Majoritatea noutăților Apple de la WWDC 2021!

Astăzi a avut loc WWDC 2021! Evenimentul anual Apple dedicat dezvoltatorilor de aplicații pentru macOS, iOS, iPad OS și restul de sisteme de operare din portofoliu. Este interesant și pentru fanii Apple care sunt nerăbdători să afle mai multe detalii despre ce va înseamnă iOS 15, macOS Monterey sau watchOS 8 vor aduce la lansările din toamnă.

iOS 15

Cel mai interesant update este la cel mai popular produs. iOS 15 vine cu cele mai multe îmbunătățiri și evident că cele mai multe le vom vedea în septembrie. Dar până atunci haideți să vedeți ce a pregătit Craig.

FaceTime

Mai natural, mai complet și în general o experiență a convorbirii mai plăcută.



Spatial Audio – în timpul convorbirii vei putea înțelege mai ușor care este persoane care vorbește în acel moment.

– în timpul convorbirii vei putea înțelege mai ușor care este persoane care vorbește în acel moment. Noise Cancellation – vei putea activa / dezactiva anularea zgomotului de fundal.

– vei putea activa / dezactiva anularea zgomotului de fundal. Grid View – când sunt mulți interlocutori vei putea să-i vezi fie sub formă de grid / tabel / fie să apară în față cel care vorbește în acel moment.

– când sunt mulți interlocutori vei putea să-i vezi fie sub formă de grid / tabel / fie să apară în față cel care vorbește în acel moment. Portrait Mode : poate face fundalul difuz ca și în cazul imaginilor făcute cu Camera Foto.

: poate face fundalul difuz ca și în cazul imaginilor făcute cu Camera Foto. Evenimente pe FaceTime : Poți genera un link și programa un eveniment astfel încât să te vezi și auzi cu toți prietenii acesta fiind accesibil pe orice platformă mobilă (posibil și pe desktop) printr-o interfață web.

: Poți genera un link și programa un eveniment astfel încât să te vezi și auzi cu toți prietenii acesta fiind accesibil pe orice platformă mobilă (posibil și pe desktop) printr-o interfață web. Watch Together : te poți uita la anumite videoclipuri împreună cu prietenii tăi (cu iPhone / iPad).

: te poți uita la anumite videoclipuri împreună cu prietenii tăi (cu iPhone / iPad). Share Screen : Vei putea să dai share ecranului tău pentru a arăta altor persoane

: Vei putea să dai share ecranului tău pentru a arăta altor persoane SharePlay: Disney Plus, Hulu, HBO Max, TIkTok, Twitch, Masterclass și alte servicii de streaming.

După cum observi multe dintre update-urile de aici, și altele pe care le vei mai regăsi au foarte mult legătura cu perioada aceasta în care nu toată lumea se poate întâlni fizic cu oricine.

Messages

Imaginile împărtășite sunt grupate într-un Stack / colaj animat cu care poți interacționa să descoperi toate imaginile și să navighezi printre ele. Mai multe linkuri din aplicații Apple se vor afișa mai plăcut în mesagerie cu imagini și culori faine în locul unui link banal.

Notificări

Iconurile aplicațiilor vor fi mai mari în notificări.

Summary Notification – Este un mod de a afișa cele mai importante notificări care vor fi afișate în ordinea importanței lor. Prioritatea lor se schimbă în funcție de cât de mult interacționezi cu ele în mod obișnuit. Prioritare vor fi mesajele și apelurile.

Când folosești Do Not Disturb persoanele care îți scriu prin Messages vor avea un scurt anunț care te atenționează că persoana are activată funcția Do Not Disturb.

Live Text

Inteligența Artificială poate recunoaște / căuta textele din pozele făcute cu telefonul pe iOS 15. Sau din camera foto odată ce ai făcut o fotografie poți să copiezi textul din ea. Sunt curios dacă va funcționa pe toate telefoanele care vor suporta iOS 15.

Sunt lucruri introduse de ceva ani de către Google în Android, dar ne-am obișnuit cu Apple să vină mai târziu cu softul sau hardware-ul respectiv doar că mai bine finisat decât al competiției (nu este obligatoriu cu fiecare produs / serviciu :) ).

