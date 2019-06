Review Honor 10 – smartphone superb cu cameră dublă

Am primit Honor 10 la test, un smartphone lansat oficial în mai 2018 care acum ar putea fi etichetat ca fiind „vechi”, dar totuși este un smartphone zdravăn căruia i-a mai scăzut și prețul între timp, așa că a devenit poate mai atractiv pentru unii dintre voi.

Este un smartphone cu două camere principale (monocrom + color), cu 128GB memorie internă și cu un design superb care va atrage priviri cu siguranță. Citește mai departe pentru a afla cum s-a comportat pe toată perioada testelor.

Specificații Honor 10

OS : Android 9.0 și EMUI 9.0

: Android 9.0 și EMUI 9.0 Model : COL-L29 (dual-sim)

: COL-L29 (dual-sim) Chipset : HiSilicon Kirin 970

: HiSilicon Kirin 970 CPU : Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 șo 4 x 1.8 GHz Cortex-A53)

: Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 șo 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) GPU : Mali-G72 MP12

: Mali-G72 MP12 RAM : 4 GB

: 4 GB Memorie internă: 128 GB (fără slot microSD)

128 GB (fără slot microSD) Ecran : IPS 5.84 inch, cu rezoluție 2280 x 1080 pixeli (cu protecție Gorilla Glass)

: IPS 5.84 inch, cu rezoluție 2280 x 1080 pixeli (cu protecție Gorilla Glass) Camere foto spate : Cameră Color (RGB): 16 MP, f/1.8 filmare 4K @ 30 fps, 1080p @ 60 fps sau 720p @ 480 fps, 2X zoom hibrid Cameră Monocrom: 24 MP B/W, f/1.8

: Cameră foto frontală : 24 MP, f/2.0 și filmare 1080p @30 fps, 2x zoom hibrid

: 24 MP, f/2.0 și filmare 1080p @30 fps, 2x zoom hibrid Comunicare : LTE Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS, GLONASS, BDS

: LTE Cat6 300/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS, GLONASS, BDS Acumulator: 3400 mAh (cu tehnologie de încărcare rapidă Honor SuperCharge)

3400 mAh (cu tehnologie de încărcare rapidă Honor SuperCharge) Culoare : Phantom Blue

: Phantom Blue Dimensiuni : 149.6 x 71.2 x 7.7 mm

: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm Greutate : 153g

: 153g Vezi specificațiile complete

Design

Am avut de-a face cu unul dintre cele mai simpatice smartphone-uri din ultima vreme (1 an), deși este unul de buget mediu. Cum Huawei m-a obișnuit, telefonul este o combinație între Apple și Samsung.

Mai exact folosește un cadru metalic din aluminiu care are tăieturile pentru antene similare iPhone, pe muchia de jos portul audio de 3.5 mm, un port USB-C și dreapta grilajul pentru difuzor. La iPhone 6S ai mai văzut asta.

Spatele este ca cel al unui Samsung Galaxy S7, din sticlă cu muchiile laterale curbate. Spatele din sticlă nu pare să se zgârie ușor. Telefonul a mai fost testat cel puțin de o persoană anterior și arată încă aproape ca nou. Problema principală așa cum ai anticipat este cu urmele de amprente.

Ce are Honor 10 în plus la design este spatele care pare un albastru metalic care trece printr-o serie de nuanțe albastre, violet, turqoise. Nu știu procesul prin care obțin așa ceva, dar este destul de rar. La ceva modele HTC am mai întâlnit. Prietenii au fost impresionați de design și într-adevăr este fain, dar personal prefer un telefon mai bun în detrimentul unui design superb.

Pe spate se află două camere foto aranjate orizontal, destul de micuțe, dar care ies din carcasă milimetric, care destabilizează puțin telefonul pe masă. Lângă ele se află și blițul.

Un lucru neplăcut care l-am mai întâlnit la alte telefoane cu exterior din sticlă. Telefonul alunecă foarte ușor de pe o suprafață puțin înclinată deci va trebui să ai grijă să nu te trezești că pică singur de pe masă.

