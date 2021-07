Review SPC Gear Viro Plus și LIX Plus – mouse și căști gaming bune + GIVEAWAY!

Cum ai văzut în articolul anterior Silentium PC s-a pus pe făcut accesorii de PC Gaming sub brandul SPC Gear și fac o treabă foarte bună (cel puțin cu produsele deja testate de mine). Astăzi vei citi review-ul pentru căștile de gaming Viro Plus și mouse-ul de gaming LIX Plus.

Acestea două sunt două cele mai bune accesorii din categoriile căști de gaming respectiv mouse-uri de gaming disponibile la ei și vin chiar și în culoare albă dacă ești curios / curioasă.

Acestea fiind zise va fi și un GIVEAWAWY despre care poți citi la finalul articolului:

Specificații căști gaming Viro Plus (SPG046)

Difuzoare de 53mm

Frecvență de răspuns: 20 – 20000 Hz

Impedanță: 32 Ohm

Conexiune: fir 3.5 mm (detașabil)

Cu microfon (detașabil)

Include o placă de sunet USB cu 7.1 canale, cablul pe două dimensiuni cu control volum și buton mute, splitter 3.5 la două porturi separate pentru sunet și microfon.

Greutate: 305g

Specificații complete aici

Specificații mouse gaming LIX Plus (SPG050)

Rezoluție maximă: 12000 DPI (cu butonul dedicat poți trece prin 800, 1600, 2400, 3200, 6400, 12000 DPI)

Sampling rate: 1000 Hz

Viteză maximă de urmărire: 5.35 metri/s

Butoane: 6 (programabile)

Lumini: ARGB

Conexiune: fir USB (1.8m)

Greutate: 59g

Dimensiuni: 126×65.7×38.5 mm

Specificații complete aici

Design

Căștile gaming Viro Plus includ în pachet o serie de accesorii care îți simplifică viața de gamer / streamer sau când vrei să te relaxezi. Cum anume întrebi? Cablul de conectare la căști este detașabil, microfonul căștilor este detașabil, pad-urile pentru căști sunt detașabile și include o pereche nouă cu un material textil (utile vara pentru că respiră) față de cel preinstalat care imită pielea (super confortabil).

Cablul detașabil care se conectează la placa de sunet inclusă în pachet este pe două dimensiuni și te ajută în cazul în care porturile USB sunt aproape de tine (120cm) sau sub masă (270cm).

Deci ai într-un pachet și căști de gaming și căști de ascultat muzică dacă te pasionează: placă de sunet 7.1 cu conexiune USB, microfon detașabil, capac pentru portul microfonului când nu-l folosești, pad-uri textile de rezervă pentru urechi, adaptor care face split de la un singur jack 3.5 mm la două separate pentru microfon și audio.

Căștile au în mare parte o structură rezistentă formată dintr-o bucată metalică relativ zdravănă dar totuși flexibilă la torsiune și întindere. Au reglare pe înălțime aproximativ 5 – 10 cm, dar dacă au încăput pe capul meu mare atunci încap și pe al tău.

Designul este destul de plăcut cu finisaje din plastic, metal, imitația de piele și firul îmbrăcat într-o țesătură sintetică.

Am folosit căștile destul de mult și mi s-au părut foarte confortabile chiar și la utilizare îndelungată. Am avut și sesiuni de 5h cu ele pe urechi și totuși nu m-au deranjat. Padurile din piele deși înalte sunt foarte flexibile și moi. Nu știu cât timp vor rezista și dacă-și vor păstra aspectul dar acestea sunt consumabile și le poți înlocui cu altele noi când vine vremea.

La tot ce am scris mai sus se adaugă și izolarea fonică pasivă care trebuie aplaudată. Urechea este acoperită de întregul burete și deși mai folosesc alte căști cu această dimensiune nu se pot compara. Căștile aproape că acoperă întreg zgomotul de afară care vine dintr-un bulevard aglomerat din București. Când sunt într-un joc totul devine foarte imersiv.

Deci concluzia pentru design a căștilor Viro Plus este că sunt foarte plăcute și vizual dar sunt și foarte practice. Acoperă principalele nevoi ale gamerilor.

Mouse-ul de gaming LIX Plus are un design neobișnuit pentru mine. Carcasa lui este plină de găuri în formă de hexagon. Dacă la prima vedere mi s-a părut un gimmick, pe parcursul utilizării lui mi-a fost foarte util. La temperaturile de vară poți juca relaxat cu un astfel de mouse pentru că nu transpiri cu mâna pe el. Mai erau gamepad-uri cu ventilatoare la un moment dat, uite că se poate și cu o metodă de aerisire pasivă.

Pe de altă parte acest design cu găuri aproape pe toată suprafața mouse-ului înseamnă și că dacă ai scăpat ceva lichid sau vâscos pe el se va strica imediat pentru că circuitele sunt neprotejate.

În pachet vine cu abțibilduri SPC Gear și piciorușe de schimb pentru mouse după ce le tocești pe cele preaplicate.

Mouse-ul este iluminat ARGB și default trece rapid prin toate culorile pe rotița centrală, pe o bandă spate-jos și pe logo-ul din mouse în formă de litera „S” din interiorul mouse-ului. Cu softul disponibil pe site-ul producătorului poți însă să setezi tot felul de jocuri de lumini sau să le oprești.

Este un mouse ușor la 59g și este preferat de mulți gameri pentru a obține un timp de reacție cât mai mic posibil.

Switch-urile sunt mecanice și rotița are doar modul de a scrola click by click. Nu oferă derulare infinită (utilă mai mult pentru browsing. Nu știu gameri care folosesc derularea infinită în jocuri). Rotița este foarte silențioasă, are o aderență bună, la fel ca și carcasa mată care este un plastic cu o suprafață foarte ușor aspră (probabil pentru aderență mai bună).

