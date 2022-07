Review Xiaomi 12

Știu că îți era dor de un review nou la un smartphone așadar primul din lista este Xiaomi 12 care a fost lansat deja pe piață chiar înainte de începerea anului și care vine cu specificații faine, implementarea sunetului din partea Harman / Kardon (printre preferații mei în domeniul audio) și multe alte specificații care sunt convins că îți vor plăcea.

Xiaomi nu a stat cu mâinile în sân și a venit frecvent cu modele noi de telefoane. Care mai de care mai performante sau mai ieftine (fiecare în funcție de publicul țintă).

Avem de a face de data aceasta cu un model care este varianta mai mică (ca dimensiune) a vârfului de gamă Xiaomi 12 Pro. Are ecran AMOLED de 6.28 inch, 3 camere foto pe spate, ecran cu 120Hz, conectivitate 5G, design premium cu metal mat pe spate și multe alte specificații care adaugă la prețul de vânzare.

Întrebarea finală este cât de bine se comportă acest smartphone și dacă per total este o alegere bună pentru tine. Citește mai departe pentru a afla detaliile sau direct la final concluzia review-ului.

Specificații Xiaomi 12

Soft : Android 12, MIUI 13

: Android 12, MIUI 13 Ecran : 6.28 inch, AMOLED, 1080 x 2400 pixeli, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (maximum)

: 6.28 inch, AMOLED, 1080 x 2400 pixeli, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (maximum) Chipset : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 (4nm)

: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 (4nm) GPU : Adreno 730

: Adreno 730 RAM : 8 GB / 16 GB

: 8 GB / 16 GB Memorie Internă : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Camere Foto : Spate : Wide: 50 MP, f/1.9, OIS, cu filmare 8K la 24 fps, 4K la 60fps (HDR10+), sau 1080p cu 30fps, 60 fps, 120 fps, 240 fps / 960 fps Ultra Wide: 13 MP, f/2.4, 12mm Macro: 5MP, f/2.4, 50mm Față : 32 MP cu f/2.5 și filmare 1080p – 60fps

: Conectivitate : 5G, BT 5.2, WiFi 6, A-GPS, NFC, transmițător IR

: 5G, BT 5.2, WiFi 6, A-GPS, NFC, transmițător IR Cititor de amprentă sub ecran

Încărcare rapidă de la 0-100% cu 67W în 39 minute (suport Power Delivery 3.0 și Quick Charge 4+)

de la 0-100% cu 67W în 39 minute (suport Power Delivery 3.0 și Quick Charge 4+) Acumulator : 4500 mAh

: 4500 mAh 152.7 x 69.9 x 8.2 mm

179g

Specificații complete aici

Cu ce vine în cutie Xiaomi 12

Vine cu o husă de silicon banală. Cu o folie preaplicată pe ecran. Și nu în ultimul rând un super încărcător de 67W care promite încărcare de la 0 la 100% în 40 de minute. Și bineînțeles un cablu zdravăn de tip USB-A la USB-C care permite încărcarea cu putere așa mare.

Design

Xiaomi 12 vine cu o carcasă care în mare parte îți va reaminti de unele modele mai vechi Samsung cu ecran curbat pe laterale și cu spate și muchii metalice. Spatele este acoperit de sticlă mată care nu aderă dacă ai mâna uscată. Sunt șanse să îți mai scape din mână telefonul (folosește o husă). Pe de altă parte este mai confortabil în mână comparativ cu o carcasă de telefon cu muchii prea drepte (vezi iPhone 13).

Tot pe spate se află modulul camerelor foto care se remarcă printr-un dreptunghi cu colțuri rotunjite în care se află proeminent camera foto principală care deși are o sticlă de protecție dublă sau triplă comparativ cu celelalte două camere foto nu are și obiectivul / lentilele foarte mari.

Dedesubtul camerei principale se mai află o cameră wide și una zoom / macro pentru 2X apropiere + blițul cu două tonuri de lumină pentru tonuri de culoare mai naturale noaptea.

Ecranul ocupă mare parte din partea frontală și sunt numai câțiva milimetri de bandă neagră în jurul ecranului. Asta îl încadrează între terminalele cu raport ecran / suprafața frontală foarte bun de aproape 90%. Asta e bine estetic, dar nepractic în timpul folosirii pentru că tot lansezi comenzi accidental de pe muchia ecranului.

Central în ecran în partea de sus se află camera frontală iar la baza ecranului dedesubt se află și cititorul de amprente care a cam rămas standard pe telefoanele Android.

