Apple Sports disponibil in România!

Apple Sports a fost lansată în februarie 2024 și de curând a devenit disponibilă și în România. Este genul de aplicație pe care o deschizi rapid ca să vezi scoruri și informații de bază despre meciuri. Nu este ceva complex, dar e utilă pentru cei care vor doar esențialul.

Designul aplicației

Primul lucru care sare în ochi este designul. Aplicația folosește interfața nouă introdusă de Apple în vară. Ai elemente transparente, animații fine când deschizi meniurile și un look aerisit, aproape „clean”. Totul e simplu și foarte ușor de înțeles. Fiecare sport are propria pagină, cu informațiile aranjate clar.

Funcționalități principale

Apple Sports acoperă fotbal, baschet, tenis, fotbal american, Formula 1 și alte sporturi. Nu este o aplicație care încearcă să le facă pe toate, ci doar îți dă rapid informațiile importante.

Scoruri și notificări live

Poți vedea scoruri în timp real și primești notificări atunci când începe un meci. Dacă urmărești un meci live, ai la dispoziție statistici precum posesia, distanța parcursă, evoluția jucătorilor și alte date obișnuite pentru astfel de aplicații.

Echipe și ligi preferate

Din setări îți poți alege echipele preferate sau chiar mai multe, dacă urmărești mai multe campionate. Poți selecta și ligile pe care le vrei în feed. După ce le setezi, vezi tabela actuală, meciurile viitoare și informațiile importante fără să cauți prea mult.

Ligile disponibile în prezent în Apple Sports:

Bundesliga

Champions League (masculin și feminin)

Conference League

EFL Championship

Europa League

Formula 1

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Ligue 2

MLB

MLS

NASCAR

NBA

NCAA baschet (masculin și feminin)

NCAAF

NFL

NHL

NWSL

Premier League

Primeira Liga

Segunda División

Serie A

Serie B

Tenis (masculin și feminin)

WNBA

Statistici pe fiecare sport

În tenis găsești jucătorii din WTA și ATP cu punctele lor actuale. La Formula 1 poți vedea următoarele curse, punctele piloților și ale constructorilor, plus numărul de victorii.

Dezavantaje

Partea mai puțin plăcută este că Apple Sports nu acoperă atât de multe sporturi pe cât te-ai aștepta. Nu se compară cu aplicații precum LiveScore, care acoperă aproape orice competiție sportivă. Apple pune accent doar pe sporturile mari și foarte urmărite.

Un minus semnificativ este lipsa Cupei Mondiale. Momentan nu apare în aplicație, ceea ce poate fi dezamăgitor pentru mulți. Probabil că Apple o va adăuga atunci când începe competiția, dar deocamdată nu este disponibilă.

Un alt aspect: scorurile live nu sunt disponibile pentru toate sporturile. Pentru unele competiții, informațiile sunt limitate, ceea ce poate să lase impresia că aplicația nu este completă.

Apple Sports este o aplicație simplă, rapidă și ușor de folosit. Designul arată foarte bine, informațiile sunt prezentate clar, iar integrarea cu ecosistemul Apple o face comodă pentru utilizatorii obișnuiți cu produsele companiei.

Pentru România, Apple Sports este o opțiune bună pentru cei care vor să verifice repede scoruri și rezultate fără funcționalități complicate.