Review Xiaomi Redmi Note 8T – Un low budget foarte interesant!

Am primit și acest Xiaomi Redmi Note 8T pentru a-i face un review. A fost lansat în 2019, și se ține foarte bine pe picioare ținând cont că telefoanele sub 1000 lei nu au cine știe ce specificații.

Redmi Note 8T este un candidat bun pentru tine dacă vrei un smartphone ieftin și cu care totuși să reușești să faci ceva treabă cu el.

Cu ce configurație, design și performanțe se laudă poți afla citind în continuare articolul.

Specificații Xiaomi Redmi Note 8T

Sistem de operare : Android 9, MIUI 11, dar are planificat un upgrade la Android 10, MIUI 12

: Android 9, MIUI 11, dar are planificat un upgrade la Android 10, MIUI 12 Ecran : 6.3 inch IPS, 1080 x 2340 pixeli, protecție Corning Gorilla Glass 5

: 6.3 inch IPS, 1080 x 2340 pixeli, protecție Corning Gorilla Glass 5 Chipset : Snapdragon 665 cu procesor octa-core și procesor grafic Adreno 610

: Snapdragon 665 cu procesor octa-core și procesor grafic Adreno 610 RAM : acest model are 4GB RAM dar memoria RAM este de 3GB pentru modelul cu 32 GB memorie internă (32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM)

: acest model are dar memoria RAM este de 3GB pentru modelul cu 32 GB memorie internă (32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM) Memorie Internă : 64 GB, extensibilă cu microSD cu slot dedicat

: 64 GB, extensibilă cu microSD cu slot dedicat Camere Foto : Camere Princpipale : Filmează cu 4K la 30fps, și 1080p la 30/60/120fps, are funcții: LED flash, HDR, mod panoramă și stabilizare electronică de imagine. Ultra Wide : 8 MP, f/2.2 Wide : 48 MP, f/1.8 Macro : 2 MP, f/2.4 Adâncime : 2 MP, f/2.4 Cameră Frontală : 13 MP, f/2.0, filmează cu 1080p la 30fps, HDR, mod panoramă

: Conectivitate : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac cu dual-band și Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2, GPS, NFC, transmițător infraroșu.

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac cu dual-band și Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2, GPS, NFC, transmițător infraroșu. Alte funcții : Cititor de amprentă, USB-C, Radio FM, Dual-Sim cu slot-uri dedicate

: Cititor de amprentă, USB-C, Radio FM, Dual-Sim cu slot-uri dedicate Acumulator : 4000 mAh cu încărcare rapidă 18W.

: 4000 mAh cu încărcare rapidă 18W. Greutate :

: Dimensiuni :

: Specificații complete aici

Design

Xiaomi este foarte agresiv și vine anual sau chiar la jumătate de an cu noi modele de smartphone care pentru piețele emergente sunt aur curat.

Țintesc exact clienții care își doresc un telefon ieftin în primul rând, cu performanță bună / bunicică și nu în ultimul rând să aibă un design atractiv.

Xiaomi reușește să vină cu mare parte dintre aceste lucruri într-un pachet destul de fain.

Ecranul și design-ul frontal este similar cu ce mai întâlnești la telefoanele Xiaomi Redmi din ultimul timp cu camera frontală așezată tot pe ecran central. Poți personaliza din setări dacă ecranul să includă sau nu camera foto în imagine sau să limitezi afișarea conținutului până în dreptul camerei foto.

Avantajul este că poți utiliza spațiile laterale camerei doar pentru a afișa bara de status, care afișează nivelul bateriei, și alte lucruri importante. Ecranul nu are o margine neagră foarte groasă și asta ne aduce mai aproape de telefoanele cu design premium.

Deși telefonul este lansat în 2019 are un design încă actual cu un gradient pe spate de la albastru închis la un violet închis totul îmbrăcat în sticlă.

Poate aranjarea camerelor foto îl trădează ca fiind de anul trecut când mai multe telefoane cu Android au adoptat așezarea liniară a camerelor foto de pe iPhone XS.

Cititorul de amprentă este așezat în jumătatea de sus a spatelui exact unde ții așezat degetul arătător. Un astfel de design nu este util pentru deblocarea cu amprentă cu telefonul stând pe masă, dar ca înlocuitor sau suplinitor poți folosi deblocarea cu ajutorul feței.

Așezarea camerelor într-o parte mai înseamnă și că nu vei putea tasta cu telefonul pus pe masă pentru că nu ar fi stabil, dar ca de obicei o husă poate veni în ajutor.

Per total aș putea spune că oferă un design aproape premium, doar grosimea ecranului care iese din carcasa din metal cu aproximativ 2 mm trădează și muchiile de plastic.

Performanțe

Având un procesor de performanțe medii nu te aștepți de la acest model să fie foarte rapid și trebuie să spun că telefonul nu este încet, dar a avut momente de sacadare, iar un Asphalt 9 ți-l pornește în cam 30 de secunde.