Tot din fotografii vei putea identifica și obiecte / produse.

Photo Memories

Tranziții noi în videoclipuri, schimbarea melodiilor sau a filtrelor aplicate pe videoclipuri se pot face chiar în timp ce rulează. Poți pune pauză la imaginea care rulează melodia rulând în fundal în continuare, apoi reia videoclipul așa cum a intenționat inițial telefonul.

Wallet

Vei putea debloca mașina, deschide casa / ușa de hotel, integra abonamentul Disney World!

Vei putea stoca carnetul de conducere (în SUA) care poate fi folosit pe post de carte de identitate. În SUA pregătesc deja cu aeroporturile tehnologia pentru a putea verifica identitatea călătorului. Odată ce scanezi telefonul pe senzor vei primi și informațiile care ți se cer înainte de a valida cererea.

Weather

Va primi un update la animații, vei putea însă vedea și o hartă meteo și detalii noi privind locația ta cum ar fi: calitatea aerului.

Apple Maps

Animațiile din timpul folosirii în mașină pe post de GPS, animații mai line, 3D, afișare mai clară a traseului. Pentru pietoni va fi posibil să vadă prin realitate augmentată încotro trebuie să meargă prin oraș (asta va fi mai bună comparativ cu Google Maps mai mult ca sigur, deoarece realitatea augmentată merge foarte bine pe iPhone de la iPhone X în sus).

Detaliile de pe hartă vor fi îmbunătățite.

Spania, Portugalia, Italia și Australia au primit update-uri la hărțile din Apple Maps.

AirPods

Dacă ai căștile în urechi și vrei să vorbești cu cineva față în față le poți păstra în urechi, iar AirPods va concentra transmiterea vocii interlocutorului în căști.

De asemenea vei putea găsi căștile mult mai ușor cu ajutorul Find My și funcția prin care te ghidează precis către ele în special pe iPhone-urile cu senzorul spațial de proximitate U1.

Apple Music va oferi melodii Dolby Atmos pentru anumiți artiști.

iPad OS 15

Vei putea pune widget-uri și pe home screen.

App Library – care este în prezent pe iOS 14 vine și pe iPad OS. Vei putea ascunde ecrane / păstra aplicațiile din Home Screen doar în App Library organizate automat.

App Switcher – Au îmbunătățit felul în care lucrezi cu mai multe aplicații simultan. Acum poți împărți ecranul în două și din task manager. Poți trage o aplicație peste alta precum în imagine.

Notes – vei putea să adaugi hashtag-uri / să menționezi persoane dacă notița este comună cu altcineva și această persoană va primi o notificare. Notes devine cu această ocazie o unealtă și mai puternică pentru colaborarea cu alte persoane sau grupuri de persoane.

Quick Notes – A primit ceva îmbunătățiri. Poți asocia și pagini web acum în Quick Notes. Deci treaba de research va deveni și mai simpla pe iPad din toamnă.

Translate – Au adăugat Auto-Translate. Fără să apeși un buton vei putea vorbi în limba ta, apoi cealaltă persoană va putea vorbi și ea în limba sa. Aplicația va traduce automat în limba corespunzătoare. Vei putea chiar să traduci texte din orice aplicație. Doar va trebui să selectezi textul din aplicație.

Privacy

Mail – a adăugat Mail Privacy Protection. Ascunde IP-ul tău pentru cei care adaugă în e-mailurile de marketing pixeli folosiți pentru urmărirea ta pe Internet.

App Privacy Report – poți vedea pentru fiecare aplicație ce date a accesat, cât de des și alte informații esențiale legate de siguranța datelor personale.

Siri – Vocea ta va fi procesata pe device. Asta înseamnă în primul rând că Siri va fi mai rapid și că datele tale vor fi procesate direct pe telefon / iPad și nu printr-un server extern ca și până acum. Asta rezolvă problema nesiguranței userilor că înregistrări de-ale lor sunt folosite involuntar. (această funcție va putea fi preluată doar de dispozitive cu procesor A12 Bionic sau mai nou).