Butoanele on / off și volum sunt pe dreapta în timp ce pe stânga nu are niciun element specific. La bază însă vei găsi un grilaj (unde este un difuzor), portul USB-C central, microfonul pentru apeluri și în dreapta muchiei slotul pentru nano SIM (unul singur). Nu include și un slot microSD.

Pe muchia superioară vei găsi un grilaj pentru al doilea difuzor cu sunet calibrat de Harman / Kardon, un microfon (cel mai probabil pentru anularea zgomotului în timpul apelurilor) și transmițătorul infraroșu pentru că Xiaomi păstrează tradiția integrând funcția de control prin telecomandă pentru aproape orice dispozitiv electrocasnic cu telecomandă.

Fiind un design atât de cunoscut în lumea telefoanelor îmi place. Dar nu voi putea spune că încă este un design de top în industrie. Au început producătorii să folosească materiale mult mai complexe și îmbinări noi de materiale, dar din nou, te mai uiți și la preț și Xiaomi păstrează prețurile mai mici față de întreaga competiție (să vedem pentru cât timp însă).

Îmi place la acest telefon echilibrul oferit de ecranul mare pe o carcasă nu exagerat de mare astfel că mă pot bucura și de un videoclip / serial, dar nici nu mă simt ca și cum am venit cu tableta după mine și pot să mă aplec și eu să mă încalț cu el în buzunar.

Performanță

A fost o plăcere să utilizez telefonul. De la deblocarea lui, până la instalarea aplicațiilor, deschiderea paginilor web și rularea jocurilor aproape toate rulau fără blocaje. Iar dacă vrei să exagerezi poți intra pe YouTube să rulezi cât ai clipi un videoclip 4K. Evident că mai depinde și de conexiunea la internet sau serviciul pe care-l accesezi pe Internet să meargă rapid, dar în puține momente vei vedea scăpări provocate de telefon.

Performanța mare și poate și rata de refresh mare a ecranului au venit cu un cost la eficiența termică. Se cam încinge telefonul ajungând atât de fierbinte că nu prea poți ține telefonul în mână după un joc mai lung. Deci trebuie să ai grijă să încerci să îl folosești fie mai la umbră, fie cu setări a luminozității mai slabe ori intervale mai scurte de timp.

Am testat și jocuri cu grafică 3D și nici acolo nu a avut dificultăți la încărcarea jocului sau în rularea fluentă.

Versiunea primită la test a fost cea cu 8GB RAM și mă gândesc că lucrurile stau și mai bine pe cea cu 12GB RAM.

Ecran

Ecranul pare la fel de luminos precum al unui iPhone 13. Ba chiar producătorul anunță o valoare maximă a intensității luminii de până la 1100 nits care ar întrece iPhone 13. Dar nu știu cât de mult contează valorile astea pentru că ecranul se vede superb și este capabil să reproducă culorile foarte fidel. Pe lângă asta suportul Dolby Vision și HDR10+ îți va face experiența pe Netflix sau alte servicii streaming mai plăcută.

Nu vei avea probleme cu unghiul de vizualizare a ecranului (cel mult pe muchii mici diferențe de lumină), contrastul foarte bun așa cum se obișnuiește pe ecranele AMOLED unde fundalul negru este complet stins. Nu știu dacă vei sesiza diferențe între ecranele brandurilor care au o istorie mare în industria de smartphone-uri.

Pe lângă asta rata mare de refresh de 120Hz îți transformă telefonul într-unul mai rapid (cel puțin la felul în care percepi animațiile meniului din telefon). Iar pentru tine gamere rata de touch sampling de 480Hz s-ar putea să conteze mult la decizia de achiziție dacă obișnuiești să joci jocuri pe telefon.

Cititorul de amprente de sub ecran nu prea dă eroare de citire ba chiar atunci când ecranul este setat pe 120Hz în loc de Auto sau 60Hz deblocarea este instant lucru care mi-a plăcut foarte mult pentru că este mult mai sigur comparativ cu deblocarea facială care pe acest smartphone poate fi păcălită cu o fotografie în care apari.

Camerele Foto

Xiaomi 12 produce imagini foarte bune și ar trebui să fie așa. Prețul telefonului nu este foarte mic și trebuie să se reflecte în componente performanță și software. Reușește să surprindă detalii fine și să balanseze culorile relativ bine. Doar în lumină artificială par să mai fie ceva probleme cu reproducerea corectă a culorilor.

