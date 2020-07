Review Xiaomi Redmi Note 9 Pro – Mare, ieftin și suficient de puternic!

A venit momentul pentru primul review la un smartphone Xiaomi și pe ITnewz! Redmi Note 9 Pro a fost lansat în luna Aprilie din acest an și este unul dintre cele mai vânate telefoane sub 1.500 lei de pe piață din ultima perioadă cu ecran mare, procesor bunicel și memorie RAM de 6GB, aproape cât este standardul pe laptop-uri (8GB).

Xiaomi este unul dintre cei mai de temut competitori pentru marile branduri din industria smartphone și nu numai. Mă aștept ca telefonul să fie un produs bine făcut.

Xiaomi întotdeauna mi s-a părut o companie care ia ce e mai bun de la celelalte smartphone-uri (sau alte categorii de produse) de pe piață și le integrează pe produsele lor la un preț final mai mic. Află mai departe dacă este cazul și cu acest smartphone.

Specificații Xiaomi Redmi Note 9 Pro

OS: Android 10

Android 10 Interfață MIUI 11.0.1

MIUI 11.0.1 Dual-SIM cu sloturi dedicate

Ecran: IPS LCD, 6.67 inch, cu rezoluție 1080 x 2400 px și protecție Gorilla Glass 5

IPS LCD, 6.67 inch, cu rezoluție 1080 x 2400 px și protecție Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8mm)

: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8mm) GPU : Adreno 618

: Adreno 618 RAM: 6GB

6GB Memorie Internă : 128GB (are slot separat de microSD față de cele doua SIM-uri dedicate)

: 128GB (are slot separat de microSD față de cele doua SIM-uri dedicate) Camere Principale : Cu stabilizare electronică și posibilitate de filmare 4K cu 30fps, 1080p cu 30/60/120fps și 720p cu 960fps Wide : 64 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.72″, PDAF Ultra-Wide : 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0″ Macro : 5 MP, f/2.4 Adâncime : 2 MP, f/2.4

: Cu stabilizare electronică și posibilitate de filmare 4K cu 30fps, 1080p cu 30/60/120fps și 720p cu 960fps Cameră Frontală : Wide: 16 MP, f/2.5, cu filmare la rezoluție 1080p și 30/120 fps

: Wide: 16 MP, f/2.5, cu filmare la rezoluție 1080p și 30/120 fps Conectivitate : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Audio 3.5 mm USB-C Infrared

: Cititor amprentă lateral pe butonul de on / off

Încărcător rapid de 30W

Specificații complete aici

Design

Redmi Note 9 Pro vine cu un design familiar. Carcasa smartphone-ului are o formă similară cu muchiile și marginile ecranului aproape la fel de groase ca ale unui iPhone Xr, dar cu o culoare fantastică și cu finisaje premium care mai apar pe telefoane flagship.

Ce trebuie să reții este că spatele acoperit cu sticlă este mult mai frumos decât în imaginile de pe magazinele online deși este lucios și amprentele nu vor ezita să apară de la prima atingere.

Camerele foto de pe spate sunt așezate într-un pătrat (similar iPhone 11 Pro sau Huawei P40), dar de data aceasta central în partea de sus a telefonului. Modulul camerelor foto este cam ieșit în afara carcasei, dar deh … erau necesare niște compromisuri.

Pe muchii telefonul include butoanele de volum și butonul de pornire / oprire care integrează un cititor de amprentă. Muchia de jos are un difuzor, microfonul pentru apeluri, portul USB-C și chiar și un port audio 3.5 mm (care deja devine învechit, dar e bine-venit).

Pe muchia de sus vei găsi un transmițător infraroșu și microfonul pentru anularea zgomotului de fundal. Pe muchia stângă se află slotul pentru microSD și cele două SIM-uri. Mă bucură să văd că nu trebuie să renunț la un slot SIM dacă vrei și card microSD deși la 128 GB memorie internă, deja e suficientă memorie chiar și pentru filmări 4K. Le mai muți și tu pe un cloud sau PC pentru că nu vrei să te întristezi dacă pierzi sau strici telefonul.

Ecranul lui Redmi Note 9 Pro este oarecum obișnuit, dar cu grosimea marginii negre similară cu cea a unui iPhone Xr. Pentru camera selfie Xiaomi a ales varianta: direct prin ecran (pinhole). Mi-a plăcut că difuzorul pentru convorbiri este o fantă subțire discretă (deja foarte utilizată pe telefoanele actuale) și care include ascuns și un LED pentru notificări (dacă ai fost apelat sau ai mesaj).

Având 209 grame mi se pare că vine cu o greutate echilibrată pentru un telefon de 6.67 inch.