Pe față telefonul are ecranul tăiat sus (notch) și au înghesuit acolo camera foto frontală, difuzorul și câțiva senzori. La baza ecranului se află un singur buton fără mecanism de apăsare. Este doar o zonă care desemnează butonul și cititorul de amprentă inclus.

Am avut o problemă cu butonul home. Era prea aproape de butoanele Android de pe ecran deasupra. Când voiam să apăs pe butonul home se declanșa Google Assistant. Practic sunt două butoane home pe acest telefon. Cititorul de amprentă și cerculețul de deasupra imediat.

În rest: butoanele de volum și on / off sunt pe dreapta, pe laterala de sus există și un transmițător infraroșu dacă vrei să folosești telefonul pe post de telecomandă.

Per total telefonul are un design care se apropie mult de al celor de top disponibile acum pe piață, sau al celor de anul trecut. Este cu siguranță un model de care aș ține cont dacă aș căuta un telefon la aproximativ 1500 lei.

Performanțe

M-am bucurat să mai testez și eu câte un telefon de la Huawei că tare sunt la mare căutare review-urile lor și sunt device-uri plăcute plus oferă un deal bun momentan (cât le mai subvenționează și statul chinez).

Revenind la subiect Honor 10 nu a avut un start bun la mine. A mers destul de nasol pentru un telefon de 1.500, dar i-am făcut un update la EMUI 9.0 și lucrurile s-au îmbunătățit considerabil.

Chiar și așa viteza de lucru parcă ar mai merge îmbunătățită pentru un device la acest preț. Nu este primul telefon cu Android 9.0 testat sau care se vinde la acest preț și alte modele ar fi fost mai iuți.

Lăsând la o parte animațiile și comenzile din interfața EMUI care nu ar fi prea rapide, are câteva lucruri ce țin de performanță care-mi plac foarte mult: cititorul de amprentă este rapid, dar și deblocarea cu ajutorul feței.

În plus camera foto are o funcție de fotografiere rapidă (Ultra snapshot) care îți poate realiza o fotografie în 0.5-1 secundă apăsând butonul volum jos de 2 ori. Cel mai frecvent la 0.7 secunde le face. Dar este utilă dacă vrei să tragi rapid un cadru la nevoie.

În AnTuTu a scos 125.165 puncte. În aplicația de teste sintetice îl poziționează sub Huawei P30 Lite care are cu aproximativ 8000 de puncte mai mult, sau Samsung Galaxy A9 (2018 – cel cu 4 camere pe spate) care are cu 13.000 mai multe puncte. Ciudat este că am observat alte rezultate de 200.000 puncte. Ceva s-ar putea să fie în neregulă cu această unitate.

Sistem de operare

Honor 10 folosește EMUI 8.0 din fabrică și nu funcționează prea bine. Dacă aș cumpăra acest telefon nu aș fi prea încântat de achiziție deoarece avea momente destul de nasoale în care se încărca greu.

Nu știu dacă am avut noroc sau Huawei fac update-uri frecvente de soft, dar imediat după preluarea telefonului am verificat și update-urile de soft și era pregătit EMUI 9.0 gata să fie descărcat.

După instalarea EMUI 9.0 lucrurile s-au îmbunătățit și au mai dispărut problemele de viteză de încărcare a aplicațiilor, ale paginilor web sau mai știu eu ce animații care erau sacadate.

EMUI 9.0 Adaugă și schimbări de interfață grafică. În principiu am observat un nou task manager care este ca la iOS. Adică ai mai multe pictograme care din dreapta în stânga le poți elimina făcând swype în sus. Este mai curat managerul de aplicații.

Galeriile de imagini sunt aranjate într-o interfață mai atractivă care scoate anumite imagini în evidență. Este un fel de interfață grafică de tip colaj. Tot la iOS am mai întâlnit asta. Aplicația de ceas este mai de anul 2019 acum, cu un design mai apropiat de Android cu acel material design propus de Google acum câțiva ani.

