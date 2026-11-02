Încărcare de la 10% la 97% în nouă minute, cam cât stai la benzinărie. BYD vrea să aducă asta și în România.

Stella Li, vicepreședinta executivă BYD, a fost vineri, 30 octombrie, la București, în prima ei vizită oficială în țară. A spus că grupul ia în calcul o investiție de câteva sute de milioane de dolari în România, iar suma finală depinde de cât de mare va fi rețeaua Flash Charging.

Cifrele despre rețea diferă puțin în funcție de discuție. Pentru început, BYD vorbește de 10-20 de stații, ca oamenii să poată testa tehnologia. Pe termen de doi-trei ani, Stella Li a dat de înțeles că ar putea fi vorba de sute de stații. O stație ar costa 400.000-500.000 de dolari, cu echipament și montaj.

Unde vor fi? Încă nu se știe. BYD vrea locuri cu trafic mare și acces ușor, mai ales pe autostrăzi, unde poți opri câteva minute. Locațiile și calendarul nu au fost anunțate.

Partea tehnică e cea mai interesantă. Încărcătorul Flash livrează până la 1.500 kW printr-un singur cablu, în varianta pentru piața chineză. Împreună cu bateria Blade 2.0, BYD promite 10-70% în cinci minute, 10-97% în nouă minute și 20-97% în 12 minute la minus 30 de grade.

Ca să nu sufoce rețeaua, fiecare stație are propriul acumulator. Acesta se încarcă lent din rețea și dă apoi puterea mare doar când încarci mașina. Așa, stațiile pot fi puse și unde racordul electric e mic.

Doar că, deocamdată, singura mașină din Europa compatibilă cu Flash Charging e Denza Z9GT, de la marca premium a grupului. Cifra de 1.500 kW e dată pentru mufa chineză, iar pentru mufa CCS2 folosită în Europa BYD nu a anunțat încă o putere maximă oficială.

La nivel european, BYD are ca țintă 100 de stații Flash până la finalul lui 2026 și 3.000 până la finalul lui 2027. Pentru context, BYD e acum marca numărul 1 din România atât la electrice, cu 1.600 de înmatriculări în primele nouă luni, cât și la hibride plug-in, cu 2.573.

Mie îmi place ideea, mai ales partea cu stocarea, care ocolește problema racordurilor mari. Dar până nu vedem prima stație funcțională și ce mașini o pot folosi la viteza maximă, rămâne o promisiune frumoasă.

Sursa: BYD, Forbes România, Mediafax, CarNewsChina