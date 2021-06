Review SPC Gear SM950 – Microfon bun cu accesorii pentru streaming / podcast!

Am primit acum ceva timp din partea SPC Gear microfonul SM950 la teste care-l poți căuta și după id-ul SPG053. SPC Gear este o companie de origine poloneză care nu mi-a intrat în atenție în ultima perioadă, dar care după ce am testat acest produs pot să spun că ține la calitatea produselor și la prețul cu care intră pe piață. Poate-i recunoști după brandul Silentium PC?

SM950 este dedicat gamerilor care fac video streaming însă poate fi utilizat lejer și de alte categorii de creatori de conținut: vloggeri „clasici”, podcasteri, poate chiar radio dacă folosește cineva microfoane USB și oriunde un microfon USB cardioid este preferat.

Microfonul cardioid „ascultă” în special în fața lui sunetele din lateral fiind auzite slab, iar cele din spate aproape deloc. Acest tip de microfon unidirecțional este des utilizat în radio și alte aplicații în care vocea este în centrul atenției și poate ajuta la izolare de alte zgomote sau alte voci din aceeași încăpere.

De la bun început pot să spun că am fost plăcut impresionat de ceea ce oferă SM950 la un preț de 600 lei (la publicarea anunțului) și că pe lângă microfon are și accesorii care ajută la înregistrarea de calitate a vocii (un braț articulat + filtrul pop + o montură anti-vibrații pentru microfon).

Specificații SPC Gear SM950 (cod: SPG053)

Tip microfon: condenser

Caracteristică polară: cardioid

16 bit, 48 Khz

Sensibilitate: 135Db

Frecvențe: 18-21000 Hz

Buton Mute

Conexiune USB

Accesorii: Braț articulat care se poate întinde aproximativ 1 metru și cablu USB atașat de 2.9 metri Suport de tip menghină pentru brațul articulat Montură anti-vibrații Filtru Pop

Greutate netă cu tot cu accesorii: 1.29 Kg

Design

SPC Gear SM950 este pur și simplu un microfon care arată și se simte de calitate. Microfonul este greu. Are o carcasă de metal, finisajele tot din metal, grilajul de protecție al microfonului propriu-zis tot metalic, cât și partea de sus și jos care acoperă microfonul.

Pentru a utiliza microfonul corect trebuie să îl instalezi cu logoul SPC Gear spre tine altfel nu vorbești în direcția corectă așa cum ar trebui cu un microfon cardioid (să nu crezi că are vreun defect dacă se aude prea încet), deci citește instrucțiunile înainte.

Deasupra microfonului se află un buton mute iluminat albastru (deschis) și roșu (când microfonul este închis) pentru momentele când nu vrei ca urmăritorii tăi să mai audă ce spui temporar. Este un buton cauciucat care nu face click dar este plăcut la apăsare pentru că are cursă mai lungă decât mă așteptam.

Microfonul mai are la bază și un filet în cazul în care utilizezi o montură universală pentru microfoane. Tot la bază este și portul USB tip B (ca la imprimantă dacă ți se pare mai familiar).

Instalarea microfonului a fost foarte simplă. Kit-ul cu care a venit SM950 include tot ce aș avea nevoie pentru a înregistra sunet de calitate și pentru a seta microfonul apoi când am terminat să-l pun într-o poziție în care nu mă incomodează pe birou.

Accesoriile cu care microfonul vine observ că se mai găsesc și la alți producători. Fac referire la brațul articulat, la filtrul pop și suportul anti-vibrații pentru microfon. O chestie care nu mi-a plăcut la accesorii este că fiecare menghină și articulație trebuie strânsă destul de bine pentru a susține greutatea microfonului.

Montura microfonului permite așezarea cu butonul mute și în sus și în jos. Eu l-am așezat prima data cu capul în jos, apoi mi-a venit mai ușor să-l folosesc pus în picioare în timp ce mă uit la monitor așa că l-am sucit.

Dacă vei face o proprie analiză a microfoanelor disponibile pe piață la acest preț vei observa design-uri ceva mai monotone sau chiar cu finisaje din plastic unde la acest microfon vei găsi calitate mai bună la finisaje și vei vedea în continuare că și înregistrează bine vocea.

Brațul articulat este destul de stabil. Poate fi așezat aproape drept în sus, întins lateral cam 1 metru. Asta îl face foarte practic chiar și pe un birou aglomerat cum este al meu. Brațul este așezat în spatele biroului între monitor și boxă. Când vreau să-l folosesc cobor brațul la 90 de grade. Vreau să înregistrez în picioare pot face și asta. Deci este suficient de versatil pentru poziționare în funcție de preferințele tale.