Chiar dacă am mai întâmpinat ceva încetiniri nu au fost permanente și în mare parte din timp a fost un telefon așa cum îl așteptam să fie la nivel de viteză de încărcare la prețul cu care se vinde. Am încercat să opresc funcțiile de înregistrare date anonime despre utilizarea telefonului și trimitere la Google / Xiaomi. Pare că are impact în utilizare. Se mai pot face și alte mici optimizări, dar ideal ar fi să meargă bine direct scos din cutie.

Un lucru interesant este că pare că nu se încălzește prea tare nici când filmezi sau te joci mai mult timp.

În GeekBench obține un scor de 312 puncte pe single-core și 1339 puncte pe testele sintetice multi-core. Punctaje care-l poziționează deasupra lui Redmi Note 8.

Software

Am prins pe acest model tot versiunea veche de Android 9. Am înțeles de la producător că va oferi și un update la Android 10. Poate că va conta acel update și pentru partea de timp de răspuns la comenzi.

Note 8T nu vine cu tone de soft instalat, dar integrarea cu serviciile Xiaomi este partea enervantă pentru mine. Am evitat să folosesc servicii chinezești până acum și sper să pot continua așa.

Interfața grafică MIUI 11 nu pot să spun că-mi place prea mult. În special datorită designului.

Partea bună este că poți să pui ce temă dorești, dar mi-ar fi plăcut un layout totuși mai bine lucrat, și nu este totul despre grafică. Nici animațiile și gesturile integrate nu-mi plac. Te pune să faci mișcări prea ample pe ecran pentru deblocare sau închidere aplicații sau mai știu eu ce gesturi.

Funcția de telecomandă rămâne una dintre cele mai folositoare funcții pentru cei care vor să controleze dintr-un singur dispozitiv mai multe electronice din casă. Așa că dacă acest lucru contează pentru tine pune-i încă o bilă albă.

Camere Foto

Deși telefonul se vinde la un preț destul de mic acesta tot reușește să aducă 3 camere pe spate și una frontală. Telefonul este chiar capabil să filmeze și la o rezoluție 4K cu 30 de cadre pe secundă, dar vei vedea mai jos dacă la un nivel acceptabil sau nu.

Încep prin a-ți arăta o serie de imagini de seară, dar totuși cu lumină artificială puternică. Mi s-au părut că reușesc să reproducă în general foarte bine culorile. Ordinea fotografiilor este: Ultra-Wide, Wide, Macro / Zoom și la final Wide cu 48MP. Așa le voi expune de fiecare dată în articol pentru a nu mai repeta ordinea.

Eram sceptic după ce am mai citit că rezoluția de 48MP este inutilă deoarece nu reprezintă decât o imagine standard a camerei Wide de 12MP care apoi este lărgită. Comparând imaginile una lângă alta am aflat că lucrurile sunt exact așa. Imaginea de 12MP este foarte similară cu cea de 48MP la nivel de detalii, expunere, culori și deci nu prea merită să faci imaginea la 48MP dacă nu obții mai multe detalii măcar.

Dar pentru bugetul său camera își face treaba cu vârf și îndesat.

Camera principală (Wide) este și cea mai bună așa cum ne-au obișnuit majoritatea producătorilor de smartphone-uri și asta se vede în imaginile făcute cu acest smartphone.

Per total eu sunt impresionat de ce poate o cameră foto integrată pe un telefon atât de ieftin. Acum ceva ani primeai niște imagini pixelate, șterse, fără detalii dacă le făceai noaptea, și aveau doar o singură cameră foto pe spate.

Aici este un alt exemplu pentru fotografia de noapte. Un subiect luminat în continuare. Rezultatul este chiar ok. Culorile sunt bine reproduse, zgomotul de imagine este ținut destul de scăzut. Nu mi-ar fi deloc rușine cu o astfel de cameră foto în buzunar.

Ziua lucrurile stau chiar mai bine. Dacă noaptea lumina insuficientă este o problemă, atunci ziua pe lumina zilei imaginile ies chiar comparabile cu telefoane peste 1000 Lei.

La setarea automată a temperaturii de culoare mai apar mici probleme. În special pe camera ultra-wide, pe celelalte camere lucrurile stau bine.





Nucă de Cocos

Nucă

Dacă vrei să folosești camera Macro pentru fotografii macro și nu zoom așa cum am tot folosit-o în imaginile anterioare atunci află că rezultatele pot fi faine, obții detalii suplimentare utilizării camerei obișnuite, dar va trebui să reușești să focalizezi. Vei descoperi că nu vrea să focalizeze prea ușor.

Trebuie să încerci din aproape în aproape și într-un final vei reuși. Focalizarea de aproape este mai dificilă în general pentru camerele foto, deci nu văd o problemă majoră aici.

