate, dar vei primi discount de abonat Pro la aceste jocuri.

Rămâne să vezi dacă îți convine sau nu ce jocuri primești în abonamentul Pro. Vei putea face streaming 4K dacă ai conexiune bună și vei avea sunet surround 5.1.

Google Stadia este o soluție simplă și rapidă dacă nu vrei să-ți bați capul cu hardware și cu plăci grafice și vrei să joci cele mai noi titluri. Ele pur și simplu vor funcționa! Sau ești pe MacOS și nu sunt multe jocuri disponibile. Acum s-ar putea să nu fie pe placul tuturor deoarece nu sunt foarte multe jocuri disponibile în abonament, dar sunt suficiente pentru o vreme. Urmează titluri foarte bune chiar luna aceasta sau lunile ce urmează.

Eu am încercat unul dintre jocurile Hitman deja. Merge foarte bine, pe un PC destul de puternic, dar apoi am încercat pe două laptopuri. Unul cu MacOS, la fel de bine a mers pe conexiune Wireless apoi și pe un laptop vechi din 2012 cu SSD nou dar configurație slabă și a funcționat la fel de bine și acolo cu excepția ca se mai pixela imaginea când pierdea semnalul wireless. Cred că pe conexiunea fixă ar fi fost ok.

Ai și o listă cu gamepad-uri suportate, dacă nu îți place tastatura.

Ce părere ai despre Google Stadia? Rămâi old school și îți construiești un PC și îl upgradezi anual pentru jocuri? Sau îți face cu ochiul acest serviciu? Ce ți-ar plăcea să vezi pe Google Stadia?