Fotografierea la rezoluție înaltă 50 de Megapixeli

Mai sus sunt sunt 3 exemple de fotografii făcute cu funcția „50 MP” pe care o vei găsi în telefon în funcțiile suplimentare de utilizare a camerei. Mi-a plăcut funcția pentru că deși se lărgește artificial imaginea reușește să păstreze din detalii ca și cum ar fi făcută de o cameră cu un senzor capabil de rezoluții mai mari.

Mai sus poți vedea o serie de fotografii făcute cu fiecare cameră în parte. Ultra-wide, Wide și cea zoom / macro. Vei observa rapid că cea de bază, adică Wide este cea mai clară și echilibrează culorile cel mai bine și per total oferă fotografiile cele mai utilizabile. Dar evident că nu voi spune nu la camera ultra-wide atunci când va fi nevoie să cuprind foarte mult în cadru și nu am loc în spate, sau vreau să mă apropii de subiect.

Modul Macro a reușit să mă surprindă plăcut. Imaginile nu sunt super clare. Optica nu o ajută și sunt convins că nici senzorul nu este excepțional. Dar rezultatul este decent și util pentru un share pe platformele de socializare.

Printre cele mai echilibrate fotografii făcute cu camera principală au fost portretele. Au reușit să izoleze subiectul de fundal foarte discret. Emulează binișor optica unui obiectiv de cameră foto semi-profesionistă.

Dacă vrei un smartphone care să fie capabil să facă fotografii rezonabile în condiții de lumină slabă Xiaomi 12 a fost decent. Tot camera Wide (principală) a fost vedeta aici. Au ieșit cam saturate imaginile pentru gustul meu și cu nuanțe de lumină artificială care în mod normal se văd ori mai reci / ori mai calde (deci sunt ceva probleme cu temperatura de culoare).

Filmarea cu Xiaomi 12

Dacă acum ceva timp (2 ani) filmarea 8K cu telefonul era ceva mai la început cu stabilizare slabă, cu detalii nu foarte bune, sau cu crop pe senzor și alte limitări, în prezent situația s-a mai îmbunătățit puțin. Detaliile sunt mai bune, există stabilizare a imaginii mai ok, dar tot la 24 fps filmează pentru că volumul de date este prea mare.

Mai jos poți vedea o mostră video 8K de pe Xiaomi 12. Din punctul meu de vedere materialul video este suficient de bun ținând cont de ce poate hardware-ul și acel senzor minuscul de pe smartphone. Te las și pe tine să tragi concluzii din material.

Filmarea cu Xiaomi 12 însă este cea mai plăcută dacă filmezi cu rezoluție 4K cu 30 / 60 fps. Mie-mi place cel mai mult pe 60 fps pentru că parcă și stabilizarea este mai eficientă. Îți permite să filmezi chiar și din mers dacă depui un minim interes să ții telefonul cât mai stabil.

Detaliile pe care camera reușește să le prindă se ridică la nivelul așteptărilor pentru o cameră performantă în 2022. Au fost și ceva limitări care m-au surprins: Spre exemplu modul HDR nu este disponibil pentru filmarea cu camera ultra-wide și nici la rezoluțiile 4K @ 60 fps / 8K. Aici este o limitare care în principiu vine de la puterea de procesare. Deci uită de filmările fancy de pe Instagram cu camera ultra-wide și câmp dinamic foarte larg, va trebui să te limitezi la filmările fără HDR.

Software

Vei fi încântat să folosești Xiaomi 12 pentru că oferă o serie de funcții faine în sistemul de operare pe care nu le găsești neapărat pe alte branduri de telefoane:

Mi Remote – vechea opțiune de a utiliza telefonul pe post de telecomandă încă este aici. E trademark.

– vechea opțiune de a utiliza telefonul pe post de telecomandă încă este aici. E trademark. Reverse Wireless charging – este o funcție care nu o găsești pe orice telefon. Îți permite să încarci un alt dispozitiv cu încărcare wireless așezându-l pe spatele telefonului.

Mă bucur că au adăugat o nouă funcție de ferestre redimensionabile pentru aplicații.

Telefonul vine în continuare cu aplicațiile specifice Xiaomi preinstalate. O parte sunt utile: ShareMe, Scanner, Security, dar altele nu mi se par utile cum ar fi: MiBrowser sau Cleaner . Eu cam prefer să am opțiunea de a instala ce doresc eu pe el, dar costul redus vine cu un preț pe partea aceasta.

