Panasonic anunță noi actualizări firmware pentru camere mirrorless și pentru aplicațiile Lumix Flow și Lumix Lab!

Panasonic a anunţat recent o serie de update-uri importante pentru aplicaţiile sale dedicate creatorilor de conţinut, între care LUMIX Flow (versiunea 1.3) şi LUMIX Lab (versiunea 2.0), precum şi actualizări de firmware pentru mai multe camere şi obiective din gama LUMIX.

Mai precis, LUMIX Flow 1.3 introduce funcţii precum suport pentru conectarea până la patru dispozitive simultan (mirroring), interfaţă verticală pentru monitoarele externe şi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte organizarea secvenţelor şi storyboard-ul,vizualizare LUT în timp real (LUT view assist), afişarea simultană a marcajelor de încadrare, şi îmbunătăţiri la interacțiunea auto focus prin ecranul telefonului.

Ce camere Panasonic Lumix vor fi compatibile cu Lumix Flow 1.3?

Toate vechile funcții și noile adăugate vor fi disponibile de luni și pe LUMIX S5II, S5IIX şi GH7. S1RII, S1II, S1IIE vor trebui să mai aștepte o nouă actualizare firmware pentru a le suporta pe toate cele listate.

Actualizările sunt puse la dispoziţie din 20.10.2025, prin magazinele de aplicaţii şi site-ul de suport global LUMIX conform tabelului din imagine.

Magic LUT

Pentru LUMIX Lab 2.0 a fost introdusă funcţia „Magic LUT”, un instrument bazat pe AI care permite utilizatorilor să creeze propriile LUT-uri de culoare, pornind chiar de la fotografii sau clipuri video, nu doar de la camere LUMIX ci şi smartphone-uri. Deci va putea fi folosită de oricine, chiar dacă nu ai o cameră mirrorless Panasonic.

Actualizări firmware camere mirrorless Lumix

Pe lângă aplicațiile smartphone, firmware-urile sunt actualizate pentru corpurile de cameră: S9 primeşte versiunea 1.6, iar S5II/S5IIX primesc versiunile 3.4 respectiv 2.4, care includ suport pentru LUMIX Flow v1.3, reducerea timpului de pornire, suport Bluetooth pentru stabilizatoare de imagine DJI RS 4, 4 Mini sau 4 Pro.

Ce înseamnă toate acestea pentru utilizatori Panasonic Lumix?

Vei putea folosi smartphone-ul pe post de monitor video, vei putea să filmezi mai simplu și mai eficient cu gimbal-urile noi de la DJI, și vei putea să îți faci profile de culoare mai ușor pentru materialele video sau foto făcute de tine astfel reducând timpul de creație.

Dacă foloseşti una dintre camerele compatibile, merită să verifici setările pentru a activa noile funcţii începând de mâine 20.10.2025.

Anunțul făcut Live pe Youtube: