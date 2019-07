Review Motorola One Vision – smartphone cu ecran 21:9

Am avut la test Motorola One Vision și am rămas ca de obicei cu o impresie foarte bună după ce l-am utilizat. În mare parte datorită softului, dar acest model vine și cu o configurație destul de puternică chiar și dacă ești mai pretențios.

Este un smartphone dual-sim cu ecran mare de 6.3 inch puțin cam îngust pentru gustul meu, dar bun pentru tine dacă te uiți la filme pe telefon pentru că raportul lungime / lățime este de 21:9. Filmele îți vor încăpea la fix pe un astfel de format ultra-wide. Dacă în schimb consumi materiale video de pe YouTube atunci formatul nu prea se potrivește.

Citește mai departe dacă vrei să afli mai multe din experiența mea de utilizare a lui Motorola One Vision.

Specificații Motorola One Vision

Android 9.0

Ecran : LTPS IPS 6.3 inch, 1080 x 2520 pixeli (21:9)

: LTPS IPS 6.3 inch, 1080 x 2520 pixeli (21:9) Chipset : Exynos 9609

: Exynos 9609 CPU : Octa Core 2.2 GHz

: Octa Core 2.2 GHz GPU : Mali-G72 MP3

: Mali-G72 MP3 Memorie Internă : 128 GB se poate extinde cu micro SD

: 128 GB se poate extinde cu micro SD RAM : 4 GB

: 4 GB Camere foto : Principală : 12 MP (48 MP QuadPixel), f/1.7, stabilizare optică și senzor de adâncime de 5 MP, f/2.2, + Dual-LED. Filmare 4K@30fps sau 1080p@30fps / 60fps Frontală : 6 MP, f/2.0, 1080p@30fps

: Conexiuni : LTE / 4G: Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, NFC, FM Radio

: LTE / 4G: Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, NFC, FM Radio Acumulator : 3500 mAh

: 3500 mAh 160.1 x 71.2 x 8.7 mm

180 g

Vezi specificațiile complete

Design

Motorola One Vision, la fel ca și telefonul testat acum o săptămână are un spate interesant care sunt convins că ți-ar plăcea dacă l-ai vedea de aproape. Sper imaginile mele să scoată în evidență nuanțele și reflexiile pe care le emite. Este un fel de vopsea metalică, suprafața este din sticlă și arată a design premium.

Spatele este tot curbat pe laterale și îmi place cât de bine stă în palmă și surprinzător pentru mine: nu lasă amprente pe spate deși este lucios. Cel puțin nu sunt foarte evidente amprentele. Asta merită un rând de aplauze.

Sus pe spate pare că Motorola a introdus două camere foto. Dar dacă stai să folosești telefonul afli că defapt ”camera” a doua de jos este defapt un senzor de adâncime pentru fotografii cu fundal defocalizat. Are dedesubtul acestora două și un bliț cu două tonuri de culoare.

Central pe spate se află cititorul de amprente cu logo-ul Motorola în centru. Trademark-ul lor. Este bine poziționat acolo deoarece degetul arătător ajunge exact pe senzor.

Pe laterala dreaptă butoane de volum + cel de oprire / pornire. Pe partea stângă se află slotul pentru cele două SIM-uri, sau poți alege să pui un microSD în locul SIM-ului nr. 2.

Pe partea de sus vei găsi un microfon pentru anularea zgomotului de fundal și iarăși aplauze: bătrânul port audio 3.5mm (deși eu folosesc căști bluetooth de nevoie).

Pe partea de jos un grilaj care descoperă difuzorul și microfonul pentru apeluri, dar și un port USB-C. Deci standard cu așezarea porturilor și butoanelor.

Acum să-ți prezint și fața. Telefonul aduce un design demn anului 2019 și pentru față. Colțurile ecranului sunt rotunjite (nu drepte cum erau acum ceva ani). Este o caracteristică preluată de pe modele premium mai noi.

Vei observa imediat ce deschizi telefonul că în stânga sus în colț este o gaură în ecran. Ei bine camera frontală acolo este așezată. Nu mai există un notch proeminent. Cum preferi? Notch în mijloc sau o gaură într-unul dintre colțuri. Sau poate mai aștepți anii următori un model care va ascunde camera sub ecran?

Nici difuzorul aproape că nu se mai vede. Are o fantă foarte subțire pe muchia de sus.

Designul per total mi-a plăcut foarte mult. Nu știu ce aș schimba la el. Poate mi-ar fi plăcut să nu mai iasă camera principală din carcasă. Ah și era să uit: ecranul lung pentru filme nu este prea comod pentru a-l folosi cu o mână pentru că nu ajungi cu degetul mare de jos până sus fără să schimbi priza mâinii.