Telefonul vine cu 128 GB memorie internă, și am avut 100 GB disponibili să fac ce doresc cu ei. Oferă ceva spațiu disponibil dar binevenit pentru că nu are și slot pentru microSD, ci doar două pentru micro SIM-uri.

Ecran

Honor 10 este cu siguranță un telefon care merită să-l iei în considerare pentru design însă și pentru ecran. Oferă culori un pic cam saturate ca la Samsung, dar îmi place, plus că poți schimba setarea aceasta din telefon pentru a afișa culori mai naturale.

Rezoluția 2K este mai mult decât suficientă pentru a afișa clar cele mai fine detalii, dar lucrul care l-am observat este că pe soare puternic nu prea face față.

Camere Foto

Sunt pline de funcționalități care mai de care mai pompoase, care mai de care mai atractive, dar când să le utilizezi nu sunt chiar așa ca în reclamă. În primul rând se laudă cu acel AI Camera, care ar recunoaște scena (portret, natură, macro, etc.) și ar utiliza cele mai bune setări pentru acel lucru însă stau mai prost decât mă așteptam.

Telefonul recunoaște într-adevăr ce mediu este sau ce tip de fotografie încerci să faci însă setările pe care le aplică nu sunt atractive. Concret: pentru natură face verdele mai puternic, pentru portret aplică un efect fals bokeh (fundal defocalizat), dar au fost cazuri când a aplicat aiurea saturație mai mare, plus că parcă nu-mi place că nu sunt în control.

cu AI Camera

fără AI Camera

Din punctul meu de vedere efectele aplicate sunt exagerate și eu nu aș folosi funcția AI. Prefer să mă duc pe Portret, sau Photo și să fotografiez scena așa cum este decât să exagereze cu efectele.

Funcțiile disponibile sunt prezente și pe alte telefoane Huawei mai scumpe însă dintre cele notabile sunt: Moving picture (un fel de Live Photo de la iPhone), Zoom hibrid 2X, HDR, PRO mode, Slow-mo, Night, Light Painting.

zoom 1x

zoom 2x

zoom 1x

zoom 2x

zoom 1x

zoom 2x

Zoom-ul 2x este unul mai bun comparativ cu cel digital, folosind ceva algoritm mai bun. Se observă că nu este nici optic, dar nici nu se strică imaginea ca la un zoom digital.

Am făcut câteva instantanee cu Ultra Snapshot de pe Honor 10. Este o funcție utilă cu care poți fotografia rapid. Imaginile ies clare, evident dacă telefonul stă nemișcat ca atunci când fotografiezi normal. Pare că focalizează, și face fotografiile așa cum ar trebui.









Per total camera foto principală se descurcă bine în condiții variate de lumină, dar pe lumină bună detaliile ies mult în evidență și îmi place claritatea.

Pare că se apropie de camerele foto din telefoanele de top. Iar dacă ești fan fotografii monocromatice Huawei încă merită luat în calcul. Senzorul dedicat monocromatic face treabă bună. Oferă o dinamică mai mare pe expunere, comparativ cu senzorul color.

Portret – Zoom 1x

Portret – Zoom 2x

Camera frontală are 12 MP și este bunicică. Focalizează bine de cele mai multe ori. Expune corect, are și zoom hibrid 2x, deci dacă te interesează să te filmezi sau să te fotografiezi de aproape, Honor 10 poate să facă asta. Sper că îți place decorul industrial :).

Stage lighting

Classic lighting

Camera portret și principală are efectul preluat de pe telefoanele iPhone de fotografie studio. Nu le iese deloc bine, deși am făcut fotografia cu un fundal cu contrast mărișor, nu prea a detectat muchia siluetei, așa că m-a decupat greșit. Te las pe tine să admiri „opera de artă”.

Dacă vrei un telefon cu funcție slow motion s-ar putea să te încânte Honor 10 deoarece oferă până la 480 fps. Nu înregistrează mult, ci te limitează la o secvență scurtă. Și un alt minus este că imaginea nu este foarte clară se observă că face ceva procesare, interpolare între cadre pentru a obține un material video și mai încet. Rezultatul final este totuși utilizabil.