Oferă un design premium care se apropie foarte mult de ce reprezintă astăzi un design premium pe un flagship și merită din plin nota 10 la acest aspect deși are mici lucruri care nu m-au încântat cum este difuzorul care odată acoperit în modul panoramic nu se mai aude nimic.

Performanțe

Avem de-a face cu un smartphone mid-range destul de căutat de vânătorii de smartphone-uri de buget. Și pe mine mă interesează să obțin un raport calitate / preț cât mai bun, dar eu personal nu pot trece peste anumite lucruri când vorbim despre achiziția un smartphone.

Nu aș putea să folosesc un telefon a cărui interfață merge cu un timp de răspuns variabil. Și mă refer aici la comenzi obișnuite pe un telefon totuși care nu este foarte încărcat cu softuri ci câteva pe care le utilizez de zi cu zi: pentru social media, browsing și YouTube.

Voi explica de ce mi se pare important ca un soft să meargă foarte bine cu ajutorul unei analogii: dacă ai un dispozitiv electronic cu butoane fizice te aștepți la apăsarea butonului să se întâmple ceva instant. Fie că scoate un sunet, fie ca începe să cânte, sau să afișeze ceva pe ecran. Lipsa unui feedback vizual / audio te face să crezi că nu răspunde/ că este ceva stricat la el.

La fel este și cu telefoanele. Dacă interfața merge greu, sacadat, sau câteodată rapid apoi încet, asta nu-mi arată că este un dispozitiv foarte bine finisat. Indiferent dacă problema provine de la software, design sau hardware-ul propriu-zis.

La Xiaomi Redmi Note 9 Pro se mai întâmplă să apară un astfel de comportament și totuși memoria RAM este de 6GB, iar procesorul este un Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G quad-core care ar trebui să ofere putere suficientă. Am reușit chiar să-l blochez temporar folosind camera cu funcția Slow Motion.

Deși are momentele lui bune și rele nu mi s-a părut un smartphone încet ci problema este cu optimizarea soft-ului (cel puțin așa îmi pare mie) și asta mă aștept să se rezolve cu viitoare update-uri de software.

În GeekBench scoate punctajele din imagini: Multi Core 1677 puncte, iar Single Core 569 de puncte. Este comparabil cu Xiaomi Pocophone F1 sau Galaxy S8 pe Multi Core. Iar în Single Core similar cu Redmi K20 Pro.

Am rulat și câteva jocuri pentru a vedea cum se comportă și în Asphalt 9 sau alte jocuri 3D cum ar fi Modern Combat 5.

Ecran

Redmi Note 9 Pro folosește un ecran obișnuit IPS cu rezoluție standard pe telefoane mid-range, iar luminozitatea acestuia atinge un nivel mediu. Nu ajută foarte mult pe lumina exterioară puternică a Soarelui, dar dacă înclini ecranul pe un unghi corect te descurci cu el și așa.

Folosește o rezoluție obișnuită pe telefoane de 6.5 inch (1080 x 2400 px) perfectă pentru un ecran de 6.67 inch.

Sistem de Operare

Folosește Android 10 și mă așteptam să meargă mai bine ținând cont de optimizările pe care le-au adăugat în sistemul de operare. Dar ținând cont că vine și interfața MIUI 11, aici probabil apare problema de optimizare.

Mi-a plăcut mult animația din timpul încărcării. Este destul de comun pe Android să vezi o astfel de animație pe terminalele cu încărcare rapidă și să-ți arate cu zecimale procentul de încărcare, dar totuși mi-a plăcut mai mult fidelitatea și rezoluția animației pe acest telefon.

Redmi Note 9 Pro vine cu 64 GB / 128 GB memorie internă de stocare. La test a venit varianta cu 128 GB și după instalarea unor aplicații utilizate de zi cu zi am rămas cu 105 GB. Eu mai mult de atât nu folosesc pe telefon pentru că nu mi se pare în regulă să țin prea multe imagini și videoclipuri pe telefon și le transfer în computer după o vreme.

Camere Foto

Redmi Note 9 Pro folosește 3 camere. Ultra Wide, Wide, Macro și mai are și o cameră de adâncime a imaginii de rezoluție mică.

Din prima pot să vă spun că pe parte Foto se descurcă rezonabil în special obiectivul Wide și Macro, iar cel Ultra Wide cu ceva probleme mai pronunțate la câmpul dinamic (capacitatea camerei de a păstra detaliile și din zone luminate puternic și din zone umbrite puternic). Și ceva probleme la menținerea unui balans de alb cât mai corect.

Ce vei mai observa prin imaginile făcute de mine sunt obiecte care par înclinate. Dacă un subiect este în mișcare (sau tu ești în mișcare) obții efectul de rolling shutter care apare la unele camere foto.