Performanțe

Nu testez des microfoane dar totuși am un reportofon bine cunoscut Zoom H1 care poate fi conectat și ca microfon USB la PC. Am mai testat și alte microfoane de 100 – 200 lei sau microfoane dedicate Sony A7III deci am o imagine de ansamblu destul de clară cu ce pot microfoanele din categoria aceasta.

Mai jos este un challenge găsit pe TikTok care mi s-a părut că merge foarte bine cu acest review. Este un tip care a propus urmăritorilor să își testeze abilitățile de voice acting. Așa că am înregistrat vocea conform textelor afișate în videoclip. Vezi ce a ieșit! Vocea mea înregistrată cu SM950 începe la 0:10 :).

SPC Gear SM950 înregistrează la fel de bine ca și Zoom H1 din comparațiile audio făcute de mine. Folosesc pentru a asculta înregistrările boxe hi-fi și căști Sennheiser. Zoom H1 este un reportofon popular lăudat pentru raportul calitate / preț. Totuși dacă ești foarte atent sau vei asculta cu ajutorul unor căști vei observa totuși că microfonul de la SPC Gear reușește să reproducă vocea mai aproape de realitate.

Iar pe SM950 nu sunt atât de evidente „S-urile”. După cum poate știi pronunțarea P-urilor și S-urilor aproape de microfon pot produce probleme. P-ul pentru că sufli aer în microfon și se aude pe înregistrare, iar S-urile pentru că pot fi foarte „tăioase”.

Nu îl compar cu microfoanele de radio cu conexiune XLR și care au tot felul de specificații de top utile profesioniștilor. Acest microfon este dedicat utilizatorilor care vor o soluție plug-and-play pentru înregistrare audio de calitate a vocii și microfonul reușește să livreze o astfel de calitate.

Mai jos vei găsi un al doilea videoclip comparativ între: SM950 vs Zoom H1 vs TRUST GXT 232 Mantis. Am citit același text cu fiecare microfon în parte. Poți asculta și tu care ți se pare mai clar, fără zgomote de fundal și care se apropie de realitate mai mult.

Vei realiza rapid că prețul influențează destul de mult calitatea înregistrării vocii.

Aici textul citit în videoclip.

Am încercat să testez și caracteristica polară a microfonului și are o atenuare bună a zgomotului care vine din spate, dar la fel ca și pe alte microfoane doar parțial. Important este că vocea ta va fi scoasă în evidență în detrimentul celorlalte sunete care ar putea veni din spatele microfonului.

Montura anti-vibrații atenuează doar o parte din zgomot dacă din întâmplare atingi brațul articulat. Nu mă așteptam să facă minuni deci nimic impresionant, majoritatea monturilor de acest gen se folosesc pentru a atenua mici vibrații ce se transmit pe brațul de susținere, nu și lovituri intenționate (poate la monturi scumpe).

Nu-mi place

ar fi fost utile butoane de volum și sensibilitate, pentru utilizatorii mai tehnici

accesoriile deși utile nu se ridică la calitatea microfonului

Îmi place

design premium cu mult metal

cablu USB detașabil

calitate foarte bună audio

accesorii incluse în pachet care îți ușurează viața de streamer, podcaster, vlogger, etc.

buton mute

Concluzie

Este o foarte bună opțiune pentru oricine dorește un bun microfon de streaming, podcast, vlogging sau altă formă de conținut audio streaming sau combinat cu video. Pur și simplu conectezi microfonul la USB și poți porni înregistrările. Nu necesită vreun soft sau setări speciale.

Pe lângă asta microfonul vine și cu accesorii care te ajută să obții un sunet de calitate mai bună: filtrul pop, sau care te ajută la simplificarea spațiului de lucru și la mobilitate: brațul articulat. Pe cât de banal pare să poți degaja spațiul biroului și să poți vorbi la microfon dintr-o chestie care stă în aer acolo unde vrei tu pe atât de mult te ajută.

Înregistrările făcute de mine cu SM950 au fost pur și simplu clare și foarte plăcute pentru ascultare. A reprodus vocea foarte clar și calitatea microfonului de a înregistra prioritar sunetul care vine din față și-a spus cuvântul. Cum ? În timpul înregistrărilor eu auzeam traficul de pe bulevard în surdină, însă pe înregistrare nu se aud.

Mai că mă determină să încep un podcast un astfel de microfon :).