Performanțe

Fiind Android aproape nemodificat lucrurile au mers ca pe roate. Nu cred că au fost cazuri în care am fost nevoit să aștept după telefon să încarce la acțiuni obișnuite, sau să sacadeze prin meniu. Este ciudat însă. Configurația este similară cu Honor 10 deși mergea mai greu și este mult mai sus în topul AnTuTu (34).

One Vision scoate 138.509 puncte pe modelul primit la test (XT1970-3). L-au așezat sub Galaxy A50, Galaxy A9 sau ZenFone 5.

Ce trebuie să reții este că nu a avut momente de ”slăbiciune”.

Sistem de Operare

Smartphone-urile Motorola din ultimii ani au avut întotdeauna un soft foarte fain pentru că au adăugat doar strictul necesar. Nu prea le-a plăcut ideea de a modifica interfața Android foarte mult și asta este în general un lucru bun deoarece update-urile pot veni mai repede, bug-urile sunt mai puține.

Android One este acum certificarea din partea Google că softul instalat pe telefon nu este plin de modificări și că experiența Android se ridică la un anumit standard.

Include și acel mod prin care schimbi de pe o aplicație pe alta trăgând de marginea de jos în sus. Este o funcție inspirată de pe iOS. Dacă tragi și mai sus însă te duce în locul unde poți vedea toate aplicațiile instalate. Dacă de pe marginea de jos tragi dreapta poți schimba și mai rapid între aplicații.

Voi menționa și de funcțiile foarte utile Moto Actions prin care poți lansa rapid camera foto, deschide blițul într-o secundă, face un screenshot, naviga doar cu ajutorul cititorului de amprentă și așa mai departe. O parte dintre acestea îți fac viața mult mai ușoară.

Cam 110 GB are spațiu liber telefonul după ce mai instalezi și niște aplicații de bază. Vine cu 128 GB și este mai mult decât suficient pentru lucruri de zi cu zi pe telefon și să-l mai încarci cu fel și fel de materiale multimedia și aplicații.

Camera foto

Am avut de-a face cu o cameră foto bună pe acest smartphone. Este și lăudată cu cei 48 MP cu tehnologia Quad Pixel (dacă citești pe site este defapt o imagine reală de 12 MP – ”Senzorul de 48 MP combină 4 pixeli în 1, pentru o rezoluție foto efectivă de 12 MP”).

Lăsând marketingul la o parte camera se comportă destul de bine. Au fost momente când nu mi-au ieșit fotografiile și le voi menționa pe măsură ce voi comenta fotografiile mai jos, dar în general face fotografii reușite.

Focalizare automată

Focalizare automată

Macro – Focalizare manuală

Dacă depui un minim de efort (adică să lași telefonul să focalizeze și să încerci să nu miști telefonul) fotografiile ies bine. De exemplu imaginile 3 de mai sus aproape sunt ca ieșite dintr-un DSLR cu detalii fine și expunere corectă. Imaginile ies la rezoluția de 4000 x 3000 px (12MP), dar au fost micșorate pentru publicare pe site.

Apoi trecem la niște fotografii făcute în depărtare. Îmi place cum au ieșit, se mai cunosc niște tente roz, dar în general fotografii bune, cu detalii, focalizare bună și expunere destul de ok. Norii nu sunt supra-expuși în primele 3 dintre ele. Făcute iarăși cu minim de efort.

Panoramă

Panoramele se fac foarte ușor și în exemplul de mai sus fără diferențe de expunere (se mai întâmplă la lipirea automată a fotografiilor). Am mai întâlnit telefoane Android care erau destul de pretențioase la această operațiune și le făceam în aceleași condiții.

Selectorul de culori

Am încercat să fac și câteva fotografii cu funcția de selectare a culorii. Nu este cea mai simplă funcție, dar am scos-o la capăt. Trebuie să apeși pe ecran pe subiectul care are o culoare care vrei să o scoți în evidență, apoi ai o bară care te ajută să reglezi puterea cu care izolează acea culoare de restul. Apoi poți face fotografia. Rezultatul mi-a plăcut. Poate fi folosită funcția în moduri foarte creative.

HDR – Oprit

HDR – Pornit

HDR – Pornit

Mai sus sunt câteva teste HDR. Câteodată ies, alteori nu. Nu prea mă prind care sunt pretențiile camerei când fac fotografii HDR, dar cred că la fotografia numărul 3 era prea luminat cerul pentru a regla expunerea acolo.