Filmarea cu Xiaomi Redmi Note 8T

Camerele spate de pe Redmi Note 8T sunt rezonabil de bune pe filmare ținând cont de prețul la care este comercializat în special modelul de 64 GB (700-800 lei).

Am atașat mai jos câte o filmare pentru fiecare tip de obiectiv disponibil pe acest smartphone. Vei vedea la fel ca la orice smartphone cu camere multiple că obiectivul Wide este cel mai ok la nivel de calitate a imaginii, optică și că este singurul pe care merită să filmezi la rezoluție 4K.

Ultra-Wide: obiectivul pierde din claritatea pe marginea imaginii. La fel se întâmplă cu multe smartphone-uri chiar și cele de top, dar la acest model efectul este mai pronunțat.

Stabilizarea este mai puternică, dar asta nu datorită tehnologiei de stabilizare neapărat ci datorită unghiului larg de cuprindere a imaginii. Oricum ar fi este bine să știi că te poți baza mai mult pe această cameră dacă vrei o imagine mai stabilă.

Dacă ai setat filmare 4K cu 30 fps și dai pe Ultra Wide va comuta singur pe modul 1080p. Deci doar pe modul Wide sau Macro poți filma 4K.

Wide: este camera principală pe care majoritatea o vom folosi în majoritatea cazurilor. Este camera care filmează cel mai bine la rezoluție 4K. Stabilizarea electronică este și ea prezentă și pare că există și ceva procesare a imaginii precum la smartphone-urile de top, mai exact cerul își mai schimbă expunerea individual față de clădiri dacă ești mai atent.

Stabilizarea nu este excepțională, nu are un efect rolling shutter puternic, și cu toate astea mi s-a părut că nivelul de calitate a clarității și a imaginii este foarte bun pentru cât plătesc pe acest telefon.

Macro / Zoom: Obiectivul este dedicat fotografiilor sau filmărilor de foarte aproape dar pentru că nu este chiar foarte util pentru partea de macro el poate fi utilizat și pentru zoom.

Rezoluția maximă de filmare 4K poate fi folosită în acest mod, dar imaginea nu are aceeași claritate precum pe camera Wide.

Înregistrarea sunetelor nu este la un nivel de calitate prea bun, dar trebuiau să mai taie de undeva cheltuielile.

Sunet

La nivel de difuzor audio multimedia telefonul este impresionant de clar, și se aude și suficient de tare precum cele ale telefoanelor mai scumpe care se vând la peste 2.000 de lei. Este adevărat că nu oferă o plajă largă de frecvențe audio (nu prea emite frecvențe joase), dar este suficient de clar și de calitate pentru a te bucura de un sunet bun și dacă cineva vorbește și dacă asculți o melodie sau te uiți la un film.

Și convorbirile telefonice mi s-au părut clare și fără să întâmpin eu sau interlocutorul probleme.

Autonomie

Oferă o autonomie peste medie. Poți trece ziua fără probleme și dacă nu exagerezi foarte mult cu consumul de date sau alte procese intense (navigat cu GPS fără încărcător), atunci vei termina și a doua zi fără foarte mari emoții (testele mele fiind cu un singur SIM).

Nu utilizez foarte intens telefonul. Puține apeluri pe zi, navigare web dimineața și seara, ceva navigat pe rețele de socializare pe mai multe intervale de timp din timpul zilei, apoi câteva materiale video Youtube, și câteva cadre foto / video pe zi cu camerele integrate. Luminozitatea pusă pe 50% în principiu, dar care se reglează în funcție de lumina ambientală.

Nu-mi place

micile momente de sacadare

Îmi place

preț bun

desing plăcut care aduce multe elemente de pe telefoanele premium din anii anteriori

autonomie bună

dual-sim cu sloturi dedicate

funcția de telecomandă

camere foto-video bune

Concluzie

Dacă bugetul tău se încadrează undeva în intervalul 700-800 lei s-ar putea să nu găsești un telefon mai bun, cel puțin care este similar cu Xiaomi Note 8T. De ce? Pentru că acest model pe lângă toate funcțiile și 3 camere integrate, mai integrează și NFC și încărcare rapidă. Eu știu sigur că dacă aș fi avut acest buget, ar fi fost în top 3 telefoane pe care le-aș lua în considerare.

Nu recomand să alegeți sub 64GB pentru că și memoria RAM scade odată cu spațiul de stocare. Așadar fie 64 GB fie 128 GB memorie internă pentru a avea și o memorie RAM suficientă pentru utilizarea mai lină a telefonului.

O alternativă pentru Note 8T ar putea fi Huawei P40 Lite, care vine cu 6GB RAM și autonomie și încărcare mai rapidă, dar nu integrează și filmare 4K. Eu tot pe Note 8T aș merge între cele două datorită prețului mai mic și totuși diferențelor nu foarte mari între cele două.