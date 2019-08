Review Nokia 2.2 – Smartphone ieftin cu ecran mare și Android One

A ajuns un Nokia 2.2 pe la mine pentru review. Smartphone-ul a fost lansat recent în Iunie 2019 și este un dual-sim cu Android 9.0 Pie (Android One), care dacă nu ești familiarizat cu versiunea One este varianta curată ”fără bazaconii” (adică fără aplicații inutile).

Este primul smartphone primit de mine la review după preluarea brandului Nokia de către HMD Global de la Microsoft. Este un model entry-level cu un preț de vânzare sub 500 lei dar care are adăugate câteva funcționalități întâlnite în special pe telefoanele de peste 1000 lei.

Citește mai departe dacă vrei să afli tot ce am aflat despre acest smartphone pe perioada testării.

Specificații Nokia 2.2 dual sim

Ecran : IPS 5.71 inch cu rezoluție 1520 x 720 pixeli

: IPS 5.71 inch cu rezoluție 1520 x 720 pixeli OS : Android 9.0 Pie – Android One

: Android 9.0 Pie – Android One Chipset : Mediatek MT6761 Helio A22

: Mediatek MT6761 Helio A22 CPU : Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53

: Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 RAM : 2GB (există variantă cu 3GB)

: 2GB (există variantă cu 3GB) Memorie Internă : 16 GB cu slot micro SD de maximum 400GB

: 16 GB cu slot micro SD de maximum 400GB Cameră foto principală : 13 MP, f/2.2, filmare 1080p cu 30fps

: 13 MP, f/2.2, filmare 1080p cu 30fps Cameră foto frontală : 5MP

: 5MP Conectivitate: 4G LTE Cat4 150/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Radio FM, A-GPS, GLONASS, BDS

4G LTE Cat4 150/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Radio FM, A-GPS, GLONASS, BDS Acumulator: 3000 mAh

3000 mAh 146 x 70.6 x 9.3 mm

153 g

Vezi specificațiile complete

Unboxing

Conținutul cutiei este limitat la acumulator (care trebuie introdus manual în smartphone), la încărcătorul cu o putere de 0.2 amperi și cablul micro USB. Bănuiesc că nu te așteptai la mai mult de la un smartphone de sub 500 lei.

Design

Nokia 2.2 și noile lor telefoane încă mai păstrează o bună parte din designul vechi de când era cu sistem de operare Windows cu carcase colorate. Este un smartphone cu carcasă din plastic negru lucios fără prea mari pretenții.

Capacul poate fi înlăturat pentru a introduce bateria care vine în cutie separat și cel puțin un nano SIM (este model dual-sim) și un card micro SD.

Smartphone-ul are camera frontală poziționată central cu o mică tăietură în ecran. Parcă nu se putea altfel decât cu tăietură, dar voiau să-l facă cu design modern. Până și ecranul are colțuri rotunjite. Pe partea dreaptă, butoanele de volum și de pornire / oprire sunt la locul lor în poziția standard.

Pe laterala stângă se află surprinzător un buton de Google Assistant. Dacă apeși lung se activează asistentul digital și poți începe să pui întrebări sau să-i diferite acțiuni. Pe laterala de sus vei găsi portul audio 3.5mm. La bază este un port de date micro USB și microfonul pentru apeluri.

Spatele smartphone-ului este tipic celor Nokia din ultimii ani. Camera poziționată sus central cu blițul dedesubt. Difuzorul este la baza suprafeței din spate.

Partea nasoală deși comună pe telefoane sub 500 lei este cu amprentele. Este plin de amprente și nu se dau ușor jos de pe ecran și carcasă chiar dacă te apuci să ștergi pentru că suprafața nu este oleofobă.

Capacul pe altă culoare față de negru s-ar putea să fie mai rezonabil din acest punct de vedere. Din cauza plasticului lucios care ține grăsimea, parcă este puțin cam alunecos.

Fiind de 5.71 inch este un smartphone care reușește să-și păstreze dimensiunea carcasei și greutatea la niște cifre rezonabile și nu te face să te simți ca și cum ai purta o cărămidă în buzunar cum se poate întâmpla la un smartphone cu carcasă metalică și ecran mare.

Performanțe

Primul feeling a fost că Nokia 2.2 nu este suficient de rapid pe cât mă așteptam fiind un smartphone ieftin, dar mă gândeam că fiind cu Android One nu are cum să meargă prost.

Imediat ce am pornit smartphone-ul a venit un update de securitate, nu știu dacă acela a stricat ceva, dar acum aproape merge la limita bunului simț. Adică sacadează și merge destul de greu, dar este utilizabil, mai puțin pe YouTube unde materialele video nu pot fi vizualizate pentru că sacadează prea mult smartphone-ul.

Am căutat soluții la problema aceasta și într-un final mi-a venit ideea să opresc User Experience Program. Șoc și groază! Imediat după dezactivarea funcției a început să meargă semnificativ mai bine. Se pare că Google mai are de lucru la astfel de optimizări care pot face experiența de utilizare mult mai bună.

User Experience Program preia date din timpul utilizării, le stochează și le trimite către Google pentru a-și face o idee cât mai bună despre cum este folosit Android de către toți utilizatorii săi.

În testul AnTuTu au rezultat 63248 puncte, care-l situează foarte jos, sub un Asus ZenFone 5 în lista telefoanelor afișate în topul lor. Păcat că nu afișează și telefoane mai slabe să putem compara cu mai multe modele.

În concluzie performanța smartphone-ului este rezonabilă pentru acest preț. Am început testarea lui cu stângul, deci nu activați User Experience Program, și nu veți avea încetiniri ca mine. Clipurile Youtube merg, paginile se încarcă normal, la fel și aplicațiile. Asta nu înseamnă că zbârnâie ca un smartphone scump, dar e rezonabil.