Portret – Studio monocrom

Portret – Studio color

Portret

Funcția Portret a fost cea mai ”distractivă”. Face niște fotografii cam slabe. În special primele două în modul Studio în care încearcă să te izoleze de fundal ca și cum ai face o fotografie într-un studio foto. Acele două află că sunt cele mai reușite fotografii.

Ceva nu-i plăcea. Părul aproape că-l taie complet sau îl întunecă complet și nu prea detectează marginile corect. Dar trebuie să înțelegem că este nevoie de mult mai multă tehnologie software + hardware pentru rezultate mai bune de tip Studio.

A treia fotografie portret făcută afară este fără efecte. Este reușită ca detalii, și în general bună, cu excepția cerului care a fost supra-expus.

Am făcut câteva fotografii pe timp de noapte cu lumini din oraș și au ieșit rezonabile. Simt că ar fi putut ieși mai bune mai ales când auzi de diafragma aceea de f/1.7. La prima luminile sunt colorate exagerat și cu nuanțe diferite de cele reale, iar în a doua imagine în dreapta sus apar efecte de lentilă (acele lumini și reflexii care defapt sunt din același cadru). Detaliile sunt cam reduse.

A treia fotografie, pe care o vezi sus, mi-a plăcut cum a ieșit însă în niciun caz nu este de noapte. Era atât de multă lumină încât aproape o putem încadra la zi. Este bine realizată, dar iarăși cu ceva reflexii ale lentilei (se pot vedea becurile de două ori – apar central dacă te uiți atent).

HDR – fără filtru ”Apus”

HDR – cu filtru ”Apus”

Fără HDR

Sus este o comparație între imagini HDR și non HDR, dar și cu un filtru de ”Apus” sugerat de telefon automat.

Filmările sunt cât se poate de basic. Cu excepția stabilizatorului de imagine care se ține destul de bine. Am încercat să exagerez mișcările și amortizează bine. Ce nu mi-a plăcut a fost iarăși apariția tentei roz, dar se pare că este din cauza culorii verzi în cadru.

Test Zoom Digital

Poate filma și slow-motion 240 fps la 720p sau 120 fps la 1080p. Nimic impresionant și aici. Deja este standard asta și multe dintre telefoane pot face asta.

Sunet

Sunetul pe One Vision este bun, poate spre foarte bun și la apelări, și pe difuzorul de la bază. (Puțin cam slăbuț la înregistrarea sunetului la filmări, dar e un telefon destul de ieftin și nu am pretenții). Căștile audio din pachet sunt decente.

Dacă rulezi materiale video vei vedea că are și volum destul de bun. Dar la volum maxim va distorsiona sunetul puțin. Sunetele se aud cât de cât echilibrat inclusiv și ceva bass (care nu trebuie să lipsească).

Autonomie

Bateria este de 3500 mAh și rezistă o zi cu un singur SIM. Mai rămâne și ceva pentru mâine. Va trebui să oprești consumatorii în timpul zilei dacă vrei însă să ai autonomie de 2 zile. Totuși încărcătorul TurboPower de 15W inclus în pachet face treabă bună, și atât timp cât ești lângă o priză ești salvat.

Nu-mi place

este puțin cam îngust și prea lung pentru gustul meu (sau pentru mâna mea mai degrabă)

era bine dacă slotul 2 de SIM nu ocupa slotul micro SD

Îmi place

spatele telefonului care are un design superb

funcția de încărcare rapidă Turbo Power

cameră foto bună de cele mai multe ori

deblocare facială / cu amprentă rapidă

soft Android 9.0 (la zi) și curat (varianta Android One).

Concluzie

Este cu siguranță un smartphone pe care l-aș lua în considerare serios pentru o achiziție dacă aș căuta acum un smartphone Android cam pe la 1300 de lei la cât observ că se vinde acum în România.

Țintește utilizatorii care caută un design frumos, vor un ecran mărișor de 6.3 inch cu format cinema 21:9, un procesor decent, RAM suficient, și experiența Android fără prea mult soft inutil adăugat de producător.

Camera foto / video cu câteva excepții poate produce imagini foarte reușite în special pe lumină naturală, dar și noaptea în condiții mai speciale, iar stabilizarea optică amortizează foarte bine și mișcări exagerate ale mâinii.

Dacă cauți un smartphone însă cu două camere principale (wide + zoom), autonomie pentru mai multe zile, sau ai mâna mai mică cred că ar trebui să te îndrepți către alte modele.

Cum ți se pare Motorola One Vision, ți-ar plăcea să-l cumperi sau nu este un telefon care ți se potrivește? Ce urmărești la un smartphone bun?