Tehnologia de comandă vocală va putea fi integrată pe dispozitive ale unor terți. Apple a demonstrat asta rapid pe un termostat de la Ecobee.

iCloud

Account Recovery – un nou mod de recuperare a accesului la cont. Vei putea adăuga membri ai familiei pentru a te ajuta la recuperarea parolei la nevoie.

iCloud+ – Este un set de servicii adăugate la actualul abonament iCloud:

Private Relay – ceva VPN care și criptează datele transmise prin intermediul lui.

– care și criptează datele transmise prin intermediul lui. Hide my Email – o funcționalitate similară cu logarea cu un email ascuns deja disponibilă pe iOS 14.

– o funcționalitate similară cu logarea cu un email ascuns deja disponibilă pe iOS 14. Stocare nelimitată pentru camerele video conectate prin HomeKit.

Health

Îmbunătățiri mai multe care fac aplicația să înțeleagă mai mult despre starea ta de sănătate și să îți ofere informații mai clare pentru a îndrepta anumite lucruri prin sfaturi (unele cu conținut video), sau prin trimiterea la un specialist.

Labs – testele realizate la clinici care au colaborare cu Apple pot transmite rezultatele direct în Health.

WatchOS 8

Au adăugat câteva funcții pentru Meditație. Vei putea crea Watch Face din imagini iPhone cu portrete.

Sunt câteva îmbunătățiri la modul prin care poți scrie și corecta mesajele scrise trimise cu ajutorul ceasului.

Vei putea folosi ceasul pentru a căuta AirTags. Din ce în ce mai multe aplicații Apple vor putea profita de capacitatea Always On a ceasului.

Viitoarele update-uri vor putea fi aduse și pe Seria 3.

Home

Vei putea descuia casa, mașina sau ușa hotelului cu telefonul.

Mac OS Monterey

Universal Control – poți controla iPad-ul cu trackpad-ul de pe MacBook. Poți copia fișiere între device-uri ca și cum ar fi același computer (nu e SideCar). Poți adăuga mai multe dispozitive în joc și poți atașa și un iMac lângă la nevoie.

Prin urmare dacă lucrezi pe iPad ceva creativ cu Apple Pencil sau ceva mai complex pe iMac îl poți muta imediat pe MacBook sau viceversa ca și cum ar face parte din același computer. E una dintre acele funcționalități simple dar de efect cu care Apple mai vine din când în când în ecosistem.

AirPlay – vei putea transmite videoclipuri din iPhone spre Mac.

Shortcuts – aplicația Shortcuts cu care automatizezi acțiuni repetitive sau care îți simplifică viața pe iOS este adusă și pe macOS.

Safari – Interfață și mai minimalistă. Design ajustat al tab-urilor care acum par ca pe Touch Bar-ul eliminat de pe MacBook-uri. Rămâne doar butonul + în dreapta Tab-urilor și vei putea crea grupuri de pagini web așa cum Chrome au adăugat de ceva vreme. Este o funcționalitate pe care eu o folosesc intens pentru că fac research pe multe teme și așa țin browserul mai organizat.

Au adăugat gesturi noi pentru Safari iOS (aici sunt curios cum se vor simți – presimt o utilizare și mai plăcută aici. Mai fluidă).

APIs

Object Capture – orice dezvoltator de aplicații care folosește Swift va putea integra acest API care va putea duce la aplicații care vor putea genera obiecte 3D fotorealiste bazate pe imagini 2D.

Xcode Cloud – aplicațiile dezvoltate pot fi simulate automat pe serverele Apple. Membrii echipei pot colabora cu tine pe același proiect de la distanță.

Test Flight – vine și pe macOS.

Acest eveniment fiind dedicat dezvoltatorilor de aplicații sunt funcționalități care pot suferi modificări până la lansarea iOS 15 din toamnă. Dar în mare parte ce ați văzut la WWDC 2021 va fi în viitoarele produse Apple.

Care anunț ți-a plăcut cel mai mult?

P.S. Majoritatea funcțiilor se suprapun pe iOS 15, iPadOS 15 și MacOS Monterey.