Camera foto

La nivel de specificații are o cameră decentă de 13 Megapixeli cu f/2.2, filmare 1080p și 30fps și una frontală cu 5MP tot cu filmare 1080p. ”Păi stai că e aproape la fel ca și Motorola One Vision, lucrurile devin confuze”. Da, ai dreptate, are aproape aceleași specificații ca One Vision, dar pe lângă funcții suplimentare un telefon mai scump (One Vision în exemplul de față) are și un senzor mai mare care se transpune în detalii mai mari împrejurimile. Poate veni și cu un câmp dinamic mai mare și într-un final rezultând imagini mult mai bune.

Ce se poate observa din prima: sticla care protejeaza camera este foarte pretențioasă. Nu se șterge foarte ușor de grăsimi așadar imaginile vor ieși în ceață dacă nu ștergi bine lentila. Apoi nu oferă foarte multe detalii. Frunzele plantelor, sau scoarța arborilor dacă te vei uita în imagini nu este foarte detaliată.

Dacă vorbim de fotografii de noapte treburile stau destul de prost și aici. Aici am încercat să fac o fotografie care să profite cât mai mult de lumina artificială. În afară că lumina are un efect radiant, totul este ok, dar detaliile sunt slabe. Încearcă să compenseze foarte mult zgomotul de imagine pierzând astfel detalii.

Imaginile selfie sunt așa cum mă așteptam de la o cameră de 5MP, cu detalii slabe cu porțiuni supra-expuse. Totuși pentru acest buget camera face niște fotografii utilizabile.

La filmare calitatea a fost tot mediocră dar ceva m-a surprins: viteza și precizia cu care focaliza în depărtare apoi în apropiere fără să se gândească de două ori. În rest filmarea nu are stabilizare, poate foarte slabă. Detaliile sunt tot slabe deși filmează la 1080p. Per total ok filmarea pentru acest buget. Sunetul bineînțeles slab la înregistrare.

Sistemul de Operare

Nokia 2.2 vine cu Android 9.0 varianta Android One care nu are alte aplicații decât cele native de pe sistemul de operare. Ok, am găsit o aplicație Nokia dar este pentru suport tehnic. Nu găsesc funcții adăugate în plus sau altceva de genul acesta.

Experiența de utilizare însă merita îmbunătățită. Parcă 9.7 GB spațiu ocupat de sistemul de operare este cam mult pentru un smartphone cu 16GB memorie internă de stocare. Cam 5-6 GB ai disponibili pentru a instala ceva aplicații personale. Eu după ce am instalat cam 10 aplicații care le utilizez de zi cu zi am rămas cu 1.6 GB spațiu liber. Dar smartphone-ul este ieftin, iar dacă vrei mai mult spațiu ar trebui să crești bugetul.

Smartphone-ul include și deblocare facială care nu mă așteptam să funcționeze excelent însă mă așteptam totuși să funcționeze mai bine decât am experimentat. Practic funcția nu va merge în condiții prea proaste de lumină.Trebuie să ai fața luminată bine și să nu bată în smartphone vreo lumină puternică. Pot debloca mai mult afară smartphone-ul, iar deblocarea durează cam 1-2 secunde. Dar recomand deblocarea tradițională prin parolă sau pattern.

Sunet

Este un smartphone ieftin și nu este capabil mai mult de un sunet mediocru spre slab când vorbim de difuzorul de pe spate. Cu joase și medii slabe și înalte mai pronunțate aproape orice material multimedia se aude destul de slab.

Pentru apelare în schimb a fost ok, difuzorul dedicat pentru conversații telefonice își face treaba bine.

Autonomie

Obții o autonomie de 1-2 zile în funcție de numărul de sim-uri utilizat și cat de intens folosești telefonul și aplicațiile instalate. Eu am folosit un singur SIM și aproape că nu atingeam și ziua 2 fără să dezactivez conexiunile wireless.

Nu-mi place

spatele și ecranul este magnet de amprente

camera foto puțin cam pretențioasă pentru fotografii decente

spațiu de stocare disponibil cam mic pentru 2019

încărcătorul cam slab pentru așa acumulator mare

Îmi place

include buton Google Assistant pentru căutări rapide sau alte comenzi vocale

baterie 3000 mAh

preț mic

utilizează Android 9.0 versiunea Android One

este dual-sim

Concluzie

Nu aș compara acest model cu ce însemna Nokia înainte de preluarea de către Microsoft a brandului sau al HMD Global , dar poate că în timp revin la același nivel de calitate.

Lucrurile pozitive sau negative le-am notat în listele de mai sus însă ce este clar: nu trebuie să ai prea mari pretenții de la el. Vei putea apela, scrie mesaje în aplicațiile de chat și de a naviga pe internet, face poze. Alte lucruri însă vor funcționa dificil sau vor fi la un nivel de calitate scăzut deoarece nu are puterea de calcul necesară sau modulele necesare pentru a produce un rezultat foarte bun.

Dacă îți dorești un smarpthone ieftin cu ultimul sistem de operare Android și nu ai pretenții mari de la smartphone atunci poate fi o soluție viabilă.

Dacă poți crește bugetul atunci Nokia 3.2 s-ar putea să fie o variantă mai bună. Trece la un procesor Snapdragon și majoritatea specificațiilor sunt mai bune și îți poate oferi o experiență de utilizare mai bună.

Găsești un model mai bun ca acest Nokia 2.2 la sub 500 lei? Sunt curios ce părere ai despre acest smartphone.