Butoanele deci nu sunt foarte zgomotoase deși sunt mecanice și asta îmi place foarte mult.

Este un mouse cu un design reușit care acoperă nevoile de bază al unui mouse de gaming cu mici excepții la finisajele butoanelor laterale (roșii) care par puțin cam nefinisate.

Performanțe

Căștile gaming Viro Plus se aud foarte bine. Am niște căști Sennheiser și altele Plantronics care sunt pentru gaming (nu sunt foarte scumpe). Viro Plus se aud mai bine. Mai tare, mai clar și cu o amplitudine mai mare. Viro Plus sunt diferite ca și construcție și destinație comparativ cu ce mai am, dar SPC Gear a scos un produs de bună calitate. Și la prețul actual merită din plin. Am scos padding-ul căștii să poți vedea difuzorul integrat în cască.

Frecvențele joase se aud predominant și asta pentru gaming îmi place pentru că shooterele și alte jocuri pline de acțiune devin mai intense.met

Butoanele de volum și de mute de pe firul căștilor nu sunt cele mai strălucite, dar eu nici nu umblu la ele des. Deci nici nu m-au deranjat.

Microfonul inclus în pachet este foarte ok. Vocea se auzea pe înregistrări foarte clar și bine și fără să mi se pară că îmi modifică vocea. O bilă albă și pentru microfon.

Folosite împreună cu placa audio USB dedicată sunetul este mai puternic. Dacă dorești să le folosești direct pe telefon sau la laptop sunetul nu va fi la fel de puternic. Totuși de auzit se aud în continuare suficient de tare. Pe placa de sunet nu le țin niciodată la maxim oricum.

Mouse-ul de gaming LIX Plus reușește să vină pe piață cu un preț foarte atractiv ținând cont de ce oferă (180 lei în acest moment). Toate cele 6 butoane pot fi programate cu ajutorul softului ce poate fi descărcat de pe site-ul producătorului. Softul dedicat LIX Plus oferă o mulțime de personalizări mai avansate majoritatea centrate pe senzor și cum interpretează mișcarea mâinii.

Poți să setezi la ce distanță de suprafață va înregistra mișcarea. Poți personaliza rezoluția DPI dacă nu îți convin cele standard. Poți personaliza rata de refresh, și alte caracteristici care te interesează mai mult dacă ești gamer profesionist.

PIXART PMW3325, senzorul utilizat de LIX Plus este printre cele mai bune utilizate pe mouse-urile de gaming. Este un element de încredere destul de important pentru mine atunci când aleg un mouse care vreau să aibă precizie bună. L-am utilizat și fără mousepad pe suprafața care se vede în imagini. Nu a avut probleme în a face o mișcare constantă chiar dacă suprafața este brăzdată de linii.

Nu-mi place la Viro Plus

controlul de volum și mute de pe firul căștilor este cam șubred

Îmi place la Viro Plus

prețul avantajos

calitate audio foarte bună

finisaje de calitate

design plăcut și funcțional

pad-uri urechi confortabile + 2 noi de rezervă din textil care respiră

placa de sunet USB 7.1 amplifică mult mai bine sunetul decât dacă folosesc direct la computer cablul audio

soft care îți permite să modifici experiența audio

Nu-mi place la LIX Plus

unele mici finisaje lasă impresia de produs ieftin

Îmi place la LIX Plus

prețul avantajos

precizia și timpul de răspuns al senzorului

design funcțional dar și plăcut vizual cu lumina ARGB

soft util pentru programare butoane, macro-uri, si personalizarea setarilor mai avansate a senzorului

Concluzie

Căștile de gaming Viro Plus sunt pur și simplu extraordinare la prețul la care se vând. Pachetul este complet și versatil și pe lângă faptul că sunt căști care oferă un sunet curat și puternic cu sunete joase mai scoase în evidență se mai adaugă și calitatea pad-urilor care mi se par cele mai importante pe lângă calitatea sunetului.

Fără confort nu le poți utiliza un timp îndelungat. Iar confortul este asigurat cel puțin pentru 4-5 ore de utilizare continuă la cum am testat eu.

Sunt căști pe care le-aș lua foarte serios în considerare pentru gaming dacă mi-aș căuta în acest moment. Sunt mulți producători de căști gaming ieftine, dar puțini reușesc să și aducă un echilibru între design, calitate audio și microfon, dar să mai și includă mai multe accesorii în pachet. SPC Gear reușește să găsească acest echilibru.

Mouse-ul de gaming LIX Plus este și el în zona produselor de calitate cu niște excepții peste care eu sunt gata să trec cu vederea dacă aș căuta un astfel de mouse gaming ieftin cu fir.

Deși prețurile celor două accesorii de gaming nu sunt foarte piperate există și variante mai ieftine ale acestora fără cuvântul Plus în nume (Viro și LIX) pentru cei care nu vor toate accesoriile incluse sau vor ceva puțin mai slab.

Vezi ultimul preț pentru Viro Plus și LIX Plus!

Giveaway!

Mulțumim SPC Gear pentru că a făcut acest giveaway posibil! Vei avea ocazia să câștigi unul dintre cele două accesorii din articol. Vor fi 2 câștigători care vor fi anunțați aici în articol printr-un update pe 25.07.2021. Un câștigător va primi căștile Viro Plus, un altul mouse-ul LIX Plus + o cană SPC Gear. Câștigătorii sunt extrași cu ajutorul Random.org prin tragere la sorți.

Ce trebuie să faci?