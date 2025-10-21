

La granița dintre tehnologie și colaborare, Aidly.ro este un marketplace românesc pentru servicii care își propune să aducă mai aproape oamenii ce au nevoie de ajutor și pe cei dispuși să ofere sprijin. Gândită ca o platformă sigură și intuitivă, Aidly facilitează legături reale între cerere și ofertă, într-un mod transparent și modern.

Am avut ocazia să discutăm cu Mihnea Ioanițescu unul dintre co-fondatorii Aidly.ro. Vei putea afla mai multe despre cum s-a născut ideea de a dezvolta o astfel de platformă alături de Alexandru Stanciu, ce provocări au întâlnit și ce planuri de viitor sunt pentru platformă.

material făcut de @boldvisualsro

Cum folosești Aidly.ro?

Procesul este simplu: dacă ai, de exemplu, nevoie de cineva care să tundă gazonul, să monteze un raft sau să te ajute la o mutare, creezi un anunț pe platformă cu detaliile și bugetul estimat. Cei care pot oferi acel serviciu te pot contacta printr-o apăsare de buton. Comunicarea se face prin sistemul intern al platformei, iar ambele părți pot stabili condițiile și prețul final.

O altă caracteristică interesantă a platformei este faptul că utilizatorii pot fi atât clienți, cât și prestatori. Azi poți cere ajutor, mâine poți oferi servicii altcuiva. Platforma funcționează pe principiul comunității și al încrederii reciproce.

Mai jos poți vedea cum arată un formular rapid completat. Îți ia sub un minut.

Dacă vrei să ajuți poți lista din multitudinea de anunțuri postate, le poți filtra după categorii

Platforma este utilă în orașele din toată țara, iar serviciile sunt grupate într-o listă vastă de categorii de servicii în care poți posta anunțul.