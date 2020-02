Review Insta 360 ONE X – Cameră video 360 interesantă!

Am testat în sfârșit o cameră video 360 și asta după ce a apărut acest minunat model: Insta 360 ONE X care a devenit poate cea mai populară cameră 360 pentru consumatori în acest moment. Este produsă de către o companie din Hong Kong denumită Insta 360 (nu … nu au legătură cu Instagram / Facebook).

Ce este o cameră 360 întrebi? Ei bine este o cameră video care filmează totul împrejurul ei. Probabil pentru tine dacă nu prea ai luat contact cu domeniul va fi mai greu de înțeles cum este posibil așa ceva, dar voi încerca să explic cât mai simplu tehnologia din spate.

În primul rând camera are două obiective așezate opus una față de alta și sunt bombate și ieșite în afara carcasei precum vezi în imagini pentru că trebuie să fie capabile fiecare dintre ele să filmeze la un unghi de 180 de grade. 180 x 2 = 360 :P.

Altfel spus o cameră filmează în partea din față, iar a doua în spate. Softul din cameră lipește apoi cele două materiale video într-o imagine sferică.

Camera video Insta 360 One X vine cu o serie de mari avantaje față de competiție, dar și cu câteva dezavantaje care vor ține la distanță utilizatorii mai comozi care nu vor să piardă timpul cu lucruri tehnice sau legate de editare.

Mai departe vei afla totul despre cum este să folosești o astfel de cameră video, care sunt avantajele și dezavantajele ei.

Specificații Insta 360 ONE X

Diafragmă: f 2.0

Fotografiere: 18 MP (6080*3040 px), HDR

Filmare: 5760*2880 px @30fps, 5760*2880 px @25fps, 5760*2880 px @24fps, 3840*1920 px @50fps, 3840*1920 px @30fps, 3008*1504 px @100fps, HDR

Video bitrate maxim de 120 Mbps

Bluetooth 4.0

WiFi 5 Ghz

Acumulator: 1050 mAh

port micro USB

Specificații complete aici

Design

Dacă ai mai ținut un mic acumulator portabil în mână atunci află că deși este o cameră video destul de performantă producătorii au reușit să înghesuie tehnologia în acest mic pachet.

Obiectivele camerei foto fac însă excepție de la designul minimalist și este valabil la toate camerele foto 360. Toate ies bombate din interiorul carcasei.

Insta 360 ONE X folosește un sistem întâlnit pe camerele mai vechi GoPro pentru controlul și setarea camerei. Două butoane plus un ecran monocrom. Cu un buton deschizi și închizi camera sau selectezi elemente din meniu, iar cu celălalt treci prin diferitele moduri de filmare sau treci printre setări. Controlul camerei se poate face însă și prin aplicația din smartphone.

La baza aparatului se regăsesc restul lucrurilor utile: slotul micro SD care este descoperit (deci ai grijă cu apa) și filetul standard de trepied care vei afla mai jos de ce este unul dintre marile atuuri și diferențiatori față de competiție.

Există și un led care se face roșu, verde sau albastru în funcție de stadiul în care se află camera video (pornită, filmează, se încarcă sau s-a terminat încărcarea).

Deci dacă mă întrebi dacă-mi place desginul camerei Insta 360 ONE X și dacă este funcțional îți pot spune tare și răspicat că DA, cu excepția că era utilă din punctul meu de vedere rezistența la apă, dar posibil că la cât de tare se încălzește ar fi fost și mai complicat cu răcirea ei.

Performanțe

Insta 360 ONE X este o cameră video care la nivel de calitate optică, câmp dinamic și detalii a imaginii se poate compara cu un GoPro. Dacă până acum Insta 360 One X nu avea un competitor real la un preț bun (nu vorbim de camere foarte scumpe cum ar fi: Ricoh Theta Z1) acum GoPro Max 360 se apropie de ce poate One X și pe alocuri o întrece.

Orice cameră de acțiune vei lua însă vei fi nevoit să cumperi accesorii la ea, chiar dacă mai ai accesorii de la camera GoPro mai vechi.

Așa arată câteva imagini făcute cu Insta 360 One X. Vei observa imediat că dacă ești în bătaia Soarelui camera reușește să compenseze și să expună totuși corect mediul înconjurător. Dacă ar fi să comparăm cu o cameră foto obișnuită atunci când este soare puternic vor apărea zone umbrite puternic.

La fel și în cazul în care cerul este acoperit.

Utilizarea camerei Insta 360 One X

1. Nu trebuie să îți bați capul cu direcția de filmare. Rezolvi asta la editare.

Atât timp cât nu sunt condiții speciale de filmare vei putea ține camera cum vrei tu. Cu capul în jos, în stânga, în dreapta, pe o parte sau pe alta. Pentru că are un giroscop în interior tot timpul camera va avea o direcție fixă fără să fie influențată de mișcările cameramanului, iar după filmare vei îndrepta ecranul în ce direcție dorești. Astfel privitorii vor putea vedea exact unde este acțiunea.

Insta 360 One X – Mostră video 5.7K@25fps – ITnewz.ro Insta 360 One X – Mostră video 5.7K@25fpsReview-ul în curînd pe blog. Publicată de ITnewz.ro pe Duminică, 9 februarie 2020

Insta 360 One X – Mostra Timelapse – ITnewz.ro Mostra video cu functia TImelapse pe Insta 360 One X.Review-ul pe Blog. Publicată de ITnewz.ro pe Luni, 10 februarie 2020

2. Stabilizare perfectă a imaginii

Filmarea ta va fi perfect stabilizată (cu excepția mișcării pe înălțime a camerei). Un stabilizator de imagine este inutil pentru o astfel de cameră.

Camera stabilizează imaginea cu ajutorul unui giroscop interior ca la orice altă cameră video, dar pentru că filmarea este de jur împrejur își permite să obțină o stabilizare perfectă pentru că nu mai trebuie să facă crop (altfel spus, să taie din imagine).

Mai jos camera video este atașata de Invisible Selfie Stick și doar este pornită. Materialul video apoi urcat pe Facebook.

Insta 360 One X – Mostră 2 – 5.7K@25fps – ITnewz.ro Mostră video cu Insta 360 One X făcută la rezoluție maximă. Facebook rulează materialul la rezoluție maximă 4K și mai reduce din calitatea videoclipului însă. Publicată de ITnewz.ro pe Luni, 10 februarie 2020

3. Softul de editare de pe telefonul mobil este piesa de rezistență

Lansată la finalul lui 2018 camera a atras imediat atenția asupra sa datorită designului compact, dar și a performanței sale și a unor funcții care în acel moment nu se găseau pe piața camerelor 360, iar acum competiția se chinuie încă să le pună la fel de bine în aplicare.

Compania îți oferă la fel ca și GoPro sau alți producători de gadget-uri video și un soft care acompaniază gratuit produsul. Este disponibil și pentru desktop și pentru iOS sau Android.

Ce este atât de tare la softul pentru mobil?

1. Poți să controlezi direcția camerei video din aplicație ba chiar să folosești câteva funcții disponibile doar fiind conectat în acest fel. Partea nasoală este că așa se consumă bateria camerei mai repede.

2. Poți să imporți prin WiFi materialele video și foto iar viteza de transfer este mai bună decât dacă ai fi transferat prin cablu din cameră în telefon (fără pierderi de calitate).

3. Editezi materialele în aplicație și poți face un montaj foarte ușor.

4. Poți transforma clipurile 360 în materiale video obișnuite prin moduri inteligente nemaiîntâlnite până acum:

Te duci către cadrul dorit, faci zoom in / out apoi apeși lung. Așa știi unde se va îndrepta camera în timpul montajului.

Există un alt mod și mai tare prin care poți înregistra direcția în care privești îndreptând telefonul de pe care editezi spre ce te interesează în videoclip .

. Dacă ești creativ poți utiliza camera pentru niște efecte extraordinare. Poți face dolly zoom (efectul vertigo), poți simula o dronă, poți face lucrurile să apară și să dispară din cadru, poți edita ca și cum ai folosi un obiect ultra-wide, și multe altele ce țin mai mult de tine.

4. Selfie-stick-ul nu se vede în montaj!

Cred că această funcție care pur și simplu merge fără să-i faci nimic transformă această cameră te va lăsa mască.

Dacă filmezi cu Invisible Stick (zvonurile spun că nu funcționează cu alte stick-uri) softul camerei îl va elimina din cadru automat atunci când face lipirea celor două materiale video ale celor două obiective.

Un mic asterix la acest capitol. Selfie stick-ul dispare din cadru, dar umbra lui nu :). Deci va trebui să iei asta în considerare când filmezi / fotografiezi. Aceea va trebui să o scoți în Photoshop sau alt soft (Retouch pe iOS) pentru retușare rapidă.

5. Poți simula efectul Bullet Time (cel din Matrix)

Ai nevoie de un alt accesoriu care ține loc și de trepied și de prelungire pentru selfie stick. Apoi în modul Bullet Time la 100fps poți să fii și tu Neo. singura problemă este că trebuie să ții mânierul în mână. Dar dacă ești creativ scapi și de problema asta :).

