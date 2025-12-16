Xiaomi anunță reduceri interesante pentru luna Decembrie!

Se apropie vertiginos perioada Crăciunului și mulți dintre noi ne gândim la cadouri. Pentru familie, prieteni sau de ce nu pentru noi, Xiaomi vine cu reduceri mari în luna Decembrie cu până la 58% din prețul standard pentru smartphone-uri, dispozitive smart, tablete și alte produse din gama largă de produse Xiaomi.

M-am gândit că te ajută să afli reducerile la produsele cele mai atractive și ce reduceri mari am găsit prin ofertă. Sunt reduceri pentru produse de vârf de gamă până la cele mai accesibile din portofoliul Xiaomi.

Vezi mai jos care dintre produse mi-au atras atenția și intră și pe site-ul oficial Xiaomi pentru mai multe reduceri.

Produsele vedetă ale lunii decembrie

Xiaomi 15T Pro, disponibil în configurația 12GB RAM și 1TB stocare, în culoarea Mocha Gold va fi disponibil până pe 30 decembrie la prețul de 4199 lei (reducere 500 lei față de prețul standard). Este vârful de gamă echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite, cameră principală de 108 MP creată în parteneriat cu Leica, ecran AMOLED cu rată de refresh de 144 Hz și încărcare ultra-rapidă de 90W în doar 36 de minute. Este un model care se adresează celor care vor performanță de top din partea Xiaomi.

Sau dacă îți amintești, am testat Xiaomi 15 anul acesta, acum este la 3599 lei și el a mai fost redus.

O altă ofertă interesantă este POCO F8 Ultra, în versiunea 16GB RAM și 512GB stocare, culoarea Denim Blue. Până pe 09 decembrie, telefonul este disponibil la 4099 lei, cu o reducere de 500 lei, și bonus o brățară Xiaomi Smart Band 10 oferită cadou. POCO F8 Ultra vine cu un ecran AMOLED 2K de 120 Hz, cameră principală de 200 MP și încărcare rapidă de 100W (100% în 38 minute), fiind o alegere potrivită pentru: gaming, multitasking și utilizare intensă.

Pentru cei care căutați un smartphone mai accesibil cu un raport bun între preț și specificații, Redmi Note 14 Pro+ 5G rămâne una dintre cele mai atractive opțiuni. Varianta Gold este disponibilă exclusiv pe site-ul oficial zilnic între orele 19:00 și 24:00 și non-stop în weekend și în zilele de sărbătoare, pe tot parcursul lunii decembrie. Prețul promoțional este de 1899 lei, cu o reducere de 800 lei. Telefonul oferă o cameră de 200 MP cu stabilizare optică, ecran AMOLED curbat de 120 Hz cu rezoluție 1.5K, procesor Snapdragon 7s Gen 3, baterie de 6200 mAh și încărcare rapidă de 120W care se încarcă 100% în 25 de minute.

Reducerile de sărbători nu se limitează doar la smartphone-uri. Xiaomi Robot Vacuum X20+ este disponibil până pe 30 decembrie la prețul de 1799 lei, cu o reducere impresionantă de 1700 lei. Dacă nu ești deja „în rând cu lumea” aspiratoarele robot au devenit suficient de bune pentru a se descurca în case fără praguri ori mai scunde, chiar și pe textile cu fir de păr mai scurt. Are și 2 mopuri rotative, mult mai eficiente pentru spălarea podelei comparativ cu un mop lung cu mișcare orizontală. Cureți cu el și în colțuri sau zone mai greu accesibile.

Un alt produs care merită atenție este Xiaomi TV A Pro 55″ 2025 (139 cm diagonală). Televizorul 4K QLED este disponibil la prețul de 1599 lei, redus cu 800 lei, tot până pe 30 decembrie. Suportă Dolby Vision și Dolby Atmos, integrează Google TV, are un design destul de slim refresh de 120Hz cu ramă metalică.

Este dedicat celor care vor un TV cu raport calitate / preț bun și o diagonală mare, incluzând și cele mai uzuale metode de conectare: LAN 1x, BT 5.0, WiFi 2.4 / 5 GHz, HDMI 3x dintre care un port cu suport eARC, 1x USB 2.0, o ieșire audio digitală optică, antena și satelit, Slot CI+.

Deci te poți aștepta să te poți conecta la majoritatea dispozitivelor din casă la care se adaugă sistemul de operare ușor de utilizat și cunoscut de toți care am mai folosit un smart TV lansat în ultimii ani.

Cum poți accesa ofertele?

Promoțiile din campania „Sărbători liniștite alături de Xiaomi” sunt disponibile online, pe site-ul oficial Mi.com/ro, dar și în noul Xiaomi Store din ParkLake București. În funcție de produs, unele oferte pot fi regăsite și în rețelele partenere Xiaomi.

Dacă preferi să vezi produsele înainte de achiziție, Xiaomi Store ParkLake oferă posibilitatea de a testa o parte dintre ele și te mai poți consulta cu personalul privind ecosistemul de produse Xiaomi.

Perioada reducerilor

Campania de sărbători este activă în luna decembrie până pe 30, cu oferte care pot varia în funcție de produs, interval orar sau stoc disponibil. Dacă ești deja fan Xiaomi sau doar curios să descoperi noi produse din ecosistemul companiei, merită să arunci un ochi peste produsele vedetă ale lunii decembrie.

ITnewz îți urează „Sărbători liniștite alături de Xiaomi„!