Filmarea noaptea la rezoluție 4K @ 30 fps este decentă. Diafragma largă f/1.8 este cea care face treabă în rest claritatea este obișnuită, lipsește stabilizarea la rezoluție 4K și asta este cam nasol. Vei avea un videoclip cutremurat în permanență, doar dacă nu folosești un trepied.

Aceeași rezoluție însă ziua. Iarăși poți observa lipsa stabilizării și un mic demo pentru focalizare. Se descurcă decent să focalizeze pe lumină naturală.

La 60 fps lucrurile se schimbă puțin. Apare stabilizare electronică a imaginii, dar și aceea este slabă.

Sunet

Apelurile le-am făcut fără probleme. Se aude foarte bine, este un telefon care nu face rabat la calitatea convorbirilor. Include microfoane pentru anularea zgomotului de fundal și un difuzor puternic pentru ascultarea apelantului.

Difuzorul așezat jos lângă portul USB-C m-a impresionat prin claritatea pe care o oferă. Chiar și la volum maxim claritatea se păstrează binișor, nu prea apar distorsiuni. Este oarecum în zona sa de preț dar mai sunt telefoane la acest preț care se aud mai slab ca volum sau claritate. Sunetele joase nu prea sunt scoase în evidență, în rest sunt ok.

Este și singurul difuzor care emite sunet din jocuri sau materiale multimedia, deci dacă-l blochezi rămâi fără sunet. Telefonul nu emite și sunet frontal prin difuzorul de apelare pe care-l mai folosesc alte telefoane.

Autonomie

Bateria lui Honor 10 poate ține o zi lejer însă ar fi mai greu să scoți 2 zile, ecranul acela nu stă degeaba, va consuma cât poate. Am terminat ziua de utilizare cu utilizare lejeră la 32%. Va trebui să mai dezactivezi din funcții de-a lungul zilei dacă vrei autonomie mai lungă și asta în special dacă vei folosi două SIM-uri.

Honor SuperCharge mi-a plăcut. Nu este ceva ce întâlnești foarte des și cu ajutorul tehnologiei poți încărca telefonul la 50% în doar 25 de minute. Poți vedea în timp real cum crește procentajul de încărcare. Aproape că este obligatorie această tehnologie pentru orice telefon cu acumulator mare. Deci este un aspect pozitiv care s-ar putea să-ți placă iarăși foarte mult.

Nu-mi place

puțin încet în anumite momente. Posibil ca cei 4GB să nu fie suficienți;

camera AI pe care o laudă este inutilă;

nu are stabilizare optică de imagine;

nu are slot microSD.

Îmi place

design premium cu sticlă pe spate și o vopsea metalică;

are două camere principale, dintre care una monocromatică dacă te simți artist;

are deblocare facială destul de eficientă;

scoate imagini clare și echilibrate;

poate filma slow-motion 480 fps;

are ultima versiune Android;

tehnologia supercharge care încarcă telefonul rapid la 50% în 25 de minute.

Concluzie

Deși lansat în 2018 Honor 10 este încă un telefon zdravăn, care are deja update-ul la Android 9 și EMUI 9, cu funcții interesante pentru camerele foto. Include două camere principale. Una monocrom și a doua color și din acest punct de vedere imaginile ies foarte bine pentru prețul la care se vinde. Camera este similară cu cea de pe P20.

Camera video în schimb nu are stabilizare de imagine optică și asta strică multe dintre materialele video.

Totuși îți recomand să alegi un model Honor 10 cu mai mult de 4GB, deoarece a avut momente când se vedea că era încetinit și eu bănuiesc că memoria RAM era problema.

Probabil că îți pui semne de întrebare cu situația Huawei. Google a declarat că pentru actualele dispozitive serviciile Google vor funcționa fără probleme, deci doar pe dispozitive construite după 19 August 2019 situația poate fi incertă până când compania își va rezolva problema cu guvernul american care interzice să mai colaboreze cu companii americane fără acordul lor.

Cum ți se par telefoanele Honor? Ți-ai cumpăra un astfel de model?