6. Poți face transmisii live Facebook

Poate nu este cea mai căutată funcție de către utilizatori, dar cu siguranță unul dintre cititori va considera această funcție utilă. Fie că ești vlogger, fie că vrei ca utilizatorii de Facebook pur și simplu să vadă totul în jurul camerei video această este capabilă de așa ceva, iar conectarea la contul tău nu se face la fel de greu precum se întâmplă dacă vrei să faci live streaming prin computer.

7. Este capabilă de filmare slow motion

Nu știu dacă este o funcție utilă pentru tine în mod special, dar pentru utilizatorii pasionați de filmări să poți filma la 50 cadre pe secundă sau 100 de cadre pe secunde reprezintă un mare avantaj pentru că poți reda acțiunea cu încetinitorul. De menționat este însă că la 100 cadre pe secundă rezoluția este 3K, iar dacă exporți un videoclip obișnuit va fi destul de pixelat.

Îți oferă posibilitatea să filmezi cadre pline de acțiune: fotbal, baschet, snowboard, sporturi acvatice, etc.

8. Poate face Hyperalpse-uri sau Timelapse-uri ușor

Hyperlapse-urile se fac ușor filmând inițial, iar în editare crescând viteza videoclipului și activând efectul Motion Blur care face să pară că a fost făcut din fotografii cu expunere lungă.

Poți înregistra un timelapse cu cerul înstelat dacă setezi camera în modul de fotografiere cu ce interval dorești și un ISO ridicat 800-1600. Mai jos un exemplu de imagine făcută noaptea. Era și Luna pe cer, altfel se vedeau stelele mai bine.

Insta 360 One X – Expunere Lunga Noaptea Publicată de ITnewz.ro pe Luni, 10 februarie 2020

Altele

O chestie care nu mi-a plăcut este că dacă filmezi sau fotografiezi în modul HDR, trebuie să ai grijă să nu faci mișcări prea multe ale camerei foto, altfel ies puțin șterse. Deși înțeleg de ce se întâmplă asta, mă așteptam să se folosească de stabilizarea care în timpul filmării este foarte bună pentru a elimina această problemă. Mai jos un exemplu de imagine HDR.

Autonomie

Ținând cont că este o cameră video care filmează aproape la o rezoluție 6K (care pentru 360 este un standard acum) camera video are o autonomie de 1h la filmare la rezoluție maximă. Autonomie comparabilă cu cea a camerelor video de acțiune GoPro. Deci nimic special aici, dar e bine să știi că se încadrează în limite bune.

Nu-mi place

în anumite momente apar diferențe între cele două obiective. Jumătate din imagine rămâne umbrită alta foarte luminată;

fiind fișiere imense transferul prin wireless durează enorm de mult (peste 1h 20 de minute pentru un clip de cam 15 minute de 5.7K@30 fps);

filmează slow motion 100fps la o rezoluție cam mică (3K);

Încărcarea materialelor 360 pe YouTube încă este puțin greoaie. Pot fi încărcate însă pe Insta 360 sau pe Facebook foarte ușor.

Îmi place

este cea mai versatilă cameră video cu care am lucrat;

stabilizarea de imagine este șocant de bună (FlowState Stabilization);

are soft chiar util pentru editarea materialului video;

efectul de dronă (filmezi cu camera, dar pentru că nu se vede stick-ul pe care este montat (Invisible Selfie Stick) pare filmat de către o dronă);

filmează și fotografiază în modul HDR;

poate salva imaginile în format RAW;

include o funcție de Live Streaming.

Concluzie

Merită achiziționată camera 360 Insta 360 One X?

Dacă vrei ceva mai bine construit cu montură integrată pentru accesorii de camere video de acțiune, cu sunet mai bun și protecție la submersie în apă atunci recomand mai degrabă camera GoPro MAX 360 care are aceste funcții imediat ce o scoți din cutie, are și ea un soft fain de editare video.

Dacă în schimb vrei o cameră video 360 mai ieftină și care are o mulțime de alte avantaje pe lângă: super stabilizare video FlowState, super aplicație de editare video, „selfie stick invizibil„, “efectul de dronă”, atunci Insta 360 ONE X nu te va dezamăgi.

La nivel de calitate video sunt similare cele două și Insta 360 ONE X face treabă bună și cu stabilizarea și cu expunerea imaginii.

Reține însă! Orice cameră de acțiune vei cumpăra vei avea nevoie de accesorii de prindere, de plutire, de protecție, etc!

Montaje făcute cu ajutorul camerei Insta 360 One X!