Și în camera foto sunt câteva funcții software faine:

VLOG – îți va crea automat un montaj filmând câteva secvențe. Funcția din camera foto va folosi un template pentru a genera un scurt videoclip. Va adăuga muzică de fundal și tranziții captivante. Interesantă însă după un timp vor deveni repetitive pentru că sunt formate cam fixe din câte îmi dau seama și trebuie să faci montajul pe șablonul lor.

– îți va crea automat un montaj filmând câteva secvențe. Funcția din camera foto va folosi un template pentru a genera un scurt videoclip. Va adăuga muzică de fundal și tranziții captivante. Interesantă însă după un timp vor deveni repetitive pentru că sunt formate cam fixe din câte îmi dau seama și trebuie să faci montajul pe șablonul lor. Dual Video – modul prin care poți să filmezi simultan cu camera frontală și cea principală. Util pentru vloggeri să vezi reacția din ambele direcții de filmare. Sau în general pentru creat conținut online unde poate arăți ce faci cu camera principală și vrei să apari și tu în filmare.

Sunet

Xiaomi 12 se apropie foarte mult de calitatea sunetului de pe telefoane de top precum iPhone 13. Asta ce înseamnă mai exact? Sunetul este plat în mare parte cu accent ușor pe înalte, de calitate însă. Deci dacă te interesează să asculți ceva muzică pe difuzor ori vrei să te uiți la filme nu vei fi cu siguranță dezamăgit dar nici nu aș spune că este unul dintre cele mai bune configurații audio cu care am avut de a face.

Simt că producătorii de smartphone pot veni cu ceva și mai bun, dar în același timp nu cred că mulți vreți calitate audio în difuzoarele telefonului ci mai degrabă să transmită semnal bun către căști sau alte difuzoare externe.

Autonomie

Autonomia lui Xiaomi 12 este bună ținând cont de dimensiune. Poți obține și 2 zile de autonomie dacă ești pe 60Hz și ai o utilizare relativ redusă a telefonului. Dacă rulezi doar conținut video obții și 17h de rulare continuă.

Pe lângă asta vei avea de-a face cu un telefon care are inclus încărcător în cutie și unul de 67W cu încărcare rapidă care îți permită să îl încarci până la 70% în 20 de minute sau complet în cam 46 de minute.

Încărcarea rapidă sau ultra-rapidă este în continuare o dezbatere. Unii spun că acești acumulatori nu vor rezista în timp de la stresul imens al încărcării și descărcării rapide. Până acum nu am auzit de informații clare ca fiind așa o mare problemă sau despre utilizatori care să acuze telefoane cu încărcare rapidă. Există metode prin care să eviți acest stres asupra acumulatorilor și brandurile încearcă să contracareze uzura prin diverse artificii software sau de construcție a telefonului.

Per total smartphone-ul stă bine la capitolul încărcare și autonomie dacă luăm în considerare dimensiunea lui.

Nu-mi place

nu are cameră zoom

nu are rezistență la apă / praf

nu are slot memorie microSD

exces de opțiuni în setări și multe aplicații preinstalate

lipsește portul audio 3.5mm

Îmi place

are un ecran bun de 120Hz care sunt convins că-ți va plăcea

viteza de operare este bună

design compact

încărcarea ultra-rapidă este de aplaudat

cameră principală bună

Concluzie

A fost o experiență faină de utilizare a acestui smartphone în ultimele săptămâni. Îți poți face treaba foarte bine cu el în general. Poate cu foarte puține excepții pe ici pe colo, dar cu siguranță Xiaomi 12 este un telefon pe care ți-l pot recomanda ușor dacă nu ești neapărat fanul unui brand specific de telefoane mobile și dacă nu cauți perfecțiunea.

Dacă vrei spre exemplu calitate mai bună pe fotografierea și filmarea nocturnă / low light sau dacă vrei o interfață mai minimalistă a sistemului de operare, sau vrei să aibă și o cameră foto cu zoom mare ori rezistență la apă și praf atunci recomand să te îndrepți către alte modele de smartphone.

Xiaomi 12 reușește să bifeze multe lucruri și să ofere o foarte bună calitate printre care se află: viteza cu care poți lansa comenzi, camera foto principală, autonomia și încărcarea super rapidă, ecranul superb și luminos cu 120Hz, cititor de amprentă sub ecran foarte precis, sunetul și conexiunea mobilă 5G precum și design-ul familiar.

Toate acestea venind într-un pachet mai ieftin comparativ cu brandurile consacrate. Așadar te sfătuiesc să pui în balanță prețul și ce funcții vrei să aibă neapărat viitorul tău smartphone și pune-l în coșul de cumpărături.