Totuși camera principală de 64MP oferă în condiții optime o calitate foto bună pentru prețul acestui telefon. Are detalii bune, iar culorile sunt reproduse fidel. Mi-a plăcut cel mai mult acest mod de fotografiere.



Wide și Zoom 2X



Noaptea cu Wide și Ultra Wide

Camera Wide este cea mai bună dintre cele integrate în smartphone. Se descurcă în cele mai variate cazuri și să expună corect și fără prea mari distorsiuni optice.













Serie de imagini cu camera Wide la 64MP

Camera Selfie – Redmi Note 9 Pro

Filmare

Reușește să filmeze cu rezoluții mari 4K, și chiar Super Slow Motion cu 960fps, dar să-ți povestesc cât de bine face asta. Filmările 4K la 30fps sunt cele mai ok și la nivel de detalii, dar parcă și imaginea tinde să fie mai bine expusă, și cu culorile reproduse mai bine. La 1080p cerul este prea supra-expus și balansul de alb pare puțin derutat.

1080p cu 30 fps – Camera Ultra Wide

4K la 30fps cu camera Wide

4K + Zoom cu 30fps cu camera Wide

Funcția Slow Motion care filmează cu 960fps m-a atras foarte mult la acest model. Ar trebui să vezi detaliat lucruri foarte rapide: mașini de curse care aruncă particule în aer de pe teren, felul în care o picătură de apă deformează suprafața apei, lucruri de genul acesta.

Din testele mele nu am reușit să obțin ceva prea spectaculos. Nu am avut subiectul perfect, dar ce am observat este că mai bine filmezi în 240 fps, apoi încetinești mai mult materialul video și obții același lucru ca și la 960 fps doar că parcă mai detaliat totuși. Mai jos puteți vedea primul clip la 960fps, iar al doilea de 240 fps editat de mine și încetinit la fel de mult ca și 960 fps.

În concluzie 960 fps nu prea este real, și nici util. Dar măcar filmarea cu 240 fps este rezonabilă la nivel de calitate.

Slow Motion 960fps

Slow Motion 240fps

Sunet

Convorbirile se aud ok fără probleme și în mijlocul Pieței Victoriei și în piață. Dar să trecem la partea mai juicy: are doar un singur difuzor pentru sunetele multimedia și asta e o problema.

Prima problemă ar fi că poziția lui nu este foarte bună. Blochezi ușor difuzorul în modul panoramic (landscape). Și chiar nu se mai aude nimic. Iar a doua problemă este că sunetul nu prea are sunete joase. Vestea bună în toată treaba cu difuzorul este că deși nu prea ai joase este suficient de zgomotos și nu distorsionează sunetele. Poate asta a și fost strategia: difuzor mai slăbuț dar reglarea frecvențelor astfel încât să nu distorsioneze.

Autonomie

Xiaomi Redmi Note 9 Pro are o baterie de 5.000 mAh care din prima m-a convins că va ține peste medie pe un procesor mid-range și un ecran cu rezoluție nu foarte mare.

Un test făcut de mine a fost cu vestitul material video în buclă de pe Youtube: Timp de aproximativ 9 – 10h a rulat un videoclip cu 50% luminozitate a ecranului, cu conexiune WiFi și în modul single SIM, a consumat doar 50% din bateria telefonului.

Mă uit cu invidie cât ține un astfel de telefon pe Android, mai ales eu care sunt pe iOS și am un telefon cu acumulator mic care ține o zi, dar trebuie să faci economie. Dar nu voi da iOS pe Android (cel puțin nu momentan).

Apoi a mai ținut până a doua zi fără încărcare până la prânz. Deci dacă îl foloseam obișnuit mă ținea 2 zile.

Nu-mi place

mă așteptam să meargă mai fluent ținând cont de specificații

nu are sunet stereo

mai sacadează interfața de utilizare

nu are stabilizare optică de imagine. doar electronică.

Îmi place

culoarea și efectul metalic de sub sticlă este foarte plăcut vizual

include încărcător rapid de 30W

camera foto principală foarte capabilă

cititor rapid de amprente

autonomie bună

preț bunicel

Concluzie

Xiaomi Redmi Note 9 Pro poate fi o opțiune bună pentru tine dacă ești în căutarea unui ecran mare dar ești constrâns de buget, iar rezoluția ecranului nu este un factor decisiv pentru tine.

Este un pachet complet cu autonomie bună, capacitatea de a ține două SIM-uri simultan, totul oferit într-un preț rezonabil care mă aștept să mai scadă chiar la 1.000 lei în următoarele luni.

Dacă vrei totuși o experiență mai fluentă în interfață o carcasă cu vopsea mată și poate cu sunet mai bun în timpul rulării materialelor multi-media atunci un alt telefon să ți se potrivească mult mai bine.

Imagini